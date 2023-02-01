Кому нужны приключения на свою голову, или сбежать от кухонной плиты на рыбалку Ирина Артемьева | 17 апреля 2023 г.

Сегодня в гостях у журнала «Спортивное рыболовство» - заядлая и звездная рыбачка, соведущая телеканала «Диалоги о рыбалке», КМС по ловле на мормышку со льда Ирина Артемьева. Интервью провела Алиса Янелис.

Немного о нашей собеседнице. Ирина одна из тех девушек, кто разрушает стереотипы, что рыбалка – чисто мужское увлечение. Рыбалка для неё стала образом жизни. Три из семи дней в неделю она обязательно проводит на водоеме.

Ирина Артемьева — победительница и многократная призерка чемпионатов Алтайского края среди женщин по мормышке со льда. А в прошлом году она стала пятой на всероссийском женском Кубке по ловле на мормышку со льда и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Несмотря на то, что все пророчат девушке большое будущее еще и в фидерном спорте, рыбалку по открытой воде спортсменка решила оставить только для души.

Три года назад по инициативе Ирины и еще нескольких девушек, очарованных рыбалкой, родилась Женская ассоциация рыбачек Алтая, сокращённо — ЖАРА 22. Принимают в неё только представительниц прекрасного пола. Их пока не так много, но каждая – личность, способная заткнуть за пояс, а точнее - обловить самых продвинутых в рыбалке мужчин. Дружная компания искательниц приключений выезжает на рыбалку каждые выходные.

- Ира, еще не везде сошёл лед, а ты уже вовсю выкладываешь фотографии с рыбалок по открытой воде. Для многих рыбаков начало весны – мучительная пора, когда с комфортной ловлей сложно. Лед - совсем не безопасный, а там, где его нет, вода вовсю бурлит. Где ты умудряешься рыбачить?

- Эти пару недель межсезонья я на низком старте – как на иголках жду, когда вскроются первые речки с приличным течением. Ну а пока привожу после рабочего сезона зимние снасти в порядок и настраиваю летние. Давно мы с летними снастями не виделись, я соскучилась (улыбается).

Первой в моём регионе открывается река Барнаулка. Когда на берегах еще лежит снег, я еду, чтобы с удочкой унять рыбацкий зуд хотя бы плотвой. Эту рыбу можно ловить в любое время года, она - просто спасение для рыбаков, когда другие представители аквакультуры капризничают. Но больше всего весной я жду наш первый девчачий выезд с ночевкой на налима – с костром, палатками и душевными разговорами.

Вообще, ловля налима – большая загадка. Многие утверждают, что клюет он только поздней осенью и зимой. Для меня же налим – трофей весенний. По традиции мы едем на реку Алей (это приток Оби), вооружившись донками с 140-граммовыми глухими грузами - на Алейе весной очень сильное течение. Кто-то ловит на тюльку или на печень. Я же предпочитаю наживлять червя. Пока вода еще холодная, есть шанс поймать. Правда, мой рекорд по этой рыбе пока невелик – килограмма два с половиной.

Если с налимом пролёт, то объектом рыбалки становится лещ. Весной он всего пару недель тусуется в Алейе, а потом уходит в Обь. Иногда на пирушку заглядывает и просыпающийся карасик. В общем, рыбалка становится всё интереснее и интереснее.

- Я так понимаю, ты в основном ездишь со своей девчачьей бандой. Это круто! Расскажи поподробнее про вашу компанию.

- Начнем с того, что рыбачек в Сибири ой как немало. Я всё чаще встречаю девушек, которые не просто приехали с мужем за компанию, а сами - полноценно и независимо. А главное, эффективно ловят.

В наших краях лет пять назад Наталья Лаас организовала первую в России Женскую рыболовную лигу Сибири. Я начинала свое погружение в рыбалку и рыболовный спорт именно в рядах этой Лиги. Но мечтала я об ином. Мне хотелось создать коллектив подруг-рыбачек, с которыми я могу просто выехать на реку, поболтать о своём, о женском, выпить бокал сухого вина и, конечно же, половить рыбу. Именно женской компанией - вроде как на девичнике. Тогда нам с девчонками и пришла идея организовать Женскую ассоциацию рыбачек Алтая.

Принципиальное отличие нашей Ассоциации от Лиги – она не про спорт, она про рыбалку плюс общение. Кто-то из девчонок выступает на турнирах, а кто-то и нет – просто-напросто рыбачит для души. Сейчас в нашей ассоциации 25 дам, которые активно ездят на любительскую рыбалку, а не только на соревнования.

Конечно, большая удача, когда удается собрать абсолютно всех вместе. Но это редко. А вот человек пять – восемь всегда точно набирается. А даже это уже мощная компания. Пусть не все могут приехать с ночевкой, но хотя бы на день удается сбежать от борщей, пылесосов и суеты. Причем, уверяю тебя - ездить вместе нам не скучно и безопасно. Мы друг за друга горой. Особенно, если к нам надумают приставать подвыпившие товарищи с соседних полян. Было как-то такое, что за нами весь день подсматривали в бинокль. Но мы их разочаровали - неглиже в программе предусмотрено не было.

- А мужья-то не против таких выездов?

- У некоторых девчонок рука и сердце не заняты, так что разрешения спрашивать не у кого. А замужним в этом плане, конечно, посложнее. Так вышло, что их вторые половинки не рыбаки, поэтому не понимают, что мы можем делать по три дня на реке.

Поначалу даже не верили, что мы на самом деле едем рыбу ловить. Устраивали проверки. Ну, нам скрывать нечего - милости просим, готовы к любой ревизии. Да и мужская рабочая сила порой не помешает. Так что мальчики всегда могут присоединиться к нашей компании и удостовериться, что мы одариваем поцелуями только свои трофеи.

Впрочем, мы и без мужской поддержки способны сами организовать комфортный быт - поставить палатки, запастись дровами, развести костер. Ну а про готовку я уж и не говорю, это само собой разумеется.

В общем, люблю наши девичники. Душевно получается.

- А бывали ситуации, когда без мужчин не обойтись?

- Пытаясь ответить на твой вопрос, вспомнила весеннюю рыбалку в прошлом году. Собрались мы как-то нашей женской компанией на Обь. Нашли по карте глубин интересное место с интригующим рельефом. Дорога к выбранной нами поляне была не то что плохая, а просто ужасающая. Но нас уже не остановить – нужно было попасть именно в ту локацию. Протусили мы там три дня, наловили рыбы и с легкой грустью стали собираться домой. Ну, знаешь это чувство вечера воскресенья - когда так не хочется сворачивать свой лагерь, ехать в город и идти завтрашним утром на работу.

Но долг зовет. А кому-то мужья уже обзвонились, без жены ведь как без рук (улыбается). В общем, скатали мы палатки, побросали скарб в сумки, загрузились - и тут начался жуткий ливень с градом. Проехали с трудом километра два и застряли по самое не балуй. Кое-как вытолкали машину – одна кричит за рулем, четверо блондинок толкают бедную «Хонду». Умудрились даже оторвать бампер этой красавице на очередной кочке.

Дальше дорога еще хуже – крутой глиняный подъем вверх. Мы поняли, что в такую погоду нам его не осилить. «Ну что ж, дамы, еще порыбачим?!» – предложила водитель Настя. И мы единогласно проголосовали «за».

Расположились по-новой еще на два дня. И, несмотря на жуткую погоду, продолжали кайфовать почти без зазрения совести. Нет, ну а что? Мы же честно пытались выбраться (смеется). Через два дня дорога немного подсохла, а друзья-джиперы всё-таки затащили нас в горку, где мы первый раз тормознулись.

- Я слышала, что твоя большая страсть – ловить сазанов. Это правда?

- Есть за мной такой грешок. В узких кругах меня даже называют Ирина Сазановна (смеется). И вот как-то раз лирическое настроение и жажда сазаньего клёва подвели меня под очередное приключение.

Очень редко это бывает, но иногда мне хочется побыть одной. А тут моя меланхолия выпала еще и на выходные, так что я решила отправиться на рыбалку одна. Прибыла на рыболовную базу и попросила перевезти меня на катере на дикий остров, чтобы как бы воссоединиться с природой. Ночевать предстояло под открытым небом. Признаюсь, хоть я и заядлый рыболов, палатки у меня нет – всегда ночую в машине. Для этого дела и брала вместительный корейский внедорожник. А тут он остался на базе, в катер не поместился (улыбается).

Увы, мой сазаний настрой потерпел фиаско, когда я выяснила, что вокруг острова мелковато – всего-то метра полтора-два. Удалось разве что поймать неплохого язя да пару мерных плотвиц. А вечером так похолодало – нужно разводить костер. Естественно, не взяла с собой топор. С небольшим ножиком пошла собирать в лес хворост – хоть какие-то дрова. Кое-что наковыряла на ночь.

И вот ночь, я под звездами в спальнике. Полный дзен мешают поймать комары - когда собиралась на остров, что-то совсем забыла про этих надоедливых созданий. Ну да ладно, залезла полностью в мешок. И тут слышу со стороны леса хруст веток – кто-то ломится на мою поляну! По звуку стало понятно, что «гость» тяжелый, точно не зайчик и не лисичка. Людей-то на острове нет.

А вот животные… Они в наших краях бывают непуганые. Предположила, что это здоровенный лось. Он мог переплыть реку и заглянуть на остров. Думала, что, если зверь всё-таки захочет со мной познакомиться, буду прыгать в воду или залезу на дерево и, конечно же, сразу позвоню хозяину базы. Было очень страшно. Но ты же помнишь, как в мультике говорил котенок по имени Гав: "Они же меня ждут, эти неприятности? Тогда я пошёл!" (смеется)

Я не ошиблась – это был лось. Огромный, но оказался добрым. Посмотрел на меня, качнул головой и пошел дольше по своим делам. И, кстати, по возращению на большую землю ко мне вернулась душевная гармония. Так что подчас полезно устраивать приключения на свою попу, это помогает эмоционально перезагрузиться.

- Я уверена, что нашим читателям очень интересно семейное положение такой очаровательной рыбачки. Ты уж прости за такие личные вопросы.

- Мой друг и телеведущий канала «Диалоги о рыбалке» Саша Волокитин всё не устает подбирать мне женихов. Но пока эти попытки не увенчались успехом, так что сердце моё сейчас свободно. Зато у меня взрослая дочь, ей уже 20 лет. Но составить маме компанию на рыбалке, особенно на зимней, она пока не спешит.

Как-то раз я уговорила её поехать с мной на снегоходах за лещом, но моя Саша быстро замерзла - и материнский инстинкт заставил меня побыстрее закончить с рыбалкой. Моими успехами дочка гордится и рассказывает друзьям, какая у неё крутая мама. Особенно приводит её в восторг зрелище, когда я дома проверяю игру мормышки в пятилитровой банке (смеется)

Ну а летом Саша больше любит нежиться на солнышке, пока её мама готовит прикормку и борется с сазанами. Ну да ничего - какие её годы. Ведь я, к примеру, заболела рыбалкой только после тридцати.