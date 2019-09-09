Голавлёвые баталии золотой поры Николай Лебедев | 9 сентября 2019 г.

Многие мои друзья-рыболовы почему-то считают, что голавлёвая рыбалка добычлива лишь весной и летом, а осень больше соответствует ловле щуки, судака и окуня. Я же думаю иначе. Осенью, а именно в сентябре и первой декаде октября, я вполне удачно охочусь на лобастого.

Разве что прикладываю гораздо больше усилий и применяю совершенно другие приманки, нежели в весенне-летний период. И еще одно: поймать голавля на большой реке гораздо сложнее, чем на микроречке. Именно поэтому всё своё свободное время я провожу на малых реках, и о том, как там ловлю лобастого в золотое время года, и пойдет дальнейшее повествование.

Осенняя модель поведения голавля на микроречке. Осенью образ жизни голавля становится иным, нежели чем летом. И в первую очередь это связано с тем, что летняя вода обычно хорошо прогрета, лобастый постоянно перемещается по реке и активно кормится.

Летом основной рацион питания красноперого – подводная растительность, летающие насекомые, личинки (например, ручейника), мотыль. Осенью же растения принимаются отмирать, в воду с веток уже ничего не падает - и тогда у голавля начинают доминировать хищнические инстинкты. Кормовой базой голавля становятся мелкие беспозвоночные, рачки и крохотная рыбешка, вроде уклейки, плотвы и пескаря.

Летом голавль преимущественно встречается на обширных мелководных участках, отмелях, косах, перекатах, в небольших ямах. И ошибкой большинства рыболовов осенью является то, что они ищут голавля именно на летних местах. Чего уж скрывать, я тоже когда-то попался на эту удочку, и поэтому многие мои рыбалки заканчивались неудачно. Однако потом я понял, что нужно уделять внимание иным местам и применять другие приманки.

Речка, которая представляет для меня большой интерес в плане голавлёвой рыбалки, называется Кистендейка (фото 1), о ней я подробно рассказывал в августовском номере журнала. Она мелководна, но её главная особенность в том, что здесь очень много омутов и ям, соединяющихся между собой протоками. Осенью на этой речке голавль полностью уходит с мелководья и небольших ям и скатывается в омуты (фото 2).

Стоит заметить, что концентрация мелкого и крупного голавля в омутах очень высока, но это еще не значит, что он может клюнуть на абы что. В это время голавль - как робкая девушка, его нужно долго уговаривать.

Поскольку вода в утренние часы еще холодная, ловить голавля в этот период бессмысленно. Часы активности рыбы смещаются ближе к обеду, когда солнце начинает припекать, и только тогда лобастый активизируется. Летом у голавля на тех микроречках Поволжского края, где я ловлю, проявляется два пика активности - утренний и вечерний выходы.

Утренний выход начинается в 9 - 10 и длится часа два, а иногда, но редко, чуть больше. Вечерний пик приходится на 5 - 6 часов и тоже длится около двух часов. Осенью, как правило, лобастый наиболее активен во время ближе к обеду. К вечеру вода начинает остывать - и рыба теряет оживленность.

Осенью голавль клюет далеко не каждый день. В пасмурную погоду с низкой освещенностью он не проявляет никакой активности, поэтому, чтобы не махать спиннингом впустую, для рыбалки стоит выбирать солнечные дни. Если летним хмурым днем еще можно хоть как-то уговорить красноперого на поклевку, то вот осенью сделать это крайне сложно, а по правде говоря - вообще невозможно.

Из тех наблюдений, что я сделал на Кистендейке, следует вывод, что голавль привязан к конкретному месту. В сентябре он активно перемещается по омутам и контролирует всё, что происходит на выходе из них.

Омуты есть двух типов: есть «чистые», в которых отсутствуют коряги и другие подводные аномалии, а есть с «крепями» в виде затопленных деревьев. В первом случае, с «чистыми» омутами, дела обстоят не совсем радужно. В них голавлю негде скрываться от хищника, да и подводных аномалий - затопленных коряг и камней - тут нет, также отсутствует и точка, за которую красноперый может «зацепиться».

В подобных местах голавль, конечно, может присутствовать, но его очень мало. Зато большая концентрация рыбы наблюдается в «крепких» местах с зарослями. И чтобы найти такой омут, придется приложить немало стараний. Нужно отметить, что в Кистендейке есть омуты с практически стоячей водой и крайне слабым течением, и есть омуты, где течение сильное. Первый вариант - со спокойной водой - больше подходи язю, лобастый же предпочтет омут с течением и интересным рельефом на дне.

Чтобы успешно ловить голавля осенью, понятно, что нужно хорошо знать его модель поведения на конкретном водоеме. Я описал те черты голавля, которые свойственны моему региону, а вот где-нибудь в Самарской или Волгоградской области картина может быть немного другая.

Несколько слов о снастях

Поскольку я акцентирую внимание на ловле в омутах, где на дне присутствует большое количество коряг, то выбираю соответствующее этим условиям удилище, обладающее достаточным запасом мощности. И как всегда в качестве основного комплекта для микроречки использую классическое японское удилище лососевой направленности.

Стримовые лососевые модели позволяют быстро развернуть сильного голавля и вывести его из подводного бурелома. Также необходимо учитывать и такую составляющую, как чувствительность. С чувствительным спиннингом не только комфортнее контролировать проводку, но и получается моментально реагировать на контакт голавля с приманкой.

На Кистендейке дальний заброс просто не нужен, здесь вполне хватает спиннинга длиной 150 - 180 см. С «коротышом» проще пробираться по густым зарослям (фото 3), а модель большего роста иногда приходится складывать, чтобы ненароком не получить неприятную поломку.

Вот уже несколько лет я успешно ловлю голавля на микроречке «коротышом с тестом» до 6 г, он имеет отличную чувствительность и хорошо справляется с сопротивлением голавля, а также позволяет быстро вывести рыбу на чистую воду из ломового коряжника (фото 4).

Катушку использую 2000-го размера по японской классификации, на которую наматываю плетеную леску диаметром #0.5 (0,117 мм). Основное требование к шнуру – прочность. Поэтому с толщиной его не мельчу - так у меня есть уверенность, что получится без проблем вывести рыбу из коряжника. Поскольку дистанция заброса небольшая, то смысла в применении 8-жильного шнура нет - в основном использую «четырехжилку».

В итоге получается в меру мощный, чувствительный и самое главное - надежный комплект для бескомпромиссной ловли лобастого.

Осеннее меню красноперого

А вот здесь начинается самое интересное. Вначале я говорил, что осенью у голавля хищнический инстинкт выражен гораздо больше, чем летом, и он предпочитает мальков других рыб и мелких беспозвоночных. Именно поэтому приманка должна быть похожа на основной кормовой объект голавля. Хорошая имитация в сочетании с умением правильно подать приманку обязательно принесут свои плоды в виде сильных красноперых рыб.

В сентябре я ловлю голавля только на «силикон» двух видов - имитации рачков и червеобразные твистеры. В это время хорошо работают «рачки» как креатурного типа, имеющие лишь похожие черты с имитируемым объектом, так и максимально натуральные имитации.

В прошлом сезоне для меня настоящим открытием стала «креатура» от Kosadaka под названием Kong в размере 7 см (фото 5). На эту приманку охотно отзывается как крупный, так и мелкий голавль. У этого «рачка» имеются подвижные конечности - две внушительные клешни, пара усов и четыре маленькие ножки.

В момент паузы приманка медленно опускается в воду, при этом у неё легонько дрожат все эти усики, ножки и клешни. А на коротких рывках клешни максимально включаются в работу - и приманка получает настолько привлекательные движения, что не оставляет равнодушным голавля. В моем арсенале эта приманка имеется в трех цветах, но самым уловистым цветом оказался красный.

Не знаю, хорошо это или плохо, но нередко вперемежку с голавлем в этих же омутах ловится щука (фото 6). Несколько раз случалось, что зубастая наглым образом срезала приманку и безнаказанно уходила восвояси. Но применение металлического поводка неприемлемо, т.к. голавль боится подобного рода «щучьих предохранителей», и чтобы как-то обезопасить себя от нежелательно обреза, я использую 20-сантиметровую вставку из флуорокарбона диаметром 0,27 мм. К слову, в теплые осенние деньки на голавлевых точках можно поймать и язя (фото 7).

Твистеры также приносят стабильный результат, но справедливости ради нужно сказать, что на приманки данного типа у меня никогда не попадалось ничего крупнее 500 г, поэтому «рачок» является основным для ловли голавля. Однако бывают периоды, когда голавль один раз боднет «рачка» носом - и теряет к нему интерес. В этом случае я ставлю твистер от фирмы Reins и долавливаю сомневающегося лобастого (фото 8).

Как и чем оснастить приманку?

Поскольку вся ловля ведется в основном в закоряженных местах, это заставляет применять незацепляющийся вариант монтажа в виде офсетного крючка и грузика-чебурашки (фото 9). Очень важным моментом является выбор массы грузика. Осенью голавль плохо реагирует на быстро погружающуюся приманку, поэтому приходится ставить самые миниатюрные грузики массой не больше двух граммов.

Когда голавль капризен, я снижаю массу «чебурашки» до 1 г. На таком грузе «рачок» благодаря своему большому телу и раскинутых в сторону клешней медленно опускается в толще воды, привлекая лобастого колебаниями своих конечностей. Удар происходит как на паузе, так и во время проводки, и чтобы не прозевать поклевку, я всегда сосредоточен, леска натянута, выдерживается полный контроль над приманкой.

С крупным голавлем нередко случается самоподсечка. Леска натянута, удар сильный - и «офсетник» глубоко впивается в плотную голавлёвую губу, а дальше начинается настоящая мужская борьба, которую усугубляют истерический визг фрикциона и согнутый в дугу спиннинг.

Обычно я использую вольфрамовые «чебурашки». Вольфрам тяжелее, чем свинец такого же объема, далеко летит, а самое главное – он экологичнее. Ко всему прочему, вольфрамовая «чебурашка» выглядит более эстетично. Но здесь есть небольшой подвох. Вольфрам в разы дороже свинца, а когда ловля происходит в корягах, и пусть даже используется незацепляющийся монтаж, рано или поздно приманка окажется на одной из затопленных деревях - и тогда такая рыбалка выливается в копеечку. Это тоже нужно учитывать.

В самые жаркие дни голавль контролирует выход из омута и частично фланирует по мелководью, но при этом далеко от омута не уходит. Облавливать относительно мелководный участок приманкой на шарнирном монтаже с 2-граммовым грузом нерационально, поэтому я применяю самые маленькие форелевые джиг-головки массой 0,2 – 0,4 г. Скорость падения «рачка» или твистера минимальна - и удается более детально обловить интересующий меня участок.

С «чебурашкой» же массой в 2 г тот же «рачок» намного быстрее опускался бы на дно, а если голавль стоит не у дна, а в толще воды, то он просто-напросто не успеет среагировать на быстропадающую приманку, именно поэтому форелевые джиг-головки вне конкуренции. Так что подобрать вид приманки – это еще полдела, самое главное – подать её таким образом, чтобы лобастый не сомневался в съедобности объекта – и тогда смело можно рассчитывать на поклевку!

Тактика и особенности проводки. Моя осенняя тактика строится таким образом, что я постоянно перемещаюсь по микроречке и ищу перспективные омуты. При этом мелководным участкам, микроперекатам и даже ямам не уделяю внимания - эффективнее сразу отправиться на поиск омутов. За день удается пройти вверх по течению до десяти километров. Такая рыбалка сильно выматывает, но усталость – ничто в сравнении с теми ощущениями, когда клюет крупный голавль. Ради встречи с хозяином реки можно пройти и больше!

Придя на перспективную точку, первым делом я облавливаю ближнюю зону, оставляя заведомо перспективную точку омута на закуску. Начинаю с твистера, постепенно увеличивая дистанцию заброса. Применяя такой метод, я максимально тщательно исследую интересующее меня место. Очень важно понять, в каком горизонте в данный момент находится голавль. Здесь есть нечто схожее с тактикой форелевой рыбалки. Естественно, сначала пробивается дно, и тут главная задача состоит в том, чтобы придать приманке реалистичную «игру».

Далее. Осенью лобастого привлекает любое копошение на дне. После того, как «рачок» достиг нужного горизонта, приступаю к проводке, которая состоит из коротких протяжек и небольших рывков. На протяжке «рачок» волочится по дну, а на рывках немного подпрыгивает, играя клешнями. Анимирую приманку очень медленно, но практически без пауз. Если следуют холостые удары, то делаю остановки. Обычно голавль «бьет» рачка на первой секунде, ждать дальше нет смысла. Я заметил, что удары часто происходят после того, как вольфрамовый грузик стукнет о корягу - возможно, именно звук является основным фактором, толкающим красноперого на атаку.

Если у дна поклевок нет, я приступаю к среднему горизонту. В момент заброса веду счет. Допустим, приманка опустилась на дно на счет «6» - следовательно, на счет «3» она окажется в среднем слое. Анимация в толще воды отличается от той, что я делаю на дне. И выглядит она из постоянных мягких рывков без пауз. Если вам знакома тема мормышинга, когда постоянно выполняются рывки кончиком удилища, то это приблизительно то же самое. Средний слой я облавливаю приманкой, уже оснащенной форелевой джиг-головкой - нужно дать «рачку» повисеть в водной среде. И такое получается только с легкими грузами.

Если голавль отказывается клевать на приманку какого-то одного цвета, я ставлю другой и продолжаю ловлю, но пока не было в моей практике такого, чтобы лобастый не реагировал на красного «рачка».

После поимки крупного голавля в одном каком-то омуте, не стоит рассчитывать, что здесь клюнет еще один. Голавль - очень осторожная рыба, особенно на микроречке. На Кистендейке красноперый привык к тишине, здесь мало кто бывает, поэтому после первой поимки рыба, как правило, зарывается в коряги - и я иду к другому омуту. Очень редко удается из одного омута выудить сразу двух зачетных рыб. Мелкий голавлик еще может клевать, но вот крупный - точно нет. Что делать в такой ситуации? Правильно – идти к другому омуту.

В течение дня я облавливаю 5 - 6 больших омутов, расположенных друг от друга на приличном расстоянии. Иногда идешь и облизываешься, видя места с подмытым берегом и нависающими ветками или маленький перекат, но, увы, голавля здесь нет.

Когда я подхожу к омуту, то старюсь не шуметь и действую максимально тихо. Любой шорох, любая сломанная ветка может стать причиной того, что рыба просто не клюнет. Плюс ко всему, осенью прозрачность воды - очень высокая, и приходится опускаться на колено, чтобы лобастый меня не заметил. А дальше всё по шаблону: заброс под ноги, потом дальше, а на закуску - самые перспективные точки в виде затопленных коряг. Поклевка, подсечка, фотосессия - и красноперый красавец получает свободу.

В конце дня усталость валит с ног, но зато я поймал осеннего голавля! Если вы еще думаете, что голавль и осень – вещи несовместимые, то обязательно отправляйтесь на микроречку, найдите хороший омут, подберите правильную приманку - и удивитесь тому, что в золотую пору голавль тоже клюет!