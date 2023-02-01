Сезоны ловли черноморской смариды Геннадий Шеляг | 28 марта 2023 г.

Смарида, или морской окунь - популярная рыбка у сочинских любителей спортивной рыбалки. Хотя этого хищника рады видеть в своих уловах и все наши рыбаки от Крыма до Абхазии. В разных регионах, соседствующих между собой, называют эту рыбу по-разному – бобырь, рыжик, синий окунь, синяк, спикара, чаплык.

Вообще, обыкновенная смарида (лат. Spicara smaris) – вид морских лучеперых рыб из семейства спаровых (Sparidae). Распространена она не только в Чёрном море, но и у атлантических берегов Португалии, Марокко и Канарских островов, а также в Средиземном море. Морской окунь, которого можно встретить в Сочи, имеет много общего со своим пресноводным собратом-окунем, жителем российских водоемов, бывалые рыбаки легко заметят эти сходства.

Тело смариды – такое же удлиненное, сжатое с боков, покрыто ктеноидной чешуей. а вот форма пасти совсем другая - рыло заостренное, без чешуи. Верхняя челюсть выдвижная. На обеих челюстях несколько рядов мелких конических зубов. В передней части нижней челюсти одна пара клыков. Один длинный и высокий серо-бурый спинной плавник. Пара грудных плавников длиннее анального. Спина сероватая, бока желтоватые с продольными голубыми полосами. На теле в области окончаний грудных плавников - темное пятно.

Смарида - стайная бентопелагическая рыба, обитает на глубине от 15 до 170 м (а в Ионическом море она обнаружена даже на глубине 328 м). Смарида является гермафродитом: вначале все особи растут как самки, а затем становятся самцами. Самки полностью созревают в возрасте трех лет при длине тела 9 см, а самцы — на четвертом году жизни при длине тела 12 см. Максимальная продолжительность жизни самок – 4 года, а самцов - 6 лет.

Вблизи черноморских берегов смариды нерестятся с февраля по май. Плодовитость - от 6 до 63 тысяч икринок диаметром около 0,7 мм. Икра - клейкая, прикрепляется к водорослям или грунту. После того как самка откладывает свои икринки, она поручает дальнейшую заботу о потомстве самцу.

До момента созревания молодых рыбок морской окунь крутится у гнезда с икринками, охраняя его. Брачный наряд у самцов таков: спина желтая, на боках и голове - голубые пятна, плавники становятся ярко-желтыми с синими пятнами. У самок окраска тела меняется на серебристо-серую с желтыми плавниками и розовой каймой по краям хвостового плавника.

Хотя морской окунь предпочитает жить на глубине, но есть этапы жизни, когда он подходит ближе к берегу. Это обычно происходит в конце весны и начале лета, а также осенью с началом похолодания воды. Вот в это-то время смарида и становится у местных объектом ловли спортивными и любительскими снастями.

Впрочем, теперь в свете переменчивого климата и резкого изменения всех привычных циклов и сроков начала и окончания сезонов ловли смарида может ловиться когда угодно. Главное – это слушать «сарафанное радио», которое работает среди местных рыбаков лучше, чем любые прогнозы и рекомендации специалистов и экспертов.

Известно, что основу рациона взрослой смариды составляют мелкие прибрежные донные беспозвоночные (ракообразные, моллюски, полихеты). Также в желудках встречаются водоросли, мелкие рыбки и их икра.

«Горняк» приносит резкое похолодание

Итак, весна, пока еще довольно холодно. Так что на рыбалку нужно отправляться, будучи соответствующе одетым. А учитывая, что ловля зачастую продолжается и в темное время суток, когда температура еще более опускается, с собой обязательно нужно иметь запас дополнительных утеплителей и средств защиты от дождя. И пусть черноморское побережье у города Сочи – вообще-то место с мягким и теплым климатом, однако на рыбалке-то с одной стороны – бескрайние просторы моря, а с другой – горы, которые даже в летние месяцы остаются заснеженными. А когда после наступления темноты с гор дует ветер, который местные жители называют «горняк», становится совсем уж холодно.

Смариду можно ловить с берега – даже там, где на большом протяжении отсутствуют локальные выходы в море – типа волнорезов. Участок побережья лучше подыскать песчаный или с мелкой галькой. Конечно, с бун, тех же самых волнорезов, причалов и других инженерных сооружений, выступающих в море, забрасывать снасти удобнее. Но я лично предпочитаю рыбачить просто с берега – так более романтично.

Чем ловят местные жители

Обычно для ловли смариды рыбаки в Сочи берут маховые удилища длиной 6 – 8 м с глухой оснасткой или 5 – 6-метровые «болонки». Основная леска - 0,2 мм, поплавок грузоподъемностью 2 – 3 г со сменной вершинкой - чтобы в темное время можно было поставить «светлячок». Традиционно основное грузило – единственное, скользящее по леске. Для соединения основной лески и поводка используется микрокарабин длиной 1,5 – 2 мм.

Поводок длиной 30 – 35 см и толщиной 0,13 – 0,16 мм. Некоторые вяжут оснастку с двумя поводками, каждый из которых привязывается к одному и тому же микрокарабину. И если длина одного поводка, скажем, 15 см, то второго - 30 см. Крючки – с цевьем длиной, как правило, вдвое больше ширины поддева.

Лучше использовать крючки из тонкой проволоки №№ 10 – 12. В качестве наживки используют мясо черноморской мелкой креветки, которую местные жители называют «рачок», куриное мясо и печенку, нарезанные мелкими ломтиками. Глубину при ловле выставляют так, чтобы наживка находилась в 10 – 20 см от дна.

Прикормку не стоит экономить

Ловят смариду при хорошей прозрачности воды и волнении моря до одного балла. При большем волнении ловить тоже удается, но намного менее комфортно, хотя на клёв рыбы это может и не влиять. Для закорма используют обычный белый или серый хлеб, многие рыболовы замешивают его со шпротным фаршем и морской водой до состояния густого вязкого теста. Шпротный фарш можно заменить недорогими консервами из рыбы в масле. Подготовленное тесто перемешивают с мелкой морской галькой и формируют шарики диаметром 12 – 14 см.

Прикормки при ловле смариды много не бывает, тут действует принцип «лучше больше, чем меньше». На двух рыбаков обычно берут на рыбалку 5 – 6 буханок хлеба, 3 - 4 банки шпротного паштета. Морской гальки добавляют в тесто тоже достаточно много, чтобы заброшенные шары уверенно лежали на дне и не катались под силой прибрежного течения, особенно при небольшом морском волнении. В начале ловли забрасывают примерно третью часть заготовленных прикормочных шариков.

Поклевки смариды обычно уверенные, она не церемонясь топит поплавок. Смарида может очень быстро расклевать вашу прикормку, поэтому нужно ловить, периодически подкармливая точку ловли и не отрываясь от процесса.

Ослабление клёва – это сигнал на дозакорм. Несмотря на то, что при хорошем клёве наловить морского окуня можно достаточно много, никогда не стоит жадничать. И не стоит заготавливать её впрок. Ведь идеальные вкусовые качества имеет при кулинарном приготовлении только свежепойманная рыба.

Для чего мы вообще-то ходим на рыбалку?

Перед тем как продолжить ход своей статьи, я хочу немного порассуждать. А для чего, собственно, мы ходим на рыбалку? Чтобы поймать рыбу и принести её в семью? Чтобы сбежать от повседневных забот и хлопот? Чтобы пообщаться с коллегами по увлечению? Всё перечисленное имеет место быть, но лично для меня одним из главных факторов, притягивающих к этому увлечению, всё же являются впечатления, ощущения и эмоции.

Мне кажется, что это именно то, что должно главенствовать над всем остальным. Вот смотришь порой на какого-нибудь человека, который на грубую снасть таскает одну за другой рыбку небольшого размера, механистически бросая улов в стоящий рядом полиэтиленовый пакет. Леска такая, что у рыбы нет никакого шанса порвать её, удилище при вываживании (а точнее - при выдергивании рыбы из воды) даже ни капельки не изгибается.

Не знаю, может я излишне критичен, но всё же мне интересно – ну какое удовольствие он способен получить от рыбалки, кроме сомнительной гордости «добытчика», притаранившего домой какой-никакой улов. Неужели нельзя приобрести деликатную снасть с очень тонким и гибким кончиком, связать аккуратную оснастку с тонким поводком? Ведь тогда каждая поклевка, подсечка и вываживание будут доставлять совершенно другие ощущения.

Ни у кого ничего не подсмотришь

И поэтому я использую для ловли смариды нахлыстовую снасть. Но когда я на морской рыбалке беру её в руки, сочинские рыбаки чаще всего смотрят на меня с ухмылкой. Ну разве можно, дескать, в Чёрном море на искусственную «мушку» поймать больше, чем с естественными наживками? А знаете - иногда можно, хотя иногда и нет, но дело тут совершенно не в этом.

Не буду ничего сравнивать, а просто скажу, что умение подобрать ключик к ловле рыбы на искусственную «мушку» – это настоящее искусство. Это не просто творчество, это постоянный поиск, проходящий через бесконечную череду проб и ошибок.

Было бы здорово, если бы на черноморском побережье Сочи ловило много нахлыстовиков. Можно было бы пообщаться, обменяться опытом, подсмотреть друг и друга снасти, рабочие «мушки», технику и тактику рыбалки. Однако приходится делать то, о чём ни у коллег по увлечению, ни в интернете не узнаешь. Так что волей-неволей становишься первопроходцем в описании ловли смариды нахлыстом в Сочи. Но возможно, что кто-то захочет продолжить мои эксперименты - и тогда я буду знать и понимать, что мои старания не были напрасными.

Как возникают ощущения и эмоции

Совсем недавно я оказался на одной замечательной рыбалке в Абхазии. И теперь хочу поделиться одним из самых запоминающихся эпизодов этой поездки. В какой-то определенный момент я правильно подобрал снасть, «мушку» и технику проводки. Поклевки смариды следовали одна за другой. Точнее, во время одной проводки я ощущал несколько атак рыбы. Это были щипки, удары, потяжки, а на самых уверенных поклевках мне удавалось подсечь смариду.

Рядом со мной находились мои знакомые – опытные спиннингисты, которые давно мне говорили, что хотели бы попробовать половить нахлыстом. Обучать новичков азам забросов на идущей уже рыбалке – дело долгое и неблагодарное. Поэтому я поступил следующим образом: делал заброс на нужную дистанцию, передавал снасть в руки какого-либо товарища - и далее он с помощью стрипов осуществлял проводку, как я ему показывал.

Вы даже себе не представляете, какие возникали эмоции у моих товарищей, когда они своими руками ощущали эти самые поклевки на нахлыстовую снасть. Когда же им удавалось поймать своих первых рыб, их эмоции попросту зашкаливали. И даже не важно, что забросы делал я. Главное, что мне удалось поделиться очарованием нахлыстовых поклевок.

Устройство рабочей снасти

Известно, что нахлыстовый шнур является как бы продолжением удилища. Учитывая, что в одной руке удилище, а в другой - нахлыстовый шнур, поклевка на такую снасть ощущается очень четко. Как будто рыба потянула вас за руку или ущипнула за палец. Пусть даже смарида не удивляет своими размерами, но поймать её на искусственную «мушку» – это настоящее удовольствие.

Теперь о снасти, которую я рекомендую использовать для этой ловли. Подойдет удилище 4-го – 5-го класса длиной 2,7 м, произвольная катушка, вмещающая 100 м бэкинга 20 lb и плавающий торпедообразный шнур на класс выше удилища. Тонущих лидеров длиной 2,4 – 2,7 м лучше иметь набор – с разной скоростью погружения. Чаще других в ход идут супер-быстротонущий и эстра-супер-быстротонущий лидер.

Для поводка я лично использую флуорокарбоновую леску толщиной от 0,14 до 0,18 мм. Существует простое правило: чем чище море, тем тоньше поводок. Длина поводка 1,5 – 1,8 м. «Мушка» привязывается способом «свободная петелька» - для наиболее естественной её «игры» в толще воды. Сами «мушки» должны имитировать кормовую базу смариды - мальков, мелких рачков и креветок.

«Запрещенный прием»

Ловить лучше на глубине до трех метров. Можно и глубже, но тогда и паузу после заброса перед началом проводки нужно будет делать слишком большой, и паузы между стрипами потребуется удлинять значительно.

Ловля допустима как с берега, так и с любых береговых инженерных сооружений типа волнорезов, бун, причалов. Но, как и поплавочной удочкой, нахлыстом я предпочитаю ловить с берега, но для этого должно быть одно непременное условие: я стараюсь, чтобы рядом находились волнорезы и т.п. Ведь сочинские рыбаки обычно ловят смариду на поплавочную снасть с обильной прикормкой. И если находишься на небольшом удалении от прикормленных мест, то концентрация рыбы там будет больше и, соответственно, поклевки будут чаще. Однако скажу честно, что в нахлысте это можно считать «запрещенным приемом».

Схема ловли заключается в забросе во все стороны с каждого нового места, ожидании заглубления лидера и «мушки», а затем выборе шнура с помощью стрипов. Правильная техника стрипов, их скорость и амплитуда зачастую определяют успех ловли. Естественно, при сообразно подобранной снасти. Скорость проводки, частоту и длину стрипов подбирают опытным путем.

Могу только сказать, что никогда не стоит использовать монотонные, одинаковой длины и скорости стрипы. Старайтесь выполнять стрипы «рваные», «из-за такта», «сдвоенные, строенные» - примерно так их можно назвать.

Волны и береговое течение – наш помощник

Сезон ловли смариды нахлыстом очень продолжителен. Обычно в него входят все осенние, зимние и весенние месяцы года. При ловле с берега трудно обойтись без вейдерсной экипировки. Добавлю, что при осуществлении проводок старайтесь использовать береговое течение и волны – этот очень оживляет движения «мушки». Имейте в виду, что на вашу «мушку» могут позариться и другие хищники, такие как ставрида и сарган. Но, думаю, их поклевки вас никак не расстроят.

Ну и в заключение скажу: наслаждайтесь, что называется, на полную катушку процессом ловли, общением с товарищами по увлечению, старайтесь отвлечься от мирской суеты, в которую нас усиленно затягивает повседневная жизнь. Морские горизонты, невероятной красоты закаты, запах моря, шепот волн, накатывающих на берег – всё это в сочетании с рыбалкой и есть то, что мы называем счастьем. Цените это, ведь каждое мгновение нашей жизни неповторимо!