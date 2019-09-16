Еще не осень, но уже не лето Николай Линник | 16 сентября 2019 г.

«Скоро осень, за окнами август, от дождя потемнели кусты…» Так когда-то описывала эту пору поэтесса Инна Гофф. Но с тех пор всё в природе сильно изменилось. И теперь на границе лета и осени температура воздуха днем частенько достигает отметки в +30 °С, и о том, что уже начались календарные осенние деньки, как-то не думается. А вот ночью всё наоборот.

Из-за обильных туманов возле реки становится весьма холодно. Такой контраст между дневной и ночной температурами не только заставляет рыболовов одеваться потеплее, но и оказывает значительное влияние на поведение речных обитателей.

Рыба вдруг делается капризной. Сбивается ставший привычным за лето ритм её кормления, да и над подбором правильной насадки порой приходится сильно попотеть. Иногда на традиционно уловистых летних точках можно и поклевки не увидеть.

Такой непростой период обычно тянется до первых серьезных осенних дождей, а потом всё потихоньку выравнивается. По времени раннеосеннее бесклевье рыбы может занимать и две недели, и месяц. Всё зависит от того, насколько ранней окажется осень. Поначалу я, как и многие другие рыболовы, предпочитал это время переждать, занявшись другими делами. Но по мере накопления опыта пришло понимание того, что рыба продолжает активно питаться - и нужно просто немного подкорректировать свой подход к рыбалке. Вот об этом я и хочу сейчас рассказать.

Сто оттенков серого

Вы замечали, что с наступлением осени начинает меняться цвет воды? Из бирюзово-голубой она превращается в серо-зеленую, а потом и вовсе приобретает свинцовый оттенок (фото 1). Вроде бы ничего сверхъестественного - цвет воды сильно зависит от цвета неба. Летом небо голубое - и вода голубая, а вот осенью у него появляется характерная дымка. Но дело не только в этом. Цвет воды также зависит и от наличия в ней микроскопических элементов в виде мельчайших рачков и низших растений.

С первыми симптомами наступления осени, а чаще всего это определяется изменением интенсивности солнечного света, микроскопические растения в прибрежной зоне отмирают. Лишившись корма, рачки и личинки насекомых начинают мигрировать оттуда в глубину. Вслед за ними начинают покидать прибрежье и более крупные обитатели - моллюски и рыбы.

Для меня изменение цвета воды является одним из основных признаков начала осенних перемен в поведении рыбы. Особенно показательным в этом отношении является поведение плотвы. Казалось бы, еще несколько дней назад она отлично ловилась на опарыша, но как только цвет воды начнет преображаться в сторону серого оттенка, меняются и вкусовые предпочтения рыбы. Теперь плотва охотнее берет мотыля, кастеров или даже тесто из черного хлеба.

Еще одним характерным сигналом наступления осени для меня является быстрое изменение расписание выходов рыбы на кормежку. Даже если синоптики прогнозируют по-летнему теплую погоду, с началом интенсивных ночных туманов от утреннего клева рыбы нужно потихоньку отвыкать. Теперь наибольшую активность рыба начинает проявлять в послеполуденные часы - приблизительно с 15 до 18 часов.

Причем поклевки могут происходить в совершенно нехарактерных местах. Например, у самого уреза береговой линии, где глубина по колено. В начальные осенние деньки на коренных речных перекатах мне очень нравится ловить в проводку густеру, белоглазку и даже язя, пуская поплавок в трех - пяти метрах от берега. Секрет такого аномального поведения рыбы прост. Она выходит к берегу, чтобы полакомиться мигрирующими в глубину рачками и личинками насекомых.

У некоторых пойманных рыб рот бывает буквально набит мелкими бокоплавами, которые всё лето прекрасно чувствовали себя в прибрежных камнях, а теперь вынуждены покидать свои убежища и переселяться в глубину. А вот подусты, наоборот, осенью быстро покидают прибрежную зону - и поселяются в продольных углублениях на дне реки, так называемых канавах. Где и пребывают приблизительно до середины октября. Здесь вода еще относительно теплая, и их любимые нитчатые водоросли всё еще продолжают жить.

Лещ осенью отходит на русло реки, а на речных отмелях появляется лишь ночью. И то, если ночь выдалась теплая и без тумана. В туманные ночи рассчитывать на его поклевку можно только до полуночи и перед самым рассветом, около шести часов утра. А с восходом солнца рыба снова уходит на русло реки, где ловить её удобнее с лодки.

Интересно реагируют на наступление осени карась и линь. С началом отмирания в воде низших растений эти рыбы выходят из зарослей травы и начинают активно питаться. Причем в некоторых водоемах осенний жор карася и линя длится до поздней осени. Несколько лет подряд в одной большой речной старице мне удавалось ловить на фидер великолепных линей даже в первых числах ноября, когда по ночам уже серьезно подмораживало.

Снасти

Начало осени для рыболова – это не только изменение расписания выездов на рыбалку, но и повод заняться реконструированием снастей. Нужно понимать, что по-летнему уже ничего не будет, и презентация насадки должна соответствовать осеннему настроению рыбы.

Так, если вы собираетесь поохотиться за лещом, удобнее всего воспользоваться длинными фидерными удилищами от 3,9 м и выше. Для меня очень удобными в этом случае являются удилища серии Distance. Вот уже несколько лет для осенних рыбалок я пользуюсь удилищем Feeder Concept Distance с тестом до 150 г и длиной 450 см (фото 2). Больше всего в этой модели мне импонирует её длина.

Это настоящая катапульта для доставки оснастки на дальнюю речную бровку. Забросить этим удилищем даже тяжелую 120-граммовую кормушку на расстояние в 70 и более метров не составляет особых проблем.

На таких больших дистанциях плетеная леска значительно переигрывает монолеску. Нужно только позаботиться о наличии достаточно прочного шок-лидера. Длина вставки из флуорокарбоновой лески на моих удилищах обычно составляет 4 - 5 длин удилища, а её диаметр колеблется в районе 0,3 мм. Несколько лишних метров нужны мне для того, чтобы на протяжении рыбалки я мог постоянно контролировать состояние нижнего конца основной лески - и при необходимости оперативно удалять протертые камнями и ракушками участки, не перевязывая при этом узел.

Еще одним важным элементом осенних фидерных оснасток на моих удочках являются дальнобойные кормушки. В последние несколько лет мне нравится рыбачить с так называемой дюзой - кормушкой, у которой огрузка имеет форму кольца, короткой втулки (фото 3). По дальнобойности эти кормушки проигрывают только кормушкам-пулям. Но в отличие от последних, дюзы намного быстрее всплывают при подмотке в верхние слои воды, что значительно облегчает рыбалку на каменистом дне.

Если рыбачить планируется у берега, то лучшей снасти, чем оснащенный грузилом-палочкой (фото 4) пикер, нет. В отличие от других моделей грузил, грузило-палочка и шумит меньше при забрасывании, и за камни не цепляется при выматывании оснастки.

Из поплавочных снастей ранней осенью я, как правило, использую маховую и болонскую удочки. Длина моих «осенних» удилищ колеблется в пределах 6 - 7 м. Ловить упитанную осеннюю плотву или карася на изящную маховую удочку – то еще удовольствие. А вот на течении осенью лучше всего рыбачить с болонской удочкой, которая оснащена поплавком Cralusso Bolo (фото 5).

Почему этот поплавок оказывается лучше традиционных поплавков с бочкообразным телом? Всё очень просто. К осени отъевшаяся за лето рыба делается ленивой - и перестает гоняться за быстро движущейся приманкой. А значит, от рыболова требуется умение проводить насадку как можно медленнее. И тут поплавков, равных «Краликам», нет. Вас не должны пугать несколько непривычный внешний вид и определенные нюансы при обращении с ним.

Через несколько тренировочных рыбалок всё становится на свои места. Зато какую свободу действий для рыболова дает поплавок Cralusso Bolo! С ним вы сможете не только медленно провести насадку у самого дна, но и полностью остановить её в нужной вам точке, на несколько мгновений превратив поплавочную удочку в фидер. При этом чувствительность снасти нисколько не страдает.

Прикармливание рыбы

Я много экспериментировал с составами прикормки для ловли капризной осенней рыбы. Пробовал и смеси с большим количеством животного компонента, и «народные» каши с пареными злаками. Спортивный вариант прикормки оказался вполне рабочим, но слишком дорогим для любительских рыбалок - сыпать пригоршнями в прикормку мотылей, опарышей и кастеров может себе позволить далеко не каждый рыболов.

Каши, за исключением пареной пшеницы, вообще не интересовали рыбу. А вот незатейливые прикормки в виде размоченного в воде белого хлеба (фото 6) или закатанных в мокрый песок галушек из черного хлеба оказались весьма эффективными. На этот прикорм хорошо реагировали и лещ, и плотва, и даже караси. Причем никаких дополнительных ароматизаторов для этих прикормок не требовалось. Более того, прикормки на основе хлеба оставались привлекательными для рыбы вплоть до самого ледостава.

Готовятся такие прикормки очень просто. Белый хлеб пробивается через сито с ячейкой в 2 мм и помещается в емкость с крышкой, чтобы крошки не успели высохнуть до того, как попадут в кормушку. А галушки из черного хлеба готовятся прямо на водоеме. Из буханки нащипываются маленькие кусочки, скатываются в галушки и смешиваются с мокрым песком (фото 7), который нужен для того, чтобы угощение расположилось на дне компактно.

Таких прикормок много не заготовишь, но это и не надо. С началом осени следует отходить от привычки кормить рыбу обильно. Обильным угощением можно запросто «убить» точку. Сам я несколько раз попадал в подобные ситуации. После обильного прикармливания поклевки прекращались - и точка могла заработать вновь только на следующее утро. Так что в сентябре, даже если пользоваться прикормкой из магазина, на одну полноценную рыбалку вполне хватает половины килограмма сухой смеси.

Насадки

Как уже отмечалось выше, наступление осени вносит существенные корректировки во вкусовые предпочтения рыбы. И она снова переходит на поедание растительных насадок - хлебного теста, манной болтушки и пареной перловки.

А вот фаворит летних рыбалок - опарыш - отходит на второй план. Осенью этой приманкой чаще всего интересуется мелочь - уклейки да плотвички рождения прошлого года. Черви тоже делаются малоэффективными - их быстро находят жирующие в это время окуни, ерши и бычки. Можно, конечно, успешно использовать и мотыля, и кастеров. Но эти спортивные насадки для любительских рыбалок оказываются дорогим удовольствием. Их я использую только в самые тяжелые дни.

Как видите, если проявить наблюдательность и вовремя реагировать на сезонные изменения в погоде, можно успешно рыбачить и на границе лета и осени. Так что не теряйте времени зря, и пока еще тепло, отправляйтесь с любимой снастью на водоем. Уверен, не пожалеете.