Воблерный стритфишинг. Хищник в черте мегаполиса Василий Гусельников | 21 марта 2023 г.

Дело идёт к весне. Потепление уже разорвало снежный покров. В помутневшей реке поднялся уровень, заметно усилилось течение. Воблер, сверкая боками, медленно движется вдоль камней, оставшихся от старой набережной. Случайные прохожие в недоумении смотрят, как, свесившись через парапет, я медленно вращаю ручку катушки. Но мне ни до кого нет дела. В какой-то момент рука ощущает сильный удар - и автоматом взлетает вверх.

Пока японский спиннинг сдерживает бьющегося под парапетом московского судака, вторая рука нащупывает подъёмник, прикрепленный к рюкзаку. Все эти манипуляции не слишком удобно делать одновременно, но с годами привыкаешь. Пара минут возни - и рыба на набережной! Впрочем, это ненадолго. И клыкастый после пары фотоснимков отправится обратно в воду…

Актуальны ли воблеры в городе?

По большому счету, воблеры актуальны везде, где присутствует хищная рыба. И несмотря на то, что в черте города (как, впрочем, и в других местах) они проигрывают по популярности приманкам из силикона, эту статью я бы хотел посвятить именно воблерам, а также – тому, как с их помощью можно добиться результата, не уезжая далеко от дома.

Мои стритфишинговые снасти

У современной городской рыбалки своя философия. Она подразумевает мобильность, скоротечность и, разумеется, принцип «поймал-отпусти». И, конечно, в противоположность рыбалке загородной, стритфишинг не столь требователен к экипировке рыболова. Зато, как правило, затруднителен без качественных снастей и не самых дешевых приманок, способных заинтересовать весьма капризных обитателей водных объектов в каменных джунглях.

Основными целями моих рыбалок в черте Москвы являются судак, щука и жерех. Так сложилось, что спиннинги от японского бренда SMITH полностью отвечают требованиям, которые я предъявляю к снастям для ловли этой троицы и по своим техническим характеристикам, и в плане эстетики.

Troutin Spin Lag less Boron TLB-83DT – мой любимчик. В прошлом году я ловил этим лососевым спиннингом семгу, с тех пор беру его практически на каждую рыбалку. Это эргономичный инструмент длиной 2,51 м и с тестом до унции. Надпись на бланке DT (D-Twitcher, т.е. Distance Twitcher - дистанционный, удаленный твичинг) красноречиво обозначает характер спиннинга – бескомпромиссно жесткий, хоть и лососевый. Демонстрируя среднебыстрый строй в статике и быстрый в динамике, он идеально подходит для решения воблерных задач в черте Москвы.

Еще один немаловажный плюс 83-го Lag less – почти весь арсенал используемых мной в городе приманок укладывается в его тест. Кому-то может показаться, что старенький четырехтысячник Twin Power 2008-го года выпуска тяжеловат для этого спиннинга, но я люблю, когда точка баланса снасти находится в районе кисти, городская практика показала такое расположение удобным. На шпуле катушки – четырехжильная PE «плетенка» #1 (0,165 мм).

В ходу у меня еще Lag less TLB-63DT длиной 1,91 м с тестом до 14 г, он хорош для малых акваторий – каналов и притоков Москвы, где не требуется дальний заброс. Ну а поимка и вываживание трехкилограммового, скажем, судака или жереха этим прутиком – мало с чем сравнимое удовольствие!

Спиннинг – воплощение легкости и изящества, но не стоит его недооценивать. 63-й – удачная копия старшего собрата, способная не только согнуться до рукояти, но и пробить жесткую судачью пасть. Эту удочку я укомплектовал легким японским трехтысячником, подходящим для работы с воблерами-минноу вплоть до 100-го размера. Шнур на нём – PE «четырехжилка» #0.8 (0,148 мм). В целом комплект получился эргономичный и, главное, рабочий.

Приманки для стритфишинга

Городские реки имеют богатую кормовую базу, так что хищник в них обычно не бедствует, а потому большую часть времени ведет себя достаточно пассивно. Задача рыболова – не только попасть хищнику, что называется, под нос, но и удерживать приманку в поле его зрения как можно дольше. И чем сильнее течение – тем меньше телодвижений: ваш воблер должен «экономить силы», как самый настоящий малек, которому трудно бороться с потоком – и делать это максимально реалистично.

Понятное дело, не всякие воблеры здесь подойдут, хотя в целом список рабочих моделей довольно велик. Пожалуй, не лишним будет написать пару слов о наиболее уловистых приманках из моей коробки для стритфишинга. Основу моего боевого арсенала составляют четыре модели бренда SMITH в различных вариациях, разбавленные кое-какими другими воблерами.

Cherry Blood – однозначно хит сезона. Воблер, созданный для ловли симы, буквально «косит» московскую рыбу! Имеющие достаточно активную «игру» и оснащенные шумовой камерой, «Черрики» выпускаются в трех размерах, но, стремясь отсечь мелочь, чаще всего я отдаю предпочтение 90-м вариациям (т.е. длиной 9 см). Если приповерхностник SR 90 успешно собирает активную рыбу на мелководье, то глубоководные MD 90F и Deep 90F позволяют вдумчиво работать по прибрежному рельефу.

Jib в представлении не нуждается. Этот воблер – на 100% лососевый, но у нас, в России, он известен, скорее, благодаря своему успеху у щуки. Между тем, мало кто знает, что у судака он тоже в почете. Собственная «игра» Jib – крайне привлекательный «роллинг», сопровождаемый негромким, но устойчивым звуком от перемещения тяжелых шариков в теле воблера. Для ловли зубастой и клыкастого я обычно использую Jib 110 (длина 11 см), тогда как 90-й вариант неплохо работает по жереху.

Swinger – относительно недавно появившийся в продаже 130-й бассово-щучий минноу, напоминающий мне как бы разъевшийся Jib, причем как по форме – так и по «игре». Дальность полета этого воблера впечатляет - так же, как и его рабочие качества.

Ярко выраженная собственная «игра» Swinger даёт замечательные результаты при ловле судака, а его твичинговые способности выше всяких похвал! В зависимости от силы рывка, Swinger ведет себя совершенно по-разному. Слабо подергивая приманку, можно добиться аппетитного покачивания боками во время пауз. Если же активно анимировать Swinger ударной техникой – результатом будет классическое для твичинговых воблеров рыскание из стороны в сторону.

TS Joint-Minnow – разработанный для ловли ленков на Дальнем Востоке составник с ломаной формой тела, который прекрасно ловит в Москве судаков и щук. Бывало, он приносил мне рыбу тогда, когда все остальные предлагаемые мной варианты оказывались в полнейшем игноре.

Основная фишка этого воблера – его реалистичная «игра», требующая минимального участия рыболова. Особенно – при ловле на течении. Чтобы оживить Joint-Minnow, достаточно легкого движения кончиком удилища. Так что не стоит слишком активно его анимировать – при правильном обращении эта приманка всё сделает за вас.

Из воблеров других брендов, заслуживает упоминания ZipBaits Rigge - приманка, которая у многих на слуху. Сложно назвать хищную или даже условно хищную рыбу, которую не ловили бы воблеры этой серии. Мне же наиболее интересны 70-е и 90-е модели с различным заглублением.

Выбор степени плавучести модели зависит не только от активности рыбы, но и от состояния дна в месте ловли. Впрочем, последнее можно считать общей рекомендацией для любых воблеров. Как правило, в городских водоемах всегда найдется, где можно словить зацеп.

Где искать рыбу

Сам процесс ловли на воблеры в городе необычайно азартен. Обычно прибрежный рельеф виден невооруженным глазом, так что процесс поиска перспективных мест не является сложной задачей. Торчащие из воды сваи, кое-где виднеющиеся под поверхностью фрагменты старой набережной – всё это потенциально рабочие точки.

Обязательны к проверке различные сливы и сбросы, температура воды в которых, как правило, выше, чем у окружающей водной среды. Особенно в холодное время года. Не менее очевидные места – повороты и излучины, где в обязательном порядке присутствует перепад глубин.

С наступлением темноты хищник выходит за мальком на мелководные участки. И если речь идёт о воблерной ловле судака – именно тёмное время суток наиболее добычливо. Случается, что рыба с горящими в свете фонарей глазами вылетает, атакуя воблер, что называется, прямо под ноги!

Поправка на высоту

Думаю, любой мало-мальски опытный спиннингист понимает важность последних метров проводки. В то же время, те, кто хоть раз ловил на воблеры с возвышенности, знают, что провести приманку до самых ног не всегда реально, а иногда и вовсе невозможно. Это связано с тем, что за счет увеличения угла между шнуром и водной поверхностью при приближении к вам воблер начинает выныривать.

Чтобы как-то нивелировать этот досадный момент, при ловле с парапета я обычно использую воблеры, имеющие большее штатное заглубление, чем того требует глубина в выбранном месте. Да и высота набережной компенсирует ныряющую способность воблера - и он идёт не так глубоко, как заявлено производителем. В то же время большая лопатка позволяет продлить проводку практически до уреза воды.

Подсачек? Нет, подъёмник!

И наконец-то рыба клюнула. Казалось бы, вот оно – счастье! Но вдруг между рано обрадовавшимся рыболовом и его уловом возникает непреодолимая преграда – высокий парапет. Пара неуклюжих попыток поднять добычу на шнуре не приводят ни к чему хорошему – под недовольные возгласы ловца трофей исчезает в мутной воде, зачастую - вместе с рабочей приманкой.

Печальная ситуация, не правда ли? Между тем она знакома едва ли не каждому, кто ловит рыбу в больших городах. Наверняка я не ошибусь, если скажу, что около 80% крупных экземпляров, попадающихся рыболовам в центре Москвы, так и остаются не поднятыми.

Высота московских набережных, в которые заключены реки столицы, может превышать пять метров. Правда, иногда рыболов может прогуляться с клюнувшим трофеем до ближайшего причала или спуска к воде, но таковые присутствуют далеко не везде.

Помните, в начале статьи я писал, что городской рыболов может обходиться лишь базовым набором снастей? Всё же есть одно исключение – неотъемлемый элемент экипировки, без которого далеко не каждую попавшуюся рыбу я мог бы подержать в руках, не говоря уже о том, что много дорогих приманок было бы оторвано. Конечно же, речь идёт о подъёмнике.

К сожалению, готовые решения, которые подходили бы для наших условий, я видел в продаже лишь за рубежом. С другой стороны, такое нехитрое приспособление несложно изготовить самому. Обычно для этих целей используют так называемые головы от подсачеков, просто привязывая к ободу веревку. Я же приспособил складной рыболовный садок, заменив на нём родную обычную сетку на прорезиненный вариант.

Но не так важно, из чего будет сделан ваш подъёмник. Главное, чтобы он был рассчитан на максимально возможный размер улова в вашей акватории и удобен в использовании. Не лишайте себя возможности подержать в руках свой трофей и сделать с ним пару кадров на память. Рыбалка должна приносить только радость!