Прямо под ногами. Легкий поиск наживок Юрий Балковский | 17 октября 2024 г.

Рыбалка – это спорт или отдых? Вот возьмем профессионального спортсмена, что для него важно? Понятно, что быстрые результаты и максимальные уловы на соревнованиях. И для этого закупаются многочисленные суперснасти, килограммы прикормки и типовой наживки – мотыля и опарыша. Тут, понимаешь ли, чистый спорт.

Обычным же любителям, как мне кажется, надо просто отвлечься от тягот повседневной жизни – рыбалка с одной-единственной удочкой и десятком-другим червячков для них прекрасная альтернатива постоянно напрягающей городской суете. И такая отдохновенная рыбная ловля действует освежающе, даже если она не нацелена на результат.

Однако некоторым людям присуще не только стремление просто отвлечься от забот, но и желание понять матушку-природу, изучить её, чаще всего – со своими детьми. Для этого им не надо ориентироваться в современных достижениях спортсменов – достаточно азов, почерпнутых, скажем, из книг Сабанеева или Аксакова. Ведь предками открыты действенные методы и способы ловли, хотя многие из них ныне несправедливо оказались в тени. В том числе это касается и максимально уловистых наживок, которых они добывали сами, своими руками, а не закупали в магазинах.

На дачном участке

В этом плане интересный разговор состоялся у меня совсем недавно с одиннадцатилетним племянником. Непредвиденно задержавшись на авральной работе, я приехал на нашу семейную дачу почти ночью пятницы.

«Дядя Юра, ты опарышей для завтрашней ловли купил?» - «Извини, Мишаня, не успел». - «Что, значит наша рыбалка накрылась?» - «Ну почему сразу накрылась? Вон у нас какой дачный участок – что мы, червяков на нём не добудем? А лес еще рядом, и берег озера. Короче, с утра этим и займемся». – «Лопатой под кустами смороды копать будем? И бабушка нас тут же обратно и зароет с нашими удочками!» - «Спокойно, Миша, я – Дубровский, никаких лопат не будет! Завтра всё покажу».

…Утром, пока еще солнце не прожарило землю, мы выбрались в сад. «Смотри, Мишка, видишь чурбачок (фото 1), на котором я обычно колю щепки для мангала?

Доставай коробочку для червяков. Сейчас я деревяшку опрокину, а ты соберешь то, что под ней находится (фото 2). Только очень быстро, а то наша добыча удерет в норки в земле». – «Да тут всего-то ничего, дядь Юра, только пять червячишек!» - «А кто сказал, что мы этим чурбачком ограничимся? На участке пеньков этих не один и не два, а кроме того – доски у сарая (фото 3 и 4), большие камни, перевернем и их…

Ну, что, десятка полтора дождевых червей насобирали? И никаких раскопок!» Прошло уже с полчаса наших изысканий. «А теперь, пока бабушка возится с завтраком и ей не до нас, давай-ка сделаем налёт на компостную кучу (фото 5).

Приподнимем верхний слой – и опа! – изволь получить еще пяток червей, но уже компостных. Тревожим компост левее – и снова червяки (фото 6). Так мы и набрали с тобой на полноценную рыбалку на нашем озере! Но только землицы местной (именно местной) надо в коробку чутка добавить (фото 7), чтоб червякам комфортнее было.

Единственно, что на дождевых клевать будут в основном-то окушки и ерши – это их любимое лакомство». – «Да, опарыши, которых ты не купил, нам бы пригодились для плотвы и красноперки». – «Ну, во-первых, для «белой» рыбы у нас есть нежные навозники, а, во-вторых, еще не вечер, собирай-ка удочки».

Что говорят справочники: кольчатые черви. То, что мы с племяшом насобирали в нашем саду под пеньками, досками и в компостной куче, относится к аннелидам (Annelida), или ко́льчатым червям - беспозвоночным животным из группы первичноротых.

Вообще-то их около 18 тысяч видов, но у нас в руках оказались два вида - обыкновенные дождевые черви Lumbricus terrestris (их еще называют земляными червями) и навозные черви Eisenia fetida (fetida означает «дурно пахнущий», известны также как компостные), оба они из числа наиболее известных представителей малощетинковых аннелид.

Сперва разберемся с дождевыми червями. Их родина – Европа, в ней они массово распространены. Длина тела взрослой особи в российских широтах - от 2 до 20 см. Туловище спереди красное, сзади бледное, разделено на сегменты (фото 8), каждый из которых заполнен жидкостью, помогающей червям выдерживать давление земли над ними.

Кровеносная система замкнутая, имеется два главных сосуда: по одному кровь движется от задней части тела к передней, по второму – наоборот. Эти два сосуда связаны кольцевыми сосудами в каждом членике, некоторые из них, называемые «сердцами», могут сокращаться, обеспечивая движение крови. Сама кровь - красного цвета.

Дыхание осуществляется через богатую чувствительными клетками кожу, которая покрыта защитной слизью. Слизь насыщена колоссальным количеством ферментов, являющихся антисептиками. Кстати, дождевые черви обладают способностью к регенерации. Трубчатая пищеварительная система позволяет им пропускать через неё почву, проделывая ходы на глубину до трех метров, тем самым увеличивая плодородие земли. Питаются черви не сильно перегнившими частями растений.

Можно было бы и дальше описывать это удивительное животное, но лучше перейдем к практическим вопросам. Основной – в чём хранить добытого дождевого червя? Если речь идет о длительном, в несколько суток хранении, не стоит помещать его в полиэтиленовые или жестяные банки и другую «недышащую» тару.

Червь – живое существо, ему нужен кислород для дыхания. Если есть холщовый мешок - отлично, нет – деревянная (фанерная) коробка с выдвижной крышкой подойдет (фото 9). В крышке, а еще лучше – и в стенках – надо шильцем проделать небольшие дырочки для поступления воздуха. В мешке или коробке червей нужно слегка засыпать тем же грунтом, откуда их извлекли.

Только не надо добавлять туда песка или навоза! Еще один прием – обеспечить червей влагой. Для этого подходит обычная, но неароматизированная туалетная бумага. Её нужно размочить до кашицы, отжать воду и аккуратно перемешать с имеющимся в мешке или коробке грунтом. Ну а для сиюминутных потребностей одиночной рыбалки небольшое количество червя можно поместить и в пластиковый контейнер с дырочками в крышке.

Второй тип – червь навозный, очень близкий родственник дождевого червя. От последнего он отличается чуть большей длиной (от 6 см и выше) и подвижностью - способен крайне быстро скрываться в своих норах. Обычно навозные черви живут в компостных кучах, ямах и, понятно, в навозе, откуда и получили свое название.

В магазинах продается навозный червь промышленного, так сказать, изготовления – он специально выращивается. Производителю оптимальнее всего сохранять червя, расфасованного по маленьким контейнерам со специальным наполнителем, поддерживающим его жизнеспособность (фото 10). Наполнителя хватает аж на месяц. Ну а условия хранения навозных червей, выросших в естественной среде, такие же, как и у дождевых.

Следующий вопрос - чем вообще определяется длительность хранения червей? Прежде всего - температурными условиями. Оптимально ставить мешочек или контейнеры в общее отделение холодильника, но, если в весенне-летне-осеннее время температура воздуха не поднимается выше +15 °С, контейнеры можно оставлять где угодно.

Надо только помнить, что смертельной для червя является температура ниже ноля – он попросту замерзает. Правда, непродолжительное охлаждение при этой температуре червь должен перенести. Высокая температура тоже губительна для червя в естественных условиях.

В лесу на дереве

Налопавшись с чаем бабушкиных сырников, мы отправились на озеро. И на полпути я завернул нашу команду с дороги в ближайший лесок. «Ну вот, Мишаня, сейчас мы с тобой насобираем для плотвы суперзамену опарышам.

Видишь эту старую сосну? Кто-то её уже обрабатывал (фото 11), но и нам, думаю, осталось». – «А что осталось-то, дядя Юра?» - «Дай-ка отломлю кусок коры от ствола. Что видишь?» - «Какие-то замысловатые узоры на стволе (фото 12), а рядом – червячки (фото 13)». – «А это, дорогой, лучшие приманки для всякой «белой» рыбы – личинки короеда. Вот они-то нежнее и привлекательнее для «белой» рыбы, чем опарыш. С ними – стопроцентная уверенность в поклевках. Давай-ка соберем их в отдельную стеклянную коробочку».

Что говорят справочники: личинки короеда. Короед (подкорыш, закорник) — общее народное название некоторых видов жуков-древоточцев, откладывающих яйца под кору пней, поваленных или высохших на корню деревьев. На личинок короеда прекрасно клюёт всякая рыба - и лещ с плотвой, и окунь с язем.

Личинки с тёмными головами и мощными челюстями имеют тела желтовато-белого, иногда - желтовато-бурого цвета, изогнутые в форме буквы «с» в брюшную сторону (фото 14). На теле имеются мозолевидные подушечки, служащие опорой и позволяющие личинкам передвигаться. Цикл развития личинки составляет 60 - 70 дней, вырастают они до 3—4 см длиной.

Экологичная деревянная коробка для хранения этой наживки не подойдет, поскольку личинки могут её беззастенчиво использовать в качестве корма и, прогрызши отверстия, выбраться. Так что необходим стеклянный или металлический контейнер. В его крышке надо сделать много мельчайших отверстий для прямого доступа свежего воздуха – иначе личинки попросту задохнутся.

Заполнить контейнер можно размолотой корой или древесной трухой, образованной на том же пне, где были собраны сами личинки. Но они, надо помнить, очень чувствительны к солнцу и чрезмерному теплу. Сохранять их лучше в темноте и желательно при низких температурах (в общей камере холодильника, например), иначе личинки быстро окуклятся. Так они могут храниться в течение месяца. Но если они почернели, это значит, что погибли и стали непригодными для рыбалки.

На озере под водой

Повеселевшие от удачного сбора наживок, мы подошли к берегу озера, к полянке, где обычно забрасывали пикер. По обе стороны от той полянки журчали питающие озеро ручьи.

«А сейчас, Мишка, мы попытаемся пополнить нашу «кормовую базу» еще одной прекрасной приманкой. Вон, гляди, на песочке у устья ручейка лежит какой-то хлам и мусор (фото 15). Покопаемся – может, чего и найдем?» - «Я, дядя Юра, лучше промолчу – ты опять какой-нибудь фокус выкинешь». – «Никаких фокусов, чисто рыбацкая наука!»

…Нам с племянником, конечно, очень повезло, что мы в тот раз обнаружили домики-укрытия личинок ручейника. Российские рыбаки называют их шитиками. Иногда приходится немало побегать по берегу в поиске колоний этих самых шитиков, и не факт, что найдешь. Но уж если обнаружишь – клёв обеспечен!

Сами домики являют собой фантастической зрелище (фото 16). «Вот, Мишка, в этом сказочном замке живёт Её высочество Ларва ручейника. Видишь, снизу ножки торчат? А потом, испытав несколько превращений (фото 17*), принцесса превратится в Её величество - рыжую красотку-бабочку! (фото 18)» Мы нашли на мелководье у ручья с десяток таких причудливых замков – и часть королевской рати бережно сохранили в отдельной баночке.

Что говорят справочники: личинки ручейника. Шитик – личинка луговой бабочки-ручейника (Trichoptera), обитающей вблизи озёр и рек. Мировая фауна может содержать до 50 тысяч видов ручейников.

Ларва (так называется личинка, от древнеримского larva - душа) ползает под водой по дну в домике, построенном ею из песка, листиков и тростниковых трубочек, а также камушков, используемых как своеобразный якорь, не дающий поднять водному потоку шитика на поверхность. При малейшей опасности личинка втягивает ножки и полностью вползает в свой домик, закрывая вход своей прочной головой.

Тем не менее рыболовам удается, слегка надавив на стенки домика, осторожно вытащить личинку, не повредив её. Жильцы домиков бывают разной окраски – от бело-розовой до тёмно-зеленоватой, вплоть до оливковой (фото 19*). Длина шитика – от 1 до 4 см.

Если нужно сохранить приманку в течение двух-трех дней, т.е. на одну рыбалку, вышедшего из домика шитика хранят в очень умеренно влажной тряпочке (мешочке) или в пластиковой коробочке меж двумя слегка намоченными полосками поролона. На рыбалке для придания шитику лучшей подвижности, тряпичный мешочек опускают в воду. Однако дома хранить шитика в водной среде нельзя, иначе он через 10 - 12 часов скиснет.

В целях увеличения срока хранения домики с личинками укладывают в ряд на увлажненную тряпочку и плотно заворачивают со всех сторон так, чтобы у шитиков не было возможности покинуть свои замки. В такой расфасовке в прохладном месте наживка может сохраняться в рабочем состоянии в течение месяца.

Есть еще способ длительного хранения: разложив на широкой ленте из полиэтилена шитиков в домиках в один слой, но так, чтобы они не соприкасались меж собой (иначе при оттаивании могут повредиться), нужно накрыть их второй полиэтиленовой лентой и положить в морозильную камеру.

Если всё сделано аккуратно, ровными рядами, то накануне рыбалки можно отстричь ножницами от сдвоенной ленты необходимое количество домиков и положить их в контейнер, а потом - во внутренний карман, скажем, куртки. По пути на водоем шитики оттают и будут готовы к насадке на крючок.

Ну а теперь – про рыбалку и традиции

Мы решили начать ловлю с дождевого червя, при этом даже не использовали прикормку. Мишаня забросил пикерную оснастку к урезу камышовой стенки, взгромоздился на складное кресло (фото 20), но не успел как следует устроиться, как квиветип отчаянно засигналил.

Сделав плавную подсечку с помощью поворота рукоятки катушки (это я его научил!), он вывел первого окунишку к берегу (фото 21). Потом – второго, потом мы сменили насадку, но это уже другая история.

Так что, как видите, дедовские знания помогли нам с рыбалкой. А ведь я рассказал только о трех традиционных приманках, когда их десятки – и животных, и растительных. Поэтому призываю не относится к процессу ловли потребительски – типа купил готовую удочку, купил готовую прикормку, купил произведенные кем-то приманки, разве что автоматический подсекатель не купил.

Читайте наших классиков рыбацкого дела и будьте ближе к Природе – это не только интересно, но и полезно. И, как поется в известной песне «Думайте сами, решайте сами» - и всё у вас получится!

Примечание*. Использованы материалы известного нахлыстовика Василя Быкова.