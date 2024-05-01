Говядина в рыбьей шкуре Андрей Великанов | 1 октября 2024 г.

Продожение. Начало в СР №6-2023 и №3-2024.

…Обычно мы выходим на воду в 5.45, еще в кромешной темноте. Так требует логика успешной зимней рыбалки в Мексике на двадцатых градусах северной широты. До «дальнего кордона» нашему надувному крейсеру «Аврора» около получаса хода на полном газу, это где-то около пятнадцати километров. Там есть место, называемое «Песчаные дюны», вблизи которых в предрассветных сумерках иногда собираются громадные стаи мелкого анчоуса. Эта рыбка - излюбленное лакомство любого морского хищника.

Узнать – работает ли столовая у Duna de Arena (Песчаных дюн) - можно лишь органолептически. Иными словами, подняться ни свет ни заря - и рвануть к песчаным холмам.

В 6.57 из-за горизонта выплывает солнце и за последующие сорок минут огненный шар начисто выметает со сцены остатки прохладных сумерек. Вот именно в этот короткий отрезок времени до восхода велика вероятность получить в зачетную книжку полноценные пять баллов за экзамен под названием «крупняк».

Так вышло и на этот раз – ровно в 6.34 в руках у Лены резко изогнулся спиннинг, а безынерционная катушка надрывно заскрипела разматываемой леской концертино подобно предсмертному анданте Паганини.

Я тотчас сбросил скорость, перевел рычаг газа в нейтраль. Глушить движок нельзя, ибо если неназванный сумасшедший барбос действительно вздумает показать, кто в доме хозяин - и рванёт вдаль, то придется преследовать беглеца с помощью всего лишь восьми лошадиных сил на транце. «Altair 340» - та самая «Аврора» - давно подженилась на 26-килограммовом двухтактнике Yamaha 8hp.

Далее, по всем канонам рыболовного искусства, вторая скрипка в кокпите (то есть я) должна как можно быстрее вытащить собственную приманку, смотать леску, закрепить комель личного спиннинга в стакане, надеть рыболовную перчатку, подготовить багор, деревянный успокоитель и здоровенную пластиковую сумку из IKEA – приёмник товара.

В надувной лодке длиной 3,4 м вольностей и погрешностей разрешено очень мало. Тройник, впившийся в ПВХ-борт на волне в Тихом океане, равнозначен одиночному пикету с плакатом «Гитлер капут» у Рейхсканцелярии в Берлине в году под номером один, девять, четыре, один. Останутся рожки да ножки.

Но лишь только я принялся крутить свою «мясорубку», как резкий удар по блесне перечеркнул все вышеописанные нормативные требования.

- Дуплет! – крикнул я. Что в переводе означало – на помощь не рассчитывай.

Но если Лена уже немного остудила бойцовский порыв неизвестного артиста, то вот мой подопечный, закусив удила, стремительно летел прочь от лодки.

- Зыыыыыы! – ныла шпуля.

В это мгновение я вспомнил Джо Листека, на тот момент образумившегося и остепенившегося бывшего наркоторговца. С Листеком мы вместе коптили вашингтонских лососей лет двадцать тому назад. Он уже год как числился свободным человеком и пытался найти место под солнцем, перебирая различные мирные профессии.

- Когда за тобой захлопнется дверь тюремной камеры, - любил повторять Джо, - поздно просить помощи у Бога, тут уж ты сам выкручивайся!

На моей шпуле намотано 150 м шнура 0,35 мм – больше не позволяет дизайн катушки Stradic 6000 FG. И менее чем за минуту вся эта сотня метров лихо сгинула в морской пучине.

Помочь себе мотором возможности не было, у Лены шёл ближний бой с оппонентом ровнёхонько в противоположной стороне.

Теперь у моего визави оставалось только одно препятствие – узел, с помощью которого шнур закреплялся на шпуле. Вяжу его я хитро - мудрым способом, но прежде никогда не пробовал на разрыв в настоящем поединке, вот и время подошло!

Шнур звенел точно тетива лука в руках победителя Олимпийских игр. Но узел выдержал, я внутренне похвалил себя за профпригодность и, мало-помалу, начал убеждать соперника быть немного покладистее. Это оказалось совсем непростым занятием, ведь я уже начинал догадываться, что бьюсь с профессиональным тяжеловесом по имени toro. Так в Мексике называют каранкса (Jack Crevalle).

В переводе с испанского toro значит бык. По спортивной части это боец первостепенного ранжира. Он проверяет на прочность не только мускулы и снасть, но и тактику ведения поединка. Угомонить двух крупных «быков» одновременно и вовсе архисложная задача.

Здесь тебе и перевод изогнувшегося в дугу удилища с одного борта на другой, и танцы со спиннингами в кокпите. Они возникают в момент, если на твоём пути оказался верный товарищ с натянутой леской поперек дороги. Обычно подобная «Летка-енка» сопровождается бурными репликами процентов на девяносто состоящих из табуированной лексики.

И конечно, нужно молиться о прочности тройников. Кто пожмотится на этом реквизите выездного театра – пиши пропало!

Втащить мускулистый бычачий крупняк на борт тоже задача не из простых. Здесь не следует мельтешить, как пионер на пьянке с комсомольским активом, тут надо дать противнику вымотаться, несколько раз отпустить погулять упрямого «товарища» на очередной круг. При этом не шибко напрягать кончик удилища рядом с бортом лодки. Случаются эпизоды, когда противник резко ныряет под лодку - и тут уже пойдет проверка качества твоего боевого дрючка.

Если повезет, минут через двадцать, когда усталая рыбина ляжет вдоль борта на бок, наступит момент запустить руку под жаберную крышку или же поддеть тушу багром. Выбор действия зависит от положения воблера. Если он полностью исчез в пасти хищника – одна песня, если ощерился тремя тройниками с внешней стороны башки – другая.

Для предотвращения ненужного балагана в кокпите необходимо незамедлительно запихнуть вытянутого противника в сумку, дать хорошего наркоза успокоителем, зажать плотнее голову и освободить рыбину от марьяжа с блесной. В тяжелой весовой категории все подобные манипуляции лучше производить вдвоём.

Не доверяйте плутам, кто станет обзывать toro недостаточно вкусным для барского стола. Мексиканцы именуют его ещё более конкретно – pesca de vaca (рыба-говядина), ведь свежий стейк крупного каранкса один в один похож на говяжий.

Умелые повара приготовляют из «быка» фирменные стейки, фрикадельки или паштет. Под холодное белое вино «говяжий» паштет станет украшением любого стола, начиная от видных представителей компартии до эстетствующих от безделья художников-постмодернистов.