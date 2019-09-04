Пособие по долавливанию Константин Кузьмин | 4 сентября 2019 г.

Актуальность этой темы я отметил для себя еще в самом начале своей спиннинговой биографии. Ловил я тогда больше на компактных неглубоких водоемах. Всё самое интересное там происходит вблизи, всё – видно. Много раз бывало: атакует щука блесну - или просто показывает себя, или с контактом, но не засекается. Ты весь на взводе – очень хочется её доловить. Но не получается. Точнее, иногда всё-таки получалось. Но ударение здесь – на слове «иногда». А хотелось бы почаще…

Постановка задачи

Для меня спиннинговая рыбалка привлекательна не с позиции «вылова биоресурсов» с задачей их последующего помещения на сковородку или в кастрюлю, а скорее как эмоционально-интеллектуальное действо. Спровоцировать рыбу на поклевку – это уже само по себе ценно. А если всё происходит в сложных условиях, и рыба, отвечая вроде бы взаимностью, на приманку реагирует «с издевкой», то тем более. Всё это заставляет максимально активировать не только технические навыки, но и мыслительные способности.

Сегодня поговорим вот о чём. Очень часто в ходе рыбалки у нас случаются пустые поклевки. Или, как я это называю, «эпизоды», куда входят и собственно поклевки, и просто выходы рыбы за приманкой, без касания. Такие моменты всё равно лучше, чем ничего, но ведь мы не передачу «В мире животных» смотрим, а имеем целью рыбу поймать, правильно? Пусть потом и отпустить, но именно зафиксировать факт поимки, а не коллекционировать «эпизоды».

Соответственно, задача доловить тем или иным или иным образом обозначившую себя рыбу встает перед нами практически на каждой рыбалке. И она гораздо более многогранна в плане сопутствующих обстоятельств и вариантов решения, чем могло бы показаться на первый взгляд. Давайте рассмотрим всё это в деталях.

По нисходящей? Далеко не всегда

Я – не большой любитель ставить себя на место рыбы и тем более – «думать, как рыба». Ибо рыбой, в отличие от Homo Sapiens, движут почти исключительно рефлексы и инстинкты. Но иногда приходится для объяснения и понимания происходящего делать что-то подобное.

Как оно всё происходит? Стоит вот щука или судак в засаде – за коряжкой или на краю бровки. Вдруг в радиусе контроля появляется нечто, воспринимаемое как потенциальная жертва. При достижении этим объектом удобной для атаки точки следует резкий бросок, хищник кусает приманку, но на крючки не садится. Мы поклевку ощущаем, но тут же понимаем, что она - мимо.

А рыба возвращается в место засады. Попытка предложить ей приманку еще раз натыкается на примерно следующее: «Я это уже пробовала. Невкусно. Больше не буду». Что-то такое, что можно назвать оперативной памятью, у хищника определенно присутствует. «Оперативная» она в том смысле, что короткая и оказывает большее влияние на действия рыбы в ближайшие несколько минут. Соответственно, шансы поиметь поклевку на каждом последующем забросе идут по нисходящей.

Я как-то, помнится, оценил их для себя в цифрах примерно так: на втором предложении щука реагирует на приманку с вероятностью 40%, на третьем – 20%, ну а дальше все уговоры скушать блесну или воблер почти лишены смысла.

Но эту формулу я вывел много лет назад. На уровне же нынешнего понимания темы долавливания она определенно устарела.

На большой, глубокой воде

Оно может показаться странным, но я бы хотел начать с более сложного случая, когда поведение рыбы приходится домысливать. А всё потому, что чисто хронологически техника и тактика долавливания в данных условиях были описаны раньше.

В 70-е - 80-е годы в нашей стране существовала весьма закрытая, но сильная школа джиговой ловли на подмосковных водохранилищах. Один из её отцов-основателей Александр Иванович Кузнецов наставлял своих учеников так: «Если случилась жесткая, «в лоб», поклевка, но рыба не села, лучше не бросайте строго так же, и не ведите «поролонку» по той же траектории, а немного сместитесь и проведите приманку через ту же точку, но под другим углом». «Немного сместиться» в данном контексте означало хотя бы перейти с носа лодки на корму.

Ловля-то велась на небольших дистанциях, и такое перемещение влекло за собой заметное изменение направления проводки. Прием срабатывал не всегда, но достаточно часто. По крайней мере, он давал более высокую реализацию повторной поклевки, если та случалась.

Заметим здесь, что когда в глубинной ловле мы имеем с точки подряд несколько поклевок, всегда присутствуют сомнения, одна ли это рыба или несколько разных? Это – во-первых. Во-вторых, в глубине мы, понятно, не видим глазами холостые выходы рыбы за приманкой. А ведь их, надо полагать, бывает не меньше, чем когда ловим на мелководье. Но бывает и что-то среднее: вроде бы и не явная (с «укусом») поклевка, но и не просто разворот на расстоянии от приманки. А легкое касание: то ли рыба чуть боднула приманку носом, то ли всё-таки задела её при развороте.

Так и так бывает. В предположении подобных моментов, стоит более акцентировано прислушиваться к ощущениям. Особенно – на одной-двух первых проводках после той, когда случилась более явная пустая поклевка. Это важно для того, чтобы принять решение по дальнейшему долавливанию. С использованием специальных приемов, о которых я чуть далее расскажу подробнее.

Не стоит, однако, забывать, что мы с вами уже давно пребываем в XXI веке.

О нынешних возможностях рыбопоисковой электроники много всего сказано. Хороший «структурник» позволяет видеть рыбу в сопутствующем антураже и довольно уверенно определить вид этой рыбы. Нельзя сказать, что оно само по себе дает гарантию успешной ловли вообще и долавливания в частности. Но исполнению этой задачи на большой воде определенно способствует.

Когда важно что-то поменять

Есть одно отличие долавливания на глубокой и мелкой воде. На глубине, чтобы повторно предложить рыбе приманку, требуется чуть больше времени. Речь идет о разнице в какие-то секунды, но она существенна. И вот почему. Для хищника в момент атаки характерно сильное возбуждение, которое, впрочем, быстро сходит на нет после того как атака заканчивается. То есть выскочила, например, у нас на глазах за воблером щука, промазала и повернула обратно.

Если сделать всё максимально быстро, то реально застать щуку «на взводе», когда она настроена агрессивно и готова атаковать любую мало-мальски «съедобную» приманку. В том числе и тот воблер, на который она повелась несколькими секундами ранее. Поэтому в такой ситуации самое верное – это без промедления предложить рыбе ту же самую приманку, к какой она только что проявила интерес.

Здесь возможны два немного отличающихся один от другого сценария развития событий. Первый - это когда хищник вышел за приманкой «из ниоткуда». То есть не атаковал из явной засады, а просто, грубо говоря, проплывал мимо, вдруг заметил блесну и двинулся за ней, но брать не стал, а развернулся и поплыл обратно. В данном случае роль сделанного быстро (без потери времени на смену приманки!) заброса исключительно велика.

Надо постараться бросить так, чтобы приманка пошла уходящему хищнику навстречу – или чисто в лоб, или под углом, это уж и не суть важно. Главное – перед мордой рыбы внезапно появляется некий объект, на который надо отреагировать немедленно, иначе спустя мгновенье он пропадет где-то позади. Причем имеет, я думаю, значение и то, что приманка спереди и сзади выглядит по-разному, т.е. хищник воспринимает её на втором забросе как нечто отличное от того, что привлекло его внимание чуть ранее, но не вызвало хватательного рефлекса. Как следствие, шансы на полноценную поклевку на забросе номер два в такой ситуации очень-очень ощутимы.

Несколько иначе разворачиваются события, когда реализуется второй сценарий. Бывает, что хищник, и в первую очередь – щука, атакует из засады, которая достаточно легко читается. Это может быть, например, мини-островок травы на «жабовнике», уходящий в воду ствол поваленного дерева на микроречке или что-то еще в том же духе. Мы проводим рядом с этим объектом нашу приманку – и или щучий бок мелькнет, или травинки всколыхнутся, или на поверхности заметим водоворот. Это даже не всякий раз уместно бывает назвать «атакой». Можно говорить, что щука рыпнулась за приманкой, т.е. сделала в её направлении какое-то движение – и остановилась. И контакт с приманкой мог как быть, так и не быть. Что делать?

Первое действие – оно сродни тому, что мы описали для предыдущего случая: пока рыба пребывает в состоянии возбуждения, надо попробовать еще раз угостить её той же приманкой. Разница в том, что теперь щука не уходит «в бескрайнее море», а возвращается в свое укрытие. Ну, или останавливается очень близко от него. Поэтому куда кидать – мы знаем. Собственно, и кидаем. Один раз, максимум – два. Это – ничего не меняя. Если продолжения диалога не последовало, и по горячему следу доловить рыбу не получилось, приступаем ко второму пункту нашего плана.

Мы уверенны (ну, или почти уверены), что щука осталась на точке, и потому спокойно можем потратить минутку на смену приманки. Вопрос: что поставить вместо того воблера или блесны, что вынудили рыбу себя обнаружить, но не привели к её поимке? Первое, что приходит на ум среднему спиннингисту, это поменять цвет, т.е. заменить приманку на такую же, но другого окраса. Вроде бы логика здесь прослеживается: если рыба повелась на данный воблер - значит, он ей, по типажу, интересен, а смена цвета будет воспринята, как нечто новое – отличное от того, что она минутой ранее уже видела. А стало быть, это новое стоит попробовать на зуб, так ведь? Всё вроде бы складно, но имеется один момент. Есть логика, и есть практика. Которая её отнюдь не всегда подтверждает. Смена цвета – тот самый случай. У меня накоплена объемная статистика этого плана.

Так вот, гораздо чаще результативным оказывается то долавливание, когда мы меняем приманку, скажем так, умеренно радикально.

Что это значит? «Умеренно» – это без совсем уж крайностей. Например, если у нас был «эпизод» по холодной воде с джигом, то не стоит менять его на пузатый крэнк или «вертушку». А вот на минноу-суспендер, идущий достаточно глубоко, смысл определенно есть. Или вот поменять «воблер на воблер», т.е. тот же минноу на минноу, но существенно отличающийся по размеру (как пример – 115 на 80 мм) или по характеру «игры» – вялый на упористо-активный, или наоборот.

Такого рода замены много раз оказывались у меня при долавливании результативными. Но есть и еще один технико-тактический прием, не связанный напрямую с подбором приманки, но дающий порою очень позитивный эффект.

Темп и позиционирование

Если спросить матерого спиннингиста-спортсмена, что является залогом успешного выступления на соревнованиях, с большой долей вероятности тот ответит: правильный выбор темпа и позиционирования. То есть не выбор приманки, а динамика забросов и перемещений и понимание того, где вставать и куда забрасывать…

В нашем с вами сегодняшнем контексте эти две составляющие пути к успеху не менее актуальны. Разве что понимать их, особенно темп, следует несколько иначе, чем в спиннинговом спорте. Темп это ведь не только скорость перемещения от точки к точке и время, потраченное на облов каждой из них, но и скорость проводки приманки. Варьируя её, очень часто удается положительно решить вопрос долавливания. Обычно ведь мы проводим приманку со скоростью, которую можно назвать «средней». В каждой конкретной ситуации это что-то своё, но важно, что всегда скорость анимации приманки можно поменять как в одну, так и другую сторону - и спровоцировать хищника на полноценную поклевку.

Иногда сработывает многократное снижение скорости проводки. Вот ловим мы, например, щуку на минноу или голавля на крэнк с забросом вниз и проводкой против течения. Сначала пробуем провести воблер среднебыстро – и замечаем позади него бурун или мелькнувший бок. Следующие один-два заброса с проводкой по той же схеме ничего не дают. Тогда просто снижаем скорость проводки раза так в три – с воблерами, ведомыми против струи, так сделать несложно. Когда воблер поравняется с местом стоянки хищника, он какое-то время будет мельтешить у того перед глазами. Не всякий хищник способен стерпеть этакую наглость. И потому – следует атака.

Диаметрально противоположный случай - это ускорение проводки. Что ценно, этот прием не раз срабатывал, когда я был уже на грани отчаянья – когда рыба то и дело показывалась позади приманки, но не выказывала ни малейшего намерения её куснуть. Но вот, грубо говоря, седьмую проводку я решался сделать в «почти бешеном» темпе - и тут же следовала атака. Так что возьмите этот прием на вооружение.

«Вернемся завтра»

Вот мы пытаемся доловить хищника. Но, увы, все наши старания безрезультатны. В какой-то момент стоит прекратить упорствовать. Если точка компактная, то забросов восемь-десять - это уже выше крыши. Точке надо дать отдохнуть. Вот только сколько дать времени на «отдых»?

Скажу по себе: так ведь и подмывает вернуться на точку минут максимум через пятнадцать. И ведь есть тому мотивация: а вдруг рыба уйдет с места раньше, чем мы туда вернемся? Однако, по опыту, раннее возвращение на точку может только навредить. Щука за короткий промежуток времени еще не успевает забыть, что её недавно пытались поймать, и повторная её реакция на приманку окажется даже еще более вялой, чем была первая. А скорее всего не будет никакой реакции. Поэтому точку оставляем в покое на час или порядка того. Уйдет с неё рыба – ну, значит, просто не судьба.

Когда я ловлю на мини- или микроречках, передвигаясь по их берегам сначала в одном направлении, потом – в обратном, я фиксирую для себя в памяти точки, на которых проявила себя рыба, «подлежащая отсроченному долавливанию». И долавливаю, собственно, на обратном пути.

Проходит обычно как раз что-то около часа или двух. Но стоит здесь напомнить (писал о том в прежних статьях), что при перемещении по течению и против него показано использовать разные типы приманок: идем вниз по реке – ловим на джиг или минноу, идем вверх – бросаем перед собой, например, неогруженную рыбку Savage Gear Soft4Play или что-то типа того. Оно, кстати, и повышает шансы на успех долавливания: и времени прошло уж немало, и приманка совсем не такая, чем та, которая хищника чем-то – да не устроила.

Бывает, впрочем, что срабатывает «сильно отсроченное» долавливание. Через сутки – как вариант. Можно, конечно, с немалой долей уверенности предположить, что сегодня мы поймали вовсе не ту рыбу, что клевала на точке вчера. Но часто она оказывается именно «той», в чём не сомневаются многие спортсмены в ходе соревнований. Просто у них свой, особый взгляд на суть этого вопроса.

Первое, что мне в этой связи вспоминается, это чемпионат мира по бассу 2008 года, который мы сенсационно выграли. Той победы не случилось бы, если бы не эпизод с долавливанием. Клев в те дни на озере Гарда был наисквернейшим. Для подсчета числа поклевок с запасом хватало пальцев одной руки.

В день тренировки у нас с Сергеем Титовым случается пустая поклевка под припаркованной яхтой. Мы этого басса больше не тревожим, но приходим на точку спустя почти сутки, уже в игровой день. И первым же забросом этого басса ловим! Никаких сомнений, что это был тот самый. Он «стоял и ждал». В тот день у нас всего-то были две поклевки, и обе – реализованные…

Спортсмены на тренировках вообще нередко ловят на приманки с закрытыми крючками. Чтобы только найти рыбу, но не выбивать её и не накалывать. А через день или два, когда начнутся уже игровые дни, её реально поймать. Такая тактика срабатывает часто, её стоит иметь в виду и на обычной рыбалке. Нет, речь, конечно, не о приманках с закрытыми или «бутафорскими» крючками, а просто о том, что если рыба обозначила себя на точке, но не попалась сегодня, есть неплохой шанс поймать её на следующий день.