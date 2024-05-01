За плотвой малых рек Владимир Клень | 24 сентября 2024 г.

Хороший клёв плотвы на малых реках в весеннюю пору – факт общеизвестный, стократ проверенный практикой рыбалки. А вот осенью активность плотвы в узеньких речушках даже для многих искушенных поплавочников является задачкой со звездочкой. Изложу свои формулы её решения, ибо серебристая рыбка с оранжевыми плавниками отлично ловится впроводку на многих крохотных речках до самого ледостава.

Маленьких речушек в России и Беларуси превеликое множество. Например, в Российской Федерации по официальным данным по её территории протекает почти 3 миллиона рек, из которых 90% относится к категории «малые» (больших – свыше 200, а средних где-то 300). Относительно «малые – большие» словари выдают следующие формулировки: малая – это река, бассейн которой располагается в одной гидрографической зоне и имеет площадь не более 2 тыс. км². Или у малой реки среднегодовой расход воды в устье до нескольких десятков кубических метров в секунду.

Как рядовой рыболов, так и обыватель такую формулировку вряд ли запомнят, да и незачем это. В обычной жизни все назовут реку малой, когда до её противоположного берега, что называется, рукой подать. Причем именно ширина речки является ключевой народной характеристикой.

Даже когда с разбегу речку не перепрыгнешь, но оснастку запросто перебросишь, речка точно малая. А вот глубина водотока с позиции рыболова в счет не идет, ведь и в речушках шириной в 5 - 10 м встречаются ямы не то, что в 2 - 3 м, а в разы более глубокие. Именно такие точки чаще всего взяты на карандаш у опытных, скажем, спиннингистов, а уж они-то вытягивают из таких ям не только солидных щук, но порой и сомов (фото 1).

Стоит добавить, что когда в каком-то крае, области, районе количество крупных и средних рек – раз-два и обчелся, малыми люди называют только самые узкие и мелководные из числа имеющихся. Остальные уже типа рангом выше. В общем, несмотря на указанное выше колоссальное количество малых рек, в простонародье термин «малая» размыт, и это вполне закономерно.

Вот о поплавочной ловле осенью в таких миниатюрных речках шириной в среднем 10 - 20 м (фото 2) сегодня и хочется поговорить.

Как демонстрирует практика, своим вниманием братья-рыбаки их жалуют разве что весной - в период массового захода плотвы и иной рыбы, а затем сбрасывают со счетов. По сути, это резонно, ибо шансы на хороший улов в широких да глубоких реках потенциально выше. Но приходит осень, а с ней и миграция рыб к будущим зимовкам, что путает поплавочнику прежние карты. И чем ближе зима, тем меньше в садках становится рыбы.

Отсюда и существенно редеющее количество нацеленных на мирных рыб удильщиков на любых реках и тем более озерах. Знаменитая Пушкинская строфа по унылую пору к рыбалке тоже подходит на все сто процентов.

Маленькие, но не пустые

Как известно, безнадежных ситуаций не бывает, если есть стремление найти выход. И одно из самых нестандартных решений – поискать маленькие «клёвые» речки. А такие есть повсеместно, в чем я давно убедился. Причем поначалу пару своих «тайных осенних речек» мне рассекретили приятели, а затем я стал самостоятельно заезжать на маленькие, иногда богом забытые речушки-ручейки и прощупывать их удочкой.

По-иному тут никак, ибо выяснялось, что почти все рыбаки на них, особенно осенью, не обращают никакого внимания, а посему нет даже представления, кипит ли там жизнь в осеннюю пору. Вот и приходилось становиться своего рода первооткрывателем, ибо на многих речушках действительно не наблюдалось свежих следов пребывания человека.

Рыбачил я по следующей схеме: пару часов ловли, если нет результата - еду дальше на следующий водный объект. Дело это выходило хлопотным, с большим количеством нулевых или почти нулевых заходов, но отрицательный результат – тоже результат. Получалось, что, отсеивая шелуху, я оставлял зерна. Так со временем и накапливалась информация о жизни рыб на таких речках, а она оказалась весьма интересной. Прежде всего я веду речь о плотве, но не аборигенной, а заходящей, по аналогии с весной, в такие речки стаями.

Когда я впервые столкнулся с подобным явлением в собственной практике, оно меня не просто озадачило, а буквально обескуражило. Я не находил логических причин, зачем осенью плотве массово скапливаться в малых речках. Многие из подобных водотоков берут своё начало в заболоченных низменностях, пронизывают озера, а затем снова петляют по лугам да полям, чтобы в итоге слиться с более крупными водными объектами.

Ширина у мини-речушек часто не превышает даже пяти метров, а глубина в среднем от 0,5 до 1 м. Правда, местами встречаются ямки глубиной до 1,5 м. Осенью вода в речушках остывает, корма становится меньше, растительность угасает, поэтому пищевая активность у рыб снижается, так что время им двигаться к зимовальным ямам. Но оказалось, что явление это не случайное, имеет своё постоянство и, главное, никак не связано с человеческим фактором.

Главный вывод – на многих маленьких речках, чаще у их верховьев, есть ограниченные участки, на которых осенью сосредотачивается изрядное количество плотвы. Причем эта рыба сбивается в стаи и заходит именно на данные участки, не покидая их потом почти до самого ледостава. В чём-то такой процесс схож с весенним ходом, хотя и не идёт речь о продолжении рыбьего рода. Соответственно, вычислив такие отрезки, можно рассчитывать на клёв плотвы и приличные уловы (фото 3).

Особенностью подобных речных акваторий является слабое течение, наличие множества изгибов по рельефу местности, обилие пусть даже неглубоких, но ям. Типовые ориентиры возможного присутствия рыбы – затопленный в воде кустарник, упавшие ветви деревьев (фото 4), сваи мостовых сооружений, расположенные поблизости гидротехнические объекты (фото 5).

Ну и вернейший признак – собратья-рыболовы, массово скапливающиеся на некоем участке «засвеченной» речки (фото 6), которые даже оснастки забрасывают в воду по очереди, чтобы не запутать лески.

Более того, я знаю пару речек, где место на «клёвом» отрезке надо занимать с вечера, ибо утром можно, что называется, и пролететь, т.к. там стабильно наблюдается самое настоящие столпотворение поплавочников. А стоит сдвинуться чуть поодаль от когорты рыбаков на свободное пространство, как окажется, что ловить на нём бесполезно. За день можно не увидеть ни единой поклевки. Вот такой облом выходит!

Помимо плотвы, на таких участках я попутно ловил уклею, окуней, пескарей, ершей, красноперок, язей, но почти всегда их количество уступало плотве, составляя таким образом прилов. Только в дни с явно слабой активностью плотвиц серийно способны клевать окуни и уклейка, причем последняя попадается весьма достойных размеров (фото 7). А вот густеру и подлещиков я не поймал вообще ни разу.

Плыви, поплавок, плыви

Собираясь на рыбалку, я кладу в кейс 3- и 4-метровые удилища болонского типа с компактными проводочными катушками. С удилищами большей длины тяжелее управляться у подпирающих речку со всех сторон деревьев и кустарников, ловить вдоль ближней бровки (фото 8).

Да и нет необходимости далеко сплавлять приманку по течению, замедлять ход движения поплавка и удерживать его, поскольку упор делаю на ловлю в местах с минимальным течением и в районе «обраток», где поплавок как бы вальсирует на воде. Осенью плотва хуже нежели летом реагирует на быстро движущуюся приманку, предпочитая передвигающуюся с минимальной скоростью либо зависающую на месте.

Обычно я ищу в воде древесно-кустарниково-травяные ориентиры и провожу оснастку максимально впритирку к ним (фото 9). Риск зацепа, понятно, возрастает, но оно того стоит. Плотва клюет там и только там, напрочь не желая прикасаться к приманке, уносящейся по чистой воде.

Бывает, найдешь в речке местечко, где из воды выглядывает отвалившаяся от прибрежного дерева здоровенная ветка. Сплавляешь поплавок по течению - и поклевки плотвы следуют только у самой ветки, выражаясь в виде мгновенного погружения антеннки под воду. Но бывает и так, что приезжаешь на это же место в следующий раз в надежде на дежавю, только обнаруживаешь, что какой-то умник вытянул ту ветку из воды. Видимо, посчитал её для себя помехой. В результате рыбы в этой точке уже нет и приходится искать новое место.

Интересно и такое наблюдение: плотва активно клюет с одной стороны затопленного коряжника, но её словно нет с другой его стороны. Это отчетливо видно, если рыбак на одном берегу речки регулярно вытягивает плоток, а сидящий на противоположном берегу и облавливающий коряжник «с изнанки» вообще не видит поклевок. И ладно бы оснастки были разные или приманки другие, тут дело именно в особенности акватории и характере движения оснастки. Поплавок с разных сторон аморфного водного препятствия всегда кружит по-разному, а значит и презентация рыбе приманки происходит различная.

Чтобы утвердиться в этом выводе я пробовал обходить речки по мосту и для сравнительного анализа ловил с обеих сторон затопленных корчей. Выходил прямо противоположный результат. А некоторые рыбаки даже практикуют ловлю непосредственно с поваленных в воду деревьев (фото 10), выявляя акваторию с наибольшей активностью плотвы. Ловить в таком положении крайне неудобно и даже рискованно, но рыбалка – это страсть.

Клюет плотва неизменно у дна, никак не вполводы и тем более выше, что тоже обращает на себя внимание. Так что мелочей в осенней ловле на малых реках точно нет и к делу приходится подходить весьма обстоятельно.

Осенняя кухня

Однако оказаться в нужное время в нужном месте – только половина дела. Если в руках будет топорная оснастка – никакие навыки не помогут раскачать плотву на клёв.

Я использую в качестве основной леску сечением 0,15 мм, поводковой – от 0,1 до 0,12 мм, крючки малого размера – №№ 16 - 20.

В отличие от общераспространенного варианта с гирляндой грузил, чаще всего устанавливаю одну скользящую «оливку» и вертлюжок (фото 11). Длина поводка лишь в 20 - 30 см - из-за проводки оснастки на малых глубинах и «крепости» мест с обилием зацепов.

Общая масса огрузки обуславливается грузоподъемностью поплавка. Я определяю её интервал в 1 - 2 г. Учитывая ловлю лишь накоротке, конструкция поплавка отходит на второй план, чисто речные модели подбирать не обязательно. Фиксирую поплавок на леске в двух точках. Огружаю таким образом, чтобы антенна выступала из воды на 7 - 10 мм (фото 12).

Довольно неожиданные наблюдения есть относительно приманок для ловли плотвы осенью. В числе фаворитов, конечно, мотыль. Рыба становится более капризной, перестраиваясь на зимний уклад жизни, так что нежный мотыль – самое то. Обычно использую несколько личинок, насаживая их за головку (фото 13).

В случаях, когда происходят холостые подсечки, наживляю мотылей колечком. Опарыш (фото 14) пусть и менее приемлем, но в иные дни рыба охотно реагирует на него, а в другие – нет.

Никогда полностью не отвергаю червя, он хорош либо очень мелкий, размером чуть крупнее мотыля, либо нарезанный небольшими кусочками (фото 15). Результативны «бутерброды» опарыш/мотыль, мотыль/червь.

На незнакомой речке непредсказуем вариант применения растительных насадок, поэтому применяю их лишь при бесклевье на животные насадки, либо ради эксперимента. Обычно использую для этого тесто - как правило, жидкое. Но пара моих хороших знакомых отлично ловит плотву на катыши из мякиша черного ржано-пшеничного хлеба типа «кирпичик» и сахарного печенья из пшеничной муки с добавлением, ароматизаторов лимона, апельсина, ванили.

Насчет печенья была забавная история. Встретил как-то на маленькой речке приятеля и расположился поблизости от него. Сначала не придал значения тому, что он всё время что-то жевал. Потом этот факт вызвал недоумение. Спрашиваю – отвечает, что просто без устали жуёт лимонное печение, формируя во рту мякиш для насадки на крючок. Забросил оснастку, откусил кусочек печенья, разжевал - и на пару забросов хранит во рту уже мягкую массу для очередного шарика.

Плотву он таскал исправно (фото 16), на уровне лучшего результата того дня среди всех, кто ловил поблизости от нас. А когда часа через четыре у него закончилось печенье, он категорично отказался от моего мотыля и опарыша - и не поленился съездить в магазин ближайшей деревни, где купил несколько пачек того же печенья. Вера – великая сила!

Не всё однозначно относительно использования прикормки. Изначальный акцент я делаю на то, что рыба уже стоит в секторе ловли и не требуется привлекать её внимание ароматом прикормочной смеси, а затем удерживать в точке. Она если не клюет, то на то имеются какие-либо непонятные причины. Поэтому я воспринимаю прикорм как сопутствующий фактор, который, впрочем, не навредит, если рыбалка складывается не лучшим образом.

Помимо питательных кормовых частиц, прикорм дает еще и муть, а это бывает не менее важно. Так что пачку фабричной «сыпучки» для ловли плотвы в холодное время года с собой вожу.

Замешать её на месте – дело минутное, а утяжелить массу можно не только грунтом, но и тем же хлебным мякишем (фото 17). А когда есть кормовой мотыль, добавляю его. Шарики формирую величиной с грецкий орех и забрасываю за раз 2-3 штуки, причем на метр выше точки приводнения оснастки.

С утра до вечера

В разных локальных точках плотва клюет по-разному. В какой-то одной ямке активнее, а в соседней, расположенной всего в пяти - десяти метрах ниже или выше по течению, попадается реже. Осознать, почему так происходит, даже когда ямки кажутся идентичными - сложно. Я принимаю это как данность – похоже, рыбам виднее.

На отдельных малых речках мы с приятелем даже провели градацию ям, подводных канавок и закоряженных участков в зависимости от интенсивности клёва плотвы. Самые «клёвые» места (а они из года в год неизменны, если не вмешивается природа или человек) прозвали «золотыми». Оказавшись в такой точке, можно не сходить с места, получая хороший улов (фото 18).

Свой отпечаток накладывает не только температура воды, но и её прозрачность в речке. Шансы выше, когда она мутная, поэтому предшествующие рыбалке дожди считаю неплохим знаком.

На протяжении дня активность клёва плотвы неравномерна. По общему правилу, чем теплее ночь и утро, тем раньше рыба начнет клевать. Но я заметил, даже когда утро выдается холодным, тоже можно час-другой наблюдать пусть нечастые, однако продуктивные поклевки. Затем клёв стихает и возобновляется к полудню.

Однако самый лучший временной отрезок – с обеда и до наступления сумерек. Причем чем ближе дело к ночи, тем клёв активнее (фото 19), ибо вода прогревается. Попутно снижается рыболовный прессинг на перспективный участок речки, если он был. Рыбы могут уже не придерживаться глубоких участков и выходят на отмели.

Поклевки плотвы в это время более решительны и не ограничиваются какой-то локальной точкой, вроде как у описанной выше коряги. Происходят они на любой стадии проводки, порой сразу после приводнения поплавка. И рыбки засекаются не только за губу, но и попадаются, что называется, взаглот (фото 20).

Печально, но в последние годы количество малых рек повсеместно сокращается в силу как антропогенных (загрязнение рек, распашка земель и пр.), так и природных факторов, особенно вызванных глобальным потеплением. Поэтому вопрос изучения поведения в разное время года плотвы, да и иных подводных обитателей, думается, следует делать непрерывным.

Прежние выводы с рыбалок неизменными могут и не быть. Повлиять на это нереально, поэтому остается набраться терпения и нарабатывать новую практику. И открытия, даже весьма приятные, однозначно появятся.