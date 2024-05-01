Туда, обратно. И снова туда Алиса Янелис | 9 октября 2024 г.

И снова Карелия, и снова речной сплав. Нет, это не традиция даже, этого требует моя душа – суровая и трепетная, могучая и нежная карельская природа однажды, семь лет назад, привязала меня к себе и больше не отпускает.

В прошлом году я открыла для себя новый вид отдыха, которым может удивить: Карелия – и водный поход на катамаранах. Неделю мы с группой сплавлялись по реке Кереть: гребли по спокойной воде озер, визжали от восторга и мокли на крутых порогах и наслаждались природой, до которой не добрались толпы любителей тривиально пожарить шашлычки на берегу.

В 2023-м в группе сплава, как оказалось, из заядлых рыболовов была только я. Тогда я взяла с собой и спиннинг, и удочки, и сумку со снастями. Даже если место в рюкзаке строго ограничено, не захватить в любую поездку рыбацкий скарб – не могу. И как только в первый же день после установки палатки и обеда я вышла порыбачить, меня окружили любопытные сокомандники. Первыми заинтересовались дети, чуть позже подтянулись и взрослые. Рыбалка вызвала у всех неподдельный интерес - ребята хотели не просто поглазеть, но и попробовать самим поймать рыбу.

Я дала им свои удочки и уселась «тренировать» рядом на берегу. Было безумно приятно видеть счастливые лица детей, когда они вытаскивали из воды первого в своей жизни окуня, и взрослых, вспомнивших занятие из далекого детства.

Заметив интерес разных представителей нашей группы к рыбалке, после завершения экспедиции её организатор озвучил мысль: в следующем году сделать сплав с рыболовным уклоном и возможностью обучения для новичков. И бывалый походник и «морской волк» Владимир предложил мне выступить в качестве инструктора для начинающих рыболовов на время недельного сплава по реке Нижняя Охта* в 2024 году.

К слову, Владимир произвел на меня впечатление выносливого и мудрого путешественника, который может выжить в любой точке мира и соблюдать спокойствие даже в самых нервных ситуациях. И это несмотря на свой пока еще непочтенный возраст. Человек этот вызывает доверие, а его работа, выросшая из хобби, наверное, самая лучшая работа, хотя временами и очень непростая.

Короче, грех было отказываться. И в этом году я отправилась на сплав по реке Северной Карелии в новом для себя амплуа.

Не как у всех

Если написать в поисковой строке «рыболовный поход», то интернет выдаст «рыболовные туры», а это совсем не одно и то же. Тур предполагает проживание на стационарной базе и ежедневные «заброски» на точки ловли, а еще повариху, которая будет вас кормить, и гидов, которые станут указывать пальцем, под каким кустом сидит язь. Это всё здорово, конечно. Но не для нас, мы легких путей не ищем.

Наш поход был для настоящих активных авантюристов – постоянные перемещения по реке (а потом и по морю) на катамаране, гребля, ежедневные развертывание и свертывание лагеря, высадка на диких островах и очень разные условия для рыбалки.

«Сборная солянка»

Так говорят о чём-то совершенно разнородном, и это выражение очень подходит для описания нашей компании. Однако за неделю странствий все члены группы превратились в моём восприятии в важных для меня людей, наделенных множеством прекрасных качеств и особенностей. Одной из первых, с кем я познакомилась еще на месте сбора, была Людмила. Она приехала на сплав с юным племянником Ильей, оказавшимся самым заядлым рыбаком и переплюнувшим в этом деле всех взрослых.

Вообще ловить рыбу хотели все. Но если взрослые после полудневного перехода на катамаранах были озабочены приготовлением обеда, установкой палаток или сбором дров, то Илюша рыбачил абсолютно всё свободное от сплава и сна время. Ловил парень и на удочку, и на спиннинг. Именно ловил, а не просто по-детски забрасывал снасть.

Итак, Людмила. Ей 46 лет, она бодра и прекрасно выглядит. За месяц до нашего похода она приняла участие в проекте «Остров Робинзонов»: с ограниченным количеством вещей и еды Люда одна прожила неделю на острове. Как рассказывала она сама: «Ловила рыбу, собирала ягоды, отдыхала от мирской суеты». А вам слабо? Мне вот пока, наверное, да, поэтому узнав о таком «отдыхе» Люды, я её сильно зауважала. Как вы понимаете, проблем с походным бытом у Люды и Ильи не оказалось.

Но далеко не все до сплава были «Робинзонами». Со мной на катамаране сплавлялся Миша – бизнесмен из Москвы, уже развращенный отдыхом на Мальдивах и ихними роскошными отелями. Миша любит комфорт и не любит в чём-то себе отказывать. Я его совсем не осуждаю, он вправе сам решать, что для него лучше в жизни.

От того, что надо было несколько часов в день ворочать веслом, дежурить по кухне и валить массивный сухостой, Миша был немного в шоке. А уж когда в первый день нас 5 часов везли в автозаке до точки начала водного маршрута, лицо Миши выражало непонимание и внутреннее возмущение, которое мне сложно описать.

Сейчас вспоминаю это и улыбаюсь. А еще при условии ограниченности нашего багажа, Миша умудрился впихнуть в походный рюкзак кальян. Ну не любит человек отказывать себе в удовольствиях. Забегая вперед, скажу, что в итоге поход Мише всё-таки понравился и теперь разные тяготы и лишения он переносит с юмором.

Дорогой длинною

«Пятичасовая заброска в автозаке? Зачем?!» - думаете вы. Вообще-то изначально планировалось добираться пару часов на автомобиле повышенной проходимости. А где его проходимость заканчивается, пару километров пройти на болотоходе. Но за несколько дней до начала нашего похода уровень воды сильно поднялся, так что болотоход оказался беспомощен - и пришлось ехать до точки спуска катамаранов в обход. Когда подписываешься на такие поездки, готовым нужно быть ко всему.

Запертые в спецкузове большой машины, участники похода волей-неволей сблизились. Первые пару часов мы разговаривали о рыбалке, травили байки и даже приличные анекдоты, но потом усталость взяла своё - и люди стали потихоньку засыпать под качку автозака, роняя головы на плечи соседей. Ну, в тесноте - не в обиде.

Я и сама грешна - уснула. Первой мыслью, когда очнулась, была «Боже, а вдруг я спала с открытым ртом или храпела? Как стыдно!» Но оглянувшись по сторонам, я успокоилась – у половины походников наблюдались заспанные физиономии.

Три катамарана – в одной легковушке

Да ну, бред какой-то! А оказалось, что нет. После заброски, зевая и приходя в себя, мы позавтракали на берегу и принялись собирать катамараны под чутким руководством наших инструкторов. Баллоны катамарана сдуваются и скручиваются, а палубы из металлических труб похожи на детский конструктор. В разобранном виде они казались огромными. Так вот, наш главнокомандующий Владимир привез все три катамарана в Карелию на своей легковой машине. Вот такие они убористые.

Все пошло не по плану

Мне кажется, именно с этой фразы начинаются большинство приключений. Перед сбором катамаранов нас разделили на три команды. Всего было 18 человек и 3 плавсредства. На каждом суденышке «рулил» профессиональный инструктор-водник (это не я, если что - я-то по рыбалке). Итак, нас 18: рядовых походников 13, инструктора 3, я, мой супруг и наша собака Люся. По шесть душ на два катамарана и семь на еще один.

Фишка легла так, что меня определили в команду с пятью парнями – мой муж Костя, инструктор Ваня, бизнесмен Миша, любитель активного туризма Никита и опытный рыбак Антон. Все мужчины на вид брутальные. Подумала: «Здорово! Наш катамаран поплывет быстрее всех, а мне, как девочке, можно будет филонить на гребле». Как же я ошибалась…

Собрав катамараны, уложив на палубы гермомешки с вещами и пройдя инструктаж по гребле, мы столкнули плавсредства в воду и погребли к бескрайним красивым далям.

В прошлом водном походе в первые пару дней уже через 10 минут гребли у меня ужасно уставали руки, и я думала: «Как это еще два часа на веслах?!» Оказалось, что инструкторов надо было слушать внимательнее - и работать корпусом, а не руками. Ведь упражнения на пресс легче, чем отжимания или подтягивания.

…Идём вроде неплохо, несмотря на пока еще не очень-то слаженную работу команды. Вдруг мы, сидящие на правом баллоне, начинаем подмокать, и дело тут не в волне. Похоже – баллон сдувает. А тут, как назло, поднялся ветер и пошел дождь. Ё-моё, приключения начинаются! Мы уже порядочно отошли от берега, поэтому, чтобы не пойти ко дну, инструктор прямо на ходу начинает подкачивать баллон. А это очень непросто - Ване пришлось с кошачьей грацией скакать по катамарану и держать равновесие, пока остальные неумело и торопливо гребли.

Причалив у ближайшего острова, мы десантировались на него и уже посерьезнее накачали наш «кат». Но надо грести дальше и с дырявой посудиной - деваться некуда - и в процессе качать и качать, чтобы не тормозить остальных.

Из-за ранения нашего плавсредства в первый день мы прибыли на назначенную стоянку позже, чем планировали. Промокшие до нитки. Как же неприятно мокрым и уставшим ставить палатку под непрекращающимся дождем. Ну а чего мы ждали, это же Карелия! Она далеко не всегда бывает приветливой.

С учетом того, что в ночь до этого в дороге никто нормально не спал, энтузиазма, чтобы порыбачить, особо не было. Но не у всех. Несколько ребят в плащах вышли на рыбалку после ужина. Из-за белых ночей сложно ощущать время, и не только людям, но и рыбам. Наверное, поэтому окуни смело клевали аж в полночь!

Разобравшись со своей палаткой, я поползла под общий тент вязать снасти начинающим рыболовам для утренней рыбалки. По плану поход предполагал два вида ловли – на спиннинг и на поплавочную удочку. Фидер отложили дома в сторону: уж больно много для него нужно тащить, а место на катамаране всё-таки ограничено. К тому же многие ехали до поселка Кемь (где собиралась наша группа) поездом - и места донным снастям в рюкзаках и сумках не нашлось.

Итак, первый день выдался трудным и мокрым. Но сырость спальных мешков никого не волновала, большинство вырубилось в один миг, едва головы коснулись подушек. Вот и я, кажется, заснула еще до того, как застегнула спальник. И только перед этим у меня промелькнула мысль – как отстойно, если завтра с утра опять дождь и всё будет такое же серое и хмурое.

7 утра.

Владимир стучит половником по миске с воплем «Подъё-ё-ём!» Я открываю глаза - и вижу, как солнечные лучи проникают сквозь палатку, и мне тепло. Господи, как же хорошо!

Кстати, накануне вечером мы с инструкторами экспериментальным путем выяснили, где в баллонах дырочки - и заклеили их все, как могли. В следующие дни мы всё ж иногда подкачивали баллоны на ходу, но уже реже. Плюс – мы делали это проворнее, а инструктор Ваня почти что профессионально освоил растяжку.

«Как на чёрных на камнях»

Во второй и третий день мы как будто очутились в рыболовном Эльдорадо. Когда пересекли озеро Воронье, то остановились на полудневку перед Пичи-порогом. Полудневка – это когда пару часиков мы гребём, потом ставим лагерь. И полдня у нас свободного времени, в нашем случае - рыбалки. Поднялся ветерок и сдул всех комаров. Можно было комфортно разбить палатки.

Не успели мы приготовить обед, как из леса на поляну ворвался Никита с двумя огромными рыбинами (вроде как это были язи) и фразой: «Глядите, что поймал за 10 минут!» Он просто сиял от счастья, по-другому не скажешь. Я и сама прибалдела. Из снастей у Никиты с собой был только тяжелый доисторический спиннинг, он же фидер, и меленькое ведрышко с запутавшимися между собой приманками.

Увидев Никитины трофеи, товарищи-рыболовы бросились со спиннингами к берегу. Удивительное дело – рыба клевала практически везде и у всех! Но я почему-то никогда не ищу легких путей… Пока перевязывала крючки на снастях детей, то и дело наблюдала, как любитель пешего, водного и велотуризма Денис вытаскивал огромных окуней, стоя на небольшом каменном островке. Как он туда добрался, меня в тот момент интересовало мало (а зря).

Закончив помогать юным рыболовам, с горящими глазами закидываю рюкзак с приманками на спину, беру спиннинг - и скорее на камни, чтобы успеть порыбачить до ужина. Мокрые камни под водой оказались невероятно скользкими и острыми. Я цеплялась за них пальцами ног как неуклюжая макака, чтобы не шлепнуться.

Спиннинг пришлось взять в зубы, а обе руки использовать как дополнительные точки опоры. На полпути думаю – «Что я, блин, делаю!? Почему с берега-то нельзя половить?» Эх, слабоумие и отвага... Короче, кое-как доползла до островка, пару раз всё-таки упала, но на первой же проводке забыла о своем мучительном пути – клюнул здоровенный окунь, да так, что руки затряслись! Еще через два заброса - некрупная щучка. За ней снова пара солидных окуней. Клевали хищники как на воблеры, так и на блесны всевозможных цветов и размеров.

Приманки приходилось часто заменять, потому что они легко отрывались где-то на каменной гряде под водой. В принципе, хищник клевал на все виды приманок, но щука и окунь всё-таки более предпочитали вращающиеся блесны: за день я оторвала их штук семь – почти все, что у меня были с собой. Что ж, будет мне уроком на следующий сплав.

В итоге на «чёрных камнях» поймала 15 окуней и двух некрупных щучек, испытав невероятное удовольствие и драйв. Вот бы и на моей «домашней» речке так клевало! Удивило меня то, что сразу после порога, где вовсю бурлила вода, хорошо ловился окунь и плотва. Какой же силой нужно обладать рыбе, чтобы не только кормиться, но и просто держаться на таком течении!

Через час с берега донесся сигнал «Таре-е-елки на базу!» — значит, пора ползти (в прямом смысле!) в лагерь и ужинать - в большой семье клювом не щелкают.

Куда рыбу-то девали?

Возможно, у вас возник такой вопрос. На правах инструктора и в некотором смысле организатора этого похода, я сразу обозначила, что берём рыбы столько, столько съедим сегодня, остальную - отпускаем. В глаза рыбам не тыкаем, на хвосты не наступаем. Отрадно, что компания собралась хоть и разношерстная, но в этом плане понятливая. Уж извините, хапуг терпеть не могу.

Кстати, о готовке. Копченый окунь – мой фаворит в походных блюдах. Странно, что многие эту рыбу недооценивают. Костей мало, жирность умеренная – красота! Одна проблема – чистить замучаешься. Но мы с Костей взяли с собой небольшую коптилку, которая избавила нас от проблемы с чисткой.

Язи оказались слишком большие для мини-коптилки и их ребята запекли в фольге. Сначала я эту идею не поддержала - думала, будет костляво и невкусно. Я ошибалась. Вышло гораздо вкуснее щуки.

«Детей» вернули домой

Ну что - греблю освоили, рыбу половили, пора и по порогам прокатиться, а правильнее сказать – их пройти. Глядя на фотографии в интернете, может показаться, что это такое веселое занятие с радостными воплями и брызгами. В каком-то смысле так и есть, но в целом занятие не для слабаков. Спасжилеты и застегнутые каски на нас не просто так.

Один из порогов на нашем пути мы обходили по берегу: разгружали катамараны, несли в руках гермомешки, а потом и сами «каты». Это был порог 5-й категории (всего категорий 6) с небольшим водопадом. На вопрос «Зачем было так напрягаться?» ответили несколько памятных табличек на скалах. Здесь погибли люди. Эти памятники возвращают нас из мира розовых пони в суровую реальность, где природа – это огромная мощь, с которой мы не всегда можем совладать.

Кстати, неподалёку от этого водопада член нашей команды Дима поймал несколько мелких хариусят. «Детей» сфотографировали и вернули в родную стихию.

В перерывах между порогами мы двигались по спокойным отрезкам реки или по озерам. Ошалевая от красоты вокруг, не забывали забрасывать спиннинг, ловили на «дорожку». Щуки почему-то не клевали, а вот окуни скучать не давали, охотно брали как на мелкие, так и на щучьи приманки.

Уловистая снасть для ловли… капусты

Последние два дня похода мы провели на Белом море. Хотелось поставить жирную точку в рыбалке и обловиться треской. Хотелось, но увы не получилось, признаю свое поражение.

По традиции (а также по советам рыбаков на форумах) во время переезда с реки на море мы купили креветок. Вечером на морском острове навязали рекомендованные снасти. Встали часа в 4 утра, чтобы во время начала прилива быть уже на воде. Из 18 человек только 5 преодолели желание поспать и совершили этот подвиг. И я в их числе, но, признаюсь, больше по долгу службы.

И как бы мы ни кружили на катамаране вдоль острова, со дна у нас ловилась только морская капуста и причудливые бычки. Почему не было трески – ответить сложно. Я предполагаю, что в том месте, где мы крутились, дно дня неё неподходящее – слишком много растительности и ила. Недаром в прошлом году на Белом море нам попадалась треска, пусть и некрупная, преимущественно на песчаном дне.

Мы так просто не сдаемся

Вечером того же дня наш рыболовный десант выдвинулся к скалистыми берегам в поисках подходящего места для ловли с берега. Энтузиасты Илюша с Мишей на отливе даже наковыряли песчаных червей (местные говорят, что на них клюет лучше всего). Спиннинги переоборудовали в донки и отправили оснастки подальше в море. Первым снова отозвался местный бычок (хорошо хоть не капуста), жадно заглотивший креветку. Гадкого на вид червя я всё-таки не осмелилась насадить на крючок.

Затем получасовый перерыв. И вот кончик моей донки подал надежду – весело заплясал, и точно не от волны. Подсекаю, тащу с мыслями, что там что-то крупнее бычка. Ура, это треска! Тут все оживились, перенасадили червей и креветок, замахали спиннингами. Но, увы, всё безуспешно. Треска, похоже, оказалась мимо проходящей одиночкой. Что ж, жаль, но нужно уметь проигрывать и делать выводы.

На следующий день с утра мы уже собирались и отчаливали на «Большую землю». Напоследок Белое море окатило нас мощной волной и промыло хорошим ливнем. С чего начали, тем и закончили.

Подытожим. Было интересно, красиво, местами сложно и не всегда комфортно. Но я уверена, что каждый участник нашего похода после всего нами пережитого гордится собой. Ведь, как сказал один американский писатель, есть в этом что-то волшебное: уезжаешь одним человеком, а возвращаешься совершенно другим.

Впрочем, не совсем так. Мы остались теми же, просто что-то в себе поправили и лучше узнали мир, в котором нам посчастливилось оказаться.

Примечание*. Река Охта (она же - Нижняя Охта, Овтуя) – правый приток Кеми, крупной водной артерии Карелии. Протекает в северной части Республики и берет начало из оз. Ватулма, расположенного в Беломорском районе на высоте более 120 м и известного своими чистыми водами. На реке несколько именных порогов. По международной классификации сложности преодоления реке присвоена 3-я категория, но один порог – Кивиристи - 5-й категории.