Как выбрать вабик для ловли жереха Сергей Филиппов | 5 сентября 2019 г.

Уже много лет среди любителей ловли жереха известна приманка с названием «вабик». Если уходить в прошлое, то в нашей стране она известна еще со времён Л.Сабанеева, описавшего её в своей известной книге «Жизнь и ловля пресноводных рыб», в которой он, в свою очередь, ссылается на книгу И.Радкевича «Ужение рыбы», изданной в Санкт-Петербурге в 1874 году: «К крючку, прикрепленному к толстой леске, привязывают два маховых пера, как мне сказали, сойки (Garrulus) вогнутостями внутрь так, чтобы крючок был между ними».

Вабик — это простейшая искусственная приманка, состоящая из пучка шерсти или перьев (преимущественно белого цвета), привязанного ниткой к крючку у его колечка. Вабик может быть связан как на тройном, так и на двойном крючке, многие вяжут его и на одинарниках. При своей кажущейся простоте, он и на сегодняшний день остается одной из самых уловистых искусственных приманок для жереха.

Одним из немаловажных факторов в положительном решении покупки вабика является его цена, которая даже сейчас остается достаточно бюджетной по сравнению с другими приманками того же направления. Начинающие жерешатники всегда интересуются, как правильно выбирать вабик непосредственно для их условий ловли. Больше десяти лет я сам занимаюсь изготовлением вабиков и ловлей жереха на эту приманку, и в этой статье буду ориентироваться в основном на свой опыт ловли, позволяющий практически никогда не оставаться без рыбы.

Первый и основной вопрос, который задают мне — где лучше приобретать вабики для ловли жереха: в рыболовных магазинах (продающиеся там считаются почему-то заводскими) или с рук у частных мастеров? Наверное, я не открою особого секрета, если скажу, что все связанные приманки («мушки», вабики, стримеры и т.д.), представленные как в магазинах, так и у частников, связаны вручную, поэтому качество данной приманки зависит только от умения и честности мастера, её связавшего. В связи с этим обстоятельством вы можете смело приобретать эти приманки там, где вам больше нравится (или удобно), абсолютно вся продукция - это ручной труд.

Следующий вопрос — цвет шерсти (пера), из которой изготовлен вабик. Опираясь на свой опыт ловли, скажу так — основной (можно сказать универсальный) цвет — белый. Весной и в пасмурную погоду чуть лучше может работать черно-белая расцветка, а для любителей половить жереха в сумерках или ночью я посоветую иметь в своём рыболовном ящике вабики и чисто черного цвета.

Что же касается цветных вариантов (с появлением в свободной продаже меха и перьев их появилось множество, всех цветов радуги), я считаю, что добавление других цветов в вабик обычно никак не сказывается на количестве поклевок жереха. Поэтому в этом моменте всё зависит от ваших вкусов и эстетики, хотя на 100% я это утверждать не берусь, т.к. в разных регионах нашей страны предпочтения этой рыбы могут очень отличаться.

Вопрос о подборе размера крюка, на котором связан вабик, тоже достаточно часто возникает у начинающих жерешатников. Здесь нужно учитывать несколько факторов. Прежде всего, это размер предполагаемого трофея, а также условия, где ориентировочно будет проходить ловля. Например, на Нижней Волге при ловле с «котла» мельчить с размером особо не стоит — в идеале подойдут вабики на двойных крюках №2, а если жерех крупнее двух кило, то и №1 будет не слишком большим.

На охоту за одиночным жерехом универсальным вариантом, вероятнее всего, окажется вабик на тройнике №4. Для небольших речек, где жерех не достигает килограммовой отметки, идеальными, пожалуй, окажутся вабики на двойниках №6 или тройниках №6 или даже №8. В любом случае, на мой взгляд, тройник менее восьмого номера вообще не может быть востребован для ловли именно этой рыбы.

Главный вопрос — что лучше: вабик на одинарнике, двойнике или тройнике? На этом я позволю себе остановиться поподробнее. В большинстве случаев вабик используют как дополнительную приманку вдобавок к блесне, редко - к воблеру.

Монтируют вабик в оснастке в 20 - 30 см выше блесны - или с помощью тройного вертлюжка, или привязывают к поводку длиной 7 - 10 см. Поэтому для начала нужно определиться, какую снасточку вы собираетесь использовать для ловли этой рыбы и какая приманка будет у вас основной. Скажу сразу — в большинстве случаев я использую снасточки с тройным вертлюжком, закрепляя вабик через заводное колечко напрямую, без использования поводков.

Объясняется это достаточно просто: при таком монтаже можно быстро и просто, не теряя времени, поменять вабик либо при необходимости замены по номеру (поставить вабик на крючке размером больше или меньше), либо по виду крючка (двойник на тройник - или наоборот), либо по расцветке, либо снять его совсем. При этом снасточка такого вида практически никогда не путается. Оснастку с креплением вабика на поводке я использую только при вялом клеве или при охоте на одиночного жереха.

Возможно также использование вабика как основной приманки, в таких случаях вместо блесны или воблера для доставки снасти ставится грузик, а вабиков в такой снасточке может быть несколько. Такой монтаж в народе называется «бородой». Используется такая снасть, в основном, когда число поклевок на вабик значительно превосходит количество поклевок на блесну.

Я выбираю вабик на одинарном крючке при ловле на снасточку, в которой основной приманкой является воблер (крайне редко), при чрезвычайно плохом, вялом клеве или при ловле на «бороду».

Вабик на двойном крючке с удлиненным цевьем я использую при ловле на «котлах», которые бывают скоротечны - и в этом случае крайне важно быстро снять пойманную рыбу с крючка, чтобы, не теряя времени, сделать следующий заброс. Даже при глубоком заглоте рыбой приманки с двойником сделать это гораздо проще и быстрее, чем с тройником.

Вабики же на тройном крюке я применяю при охоте на одиночного жереха, при ловле жереха со дна или «на всплеск», когда после поклевки требуется стопроцентная засекаемость.

И немного о проводке

При ловле жереха со дна, когда известна точка стоянки этого хищника, вабик может использоваться как самостоятельная приманка и крепиться к основной леске с помощью грузика-чебурашки массы, необходимой для данного места. В этом случае чаще всего я использую джиговую классическую проводку: оборот (или два) катушки — пауза или подброс-пауза, но в этом случае нужно помнить, что в этом случае нередки поклевки щуки и вполне возможен срез приманки, т.к. ловля производится без применения металлических поводков.

При ловле на «котлах», когда жерех активно питается, проводку снасточки «блесна-вабик» начинаем сразу после падения её в воду и проводим равномерно, без пауз, очень быстро и с таким расчетом, чтобы снасточка шла через «котёл» в поверхностном слое воды. Моё любимое сочетание вабика с блесной «Колонелька» мастера Д.Яськова позволяет делать очень дальние забросы, что очень выручает в охоте за жерехом на крупных реках.

Снасточку «воблер-вабик» я применяю редко, когда нужно обловить новое, перспективное, на мой взгляд, место (вдоль берега, рядом с полоской водной растительности или у затопленного дерева и т. д.). Воблеры применяю поверхностные, с заглублением до полуметра. Проводка производится равномерно, без пауз. Скорость проводки здесь зависит от упористости воблера и силы и направления течения. В этом случае нужно также помнить о вездесущей щуке, которая может атаковать снасточку.

Что же касается снасточки «борода», я применяю её довольно часто, только количество крючков в ней меняется в зависимости от условий ловли. При ловле в «котле» оставляю не более двух вабиков, т.к. в этом случае нередки поклевки сразу двух рыб, а учитывая силу сопротивляемости жереха, вполне возможен разрыв снасточки. И увеличение здесь количества вабиков умножает и вероятность поимки сразу нескольких хищников, а это неминуемо приведет к разрыву снасти при вываживании, особенно если даже одна какая-то рыба превышает 1,5 - 2 кг. В этом случае проводка делается быстрая, равномерная, без пауз.

Снасточку с тремя вабиками и больше (но не свыше пяти) я применяю при ловле жереха на затопленных песчаных косах или небольших перекатах – правда, в этом случае использую только вабики на одинарных крюках. Они реже путаются и, соответственно, меньше доставляют хлопот при забросе. Проводка - равномерная, в среднем темпе с небольшими короткими паузами или без них - в зависимости от глубины и силы течения.

И в конце статьи хочу сказать, что при правильном выборе вабики как самостоятельная приманка могут дать потрясающий результат при ловле практически любых стайных рыб — окуня, чехони, красноперки, воблы, селедки и других. А связанные на крупных крючках двухцветные вабики нередко могут посоревноваться по уловистости с другими приманками в джиговой ловле при охоте за щукой или судаком.