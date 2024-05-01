«Тяжелая артиллерия» Николай Линник | 18 сентября 2024 г.

Два раза в год, весной и осенью, в реках начинается большое движение рыбы: собираясь в огромные стаи, она мигрирует по реке. И грех не воспользоваться в это время возможностью отлично порыбачить. Но если в начале весны преднерестовый ход рыбы можно запросто пропустить из-за высокого уровня воды, то первая половина осени – это золотое время для ночных посиделок с фидером. Сейчас проходит активная осенняя миграция леща, и если встать на пути такой вот мигрирующей стаи златобокого, то рыбалка может получиться очень запоминающей. А может и не получиться. Тут уже как подготовишься.

Большинство авторов статей про рыбалку с фидером основное внимание уделяют детальному описанию оснасток, прикормок, насадок. Какую прикормку выгоднее замешать, сколько добавить в неё опарышей, кастеров, мотыля, какой длины и диаметра взять поводок, какого размера повесить крючок и т.д. Несомненно, всё это важно.

Но, собираясь на рыбалку, нужно подумать и о том, как всё это доставить до самой рыбы. Ведь очень часто бывает так (особенно, когда находишься в компании других рыболовов), что в процессе ловли начинаешь понимать: ты проигрываешь всухую и рыбе, и коллегам. И ничего с этим не можешь поделать.

Сосед по берегу с более грубыми (на ваш взгляд) снастями и простенькой прикормкой из пшена и перловки регулярно вытягивает на берег увесистых лещей, а тебе достаются лишь крохи с его стола в виде густёрок, белоглазок и другой разнорыбицы.

При этом при всём и прикормка у тебя сделана по совету модного рыболовного блогера, и оснастка, несомненно, более тонкая. Да и воспетый спортсменами всемогущий мотыль на крючке висит. А соседушка на заурядных навозных червей ловит лучше. Бывало с вами такое? Со мной бывало, и не раз. И очень часто причина проста: соседу по берегу удалось дотянуться до границы кормящейся стаи рыбы, а тебе – нет.

Граница впереди

Обиднее всего, когда тебе не хватает каких-нибудь пяти метров. Самое время задуматься о выборе правильной снасти. Обычно все грешат на удилище. Очень часто на берегу мне доводится слышать фразу, что ловит лучше тот, у кого снасти дороже. Отчасти это так. Человек, который готов вложить в свои снасти определенные средства, чаще всего знает, на что он идёт. Но бывает и так, что даже навороченная современная снасть неправильно подобрана под условия ловли.

Люди часто забывают о том, что, скажем, удилище, каким бы модным и спортивным оно ни было – это всего лишь инструмент, который должен решать возложенные на него задачи. Помимо удилища, фидерная снасть состоит из катушки, лески и оснастки. А на таких непростых рыбалках, к которым относится ловля проходной рыбы на речных косах, снасть, в первую очередь, должна быть дальнобойной.

Так что изящество и другие недешевые опции, которыми так любят завлекать рыболовов производители снастей, можно смело ставить на второй план. Сегодня я хочу рассказать вам о своём подходе к выбору снасти для ловли рыбы на максимальных дистанциях.

Не всё решает мощность

Не знаю почему, но, когда разговор заходит о способности удилища далеко забрасывать тяжелые оснастки, в первую очередь вспоминают о тесте (способности удилища работать с оснастками определенной массы). И чем больше нарисованная на бланке верхняя цифра, тем более мощным, а значит - и дальнобойным считается удилище.

К классу тяжелых фидеров многие рыболовы относят удилища, которые могут справиться с забрасыванием кормушек массой 120 г и более. А вот о том, что мощное удилище должно быть еще и длинным, почему-то не говорят. В конце 90-х годов прошлого столетия, когда нашим рыболовам стали доступны фидерные удилища в классической компоновке (с набором квивертипов разной жесткости), все бросились покупать мощные, но короткие удилища (тест 120 - 140 г, а длина всего 240 - 300 см).

Я тоже, помню, обзавелся парочкой таких «дубин» - и очень быстро понял, что сильно ошибся с выбором. Ни точности, ни дальности заброса оснасток эти удилища не обеспечивали. Более-менее комфортно рыбачить с ними можно было разве что на дистанциях в 30 - 40 метров. А чтобы забросить тяжелую кормушку таким удилищем на более длинную дистанцию, приходилось делать очень сильный размах.

Кормушка при этом всякий раз летела по неопределенной траектории, так что говорить о точечном прикармливании точки ловли (главный принцип ловли фидером) вообще не имело смысла. Да и с регистрацией поклевок у этих «коротышей» было всё печально. Они видели рыбу только тогда, кода она, уколовшись о крючок, начинала биться в истерике.

Следующим моим приобретением стало удилище с верхним тестом 120 г и ростом в 390 см. Опять мимо! К качеству изготовления этого удилища претензий не было. И с ловлей леща вдоль бровок глубоких речных ям оно справлялось великолепно. Пока не пришла осень, и мне не захотелось порыбачить ночью на речных косах. Обычная дистанция ловли на таких участках реки 70 - 80 метров.

Кормушку массой 80 г это удилище на указанное расстояние забрасывало без проблем. Но массы кормушки часто не хватало для противодействия речному потоку. И в итоге оснастка сильно сносилась к берегу, где наживку тут же уничтожали ерши.

Кормушка массой 100 г летела уже на треть дистанции меньше, и, чтобы доставить её на то же расстояние в 70 - 80 метров, приходилось размахивать удилищем едва ли не с разбега. И если днем такие силовые забросы можно было делать без особых проблем, то ночью подобный «силовой спорт» мог принести немало неприятных сюрпризов. Мало того, что сильно снижалась точность забрасывания оснастки, так еще и риск поломать удилище возрастал многократно. То веточка за спиной нарисуется, а крючок при забросе обязательно за неё зацепится. То леска каким-то чудным образом вокруг «тюльпана» обернется, а ты в темноте этот факт прозеваешь.

Следующим моим приобретением стало удилище длиной 450 см и тестом в 150 г. Вот теперь всё встало на свои места. Эта потрясающая катапульта без особого напряга метала тяжелые кормушки на 100 метров и даже дальше. А добавленная мощность при этой длине не превращала удилище в дубину, и оно выглядело вполне элегантно. Поклевки рыбы регистрировались четко. Да и вываживать рыбу длинным удилищем ночью стало намного комфортнее.

К чему я всё это так подробно вам рассказал? Мой вам совет: не гонитесь за мощными, но короткими удилищами. Это потраченные впустую немалые деньги. Кроме компактности в сложенном виде, других преимуществ у этих удилищ нет. Хотите комфортно рыбачить на сверхдальних дистанциях с тяжелыми кормушками – приобретайте себе удилище не короче 420 см. Да, они тяжелые. Но это не поплавочная удочка, которую всё время нужно держать в руках.

Да, длинные удилища требуют наличия хотя бы четырех метров свободного пространства позади рыболова. Но на речных пляжах свободного пространства всегда предостаточно. Зато длинное и мощное удилище всегда работает в половину своей заявленной мощности, и вы точно знаете, что даже на дистанции в 70 - 100 метров каждый заброс оснастки будет произведен точно туда, куда вы наметили. А это, согласитесь, очень важно.

К правильному удилищу правильная катушка

Вроде какая мелочь – подобрать к удилищу катушку. Главное, казалось бы, чтобы механизм выдержал тяжелые кормушки таскать. Но это не так. Чтобы сделать снасть максимально дальнобойной, одного удилища мало. И здесь самое время вспомнить школьную физику.

Если катушка неправильно подобрана к удилищу (как ни странно, частенько на тяжелых удилищах мне доводилось видеть катушки размером 2500 по японской классификации с глубокой шпулей), кинетическая энергия, которую получает оснастка при забросе, будет сильно гаситься силой трения лески о бортики шпули. И чем меньше диаметр шпули, тем больше сила трения лески о катушку. И вы сразу теряете от десяти метров дальности. Какой из этой ситуации выход? Покупать катушку с мелкой шпулей, но большого диаметра.

Сегодня многие производители катушек имеют в своем ассортименте подобные катушки, и подобрать себе нужную модель большого труда не составляет. Лично я на тяжелые фидерные удилища предпочитаю ставить мощные карповые катушки с большим диаметром шпули и надежным механизмом. Имея передаточное число 5.5:1, сама легкая из моих катушек к тяжелым фидерам оснащена шпулей диметром 60 мм, она может выматывать за один оборот рукоятки 105 см лески.

Варианты катушек со шпулями меньшего диаметра для работы с тяжелыми фидерными удилищами я даже и не рассматриваю. Себе дороже. Кроме описанной выше проблемы с дальностью заброса, катушки с механизмом средней и легкой мощности, как правило, выходят из строя приблизительно через сезон эксплуатации. Обычно не выдерживает главная передача. В итоге приходится покупать новую катушку. А мощные катушки исправно служат мне не один сезон. Выгода очевидна.

Леска для катапульты

Казалось бы, здесь всё просто. Утверждение о том, что для реки, и тем более для дальних забросов, альтернативы плетеной леске нет, прочно засела в умах наших рыболовов. Но спешу вас огорчить. Это всего лишь ловкий рекламный трюк продавцов снастей, который, как видите, поставленную перед ним задачу выполнил: люди охотно покупают более дорогую плетеную леску, и даже не пытаются проанализировать мотивы своего выбора. Итак, давайте подумаем.

Говорят, что поскольку плетеная леска практически нерастяжима, то, следовательно, она более четко, чем монофильная леска, передает поклевку рыбы. А теперь соберитесь и ответьте мне на вопрос: на удалении в 70 - 80 метров от берега эта функция «плетенки» дает нам преимущество? Лично мне – нет. Проходящая рыба не станет долго нюхать насадку на крючке. Она её просто заглатывает - и плывет дальше. Оттого и поклевка того же леща на косе выглядит как серия мощных рывков или даже отстрел оснастки.

Второй рекламный довод в пользу «плетенки» выглядит приблизительно так: шнур намного мощнее монофильной лески, а, значит, диаметр его можно значительно уменьшать. Однажды я даже видел в интернете сравнительную таблицу: «плетенка» – «монофил».

Так вот, как там показано, по мощности «плетенка» диаметром 0,14 мм соответствует монофильной леске диаметром 0,28 мм. Может, это и так. Своих исследований на этот счет я не проводил, но то, что тонкая леска (будь то «плетенка» или же «монофил») всегда более сильно ранится от соприкосновения с землей, ракушками и даже кольцами удилища – это факт неоспоримый. И, значит, все преимущества тонкой «плетенки» по дальности заброса (об этом поговорим чуть ниже) заканчиваются уже после нескольких рыбалок.

А дальше что? А дальше от полученных в процессе эксплуатации микроскопических повреждений поверхности надежность лески, и в частности – шнура, уменьшается в разы. И начинаются непонятные отстрелы оснастки. А еще монофильную леску намного легче, чем «плетенку», проконтролировать на наличие внешних повреждений, и сделать соответствующие выводы.

Третий камень правоверных «плетеночников» в огород монофильной лески выглядит приблизительно так: более тонкая плетеная леска меньше трется о кольца удилища, имеет гораздо меньшую площадь контактирующей поверхности - и, значит, позволяет работать с более легкими кормушками и забрасывать их на более дальние расстояния. Опять мимо! «Плетенка», даже самая гладкая, всё равно обладает более шершавой поверхностью, чем монофильная леска. И однозначно станет сильнее тереться о кольца и бортик шпули. Что от этого происходит? Читайте выше.

А еще «плетенка» намного сильнее, чем монофильная леска, собирает на себя всевозможный речной мусор и песок.

Вот поэтому уже много лет для рыбалок на экстремальных расстояниях я делаю выбор в пользу монофильной лески. Она в разы дешевле «плетенки», её состояние намного легче контролировать визуально. А по сроку службы «монофил» нисколько не уступает плетенке, а может быть - и превосходит её.

Кольца на удилище

Еще одна больная тема для начинающих рыболовов. Поддавшись рекламным призывам, многие покупают удилища с кольцами малого диаметра. По уверениям некоторых блогеров, удилища с тонкими кольцами обладают великолепной кучностью стрельбы. И что из этого?

На речных косах важно выдержать нужную дистанцию заброса. Эта задача легко решается с помощью специальной клипсы на шпуле катушке. А разброс прикормки вдоль этой линии на метр-два только приветствуется.

Так «пятно» прикормки делается более заметной для рыбы. Зато удилище с кольцами большого диаметра уверенно превосходит по дальности заброса такое же по параметрам удилище, но с тонкими небольшими кольцами. А еще кольца малого диаметра больше страдают от налипшего на леске мусора, так что их намного чаще приходится очищать. Особенно обидно делать это в процессе вываживания рыбы. Еще обиднее производить это при вываживании рыбы ночью. Тут и до поломки вершинки недалеко.

На этом, пожалуй, прервусь. Осенний ход леща в самом разгаре, пора на рыбалку. Выбирайте снасти не торопясь. Не гонитесь за модой. Большинство блогеров работают за деньги, и им нужно продать товар заказчика. А вы выбирайте то, что действительно поможет вам решать поставленные задачи. И рыбачьте в удовольствие!