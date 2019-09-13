Серьезный амур - на несерьезный фидер Владимир Клень | 13 сентября 2019 г.

Белый амур - отличный объект для спортивной рыбалки. Базируясь на собственном опыте ловли амуров на поплавочные и донные оснастки, в последние годы я адаптировал для охоты на него легкий фидер. Ожидания сполна себя оправдали.

В рыболовной среде вопрос ловли амуров на легкий фидер воспринимается не всеми - многие относятся к этому скептически. Мол, такая сильная, дерзкая и хитрая рыба не создана для элегантного и деликатного фидерка. Амура, дескать, следует ловить надежными и прочными оснастками, не укладывающимися в концепцию ловли легкими донными снастями.

Моё же мнение на данный счет такое. Если настраиваться на ловлю именно крупных амуров, что не раз доводилось делать, легкий фидер – не идеальный помощник. Снасти нужны действительно мощные.

Однако даже ночью, используя легкой фидерное удилище, я отлично справлялся с «травяными карпами» (как порой называют амуров) массой в полпуда (фото 1). Что же касается менее крупных амуров, коих в водоемах большинство, нет никаких препятствий для их ловли такими снастями. При этом вываживание этих рыб на тонкой оснастке придаст рыбалке особый шик и подарит непередаваемые эмоции. А это и есть то, за что мы так любим спортивную рыбалку.

Любитель зелени

Характеристика водоема для ловли амуров легким фидером не имеет принципиального значения. Но удобнее и проще ловить, если площадь водного зеркала небольшая, а акватория - с минимальной растительностью. Такие озера и пруды можно полностью обловить указанной снастью. К тому же выводить рыбу по чистой воде на тонкой леске или шнуре надежнее.

Плюс к сказанному, в поисках растительной пищи амуры чаще держатся берегов. Если их ничто не пугает, они способны поедать прибрежную траву, чуть ли не вылезая из воды. Общеизвестно, что за сутки объем съеденной амуром травы соответствует его собственной массе, так что он неспроста получил прозвище «водяная корова». Поэтому можно вести речь о целесообразности ловли на короткой дистанции, которая для легкого фидера оптимальна.

Но, несмотря на сказанное, стоит учитывать и обратную сторону медали. Амуры – растительноядные рыбы и порой основательно выедают водную флору на большей части водоема. Соответственно, в их поиске рационально ориентироваться на нетронутые участки подводных и надводных растений. Амуры непременно будут обитать возле них либо в непосредственной близости. Так что шансы на успех возрастут. Важно лишь соблюдать тишину, ибо амур очень осторожная рыба. Даже при обилии корма он не пойдет к берегу, где шумят рыбаки.

С учетом всего сказанного, мне нравятся места, где растительность находится на удалении от берега, а акватория от уреза воды и до сектора ловли чистая от травы (фото 2).

Ориентиром для забросов могут являться частокол рогоза или камыша на противоположном берегу, заросшие острова, локальный участок с обилием водорослей на дне и т.п. Когда акватория от точки заброса и до точки приводнения чистая, можно смелее ловить и днем, и ночью. Как и все карповые, в любое время суток амуры питаются активно. При этом засеченная рыба способна оказать серьезное сопротивление, преодолевая десятки метров и уволакивая оснастку на внушительные расстояния.

Невзирая на то, что амуры считаются теплолюбивыми рыбами, успешно ловить их можно примерно до середины осени. Но при этом лучшими в году месяцами считаю сентябрь и начало октября. Объясняется это следующим.

По своей природе амуры являются довольно избирательными рыбами. Знакомый арендатор как-то рассказал, что на его озере амуры сначала съели роголистник, аир, водяную гречиху, молодой рогоз. Лишь после этого приступили к элодее, а хвощ начали поедать только на третий год. Когда же зелени осталось крайне мало, они даже выпрыгивали из воды в стремлении ухватить листья камыша. Причем любую растительность выедали, двигаясь от глубины к берегам. Иной корм в период буйства зелени амуры часто игнорируют.

Исключения могут составлять водоемы, в которых рыб из-за высокой плотности амуров, а также недостаточности природной пищи искусственно подкармливают зерном или комбикормами. В этом случае при ловле на аналогичные приманки шансы на успех существенно возрастают.

Осенью потребность нагула жира перед зимовкой диктует амурам необходимость усиленного питания. Однако всплеск развития растительности к концу августа прекращается. К тому же сами амуры здорово уменьшают её количество. Поэтому им приходится переходить на иной корм, в том числе беспозвоночных, а с наступлением холодов амуры вообще перестают питаться. К слову, поймал себя на мысли, что всех своих трофейных амуров я поймал как раз в золотую пору года.

Лакомства для гурмана

Чаще всего амуры ловятся вперемежку с такими рыбами, как карпы и караси. Другое дело, что при удачном подборе приманки в конкретный день амуры могут составлять либо основу улова, либо являться приловом. Расскажу о тех наживках и насадках, которые наиболее часто приносили успех в амурной рыбалке.

Начну с самой ходовой – консервированной кукурузы (фото 3). Традиционно в карпово-карасево-амуровых водоемах рыбы проявляют к ней интерес. Но если в прошлом я цеплял на крючок одно-два зерна обычной кукурузы из продтоварного магазина, сейчас предпочитаю профильную приманку. На клёв и, соответственно, результат серьезное влияние оказывает, прежде всего, запах. Поэтому реализуемую в рыболовных торговых точках кукурузу с фруктовыми наполнителями и сборными запахами («Тутти-фрутти» и др.) считаю приоритетной.

Родственной кукурузе, но всё-таки самостоятельной насадкой является вулканизированная кукуруза (Corn puff, фото 4). Радует разнообразие размеров её зерен (4, 8, 12 мм), цветов (белая, желтая, красная, зеленая, фиолетовая и пр.) и запахов (слива, клубника, скопекс, т.е. молочно-сливочный ароматизатор, шоколад, мед, чеснок и т.д.). К тому же она работает по принципу пенопластовых шариков, что часто бывает на руку. Такая кукуруза жестче обычной из-за покрытия глазурью, но в воде она быстро размокает, а мягкие насадки всегда больше нравятся рыбам.

Прочитав на упаковке, что такая насадка размокает спустя 15 минут после попадания в воду, многие полагают, что затем она слетает с крючка или даже распадается. Такое мнение не лишено смысла, ибо, вытягивая оснастку из воды, я тоже не обнаруживал насадку на крючке. Однако проведенный впоследствии эксперимент (фото 5) заставил посмотреть на ситуацию иначе.

В стакан с водой я поместил вулканизированное кукурузное зерно, нанизанное на крючок. Через десять минут оно стало мягким и пористым на ощупь, напоминая губку. Но при этом по-прежнему хорошо держалось на крючке, не утратив плавучести. Еще через десять минут я несколько раз придавил зерно пальцами. Оно лопнуло, утратило насыщенность цвета и чуть глубже погрузилось в воду, но не слетело и не потеряло формы.

Спустя час ничего не изменилось. Даже когда я десяток раз с силой ударял пальцем по зерну, толкая ко дну, оно мгновенно всплывало на поверхность. При этом не теряло внешнего вида и «не выпускало» крючок. Сознавая, что ситуация не изменится и в дальнейшем, я пинцетом вытянул крючок с насадкой из воды и с силой встряхнул с десяток раз. Насадка с него так и не слетела.

Вывод делаю следующий: несмотря на кажущуюся хлипкость, вулканизированная кукуруза может достаточно долго находиться в воде на крючке. Слетает с него лишь в случае приведения в движение и при зацепах о донные преграды. Частая смена насадки позволяет презентовать рыбам заметное яркое зерно с насыщенным запахом. Кроме того, страхует на случай стягивания с крючка мелочью.

При ловле амуров можно использовать опарышей и червей, однако результат такой рыбалки будет непредсказуемым и с преобладанием в улове иных рыб.

Амуры окажутся в садке только в качестве прилова и, как правило, некрупные. В моей практике был всего один случай, когда на пару-тройку опарышей фактически после каждого заброса ловились амуры массой от 0,5 до 1 кг. Клёв продолжался недолго и сник столь же неожиданно, как начался.

Значительно выше шансы на успех, если комбинировать наживки и насадки (фото 6). Сложно предположить, почему кукуруза (и вулканизированная в том числе) с опарышем или червем лучше привлекает амуров, но исходя из моей практики это так.

Интересной сборной приманкой является карповый пеллетс (pellets) с опарышами или червями (фото 7). В ловле легким фидером для его подачи рыбам я не использую волосяную оснастку. Поступаю проще, применяя обычные поводки и специальное приспособление для растяжки силиконовых колечек (фото 8). С их помощью соединить пеллетс воедино с крючком просто и быстро. Достоинство такой приманки в том, что даже после распада гранулы она продолжает работать как привлекательная для амуров прикормка. Опарыши при этом остаются в одиночестве на крючке в качестве наживки. К этому добавлю, что пеллетс, наряду с иными приманками, дополнительно сдабриваю ароматизаторами.

Отличной насадкой является такое детское лакомство, как пшеница со вкусом карамели (фото 9). Правда, она требует частой смены вследствие размягчения и сползания с крючка. Применять её для ловли всех представителей карповых рыб рекомендовал приятель. Причем рассекретил приманку после поимки на неё амура массой почти 9 кг.

Этот факт еще больше укрепил меня в мысли, что эксперименты с использованием приманок, обладающих сладкими и фруктовыми вкусами, надо продолжать. Ранее в моей практике удачной находкой были галушки из хлебного мякиша, предварительно смешанного с запаренным жмыхом и бананом.

К сказанному остается добавить, что, настраиваясь на ловлю амуров, я обязательно держу под рукой пенопластовые горошины разной величины. При нежелании рыб клевать со дна, они обеспечивают подъем приманки, делая её более привлекательной. Ну и нетрудно заметить, что большинство охарактеризованных мною насадок для ловли амуров требуют активной работы с оснасткой. А это в рыбалке с легким фидером – основа основ.

В коня корм

Вероятность подхода амуров к сектору ловли обеспечивается обильным насыщением его кормом. Это можно сделать несколькими способами. Первый – предварительный заход в воду или заплыв на лодке с внушительным объемом приготовленной смеси. Та высыпается на дно, а впоследствии производится постоянный докорм кормушкой при забросах классической оснастки. Второй – использование прикормочной «ракеты». Вообще такой метод практикуется для ловли на дальней дистанции. Однако тем, кто к нему привык, еще проще бросать на более короткие расстояния. Другой вопрос, целесообразно ли это.

И всё же при ловле легким фидером я чаще всего кормлю классическим для этой донной снасти методом – шарами с руки, а потом докармливаю кормушкой. Малое расстояние не смущает. Если всё делается грамотно, амур подойдет. Так, например, на одном из озер я обнаружил участочек, где амуры держались у травы в трех-пяти метрах от берега. Закармливал сектор, стоя напротив него. А для последующей ловли смещался в сторону на пару десятков метров. В итоге оснастку забрасывал фактически вдоль берега (фото 10), чтобы не пугать рыб.

Рецептуру прикормки я пробовал разную и на какой-либо одной-единственной не остановился. Полагаюсь на собственную интуицию и принимаю во внимание особенности поведения амуров на известных мне водных объектах. При этом всё, что отмечал выше о приманках, актуально в приготовлении прикормки.

Надежные тонкости

Прежде чем определиться с компоновкой фидерной оснастки, я предварительно выясняю, амуры какого размера встречаются в водоеме. Устраивать шоу с вываживанием крупной и сильной особи на очень тонкой леске или шнуре неразумно. Правда, находятся любители тягать толстых амуров на шнуре 0,8 мм. Зрелищно, но полный перебор, в котором особенно печалят последствия обрыва оснастки - не раз и не два видел амуров с крючками в губах и даже подвешенными на оторванных лесках кормушками.

В прошлом я ловил амуров на оснастку с основной леской толщиной 0,25 - 0,27 мм и кормушкой-пружиной. Почти всегда амуры засекались на крючок отводного поводка пружины. А крючки, спрятанные внутрь каши, были малоэффективны.

С учетом такой практики сегодня я стал применять Flat Metod Feeder c монтажом In-line. Он отлично подходит для ловли осторожных амуров. Флэт-кормушка предназначена для вкрапления кукурузы и иных крупных питательных фракций в кормовую массу. Позволяет выделить приманку на фоне кормового «пятна», не вязнет в грунте, минимизирует зацепы и сходы рыб. Требуется лишь уделить больше времени на приготовление прикорма. Ведь для флэт-кормушки требуется особый состав и его консистенция - после заброса комок (фото 11) должен разрушаться, образуя привлекательное для рыб крошево и освобождая крючок с приманкой.

Однако вполне успешно я применяю и обычные кормушки массой 15 - 30 г на скользящем монтаже. Количество начиняемого корма регулирую сменой емкости кормушки при сохранении её массы. При этом не изменяю шнуру, чаще всего используя плетеную леску толщиной 0,12 - 0,14 мм. Вершинка фидера – жесткая угольная. Поводковая леска сечением 0,20 - 0,22 мм и длиной 15 - 30 см.

Если ослабить фрикцион, не клипсовать шнур и не форсировать вываживание, можно справиться даже с крупным амуром. Шнур фиксирую на шпуле резинкой (банковской или фидер-гам) без его завода за клипсу. В этом случае при мощном рывке рыбы шнур легко сходит со шпули. А чтобы не сбить рабочую дистанцию ловли, рассчитываю силу заброса и притормаживаю шпулю рукой. На случай потери дистанции, на шнуре делаю отметку контрастным маркером.

Высоки шансы на поимку амуров легким фидером в ночное время суток. Часто замечаю, что в поиске корма эти рыбы ночью двигаются к прибрежной полосе. Здесь традиционно остается привлекательная растительность, а свободные от неё площади постоянно прокармливаются рыболовами. Поэтому короткая дистанция ловли как раз оказывается оптимальной. Главное - не забывать о соблюдении тишины и держать под рукой подсачек. Без него взять амура весьма проблематично.

В завершение отмечу, что амур относится к одной из самых непредсказуемых рыб. Соответственно, любителям экспериментировать со снастями, прикормками и приманками стоит обратить на него пристальное внимание. Неожиданные открытия гарантированы!