Ловля хищника в корягах на ощупь Алексей Коломиец | 27 сентября 2024 г.

Ловля хищника в корягах мало кем из рыболовной братии практикуется на современном этапе. Вместе с тем, именно в этих самых корягах рыба чувствует себя спокойнее и ведет себя смелее. Но рыболовы в такой ловле боятся одного – зацепов. Сразу вспоминается фраза из песни Высоцкого: «Будь ты пеший, будь ты конный – заграбастают». В нашем случае конный – это рыболов на лодке, пеший – соответственно, ловящий с берега.

Не далее как в прошлом году я неожиданно поймал себя на мысли, что слишком часто приходится рассказывать посетившим нашу базу рыболовам о своих способах ловли джигом в коряжнике. А мне-то казалось, что на эту тему уже много чего написано. Однако когда я в преддверии осеннего сезона зарылся в публикации прошлых лет, то обнаружил, что адресных статей на данную тему – с гулькин нос. Я даже свою статью нашел… но написанную 10 лет назад.

Поэтому, сдается мне, пришло время собрать все свои и не свои наблюдения и практику ловли в корягах воедино. Добавлю, что этот опыт получен без использования всевозможных приборов и девайсов. Только интуиция и теоретические выкладки, подтвержденные голимой практикой. Рекомендуется к прочтению рыболовам до поездки на рыбалку.

Ловля с лодки

От дерева до дерева. Чаще всего я стараюсь ловить с лодки, привязываясь к торчащим из воды корягам. В этом случае совершенно отсутствует вероятность оторвать якорь. На современном этапе рыболовы-спортсмены используют еще и мотор-гайды (Motor Guide, троллинговый электромотор с GPS-навигацией).

Но пока даже не у всех спортсменов они есть. И, если честно, я не уверен, что они так уж и нужны, эти дорогостоящие приспособления. Ведь коряг в реке много. Привязываясь то к одной торчащей ветке, то к другой – вполне можно тщательно обловить чистину между торчащими стволами деревьев.

Несомненно, всегда полезно изучить зону ловли с помощью эхолота или структур-сканера. Но тут интересен факт обнаружения не самой рыбы, а наличия подводных коряг и пеньков. Если еще и подходящий донный рельеф найдется – еще лучше.

Однако я не уверен, что пользование эхолотом как-то влияет на улов. Потраченное время на просмотр нескольких мест легко компенсируется «разведкой боем». И сразу могу дать два постулата (ну вы в курсе, что, в отличие от аксиомы, любой постулат может быть опровергнут опытом), чтобы не тратить много времени на ожидание поклевок.

Первый постулат - около недавно упавших в воду деревьев нормальной рыбы, как правило, нет. Кстати сказать, белого хищника возле таких деревьев, да еще и с зелеными листьями, что торчат из воды, тоже нет.

Постулат второй – джиговая приманка должна хоть пару раз, но коснуться дна. Если же она так и скачет с ветки на ветку, то потребуется очень много времени, чтобы приспособиться к этому месту, о чём будет сказано в разделе «Приманки». При поиске рыбы лучше всё же найти именно такой участок, где приманку можно перевалить через неведомое препятствие - и таки достичь ею дна. Вот тут-то чаще всего поклевки и случаются.

Облавливать такие места можно по-разному. Если рыболов один в лодке, можно сначала обработать тот сектор, что находится ближе к берегу. Обычно там и течение слабее, и глубина меньше. Соответственно, и грузы используются легче. Затем проводки можно делать всё глубже и глубже, вплоть до того, что придется переходить на более тяжелые грузы.

Однако чаще всего рыболовов в лодке двое. Естественно, один облавливает прибрежный сектор, другой - более глубокий. Надо иметь ввиду, что ближе к берегу - больше зацепов, но и грузы используются нетяжелые. Они легче скачут по веткам и их проще стряхивать. Но чем дальше от берега, тем течение сильнее, так что легкие грузы могут просто не достать дна. А это важно, потому как между сильным течением и слабым – интересное место.

Нужно стараться именно там делать проводку. Но легкий груз тонет медленно и его быстро прибивает течением к берегу. Потому-то нужно не лениться и привязывать более тяжелый груз. Именно на глубине редко, но случаются такие поклевки, ради которых многим стоит пожертвовать. Даже если не поймал, бешеная поклевка благодаря пережитым эмоциям надолго останется в памяти.

Выматывать приманку лучше медленно. Очень часто хищник лениво провожает её до самой лодки. Таким образом в наших кругах родился интересный мем: «Мамба, я на твою «поролонку» однажды чуть судака не поймал!»

На самом деле знакомый рыболов описал случай, когда судак поднялся из глубины и кинулся на приманку, когда её уже достали из воды. Вообще, полезно медленно подматывая шнур – покачивать спиннингом, придавая дополнительные колебания, как бы провоцируя интересующихся хищников. Ни в коем случае не тратьте на это много времени, но два – три раза это сделать нужно.

Если джиговой приманкой достичь дна не получается, то можно попробовать ловить методом «порхающая Алоза», о котором будет подробно написано в разделе «Приманки».

Ты туда не бросай, ты сюда бросай! Пожалуй, полезно еще предупредить, что забросы апстрим, т.е. выше по течению, чаще всего приводят к глухим зацепам. Были моменты, когда вполне получалось ловить таким способом, но, повторюсь, это весьма рискованно для приманок. Лучше переставить лодку так, чтобы облавливать точку, делая забросы по течению.

Стоит помнить, что у хищника в корягах тоже есть своё расписание, с которым нас, рыболовов, никто никогда не знакомит. Важно запоминать время, когда происходили поклевки.

Например, в одном секретном месте щука клевала почему-то с 11 утра и до 12:30. По этой причине я гостей туда привозил, когда уже ехали на базу обедать. Типа, а давайте часок поджигуем в корягах.

После нескольких ярких поклевок приезжие рыболовы на следующий день прилетали на эту точку с самого утра и… тишина. Имейте в виду, что те точки, на которых получилось нормально делать джиговую проводку и где потери приманок минимальны – нужно их проверить в разное время суток.

Ловля с берега

Знакомые коряги. Договоримся о терминах. «Знакомой корягой» мы называем ту, которую уже однажды исследовали. Когда мы уже определились - где встать, куда бросать и как проводить. На ней уже оставлено несколько приманок, но мы точно знаем, что коряга – «живая», т.е. около неё случаются поклевки. В подобных местах ловить – одно удовольствие: расход приманок минимальный, вероятность поклевок большая, есть возможность «облизать» её с разных сторон. Разумеется, можно вернуться на эту точку спустя какое-то время.

Встреча с незнакомкой. Найти новую корягу под водой и обловить её – не менее интересно, чем снимать урожай с коряги знакомой. Новая коряга – это всегда интрига. Как это бывает? Вот идешь по берегу и делаешь забросы. И тут случается глухой зацеп.

Мысленно перечисляешь нецензурные выражения, отрываешь приманку, привязываешь новую и… как правило, уходишь с этого места. Ну как же так? А поговорить? Фигурально выражаясь, нужно коряге на каждое «ухо» повесить по «серьге», плюс еще парочку сзади и спереди. Корягу ведь не видно под водой. Разум подсказывает, что эта коряга расположена толстой своей частью вверх по течению, а та часть, что ближе к кроне – вниз по течению.

Зацепы случаются чаще всего как раз за более ветвистую часть. Если это действительно так, то, двигаясь вдоль берега, лучше делать забросы вниз по течению под небольшим углом. Чтобы приманка слегка парила на течении. В этом случае легче почувствовать контакт с корягой и не подсекать, а плавно перевалить приманку через препятствие и ждать поклевку. Чаще всего результат даёт именно такой порядок действий.

Зная, что под водой случаются зацепы, двигаемся вниз или вверх по течению и делаем забросы недалеко от берега и чуть под углом. Когда исследуемый участок проработан и приманки еще остались, то можно пройти этот же участок, но уже более тщательно облавливая места, где были зацепы или единичные поклевки. Иногда достаточно сделать один или два шага в сторону - и проводка получается совершенно другая.

Дальние забросы. Иногда интересные коряги расположены и достаточно далеко от берега. Но если прибрежье сильно закоряжено, дальние забросы лучше не делать. У приманки почти нет шансов вернуться домой. Как правило, шнур парусит на течении и начинает задевать ближние коряги.

При этом приманку при падении где-то на глубине утягивает течением за эти самые коряги - и мы понимаем это уже после того, как шнур завернуло за ветку под острым углом, да еще он чуть пропилил в прелой древесине канавку. Однако, если возле берега довольно чисто, можно обработать одинокие пеньки и на дальних забросах. Удаленные коряги облавливать труднее, но не менее интересно. Это примерно так же, как попасть баскетбольным мячом в кольцо с центра площадки.

Я знаю на Дону одно такое место, где люди обычно купаются. Так вот, в самом начале того пляжа, где в воде уже начинает проявляться коряжник, на дальнем выбросе иногда получается удачно обловить какой-нибудь пенёк. Я даже использую приманки с открытыми крючками, чтобы если уж клюнет – подсечь надежно. Однажды на глазах изумленной публики я снял с одного пенька трех судаков подряд. Это был триумф, хоть и небольшой. Три заброса, три судака – и я смотал спиннинг. Мол, мне хватит…

Ловля накоротке. Есть еще один способ ловли в корягах, которым хоть я и не пользуюсь, но видел, как он эффективен в некоторых ситуациях. Те, кто ловит мультипликаторными катушками или простыми «инерционками» – после контакта с корягой начинают стравливать шнур, проваливая приманку вниз, под коряги. По чуть-чуть, по дециметрам, покачивая при этом приманку.

Ловля очень занимательная. Но её тонкости я раскрыть не могу, потому как ловлю безынерционной катушкой и довольствуюсь лишь скаканием по веткам в ожидании дна либо поклевки. Есть еще такой способ, как ловля на дроп-шот. Он мною тоже пока не освоен, но перечислить эти способы нужно, чтобы реферат хоть как-то претендовал на некоторую академичность.

Методы борьбы с зацепами

Разгибание крючков. Одно время я часто пользовался таким правилом: «плетенка» с разрывной нагрузкой 20 lb способна разогнуть крючок двойника № 1/0; «плетенка» 15 lb – разгибает крючки № 1. Именно по этой причине поролоновые незацепляйки я оснащал именно размером № 1, а «поролонки» с открытыми крючками - номером 1/0. При этом основной шнур был старый добрый Power Pro (американская размотка), а крючки либо VMC, либо Mustad.

Сейчас это правило работает реже. На современные шнуры у меня жалоб нет, а вот двойники корейского завода Kumho – держат нагрузку лучше. И, тем не менее, такое правило есть и им можно пользоваться. Например, двойники 2-го номера – точно можно в корягах разогнуть хорошей «плетенкой», а вот судаку разогнуть их уже не по силам.

Использование отцепа. Этот метод несколько спорный. С одной стороны, удается спасти приманку, просто разогнув крючки. С другой стороны, если зацеп серьёзный, то ваши действия могут испугать рыбу, которая под приманкой стояла. Выбор остается за рыболовом. Либо спасать приманку и искать другое место, либо резким движением оторвать шнур, а следующий раз сделать проводку чуть по другой траектории, с другой скоростью. И ожидая ту самую корягу, уже внимательнее смотреть на кончик спиннинга и не подсекать при первом же касании, а плавно перескочить через неё.

Но отцепы бывают разные. Например, отцеп «Омут» – плавно скользит по шнуру и защемляет только вертлюжок поводка. Дальше уже с усилием мы разгибаем крючки.

При этом не стучим большой болванкой по коряге и мало кого тревожим. Только вот «Омут» хорошо работает лишь на малых речках и на малых расстояниях. На сильном же течении он не всегда способен доскользить до заветного вертлюжка. Например, первая же ветка может его не пропустить. Но некоторые специально утяжеляют шток отцепа и утверждают, что он начинает работать лучше.

Лично я эту проблему решаю проще. Если сам льешь грузы, сам крутишь поводок из струны и сам делаешь поролоновых «рыбок», то стоимость всей приманки примерно равна стоимости двойника. По оптовой цене это примерно 10 рублей. Оторванных 10 приманок – это 100 рублей. Я редко когда отрываю больше 6 - 7 штук на рыбалке. Поэтому такая серьезная болезнь, как амфибийная асфикция (в народе – «жаба душит») – мне не страшна.

Стряхивание. Когда накопленный опыт ловли в корягах позволяет отличить осторожную поклевку от контакта приманки с препятствием, то спиннингист подсечку не делает, а раскачивает приманку из стороны в сторону, чтобы понять, зацепилась она уже или просто не может преодолеть препятствие.

Так или иначе, если крючки не вонзились в древесину, то можно сначала плавно покачать приманку туда-сюда. А затем резкими короткими движением попытаться сдернуть приманку с зацепа. Константин Кузьмин научил меня эдакому реактивному методу: шнур с помощью спиннинга натягивается по максимуму, но в руке остается его запас, потом шнур резко отпускается. Этого толчка иногда хватает, чтобы ветка отыграла назад и по инерции сбросила с себя приманку или ослабила место «занозы». Затем можно повторить метод стряхивания.

Иногда случается так, что приманка на моей Техасской оснастке (о ней – ниже) зацепилась, но если дать слабину, то «пуля» под собственной тяжестью скользнет вниз по струне и отобьет приманку.

Есть еще метод освобождения приманки, который использует силу течения. Кто-то отпускает шнур по течению и затем резко подхлестывает, чтобы петля шнура, чувствуя сопротивление потока воды, потянула свой нижний конец в обратном направлении. Кто-то даже привязывает пластиковую бутылку и словно буй сплавляет по течению. И затем уже пытается стряхивать. Но этими методами удобно пользоваться, когда ниже по течению много чистой воды. Когда же ловишь между корягами – такое редко срабатывает из-за дефицита места.

С живой корягой лучше подружиться. Фраза звучит, конечно, метафорично, причем метафор - две. Первая - живая коряга. Подразумевается, что кто-то рядом с ней живет, поскольку случаются поклевки. А если так, то с такой корягой начинаются диалоги (часто матерные), танцы (конечно же - с бубном) - одним словом, отношения. Вторая метафора – подружиться с корягой.

Это не значит, что её надо обнять или погладить. Но означает, что её надо сначала познакомить со своими приманками, иногда даже «накормить» ими. И только после этого она становится добрее и ласковее. Другими словами, коряга делается нам понятнее. Вы узнаёте, где её лучше не облавливать (там у неё мозоль - и она огрызается), с какой стороны одна «даёт погладить».

Но, конечно же, выезжать на рыбалку, чтобы специально «кормить» коряги дорогими приманками – благоглупость. Я поступаю так: на каждую корягу выделяю ровно три приманки - и заранее с ними прощаюсь. Так проще потом пережить потерю. Но ловля в корягах безусловно требует жертв. Зато на следующей рыбалке знакомые коряги уже не такие злые. Блин, опять метафора. Но без них нельзя. Жизнь показывает, что кому-то удается подружиться с конкретной корягой, а кому-то нет. Видимо, не зря слово «коряга» – женского рода…

Найти свою дорожку. Если коряга большая и торчит из воды, можно попытаться обловить её вдоль главного ствола. Чаще всего я использую течение, которое там, за корягами, сильнее, чем у самого берега. Забрасываю с упреждением - и, считая секунды падения, начинаю проводку.

Иногда бывает, что не попадаю на эту дорожку, т.е. приманка где-то там тонет очень долго и что с ней происходит – непонятно. Или течением её повесило на какую-то ветку, или дуга из «плетенки» каким-то таинственным образом за что-то зацепилась и мешает отследить поведение приманки.

В таких случаях я быстро выматываю и снова делаю заброс, но более точно. Иногда вынужденно притормаживаю шнур, а иногда - наоборот, стравливаю его, давая приманке уплыть дальше по течению. Также в подобных ситуациях полезно иногда поменять груз на более тяжелый, чтобы точнее сделать проводку. Например, параллельно стволу дерева, у которого видно над водой лишь крону или отдельные ветки. А где-то там, под толстым стволом дерева, живет именно тот здоровенный судак, который подарит незабываемую поклевку.

Приманки

«Силикон», «офсет» (и Алоза тоже). Пожалуй, нет смысла описывать такую джиговую приманку, как силиконовый твистер или риппер на офсетном крючке. Жало крючка прячется в силиконовом теле - и получаем незацепляйку. А вот что такое «порхающая Алоза» - нужно обязательно рассказать.

Когда-то давно в интернет-магазине Cabela's мы на распродаже купили себе наборы под названием Flutter Shad Kit. В набор входили силиконовые «рыбки» с плоским хвостом и огруженные офсетные крючки. Ну а с названием Алоза – всё просто. Shad по-американски - проходная сельдь, а по-европейски такую сельдь называют Alosa.

Поскольку мы её сначала разловили в ериках, охотясь на щуку в траве, то прозвали её «Порхающая Алоза». Видно было, как эта приманка вальяжно скользит по траве, виляя хвостом. А однажды я достаточно долго наблюдал за жизнью рыб в корягах с помощью поляризационных очков.

Смотрел с обрыва как голавли и язи реагируют на приманки Константина Кузьмина и даже пытался корректировать его действия. И в тот день так увлекся этим занятием, что даже спустился с обрыва, залез на толстый ствол упавшего дерева, при этом «Порхающая Алоза» на моём спиннинге вертикально опустилась в дикую урёму*. На удивление, её «игра» была просто чумовой! Легкое течение заставляло приманку плавно извиваться, а хвост дрожать.

При подергивании эти вибрации исчезали, «рыбка» теряла ориентацию, иногда разворачивалась и затем снова становилась головой против течения – ну точно как живущая в корягах «белая» рыба. И вот тут из глубин всплыла огромная щучья морда и зло посмотрела на Алозу. Я сперва очень удивился, но приманку всё же вынул из воды - сразу понял, что вытянуть такую рыбу не смогу. У меня не было ни подсака, ни лип-грипа, ни кевлавровой перчатки. Да и сам я сидел на стволе дерева довольно ненадежно.

Именно этот случай научил меня ловить в дикой урёме, где приманка даже до дна не доныривает, а скачет с ветки на ветку и норовит там, в джунглях, и остаться. Именно такая приманка способна плыть медленно против течения и буквально парить над джунглями, лишь касаясь верхних веток.

Только вот к такой ловле есть ряд требований: крючок должен быть мощным, шнур - толстым, вываживание - силовым. Если щука сумеет занырнуть обратно в коряжник – у вас большие шансы пополнить свой словарный запас более крепкими выражениями, чем теми, которыми вы пользуетесь на обыкновенных рыбалках.

«Поролон». Поролоновые «рыбки» с прижатыми к их телу крючками – одни из самых любимых моих приманок. Не берусь спорить, что лучше – «поролон» или твистер с «офсетом». Лично мне не нравится то, что после холостой поклевки офсетный крючок оголяется - и следующая коряга наша.

«Поролон» же продолжает скользить по веткам и корням и, соответственно, ловить. Второй момент: поролоновые «рыбки» имеют плавучесть, близкую к нулевой, т.е. прекрасно парят на течении – соответственно, их легче перевалить через препятствие или стряхнуть.

Третий момент: пористая структура поролонового тела позволяет пользоваться аттрактантами. Например, рыбьим жиром, которым мне не раз удавалось расшевелить инфантильных судаков около коряг. И даже если никакого аттрактанта нет, после поимки очередного судака поролоновая «рыбка» всё равно пропитывается его слизью или кровью.

Пусть всё это не панацея от бесклевья, но всё-таки у силиконовых приманок таких плюсов нет, если только изготовитель не придал им «вонючести» изначально. Ну и, как уже сказано выше, если «поролон» делать самому, вся приманка по стоимости равна цене двойного крючка.

«Пули» на струне. Без ложной скромности, скажу, что монтаж «пуля на струне» я придумал сам. Не претендую на патент – возможно, кто-то так же делает. Но все, кто ловит на Техасскую оснастку, монтируют оную на флюорокарбоне. Я же в груз «пуля» вставляю струну №2 и с обоих концов делаю обыкновенные завитушки.

Почему струна, спросите вы? Первое: я не верю, что щука не перекусит «флюр». Второе: нет никаких лишних узлов и застежек. В нижний завиток можно поставить любую приманку, будь то «офсет» с «силиконом» или «поролонка». Третье: струна лучше отбивает весь монтаж от коряг. И есть еще незначительные плюсы: при забросе меньше перехлестов; легко утяжелить конструкцию дополнительной «чебурашкой»; после поклевки можно судить о рыбе, которая так или иначе согнула струну.

Вываживание

Практика показывает, что вываживание рыбы в коряжнике должно происходить с хорошо затянутым фрикционом. Необходимо оторвать рыбу от дна и далее не пускать её на глубину. Уже на поверхности – можно уже и поводить её, утомить. Но в самом начале лучше сразу нагрузить бланк спиннинга как следует.

Заключение

В настоящем реферате специально не раскрыта тема спиннингов, катушек и шнуров. Предполагается, что читатели знакомы с джиговой ловлей. Зацепы случаются с любыми спиннингами, даже с самыми чувствительными. Но, вместе с тем, ловля в корягах избавит вас от вездесущего прессинга (ведь не все прочтут этот реферат!) и от троллингистов, которые обходят коряжники стороной.

Ловля в корягах не только интересна, азартна и добычлива, но еще и атмосферна, как выражается молодежь. В корягах живут не только рыбы, но и птицы. Сами коряги иногда очень красивы и величественны. Их нужно просто полюбить. Уважать их суровость, неприступность и красоту. А самое интересное то, что каждый год коряжник после паводка меняется - и мы выстраиваем свои отношения с корягами заново.

Список использованной литературы

1. В. Ашмарин, А. Коломиец. Порхающая Алоза. - «Рыбалка Юг», № 1 - 2009.

2. А. Дуркин. В глухом коряжнике. - «Спортивное рыболовство», №№ 7, 8 - 2014.

3. К. Шорин. Взламываем укрытия хищника. - «Рыбачьте с нами», № 10 - 2014.

4. Г. Веселов, А. Коломиец. Противостояние корягам. - «Рыбачьте с нами», тематический блог, часть 1 и 2. Октябрь, ноябрь - 2014.

5. А. Дуркин. Частный случай ловли щуки в дровах. - «Спортивное рыболовство» № 6 - 2018.

Примечание*. Урёма - мелкий лес и кустарник, растущий в низменных долинах рек по таким местам, которые заливаются водой в половодье.