Новый водоем: приспосабливаемся к непривычным условиям ловли Андрей Швец | 6 сентября 2019 г.

У каждого спиннингиста с многолетней практикой всегда есть множество проверенных точек на «своих» водоемах, где с большой долей вероятности он поймает хищника – поведенческие модели щуки, окуня и судака, специфика реки или озера и их рельеф изучены там до малейших подробностей.

Однако по собственному опыту знаю, что ездить из сезона в сезон по одним и тем же местам пусть и продуктивно, но скучновато, и страсть к новым впечатлениям побеждает. Тем более я никогда не страдал практицизмом в плане «наколбасить» как можно больше рыбы с наименьшими затратами: для каждого настоящего рыболова главное - это общение с природой, сам процесс ловли и полученные эмоции. Я никогда не понимал людей, считавших, что если они потратили какое-то количество денег на бензин для автомобиля и лодочного мотора, снасти, экипировку и прочее, то эту сумму нужно как-то «отбить», иначе рыбалка якобы превращается в затратное занятие и доходы не покрывают расходов.

Это неправильная философия – ведь в наше время никто не голодает и рыбу для пропитания свободно можно купить в магазине или на базаре. А рыба, которую мы ловим – это достойная соперница, её не так-то просто перехитрить, а даже будучи пойманной на крючок, она борется за свою жизнь до конца, даря нам незабываемые эмоции. И своего противника нужно уважать и дарить ему жизнь и свободу – только так можно сберечь население наших водоемов, и без того сильно поредевшее в последние годы.

Итак, тяга к приключениям и поиску новых мест берёт верх - и я без колебаний отправляюсь в неизведанные дали, часто за тридевять земель, на поиски мифического рыболовного Эльдорадо. На первом месте в таких поездках для меня всегда стоит нетронутая природа и тишина: конечно, на хороший клёв хищника угодить тоже хочется, но тут уж как повезет – всяко бывает. А поскольку на большие расстояния в места, наименее убитые цивилизацией, выбираться получается не так часто, как хотелось бы, то здесь вступает в свои права фактор случайности. То есть можно, например, несколько раз подряд приезжать на «дальний кордон» - и попадать на момент, когда хищник по каким-то известным ему одному причинам закрыл рот на замок.

Однако из этого нельзя делать далеко идущих выводов о малоперспективности нового места – такое случается часто: зато потом, когда на том же водоеме в следующую поездку попадаешь на активность рыбы, то всё моментально становится на свои места.

Но, повторюсь, неизведанные дали манят именно малодоступностью и, как следствие, малолюдностью и незагаженностью – разница с близкими от мегаполиса водоемами порой просто разительна. Плюс возможность половить незапрессингованную тысячами рыболовов рыбу и наснимать красивейших фотографий – полученные от общения с девственной природой положительные эмоции перекрывают все возможные минусы таких дальних путешествий.

На малую реку, о которой пойдет мой рассказ, в первый раз привез меня мой друг, заядлый спиннингист из Чернигова, который до этого пару раз рыбачил на ней: его рассказы о безлюдности красивой речке и щуках с судаками и вдохновили меня на поездку. Помню, в тот первый приезд мы попали как раз на неклёвый день и поймали всего по несколько мелких щупаков, но водоем мне очень понравился и меня не оставляло желание приехать сюда еще. Ведь с наскока незнакомую реку ни за что не понять – у каждой свой характер и причуды, как и у населяющего её рыбьего населения: на то, чтобы приспособиться, порой уходит много времени.

Таких девственно чистых малых рек, честно говоря, я до того не видел нигде: начну с того, что течение в ней - быстрое, а вода - настолько прозрачная, что дно хорошо просматривается на глубине до трех метров. Причем даже в летние месяцы, когда большинство водоемов цветут и от обилия сине-зеленых водорослей вода напоминает зеленый кисель, здесь же на дне хорошо видны стволы лежащих деревьев и коряжник. Про рельеф и говорить нечего – мелкие и глубокие участки отличаются по цвету воды и отчетливо различимы. Донных участков с ровной поверхностью на исследованной мной части реки протяженностью километров десять практически не встретилось – песчаное дно напоминает гребенку.

В своеобразных донных дюнах с более светлыми холмами и темными впадинами (перепады глубин составляли от полуметра до метра) чаще всего и стоит рыба, укрываясь за складками рельефа от сильного течения. Частично река петляет среди крутых берегов, и основная струя проходит то у одного, то у другого берега. По классике, у пологого берега всегда мелко, у крутого же находятся самые глубокие места. Лодка словно парит над дном в кристально-прозрачной воде, и несказанно приятно визуально определять резкие перепады рельефа дна и якориться, чтобы обловить их под разными углами.

К слову, половить здесь рыбку, тем более с лодки, достаточно непросто: дело в том, что тут пограничная зона со всеми вытекающими (сама украинско-белорусская граница проходит по фарватеру реки), а правила нахождения в погранзоне всегда строгие.

Лодку и мотор нужно регистрировать в местном поссовете и у пограничников, у них же получать разрешение на выход плавсредства на воду. Зато погранзона спасает реку и окружающие её луга и леса от людского нашествия и, как следствие, от загаживания природы. Сетками и прочими недозволенными снастями браконьеры тут баловаться не рискуют, т.к. и по реке, и по берегам вдоль неё периодически патрулируют то белорусские, то украинские пограничники.

Поскольку водоем был для меня новый, пришлось попытаться понять характер его и населяющей его рыбы – начал я с приманок. Русло оказалось порядком закоряженным – большие и малые коряги лежали на дне то тут, то там, поэтому ловить с касанием дна любыми приманками с открытыми крючками автоматически означало неимоверное количество зацепов.

С лодки это не так критично, т.к. наличие хорошего отцепа позволяет почти гарантированно освободить приманку из подводного плена, а вот при ловле берега это означает её потерю. Следовательно, потребуются или какие-то незацепляющиеся монтажи, или воблеры, идущие выше дна, или пелагическая проводка тонущих приманок, т.е. без касания дна. Свой отпечаток на выбор приманок накладывает и сильное течение: река несёт свои воды к устью с большой скоростью, т.е. всякие варианты рывковых проводок сразу отпадают сами собой – этого момента мы еще коснемся немного позже.

Раз мы ловим на течении, причем довольно сильном, то первое, что приходит на ум – это либо равномерная проводка, например, крэнков или блесен, либо пелагическая джиговая анимация: в моем случае это не разнообразный «силикон», а раттлины (вибы), «цикады», тейспиннеры и спиннербейты. Вибы в варианте ловли с касанием дна лучше переоснастить двойниками, одетыми так, чтобы жала крючков были развернуты к телу приманки – количество зацепов за донные препятствия сразу резко уменьшится, а засекаемость практически не ухудшится. Ну а «цикады» оснащены так изначально, поэтому вообще идеально подходят для ловли на замусоренном дне.

Вибы следует выбирать с неактивной «игрой» – мы ловим на сильном течении, и любая активно играющая в тиховодье приманка будет создавать очень сильное сопротивление и чрезмерно нагружать снасть. Хороши для течения приманки морских серий с увеличенной массой: тонкие в спине, они не создают сопротивления при проводке и обладают мелкочастотной струящейся «игрой» – как раз то, что нужно для ловли на сильном течении. То же самое касается и любых других приманок – будь то «колебалки» с «вертушками» или крэнки с шедами: никакой активной «игры» на равномерной проводке и по возможности минимальное лобовое сопротивление.

«Колебалки» выбираем узкотелые, желательно - отштампованные из толстого металла: неактивные в тиховодье, они прекрасно играют на сильном течении и не выносятся струей наверх. Отлично подходят под наши цели стримовые лососевые и форелевые «колебалки» среднего размера из толстого металла – эти приманки и создавались для ловли на реках с быстрым течением. Вращающиеся блесны подбираем по тому же принципу – никаких широких лепестков типа «Колорадо», только «Ивовый лист».

Причем желательно выбирать или переднеогруженные модели, или с ассиметричным сердечником в виде рыбки, не закручивающие шнур и стабильно играющие на сильной струе. Отлично работают на течении как на равномерной, так и на джиговой проводке старые добрые Кастмастеры и разные пилкеры, ловящие всю без исключения хищную рыбу. Если говорить о воблерах для равномерной проводки, то это должны быть крэнки и шеды с малоамплитудной низкочастотной игрой.

Когда тема с комплектацией рабочей коробки для ловли на быстром течении закрыта, возникает не менее важный вопрос – где и как ловить, т.е. снова всё те же пресловутые схемы облова водоема и тактика ловли. Можно относиться к этому как угодно скептически, но все опытные спиннингисты прекрасно знают, что неправильно выбранная тактика ловли автоматом негативно сказывается на размере и количестве улова – в отдельных случаях можно вообще ничего не поймать. Тем более условия на той речке были для меня непривычными – до этого на таком сильном течении я никогда не ловил, поэтому надо было ориентироваться, что называется, на ходу.

Первое, конечно, это ловля по рельефу: эхолот в этом неоценимый помощник, но здесь во многих местах удавалось свободно обходиться и без него – в прозрачнейшей воде видны все перепады глубин и бровки. А визуализация рельефа оказывает неоценимую помощь в выборе места постановки лодки – можно даже не сверяться с показаниями эхолота, река и так прекрасно «читается».

Очень важным было и определение направления проводки приманок относительно течения, особенно глубоководных крэнков и тейлспиннеров, этих достаточно упористых приманок. При проводке против сильной струи они сильно нагружали снасть, к тому же поток начинал выносить их наверх, и это делало ловлю некомфортной. Наиболее комфортной и результативной оказалась ловля с забросами приманки или вверх по течению и проводке непосредственно по струе, или же поперек него и немного выше. За время проводки приманка, сносимая течением, проходила по дуге некоторое расстояние, работая максимально эффективно и хорошо привлекая рыбу.

У меня лучше получалось ловить окуня и щуку путём стаскивания джиговой приманки (например, тейлспиннера или «цикады») с мелкого места на глубокое – так образом удавалось максимально эффективно простукивать свал. Единственная проблема состояла в том, что речка довольно сильно закоряжена, и при джиговой проводке при контакте с дном часто случались досадные зацепы: приходилось сниматься с якоря и плыть на спасение приманки из подводного плена с помощью отцепа.

Выручала пелагическая джиговая проводка в толще воды, без касания приманкой дна – главное тонко чувствовать тот момент, что приманка идёт именно в придонном слое. Зацепов становилось меньше, единственный недостаток – при резких перепадах рельефа (например, во встреченном приманкой на своем пути приямке) ты не ощущал изменения глубины, т.к. она не ложилась на грунт. Вдобавок к этому, если хищник был не очень активен, он иногда не хотел атаковать идущую в метре-полутора выше него приманку. А именно в складках-углублениях песчаных дюн на дне и прятались от сильного течения щуки и окуни с судаками – и порой нужно было, что называется, просто уронить джиговую приманку им на голову.

При ловле по рельефу самой лучшей джиговой приманкой показал себя тейлспиннер Jackall Deracoup, хотя аналогичные приманки, но кустарного производства, работали значительно хуже. Из-за большого количества зацепов приманку пришлось немного оттюнинговать, заменив висящий внизу тройничок на двойник – количество зацепов и время, потраченное на возню с отцепом, сразу резко уменьшилось, а засекалась рыбка нисколько не хуже. Также отлично ловили на быстром течении переднеогруженные вращающиеся блесны – вроде известной серии «Мастер» или MEPPS Lusox, не сбиваясь в таком быстром потоке и сохраняя свою «игру».

Иногда ловля по рельефу с якоря приедалась, и тогда можно было выбрать более динамичную ловлю сплавом: лодку влекло течением, а забросы выполнялись «в берег». Не всегда река несла лодку в нужном направлении, и время от времени нужно было немного корректировать её курс относительно береговой линии, подруливая мотором или веслами. Ловля сплавом наиболее эффективна вдоль крутого берега – там глубина подходит обычно очень близко, и свал всегда крутой и начинается сразу около уреза воды. Однако возле крутого берега течение обычно сильнее, чем у противоположного, пологого, поэтому приманки тоже нужно подбирать, исходя из условий ловли.

Ярые приверженцы рывковой проводки вполне могут ловить тонущими воблерами-минноу, которые не так быстро сносятся потоком и не выносятся им наверх. Такой воблер обычно погружается с приличной скоростью и идеально подходит для ловли на средней и быстрой струе: заброс выполняется к самому урезу воды, затем метров 5 - 10 твичинга - и если рыба не атаковала приманку, можно смело выматывать. Хищник в таких местах обычно стоит на свале или под ним, контролируя верхние слои, хотя бывают и поклевки вдогонку, когда та же щука преследует приманку, но схватить её решается в самый последний момент.

Отлично ловят при ловле сплавом на течении любой силы крэнки: в местах, где бровка проходит под берегом, берём глубоководные модели с заглублением 2 - 4 м. При проводке такой крэнк, приводнившись на мелком месте, будет набирать глубину, одновременно уходя вниз по свалу и далеко не отдаляясь ото дна. Тонущие приманки также хорошо подходят для такой ловли – это вибы, тейлспиннеры, переднеогруженые вращающиеся блесны, стримовые «колебалки»: приманки подбираем на месте, исходя из настроения рыбы и её предпочтений в данный конкретный момент.

При желании можно поохотиться за щукой и в многочисленных заливах (забоках по-местному), имеющих различную длину и площадь: щуки в них предостаточно, но некоторые из них всё-таки посещают местные рыболовы из близлежащих сел.

Гораздо интереснее озера вдали от береговой линии, которые в большой паводок соединяются с рекой. Щука заходит туда на нерест, и после спада воды множество её там и остается: со временем, если озеро небольшое, а щуки - много, она выедает всю «бель». Но кушать-то нужно - и хищница переходит на питание лягушками, водяными ужами и своими сородичами меньшего размера: нам с напарником раз повезло наткнуться на такое озеро и прекрасно отловиться.

Щук оказалось много, они были голодны и жадно бросались буквально на любой воблер, который оказывался в воде. Лучшая рыбалка в заливах и озерах - осенью, с похолоданием воды – когда отмирает многочисленная там водная растительность, очень затрудняющая ловлю в летнее время.

Понятно, что на то, чтобы хорошо изучить новый водоем, понадобится не один десяток поездок, зато с каждым разом ты будешь всё лучше узнавать его характер и понимать населяющую его рыбу. Теперь мне захотелось освоить ловлю жереха, поскольку в этой речке он водится просто в несметных количествах – я таких стай шереспера не наблюдал еще нигде. Идёшь на лодке на глиссере - и только успеваешь заметить рассыпающуюся в панике в разные стороны стаю количеством голов этак 50 - 60 и состоящую из рыбин от килограмма до полутора – от такого зрелища аж дыхание перехватывает.

Вот уже и осень, самый лучший сезон для ловли хищника – и в моих планах есть поездки и на эту реку…