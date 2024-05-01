Радужка-беглянка становится местной Геннадий Шеляг | 5 октября 2024 г.

В последние годы рыболовная активность сочинских и абхазских спиннингистов заметно возросла. И это благодаря тому, что появилась реальная возможность ловить рыбу не только по-настоящему крупную и сильную, но и удивительно бойкую. Именно такой является радужная форель, сбегающая из промышленных садков, в которых её выращивают, и селящаяся в диких реках.

Интересно, что размеры трофеев, добытых нашими спиннингистами, зафиксированы самые разные. Недавно я услышал, что в устье реки Мацеста, расположенной недалеко от города Сочи, поймали монстра на 5,7 кг. А в реке Хоста, которая по черноморскому побережью ближе к Адлеру, попадались экземпляры до 3,5 кг.

Если кто-то думает, что сбежавшая из садков форель очень глупая и клюет на всё, что только попадается у неё на пути, то это далеко не так. Поэтому в этой статье попытаюсь рассказать читателям все детали и тонкости спиннинговой ловли радужки в наших краях.

Как отличить только что сбежавшую рыбу?

Почему у нас стало значительно больше форели? Например, недавно ходили разговоры, что в соседней Турции из садков сбежало 800 тонн такой форели. А около Сочи промышленные садки несколько раз просто срывало из-за сильных штормов, те разрушались и из них бежало по 30 – 50 тонн рыбы. Кроме того, спиннингисты нередко организовывают соревнования по речной ловле, перед которыми специально запускают в отдельные участки горных речек некрупную радужную форель по 100 – 300 граммов.

Закупают её обычно в местных форелевых хозяйствах. Часть такой форели вылавливается, естественно, самими спортсменами, потом - местными рыбаками, но какая-то часть всё же устремляется в верховья или уходит в море, где питается, как и положено дикой кумже. При этом легко удается отличить рыбу, которая только что сбежала из садка, от той, которая долгое время прожила на свободе.

Добавлю, что методы ловли только что сбежавшей рыбы, и той, что уже обжилась в естественной среде обитания, очень разнятся между собой. И если недавно сбежавшую и проголодавшуюся форель поймать намного проще, то к дикой и одичавшей чаще всего придется подбирать ключик. По внешнему виду они рознятся так: у рыбы, прожившей и выросшей в диких условиях, все плавники целые, ровные и, соответственно, красивые. У форелей же, только что покинувших садки, они покусанные и закругленные – особенно в этом плане бросается в глаза хвост.

То, что зависит от каждого из нас

Сделаю небольшое, но, как мне кажется, необходимое отступление. Самым важным направлением в жизни люди абсолютно правильно считают развитие и воспитание своих детей и внуков. Это бесспорно – святое, с этим невозможно даже поспорить. Поэтому все стараются дать своим потомкам материальные блага - образование, бизнес, стартовый капитал.

Однако очень мало кто задумывается о том, в каком виде мы передаем своим потомкам природу, реки, озера. Помню свое детство в далекие 70-е, не забыть мне чудесное состояние живописных горных рек, несметное количество и прекрасное качество рыбы, обитавших в сочинских водоемах в те времена. Сейчас те же самые реки выглядят совсем по-другому.

Разрастающееся строительство жилых домов, ресторанов, супермаркетов, автомоек, даже бань на берегах этих рек неизбежно убивает их.

Законы о водоохранных зонах по существу-то не работают и не исполняются. И если ничего не менять в отношении общества к данному аспекту, то рыбы в сочинских реках не останется совсем, и это не неизбежный естественный процесс, как смеют рассуждать некоторые горе-философы. Это то, что делает каждый из нас.

То, на что мы закрываем глаза, капитулируя перед беспределом. Один мой хороший товарищ как-то бросил в разговоре: «У вас есть дети? Тогда перестаньте им врать, что вы их любите! Потому что нельзя одновременно любить, уничтожать и гадить! Нельзя мириться с тем, что ваши любимые дети не увидят в реках рыбу, которую видели вы в свою бытность!»

Так что призываю любителей рыбной ловли начать с себя. Не оставляйте на берегах наших прекрасных рек мусор, причем не только свой – не гнушайтесь бросить в свой полиэтиленовый мешок и следы пребывания безответственных рыболовов. В интернете выкладывайте не одни хвастливые отчеты о своих достижениях, но и примеры нарушения природоохранного законодательства недобросовестными так называемыми «бизнесменами» - гласность им как кость в горле. И, конечно же, приучайте своих детей и внуков к бережному отношению к богатствам природы. Реально покажите возможность насладиться цивилизованным процессом ловли рыбы.

Вместе с ними старайтесь отпускать пойманную рыбу – может, она порадует задорной поклевкой и потомков. А желание оставить своим детям в наследство лишь квартиру, машину и банковский счет – ничто по сравнению с тем, что вы украли у них возможность насладиться видом чистой речки.

От Туапсе до Сухума

Что же касается радужной форели-беглянки, то она всего лишь отчасти восполняет пробел отсутствия естественно обитающей в горных реках и на побережье рыбы. Тем не менее, продолжу тему ловли её спиннингом.

Мне приходилось не только самому ловить форель, но и слышать проверенную информацию о её поимках на протяженном участке черноморского побережья от Туапсе до столицы Абхазии – города Сухум. Обрывки информации есть у меня и о ловле радужной форели в реках вблизи Новороссийска и Геленджика. Но все же хочется рассказать о специфике ловли на сочинском отрезке побережья Черного моря.

В море лучше ловить от полного штиля и идеальной прозрачности воды до легкого волнения (до 0,5 бала) и небольшой замутненности воды. Учитывая, что форель любит заходить в реки, многие думают, что ловить её следует только в непосредственной близости от устьев. Это не совсем так.

В любом месте прибережья, особенно там, где нет волнорезов, преграждающих выход в открытое море, рыбу можно найти в непосредственной близости от берега. При полном штиле форель более пуглива, но зато в то же время можно понаблюдать как она охотится за мелкой рыбешкой.

Во время этой охоты на поверхности появляются характерные круги. Примечательно, что во время охоты саргана, ставриды и луфаря за той же рыбешкой, та часто выпрыгивает, спасаясь, над водной поверхностью. При охоте же форели обычно этого не происходит. И следует знать, что там, где присутствуют буны и волнорезы, форель нередко патрулирует именно вдоль них.

«Съедобная резина» выручает в мутную воду

В реках от устьев и пару километров вверх по течению удается успешно рыбачить, когда вода прозрачная или слегка мутная после дождей. Цвет воды должен быть непременно голубоватый или зеленоватый при легком замутнении. Если же её цвет ближе к серому, кремовому (приблизительно как кофе с молоком), ловить практически бесполезно.

Если на море шторм, а река достаточно хорошо очистилась после дождевого паводка, то форель стоит поискать недалеко от устья. Чем более непрозрачная воды, тем чаще стоит применять микроджиговые приманки с так называемой «съедобной резиной» ярких цветов. Это может быть ярко-розовый цвет или цвет «шартрез».

Плетеная леска в приоритете

Для ловли используют спиннинговые удилища длиной 2,7 – 3 метра с тестом до 15 – 20 граммов. Желательно, чтобы такие удилища хорошо работали и с легкими, 1 – 2-граммовыми приманками. Безынерционные катушки 2500 – 3000 по японскому типоразмеру. Плетеные лески # 0,6 (0,128 мм) с разрывной нагрузкой 12 lb (5,44 кг) и # 0,8 (0,148 мм) с разрывной нагрузкой 15 lb (6,8 кг) я применяю чаще всего.

Приманки к шнуру привязывают на флюорокарбоновом поводке 0,2 – 0,25 мм. Применение «монофила» этой разновидности лучше маскирует монтаж, да и при глухих зацепах рвется обычно поводок, а не «плетенка», пусть и небольшого диаметра.

Можно использовать в качестве основной лески и капроновую вместо шнура, но обычный «монофил» существенно сокращает дальность забросов с легкими приманками, что очень актуально при ловле в море. Кстати, для морской ловли я использую прозрачные 10 – 15-граммововые бомбарды, обычно нейтральной плавучести, с самыми легкими приманками. В этом случае длину флюорокарбонового поводка диаметром 0,19 – 0,23 мм лучше делать 1 – 1,5 м.

Еще одна страница в многотомнике

Арсенал для радужки как в море, так и в реке – это все виды приманок, которые используют для ловли в море всех остальных хищников. Таких, как горбыль, сарган, ставрида, луфарь, скорпена и т.д. К ним относятся «вертушки», воблеры, «колебалки», пилькеры, джиг от 1 до 12 граммов. Можно сказать, что эта ловля – непаханое поле для проб и экспериментов.

Как обычно, общение с товарищами по увлечению, наблюдательность и готовность делиться своими секретами будет залогом вашего успеха. Старайтесь не думать об радужной форели как о беглой рыбе, которая не должна обитать там, где вы её ловите. Отнеситесь к её ловле творчески - и пусть она станет еще одной страницей, написанной в большом многотомнике вашего рыболовного опыта!