Спортивная мормышка: путь любителя в спортсмены Александр Фалалеев | 15 марта 2023 г.

Не сделаю открытия, если отмечу, что всех приверженцев рыбалки со льда, в том числе и мормышечников, можно разделить на две разновеликие группы – огромную любителей и более компактную спортсменов. Отличаются они совершенно разным подходом к тактике ловли и оснащению. А поскольку все спортсмены когда-то неизбежно числились любителями, может возникнуть довольно интересный вопрос - как же одни перевоплощаются в других? Думаю, пути бывают разными, но в данной статье я хотел бы рассказать о своём опыте приобщения к спортивной мормышке.

Начну с того, что впервые на зимней рыбалке я оказался в возрасте семи лет. По перволёдку отец взял меня и старшего брата на одно из пойменных озер реки Вятки. Помню, как с трудом сделал пешней свою первую лунку, как поймал на зимнюю поплавочную удочку пару небольших плотвиц. С тех пор я регулярно стал проситься на подледный лов и всей душой приобщился к этому виду рыбалки.

Накапливал свой рыболовный стаж, и с какого-то момента знакомые стали спрашивать, почему я не принимаю участия в спортивных соревнованиях. А всё дело в том, что я не люблю суету на рыбалке, отношусь к её ходу скорее философски, нежели прагматично. Соревновательный же процесс в любом случае подразумевает постоянное напряжение, когда необходимо во что бы то ни стало постараться обловить соперников.

Но тут как всегда вмешался случай. Однажды в нашей местной газете появилось объявление о соревнованиях по подледному лову под названием «Слободская мормышка», куда приглашались все желающие. Позже из итогового отчета в той же газете мы с братом узнали, что уловы оказались скромными, как, впрочем, и призы.

Но весной следующего года за проведение «Слободской мормышки» взялось наше рыболовное интернет-сообщество, заручившееся к тому же спонсорской поддержкой. Мой старший брат решил попытать удачу и в назначенный день отправился на городской пруд (я же тогда принять участие не смог). Забавно, что турнир проводился 13 марта 2013 года, брату достался 13-й стартовый номер, в итоге он занял 13-е место среди тридцати шести участников.

Однако домой он пришел воодушевленный и, зная мой подход к процессу ловли, с уверенностью сказал: «Вот ты бы точно попал в призеры!» И через год на этот рыболовный фестиваль мы отправились уже вдвоем. Главным призом значилась надувная ПВХ-лодка. У нас было приподнятое настроение, даже несмотря на то, что на данном пруду я не рыбачил до этого уже несколько лет. Зарегистрировались, нам выдали стартовые номера.

Брат хотел было получить свой счастливый номер «13», однако тот уже был занят. Вышли на берег осмотреться. То тут, то там стояли небольшие группки рыболовов. У одного из участников, довольно харизматичного на вид, на куртке красовался как раз таки «счастливый номер». Подошли к нему, поздоровались. Брат шутливо сказал, указывая на номер: «Вы будете моим главным конкурентом!» На что рыбак высокомерно ответил: «Я конкурентов здесь в упор не вижу! Рыбачу уже тридцать лет!» И, не сомневаясь в своей победе, сходу предложил купить у него эту самую призовую лодку.

И вот подошло время старта. Участники высыпали на лед и после сигнальной ракеты разбрелись по пруду. Делаю первую лунку, проводка - и мощная поклевка! Неплохой окунь становится моей первой добычей. Меняю мотыля, еще проводка и… тишина. Следующие пять проводок и… ничего. Начинаю активно буриться и кое-как нахожу одиночных окуньков. Но трехчасовой тур в отсутствие внятного клёва закончился незаметно. Идём на взвешивание.

Надежда - только на то, что клёв был неважным у всех участников. Однако несколько рыбаков нашли-таки рыбу в другом конце пруда и отловились на отлично. По общему улову с ними тягаться не вышло. Может, другие номинации? Самая маленькая и самая большая рыба, например. Благо подходящие экземпляры имелись и у меня, и у брата. Но, увы, на моего крупного окуня нашлась плотва покрупнее, а против крошечного «матросика» Алексея один из участников выставил еще более мелкого, будто вчера родившегося.

К слову, непомерно уверенный в себе рыболов, предлагавший нам гипотетическую лодку, даже не стал дожидаться финиша, т.к. не смог поймать ничего - и заблаговременно смылся, чтобы не пересекаться с другими участниками, которым он также расхваливал свои рыболовецкие навыки.

В итоге я и брат Алексей оказались примерно в середине турнирной таблицы. Это результат? В каком-то смысле - да, но, конечно же, совсем не на него мы рассчитывали. Уходили мы домой в некотором опустошении. Возникала даже мысль не только закончить с соревнованиями, а и отказаться от рыбалки вовсе. Но такое чувство лично у меня длилось лишь до вечера, а на смену ему пришло желание лучше вникнуть в спортивную рыболовную науку. И кое-какие выводы из хода соревнований я для себя сделал.

Встреча со спортсменами. Первые выводы

В каждом регионе нашей страны существуют федерации рыболовного спорта, которые проводят официальные первенства, они же присваивают спортивные разряды. Но тогда для меня это был тёмный лес. Тем более что для участия в соревнованиях этого масштаба, как я узнал, нужна команда, а собрать её не так-то просто. Поэтому акцент я сделал на соревнованиях масштаба местного. Вот та же «Слободская мормышка» - она стала ежегодной доброй традицией.

Прошел год, и вот я снова собираюсь на «спортивный» лед. В отличие от меня спортивным азартом Алёша не заразился и решил больше не участвовать, тем более что появились вступительные взносы, а ранее всё было исключительно бесплатно. «Не хочу, чтобы мне за мои деньги говорили что, где и сколько ловить!» - отшучивался он в ответ на мои вопросы.

Итак, какие выводы я сделал. Первое и очевидное: к соревнованиям надо готовиться. В частности делать предварительно разведывательно-тренировочные выезды на место проведения будущего турнира. И второе: надо «утоньшаться по снастям», потому что годом ранее у меня сложилось ощущение, что рыба под лункой есть, но клюнуть не решается. Хотя в то время это всего лишь значило переход с лески 0,1 мм на леску 0,08 мм.

Молва о нашем первенстве и солидном призовом фонде (существенно превышающем на тот момент даже призовой фонд официальных областных соревнований) широко разошлась, так что в день соревнований попытать счастья приехали рыболовы из других районов, а кроме того прибыли спортсмены-разрядники из областного центра. Народу собралось более семидесяти человек, а это уже, согласитесь, вполне солидно.

Когда дали команду выходить на лед, участники двинулись довольно плотным строем. Но надо было видеть спортсменов-профи со снисходительным выражением на лицах – мол, кругом одни дилетанты! Однако пруд этот очень непростой в плане рыбалки, тут мало грамотно отстроенных снастей, нужно подбирать ключик к капризной рыбе. И спустя некоторое время на физиономиях профессионалов выражение превосходства сменилось недоумением и даже паникой, как у канадских хоккеистов в первой игре суперсерии 1972 года против команды СССР.

Мне повезло - я нашел донную аномалию, рядом с которой держался «стеклянный» окунек в большом количестве. Практически весь тур поклевки следовали одна за другой, хотя реализация их вышла не самой лучшей. Но пойманная мной рыба оказалась «суперспортивной». Судите сами, 60 окуней в итоге потянули всего-то на 360 г, зато мне посчастливилось попасть в призеры с третьим результатом. А будь окуньки хоть чуть покрупнее, можно было бы побороться и за первое место.

Из областных же спортсменов разгадать водоем не смог никто, они заняли нижнюю часть турнирной таблицы, однако справедливости ради надо сказать, что из всех участников с уловом на взвешивание явились только тридцать, остальным не удалось поймать вообще ничего.

В процессе соревнований я обратил внимание, как действуют спортсмены - они постоянно ищут уловистые точки и следят за конкурентами. Появились и первые знакомства – так, я без утайки рассказал недавним соперникам, как нашел удачное место, обрисовал и особенности водоема в целом.

Дальнейшее изучение спортивной тактики

Первые успехи здорово мотивируют и подвигают к дальнейшему развитию. Перед следующей «Слободской мормышкой» я уже по-новому собрал удочки. Купил качественную калиброванную леску 0,06 и 0,07 мм, а также мелкие мормышки-капельки. Помимо этого, просмотрел на интернет-ресурсах видеоролики от профессиональных спортсменов.

Теперь на тренировку приехали и кировские спортсмены, а сами соревнования стали более приближены к правилам официальных первенств. Именно в тот раз после старта турнира я непосредственно прочувствовал «спортивный подход». А дело было так. Определившись с примерной точкой ловли накануне, я со старта направился к ней.

Бежать показалось как-то неловко, поэтому я просто шёл быстрым шагом, но заметил, что один из спортсменов-разрядников, приезжавший годом ранее, зеркально соблюдает траекторию движения относительно меня. В определенный момент я остановился - и полез было за флажком. Тут же подошел преследователь и поставил флаг в двух метрах от меня. На мой недоуменный взгляд и осторожную реплику: «Я же первый пришел...» - он сказал, как отрезал: «А я первым флаг поставил, ничего личного!»

Дело в том, что на уровне нашего первенства никто из местных рыболовов и не подумал бы поступить подобным образом, уважая соперника, но соревнование есть соревнование. Точку я потерял, пусть она и не сработала в итоге. Пришлось идти на запасную.

Тренировка накануне показала, что рыба клюет повсеместно, но на следующий день погода сменилась, пошел мелкий дождь - и вновь пришлось вымучивать каждую рыбешку. Клевало неважно, но мне удалось поймать неплохую плотву, победившую в номинации «Самая крупная рыба». В общем же зачете я занял шестое место. При этом мой недостаточный опыт ловли ультратонкими снастями не позволил мне вывести еще более крупную плотву - произошел обрыв. А по прикидкам она бы вывела меня на второе место.

Переход на официальный уровень

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается - пришло время, когда фестиваль «Слободская мормышка» перестали проводить. А запал внутри остался, и я начал искать другие возможности поучаствовать в соревнованиях по ловле на мормышку. За несколько дней до старта чемпионата Кировской области созвонился с одним из спортсменов, с которыми познакомился ранее, уточнил несколько вопросов по регламенту. Но главное-то - у меня не было команды. На мои сомнения он уверенно сказал: «Ты главное приезжай, всё устроим!»

Уже на месте меня и двух таких же «одиноких волков» объединили в команду - и наконец-то удалось попасть на официальное первенство, где практически все участники имели немалый спортивный опыт, а многие и спортивные разряды, в том числе и звание мастера спорта. Участвовали и спортсмены из соседних регионов. И пусть «попасть в призы» мне не удалось, но я остался под впечатлением. Я увидел, как действуют спортсмены, и продолжил мотать на ус спортивную науку.

Теперь я стараюсь участвовать каждый год в официальных соревнованиях. Это очень азартно и интересно. А главное, что ты постоянно учишься и совершенствуешься, потому как практика показала - мелочей в этом деле нет, нужно учитывать всё. О своих наблюдениях расскажу и дам некоторые советы.

Экипировка

Уже на первом официальном чемпионате области я понял, что необходимо уделять внимание каждому аспекту ловли. Так, например, под улов в тот раз я взял подсумок от противогаза (популярная сумка для любительской рыбалки - еще, наверно, с советских времен). Всё бы ничего, но она то и дело норовила съехать при наклоне к лунке, а главное - из-за её узкой горловины неудобно было складывать улов.

На обычной рыбалке, где нет вопроса скорости, такой подсумок вполне себе ничего, но в условиях состязания получалось, что я трачу немало драгоценного времени, чтобы убрать пойманную рыбу. И пока я вожусь с одним окунем, опытный спортсмен уже успевает вытащить как минимум 2-3 «хвоста». В итоге я пришел к выводу, что в качестве тары для улова хорошо подойдет либо подсумок, который держит форму, надежно закрепленный с боку на ремне, либо спортивный ящик для снастей. Что эффективнее? Тут уж кто к чему лучше приспособится.

И одежда должна быть удобной. Опираясь на опыт спортсменов, я выбрал сплошной комбинезон. Не скажу, что раздельный костюм не подойдет, просто в комбинезоне ты чувствуешь себя более мобильным. К тому же полы куртки не мешают и не сковывают движения, когда тянешься к поясной сумке или выполняешь подобные манипуляции.

Про многослойность одежды сейчас знают все: термобелье, флис и непосредственно костюм из «дышащей» ткани. Расположенные в нужном порядке, эти слои хорошо отводят влагу от тела, позволяя рыболову оставаться более-менее сухим.

На обувь следует обратить особое внимание. Сапоги должны быть легкими и теплыми. И с приемлемым влагоотведением, потому как сырые ноги приведут к охлаждению всего тела - и, как следствие, к менее эффективным действиям спортсмена.

Перчатки и рукавицы нужны обязательно – зимняя погода нередко бывает недружелюбной. Другое дело, что снимать/надевать их после каждой выловленной рыбки неудобно, плюс теряется время, так что каждый подбирает наиболее рациональный вариант сам. У меня теперь на руках тонкие неопреновые перчатки. От серьезного холода они не спасут, но, во-первых, это слой между кожей и морозным воздухом, во-вторых, они удобные, а в-третьих, не впитывают влагу, которая неизбежно попадает на них при манипуляциях с пойманной рыбой. На случай же больших отрицательных температур у меня при себе всегда есть теплые рукавицы.

Не обойтись и без наколенников. Даже если рыболов предпочитает ловить с ящика, всё равно периодически приходится становиться на колени. Такой аксессуар убережет коленные суставы от сырости и переохлаждения. У меня сначала были обычные покупные, но потом, как и многие спортсмены, я сделал более широкие - под себя - из туристического коврика. Такие наколенники позволяют достаточно долго находиться в одной позе без дискомфорта для ног.

Спортивный ящик

Изначально я не придавал большого значения этому вопросу, однако в итоге понял, что правильный ящик может очень сильно облегчить жизнь рыболову-спортсмену. Я перепробовал разные модели, но в итоге, насмотревшись на спортивные варианты, склеил свой из листов вспененного ПВХ. Процесс - не очень сложный, но весьма кропотливый.

В ящике данного типа два отделения - одно под рыбу, второе - под удочки и вещи. В крышке отделения под рыбу сделано отверстие диаметром 100 мм, в которое очень удобно закидывать пойманных рыбешек - независимо от того, происходит ловля с ящика или с колен. А это очень важно для скоростного лова, когда вы нашли рыбу и поклевки следуют одна за другой. Для удобства и скорости переноски вместо ремня ящик имеет ручку. Как говорится, хватай и беги!

Спортивные удочки

Какой должна быть спортивная удочка? Конечно, в первую очередь удобной. Она должна правильно лежать в руке и позволять выполнить нужную проводку без сбоев. Есть магазинные модели, пользующиеся большой популярностью – например, «Ярославские» и их аналоги. У меня сложился определенный их набор – хоть все они и похожи друг на друга, но уникальны одновременно (некоторые удильники я даже перетачивал).

Понятно, что хороший клёв не всегда сопутствует соревнованиям, поэтому важно уметь «уговорить» капризную рыбу. Для этого и применяются мельчайшие мормышки, под которые нужна тонкая качественная леска. И тут дело не в том, что рыба боится лесок более толстого диаметра, просто с помощью последних гораздо сложнее задать нужную игру мелкой мормышке. Опять же, и тонуть мормышка станет дольше - как следствие, снизится и темп ловли.

Аксессуары, упрощающие жизнь

Как написал когда-то Эдуард Успенский для советского мультика: «Для хорошего для рыбака удочка только нужна и река!» Да, есть вещи, которые должны быть априори - удочка, насадка, ну и ледобур, безусловно. Без них ничего не получится, как ни крути. Но! Совсем не случайны другие аксессуары, применяемые рыболовами-спортсменами, их наличие продумано и призвано обеспечить достижение наилучшего результата.

Вот, например, черпачок. Без него подготовить к ловле пробуренную лунку сложно. Крохотная спортивная мормышка столь мало весит, что пробить ею ледяную крошку крайне затруднительно, это вам не тяжелый судачий балансир. Что касается конфигурации черпака, то она может быть любой, наиболее удобной для вас. Обычно спортсмены размешают его на поясном ремне при помощи ретривера. Ну а кто-то кладет в отсек под рыбу.

Спереди на ремень обязательно вешается полотенце, чтобы в любой момент можно было вытереть руки от влаги и рыбьей слизи. Иначе тонкая леска будет постоянно на пальцы налипать и путаться, убивая ваше драгоценное время. Да и сырые руки очень быстро теряют тепло, а это уже чревато последствиями для здоровья.

Вне зависимости от того, куда вы складываете пойманную рыбу, не лишним окажется подсумок, а лучше два, где можно уложить прикормку, кормушки, флажки или, например, удочку, вышедшую из строя в ходе соревнований.

Для животной насадки (мотыля, опарыша) нужна удобная мотыльница. При этом главное, чтобы насадка находилась в достаточно комфортных условиях, т.е. не подмерзала и не перегревалась. В то же время она должна быть под рукой. Лучший вариант — это наколенная мотыльница. Свою я опять же склеил самостоятельно, подсмотрев конструкцию у коллег. За счет используемых материалов и правильной одежды рыболова, а также благодаря теплу от ноги, насадка не замерзает даже при достаточно сильном морозе.

Для закормки лунки мотылем придумана нагрудная емкость (она компактно хранится за пазухой), из неё удобно доставать личинок щепотками. А основная масса мотыля находится в большой мотыльнице, тоже сделанной своими руками.

Кормить или не кормить?

Конечно же, прикармливать на соревнованиях нужно, потому что в зоне ловли спортсменов много - и каждый пытается оттянуть рыбу на себя. Корректнее будет спросить, чем кормить и в каком количестве. На соревнованиях используется два типа прикормки - живая и сыпучая. В роли живой обычно используется мелкий кормовой мотыль, а прикормочные смеси — это тема сродни колдовству, рецептура у каждого своя, с нюансами, известными лишь конкретному рыболову. Опыт в этом деле нарабатывается годами. Прикармливая, необходимо учитывать, что рыбу нужно приманить, но не перекормить. Эти моменты обычно отрабатываются на предварительной тренировке.

У рыболова-спортсмена присутствует целый набор кормушек по размеру. Одни используются для основного закорма, другие для докорма в процессе ловли. Свои кормушки я делал сам. Процесс довольно трудоемкий, но увлекательный. При этом для сыпучей прикормки я просто доработал заводскую кормушку, воспользовавшись советами других спортсменов, взятыми из интернета. Смысл спортивной кормушки заключается в очень быстром закрывании/открывании. Возня со всевозможными замками и шпильками опять же крадет время.

Немного о тактике

Эта тема уже довольно подробно разобрана в интернете. Хотя, конечно, свои нюансы есть на каждом конкретном турнире.

Обычно со старта делается серия лунок, так называемая дорожка, и они закармливаются в соответствии с полученными во время тренировки знаниями. Часто спортсмены делают несколько дорожек, а также «базы», когда лунки располагаются в таком порядке, чтобы подход к ним можно было перекрыть флажками. Но флажков-то всего два, так что зачастую большая часть лунок в итоге занимается соперниками.

И вот тут очень важно правило, о котором знают все, но в полной мере применить получается далеко не у каждого: отключайте эмоции! Понятно, бывает обидно, когда разбурив и закормив дорожку из лунок, обнаруживаешь, что кто-то уже на них сидит. Но! Это правилами это не запрещено, а значит - разрешено. Доводилось видеть, как возмущенный такими действиями рыболов в отместку бежал занимать лунки обидчика, однако в итоге просто терял время на бесперспективном участке.

Есть и другой момент. На первых моих официальных соревнованиях я, наоборот, стеснялся занимать свободные лунки другого участника, нашедшего уловистый участок в зоне тура, упуская тем самым возможность заметно увеличить свой улов. А другие не стеснялись... К слову, замечено, кто наглее всех занимает чужие лунки, тот больше остальных ворчит, когда подобные действия совершаются в его отношении. Но помните, что у опытного рыболова-спортсмена даже возмущенное ворчание может быть частью победной тактики!

А вообще, на каждом соревновании для себя отмечаешь какие-то моменты, которые будешь использовать в последующем. Ну, скажем, такой штрих, что опытный спортсмен в отличие от новичка умеет читать зону ловли. Он видит кто, где и сколько ловит - и вносит соответствующие коррективы. Это важно, потому что, например, два рыболова нашли «пятна» рыбы с одинаковой концентрацией и активностью, но один ловит на глубине в 4 м, а другой - на метровой. В результате побеждает второй. Или у одного как из пулемета клюет очень мелкая рыба, а у второго реже, но крупнее.

Прирост в весовом размере улова у первого очень медленный - и он проигрывает. Хотя, с другой стороны, в приведенном выше примере со «Слободской мормышки» найденный мной в количестве мелкий окунь вывел меня в призеры. А в условиях, когда большинство участников за весь тур не увидели ни поклевки, бежать искать более крупную рыбу - неоправданно.

Еще нюанс: важно научиться скоростной ловле. Когда случается так называемый лифт, когда клюет часто и активно, выигрывает тот, у кого техника сильнее, кто не делает лишних движений, кто контролирует своё поведение. Так, один из знакомых спортсменов рассказывал мне, как на чемпионате России у него под самый конец принялась клевать крупная плотва, но он не воспользовался этим шансом, потому как не смог совладать с эмоциями.

По заветам капитана Титаренко

Что общего между рыболовом-спортсменом и военным летчиком? На этот счет точно выразился капитан Титаренко из фильма «В бой идут одни «старики»» в исполнении незабвенного Леонида Быкова: «Для начала запомните: в бою нельзя быть слепым - крути головой на 360 градусов. Откроешь варежку - сожрут к чёртовой матери, и пеняй на себя».

Конечно, первым делом со старта нужно искать свою рыбу, однако и общую обстановку в зоне ловли следует всегда контролировать, причем во всех смыслах. Ты должен видеть, как и сколько ловят другие, но при этом постараться сделать так, чтобы не смогли «прочитать» тебя.

«Умение видеть» опять же нарабатывается годами. В свое время я был немало удивлен, когда опытный спортсмен рассказал примерную картину клёва во всей зоне по истечению четверти часа после стартового сигнала.

Подводя итог

На вопрос, чем отличается любительская рыбалка от спортивной, можно просто сказать: это два разных вида ловли, они дарят совершенно разные эмоции. На соревнованиях радуешься небольшой плотвичке или окуньку, которые на обычной рыбалке, скорее всего, вызовут недоумение. Если на простой рыбалке ты больше расслаблен, то на «спортивном» льду - наоборот, собран и заряжен. Азарт и интерес особенно заметен, когда идёт итоговое взвешивание. Кто-то даже фиксирует размеры улова каждого участника в блокнот, заранее прикидывая, как распределятся места.

Сейчас спортивная мормышка приобрела большую популярность. Приобщаться или нет к данному спорту — личное дело каждого, но попробовать определенно стоит, а начать можно с местного фестиваля. А уж если вас охватит соревновательный дух, то и ждать начало очередного спортивного сезоны вы будете с нетерпением!