Нюансы плавучести Константин Кузьмин | 24 марта 2023 г.

Много лет назад, где-то в начале 80-х, я открыл новый для себя тип приманок – воблеры. Увидел их на картинке в немецкой рыболовной книжке. Ну и исполнил что-то похожее из подручных материалов.

Из заменителя бальзы

До того, еще в школе, я занимался в авиамодельном кружке. Некоторые элементы конструкций полагалось делать из бальзы, но заморская древесина всегда была в дефиците, так что мы заменяли её липой. Она также легко обрабатывалась, а по удельному весу – отличалась, конечно, от бальзы, но меньше других привычных для нас древесных пород. Не удивительно, что когда вопрос встало о выборе сырья для воблеров, я вспомнил именно о липе.

Те первые свои воблеры я делал плавающими. Просто априори считал, что иначе и быть не может. Но вот какой обнаружился нюанс. Щучьи зубы легко протыкали и царапали покрытие воблеров (у меня это были два слоя олифы плюс краска-серебрянка) - и липа начинала заметно подсасывать воду. Приходилось потом сушить приманки на батарее и замазывать лаком раны.

Но вот как-то однажды я забыл после прошедшей рыбалки просушить воблер - и уже на водоеме понял, что тот потерял плавучесть. Нет, он не шёл ко дну, но и не всплывал. Тогда я еще не знал слова «суспендер», но этот липовый воблер «выпил» ровно столько воды, сколько было нужно для достижения нейтральной плавучести.

Меня это определенно заинтересовало. Я попробовал останавливать проводку, отмечая, что воблер при этом как бы зависал в толще воды. И вот вдруг на очередном таком зависании я заметил возникшую откуда-то сбоку щуку… Она на секунду замерла перед воблером, а потом – после короткого броска - его сожрала!

Эпизод получился очень зрелищным, но я счёл было его внесистемным, случайным. Мне представлялся алогичным сам факт атаки хищника неподвижной искусственной приманки. Но тут мне кое-что вспомнилось…

В те годы я ловил еще и со льда. В частности – блеснил судака. Так вот, в этом виде ловли считалось вполне нормальным, если поклевка следовала секунд через десять после того, как блесна прекращала всякое движение и просто повисала на вертикально расположенной леске. Стало быть, не всё так очевидно, и в поклевке на неподвижный, зависший в воде воблер можно усмотреть некую систему.

Я решил тогда поэкспериментировать с «зависающими» воблерами. Но ничего у меня не получилось. Дело было в том, что те мои липовые поделки - это был такой вульгарный хэндмэйд, что каждый воблер получался уникальным в своем роде. Огрузку я закладывал на глазок, так что воблеры выходили разными по плавучести: чаще – плавающими, реже – тонущими, но ни одного – чисто нейтрального. Тюнинговать воблеры с целью добиться их зависания я счел дюже хлопотным - и заморозил развитие этой идеи на десяток лет.

Неприметный Smithwick

В середине 90-х в наших магазинах появились американские воблеры. И как-то на ДР друзья подарили их мне с десяток. Среди них были модели от Heddon, Bomber, Berkley - каждая со своей узнаваемой индивидуальностью. И был еще Smithwick Rogue – этакий стандартно-типовой минноу, очень похожий внешне на Rapala Original. Так что не удивительно, что этот воблер заинтересовал меня в последнюю очередь. Но вот когда дело наконец дошло до него, я обратил внимание на слово «suspending» на его носовой лопатке - и вспомнил о своих намерениях поближе познакомиться с воблерами нулевой плавучести.

Smithwick и в самом деле зависал в водной толще, когда я останавливал подмотку. И из пяти или шести щучьих поклевок в тот день две – пришлись именно на паузу. Не могу сказать, что это сильно впечатлило, но для себя я отметил, что иногда стоит пробовать этот рисунок анимации воблера с нейтральной плавучестью – монотонную подмотку с несколькими короткими остановками. То есть то, что мы чуть позже стали именовать проводкой стоп-энд-гоу.

Я не стал тогда особо развивать эту тему и пробовать ту же технику, но не по щуке, а по судаку. Или вот ловить ту же щуку с остановками проводки плюс еще с подергиванием кончиком спиннинга. И многое оттого потерял. Позже – всё это пришло. Как пришло и понимание того, что в стремлении достичь максимального результата - важно принимать во внимание все связанные с плавучестью воблеров нюансы. Сегодня мы разберем эту тему детально. И коснемся не только воблеров.

Классы плавучести

Этих самых классов существует как минимум шесть: быстротонущий, тонущий, медленнотонущий, нейтральный, медленновсплывающий и плавающий. По логике вещей, стоило бы, наверное, добавить быстровсплывающий, но воблеры с маркировкой «fast floating» встречаются очень редко, хотя по факту таких – хватает.

Вообще, если говорить о крайностях, то мотивированность воблеров класса fast sinking мне понятна. Переутяжеленные минноу – и хорошо забрасываются (даже при отсутствии в теле приманки системы дальнего заброса), и позволяют эффективно обрабатывать глубину на течении, что особенно ценно при ловле стримовой форели, и сыпятся на остановках проводки, подобно стикбейтам, что заводит окуня и жереха, когда те держатся вполводы…

А вот под какие цели выпускаются плавающие как винная пробка минноу - это для меня остается загадкой. Было у меня предположение, что такие воблеры чисто по недоразумению получаются у китайцев. Однако вскоре я обнаружил сильно-сильно плавающие минноу и под серьезными японскими марками. Например, многим хорошо знакомый в версии суспендера воблер OSP Rudra имеет модификацию с меньшей грамма на четыре массой. Найти такому минноу хоть какое-то внятное применение у меня так и не получилось. И я его просто кому-то отдал.

Но это всё – именно крайности. Доля такого рода «маргиналов» не превышает 5% от общего объема выпускаемых во всём мире воблеров. Просто тонущих воблеров, которые более или менее на слуху, тоже немного. Если не считать тех, что у нас повелось называть «раттлинами», то в голову приходят разве что старенький Rapala Countdown да Yo-Zuri L-Minnow в размерах 44 и 66 мм. А основной сыр-бор по предпочтениям по показателю плавучести разворачивается между воблерами плавающими и близкими к суспендерам.

Флоатинги – наше всё?

Каждый из нас – тех, то достаточно много ловит на воблеры - имеет свои предпочтения. Они касаются ценового уровня воблеров, их брендовой принадлежности, размерного ряда, цветовых решений и т.д. Среди этих характеристик нашлось, конечно же, место и плавучести.

Я с самого начала особо не сомневался, что плавающие модели в народе более популярны, нежели тонущие или нейтральные, но контакты с людьми, что владеют данным вопросом лучше меня, показали, что отрыв флоатингов от всех прочих – он выражается не в процентах, а в разах. Особенно это касается воблеров бюджетного сегмента, коих, как мы знаем, продается существенно больше, чем тех, что дороже. Сказанное базируется на беспристрастной статистике продаж.

Почему именно так? Во-первых, массовый рыболов – человек больше консервативный. Он с трудом меняет свои привычки - и, начав сколько-то лет назад с плавающих воблеров (а с них начинали почти все мы), придерживается позиции «от добра добра не ищут».

Во-вторых, плавающие воблеры менее склонны к зацепам. Это сильный аргумент – особенно, если учесть, что даже бюджетные приманки этого класса стоят существенных для многих из нас денег.

Наконец, плавающий воблер можно сплавить, доставив его в то место, что недоступно для прямого заброса.

Переходные формы

Если бы передо мной встал такой вопрос, как выбрать из всего многообразия воблеров одного единственного, который я считаю самым востребованным, я бы назвал медленновсплывающий минноу среднего размера. Ну это примерно как если очутиться на совершенно произвольной акватории – с требованием непременно поймать рыбу и правом на выбор только одного воблера.

Почему не суспендер? А вот почему.

Году примерно в 2005-м у Rapala появились первые воблеры семейства X-Rap – упитанные такие минноу длиной 10 см. Я вот считал и продолжаю считать, что «Храп-10» (такое веселое название закрепилось за ним в народе) – самое лучшее из того, что выходило под маркой Rapala за все годы её существования. Но кто-то тогда возьми да опубликуй в сети сделанное в ванне фото с полудюжиной «Храпов», одна половина из которых лежит на дне, а другая – плавает на поверхности. Подтекст был примерно такой: ну как же так – воблеры значатся суспендерами, но по факту они – какие угодно, только не нейтральные по плавучести!

На самом же деле у «Храпов» с соответствием плавучести всё хорошо. Я это могу сказать уверенно, т.к. у меня было с десяток воблеров данной модели, и все они были максимально приближены к суспендерам. Дело в том, что нулевая плавучесть – состояние неустойчивого равновесия, сохранять которое ни один воблер в принципе не может. Несколько миллиграммов плюс или минус – и воблер уже пусть и медленно, но тонет или всплывает.

Ключевое слово здесь – «медленно». Я бы предложил такой критерий принадлежности воблера к классу суспендеров: он, будучи предоставлен самому себе, должен тонуть или всплывать со скоростью в пределах 1 см/с. И тот же X-Rap в этот интервал допуска точно попадает. Но здесь, опять же, есть свой нюанс.

Воблеры этой серии спроектированы с прицелом в первую очередь на ловлю басса. Мы же с вами ловим больше щуку, а это предполагает использование поводка, что оборачивается прибавкой массы приманке. Даже если поводок из «флюра», всё равно есть прибавка за счет элементов фурнитуры. И воблер из нейтрального превращается в медленно тонущий. Вот, собственно, почему я при прочих равных предпочитаю не чистые суспендеры, а те минноу, что без поводка медленно всплывают.

Ветер с моря дул…

Когда мы работали над проектом моих «фамильных» воблеров, которые потом появились под маркой Kosadaka, обсуждался вопрос плавучести номера один той серии – «Зеленого Китайца».

Оригинал был среднеплавающим. Я к тому времени уже основательно так подсел на суспендеры, поэтому предложил исполнить нашего ЗК именно таким. Однако мои партнеры настояли на том, чтобы ничего не менять. На их стороне была всё та же статистика продаж, которая говорила о том, «конюх Фёдоров» (т.е. массовый рыболов) с подозрением относится к воблерам с нулевой плавучестью. И я согласился.

Но далее сказал свое слово завод-производитель. Просто в тот момент расчет плавучести был настроен на морские модели - и к ЗК применили ту же формулу. В итоге «Зеленые Китайцы» из той первой партии получились практически такими, как я и хотел – в пресной воде они медленно всплывали. Ну а с 15-сантиметровым струнным поводком становились почти суспендерами.

Правда, спустя несколько месяцев несоответствие техническому заданию на заводе было замечено и скорректировано – у ЗК немного уменьшили внутреннюю огрузку, так что со второй партии этот воблер стал, как и предполагалось, среднеплавающим в пресной воде. Я же подгружал его теперь одним или двумя свинцовыми стикерами массой по 0,6 г, доводя его, соответственно, до медленно всплывающего или суспендера.

Обратная задача

Со свинцовыми стикерами всё просто – они помогают убрать излишнюю плавучесть воблера. Всё сложнее, если нам надо наоборот – скорректировать чрезмерную «тонучесть». А такая обратная задача встает не так уж и редко. Как её можно решить? Самое напрашивающееся – это облегчить подвесные элементы воблера. Ну, носовое колечко – его просто снять, а те, что при тройниках, поменять на более легкие – как и сами тройники. Более того, у минноу с тремя тройниками средний – можно вообще убрать. Как правило, это не ведет к заметному ухудшению «игры» воблера.

Есть еще один способ повышения плавучести. На спинку воблера наклеиваем полоску из «пенки». Смотрится это несколько аляповато, а то и вульгарно. Плюс еще полоска редко выдерживает более четырех-пяти щучьих или судачьих поклевок. Но этот вариант работает и легок в исполнении.

Немного о «резине»

Выбирая приманки из мягкого пластика, называемого обобщенно «силиконом» (что не всегда верно), мы сравнительно редко обращаем внимание на их плавучесть. Что, в общем-то, понятно: почти у любой «резины» она близка к нейтральной. Но в принципе есть варианты.

Из тонущей – больше других нам знакома «резина» от Gary Yamamoto. Тонет она из-за запредельного содержания в её теле соли. Такие приманки лучше других подходят для неогруженных оснасток – прямой на офсете или по типу вэки. Но вообще-то эта тема больше касается ловли басса. Хотя и по щуке тоже работает.

«Резина» плавающая более уместна в поводковых оснастках – «Каролине» и «Отводном». Бывает она двух типов: обычная и эластомер. Обычная – это тот же самый химически нейтральный мягкий пластик, что знаком нам по большинству используемых нами «резиновых» приманок, только микропористый по своей структуре. Эластомер же (с ним вы, наверное, тоже сталкивались) - это тот, что сильно-сильно тянется и химически весьма агрессивен.

Вопрос выбора между одним и другим больше затрагивает не придонные приманки и оснастки, а такой весьма обособленный тип приманок, как «тараканы». Если «таракан» тонет - это плохо. Многие «тараканы» из пористого силикона среди тех, что я пробовал, сами по себе держатся на поверхности, но вот будучи оснащенными крючками - погружаются. С этой точки зрения эластомер предпочтительнее – у него плавучесть выше, причем, что важно, без ущерба для прочности.

Из школьной линейки

Я начал делать блесны своими руками, когда мне было лет четырнадцать. Лепестки небольших «вертушек» вырезал из листовой латуни толщиной 0,5 мм. Всё вроде устраивало. Кроме цвета.

Да, поначалу я верил в значимость расцветки блесен. И почему-то ставил белые по привлекательности для хищника выше желтых. И тут вспомнил про алюминий…

Собрать «вертушку» с лепестком из полумиллиметрового алюминия было делом двадцати минут. Я сразу наливал воды в ванну – посмотреть на работу блесны. Но лепесток отказывался вращаться! Немного поэкспериментировав, я понял, что причина в том, что лепесток имеет малый вес в воде. Ведь удельный вес алюминия раза в три меньше, чем у латуни или меди.

Решение нашлось быстро. Под рукой оказалась линейка – из «нужного» материала. Толщина – примерно 1,2 мм. Вырезаю лепесток, монтирую блесну, пробую… Всё закрутилось!

В дальнейшем я системно делал вращающиеся блесны с лепестком из алюминия толщиной 2 - 2,5 мм. Смысл в том, что в воде такая блесна весит столько же, сколько аналогичная, но с тонким лепестком из более привычных в этой роли металлов. И по «игре» они очень близки. Но на воздухе блесна с алюминиевым лепестком существенно тяжелее. И потому – забрасывается заметно дальше. Часто это имеет значение.