С поплавочной удочкой по весеннему половодью Николай Линник | 11 апреля 2023 г.

Рыболовная весна - коротка, но прекрасна. Конечно, у каждого из нас с весенним пробуждением природы связаны какие-то свои ассоциации. Кто-то ждет весну, чтобы вдоволь насладиться ловлей проходной рыбы на фидер, кто-то серьезно готовится к поимкам карася и карпа в прудах. А для меня, жителя большой заболоченной низменности с красивым названием Полесье, весна всегда ассоциируется с великолепными разливами рек, когда они сливаются как будто бы в одно большое море, иногда шириной аж в 10 - 20 км.

Для всех жителей Полесья половодье - настоящий праздник жизни. Большой воде радуются все. И так же сильно огорчаются, когда она не приходит. Вот не было за последние восемь лет больших весенних разливов - и рыбы в реках стало меньше, и грибов в лесу поубавилось, да и сам лес приуныл. Вдруг начали массово высыхать вековые дубы и сосны. Ученые говорят, что засуха нарушила вековой водоносный слой, так что корни деревьев остались без живительной влаги.

К чему я всё это рассказываю? А просто хочу поделиться с вами своей радостью: в этом году большая вода вновь вернулась в наши края. Правда, произошло это немного рановато - в середине января. Но на душе всё равно празднично. И чтобы хоть как-то выпустить наружу эту бьющую во мне энергию, расскажу вам о своих планах на будущую весну. А они таковы: во второй половине апреля я точно буду рыбачить с поплавочной удочкой.

Что это будет конкретно – «маховка», «болонка» или матч - покажет время. А самыми подходящими для моих рыбалок водоемами станут временные протоки, по которым вода уходит с лугов в большую реку. Срок жизни у этих проток короткий - неделя, две, максимум - месяц. Всё зависит от того, насколько дружной окажется весна. Но если попасть сюда в нужное время и с правильной снастью, рыбалка в таких вот протоках может запомниться на много лет вперед.

Почему поплавок?

Спорить о том, что донная удочка английского типа (а попросту – фидер) сегодня – это мегапопулярная снасть, а применять её рыболовы научились в самых разных условиях, не буду. Но есть водоемы, где фидер делается совершенно бесполезным. Временные протоки, или как их еще у нас называют «тяги» - одни из них.

Вода здесь бывает весьма недолго, а в остальное время – это луговая низина со всеми сопутствующими ей атрибутами: нескошенной вовремя травой, опавшими ветками и даже бытовым мусором. Лезть в такой бурелом с донной снастью – это гарантированно испортить себе рыбалку: как минимум - частыми зацепами, как максимум - оборванной на каждом забросе оснасткой или даже сломанным удилищем.

Перспектива, скажем так, не самая радужная. И это при том, что рыбы в «тягах» много, она крупная и голодная. Единственный способ дотянуться до столь желанных трофеев – пускать оснастку поверх всего этого донного мусора. И здесь поплавочная удочка вне всякой конкуренции.

Вторая причина, по которой поплавочная снасть на «тягах» намного переигрывает донную удочку – временной фактор. По сути, «тяги» – это дороги, по которым рыба скатывается в реку с мест нерестилищ. А донная удочка - снасть статичная. И вполне может оказаться так, что вы немного прогадаете с точкой ловли - и путешествующий косяк уже пройдет, а следующий - еще до вас не доберется. Можно, конечно, и подождать. Но сколько будет длиться это ожидание? Разумней окажется просто сменить точку ловли. Согласитесь, сделать это с поплавочной удочкой намного проще.

И еще одна веская причина, по которой при ловле на разливах поплавочная удочка оказывается предпочтительнее донной – это презентация рыбе насадки. Весной рыба охотнее соблазнится движущейся в толще воды приманкой, нежели той, что лежит на дне. Это соответствует общему весеннему настроению: в водоемах массово просыпаются всевозможные букашки. Для рыбы это легкодоступный калорийный корм, и она активно переходит на его поедание.

В наших краях даже лещи, которые большую часть года всем другим снастям предпочитают фидер, во второй половине весны активнее клюют на поплавочную удочку.

На какой из поплавочных удочек остановиться?

Как я уже писал выше, тут всё зависит от ситуации. Если вам не мешают кусты за спиной, а рыбья дорога проходит в 5 - 10 метрах от берега, то лучшей снасти, чем маховая удочка длиной 6 - 7 м, и не придумаешь. Но чаще случается так, что берега у протоки пологие, и чтобы достать до рыбы, приходится забрасывать оснастку на расстояние в 10 - 15 м.

Тогда в ход идёт болонская удочка длиной 6 - 7 м. Но самой удобной для таких вот ходовых весенних рыбалок я считаю хорошо настроенную матчевую удочку длиной метра четыре с небольшим.

Эту снасть и транспортировать при переходах от точки к точке ловли намного легче, чем маховую и болонскую удочки, поскольку те более длинные. И работать с ней в стесненных условиях, когда вокруг и позади рыболова располагаются кусты или высокая трава, намного проще. Да и дальнобойность матчевой удочки - при наличии у рыболова определенных навыков, естественно - ничуть не хуже, чем у той же «болонки».

Тем не менее, многие рыболовы – и совершенно напрасно - боятся приобретать матчевую удочку, считая её дорогой и излишне деликатной снастью. Позвольте с вами, уважаемые коллеги, не согласиться.

При освоении болонской удочки проблем возникает не меньше, а может - и больше, чем с матчем. Хотя, в свое время, я тоже долго присматривался в этой снасти, считая её чуть ли не инопланетным космическим кораблем. Мне так же не хватало уверенности, что я совладаю со столь мудреной и недешевой удочкой.

Однако на деле всё оказалось намного проще. Уже через две рыбалки первоначальный страх развеялся - и вот уже лет с десяток я активно использую матч не только при ловле карасей и карпов в прудах, но и на реке при ловле рыбы в проводку, и для ловли рыбы с поплавком-бомбардой, и даже при ловле хищника на стримеры. И если мои аргументы в пользу матчевой удочки вас убедили, советую остановиться на моделях длиной от четырех метров с верхним тестом до 20 г.

Сам я пользуюсь удилищем Stinger Blaxter Match длиной 4,2 м и с тестом 5 - 20 г. Пусть это удилище и не самое изящное в сравнении с теми японскими моделями, с которыми мне доводилось работать, но зато недорогое и, главное, очень надежное. Где-то ближе к немецким удочкам. А изящность для любительских рыбалок и не требуется. Тем более что изящность эта пресловутая сильно ограничивает проявление эмоций у рыболова.

Например, когда держишь в руках такое удилище, всегда спрашиваешь себя - а не слишком ли резко я сейчас подсек, или не слишком ли туго зажал фрикционный тормоз катушки при вываживании? Согласитесь, подобные внутренние ограничения всегда портят эмоциональную составляющую рыбалки.

Выбор катушки

Для ловли с матчевой удочкой в проводку есть и специальные матчевые катушки, но вполне подойдут и спиннинговые модели с размером шпули 2500 по японской классификации. Многие рыболовы так и поступают. Но я предпочитаю рыбачить с безынерционными катушками, адаптированными под использование тонких лесок.

У таких моделей обязательно должен иметься тонко настраиваемый фрикционный тормоз и надежный ролик лесоукладывателя. По моему убеждению, подобная катушка лучше других справляется с частыми забрасываниями легких оснасток - не скручивает леску в косичку и не истирает её верхний слой. Ведь в азарте рыбалки, особенно если рыба клюет хорошо, частое распутывание этих самых косичек сильно портит настроение. А потертости лески можно и не заметить, но потом, на очередном забросе или при вываживании рыбы, основная леска внезапно лопается - и ваша оснастка остается на память речным обитателям.

Очень хорошим решением может стать выбор инерционной катушки. Такая катушка совершенно не портит леску. У качественных моделей инерционных катушек настолько легкий ход, что даже оснастка массой 2 – 2,5 г с легкостью сматывает леску со шпули.

Однако для многих современных рыболовов инерционные катушки очень непривычны в эксплуатации. Но, поверьте, если вы к ней привыкнете, безынерционные катушки отойдут на второй план. Особенно при ловле в проводку на больших реках. Обещаю, что ближе к лету я обязательно напишу материал про этот увлекательный способ ловли рыбы.

Оснастка

Основная мысль, которую я хочу донести до читателя в этой главе своего повествования: не гонитесь за тонкими лесками. Весенняя ловля на «тягах» – это не тот случай, когда можно шикануть и показать свою удаль при вываживании рыбы на тонкие оснастки.

Во-первых, на залитых весенним паводком лугах всегда имеется много дополнительных помех неторопливой ловле рыбы. Это вам не на чистом гребном канале или бетонной набережной с понятными и давно изученными условиями ловли. На весенних «тягах» в зоне ловли всегда присутствуют какие-либо препятствия, будь то высокая трава или подтопленные кусты. И как, скажите, будет выглядеть в этих условиях изящная, как любят сейчас говорить блогеры, спортивная оснастка? Да вы просто не сможете с ней рыбачить!

Несколько подцепок крючка за ту же траву или отстрел поплавка при забросе - и вы пожалеете, что решили пойти вслед за модой. Мой вам совет: на любительских рыбалках всегда пользуйтесь таким правилом, что снасть должна быть настолько тонкой, насколько это позволяют условия ловли. Поверьте, особенно весной, количество поклевок не сильно зависит от толщины лески. А вот время жизни оснастки, да и ваше настроение тоже, зависят от этого напрямую.

Итак, основная леска, которую я наматываю на шпулю безынерционной катушки, никак не бывает тоньше 0,2 мм, а лучше, если 0,22 мм. Если же я рыбачу с инерционной катушкой, тогда можно поставить леску и 0,25 мм в диаметре.

Основная причина такого выбора – парусность лески. И если в работе с безынерционной катушкой излишняя парусность лески больше вредит, чем помогает, то с инерционной катушкой - всё наоборот: более толстая леска сильнее тащит оснастку, а управлять её проводкой становится намного проще.

Поплавок

При выборе этого компонента оснастки для весенней проводки, осуществляемой обычно поверх травы, я тоже советую отойти от модных советов. Причем касается это и грузоподъемности поплавка, и толщины антеннки. Итак, если летом грузоподъемность поплавка выбирается по схеме: 1 г на метр глубины плюс 1 г на течение реки, то весной общая масса оснастки должна быть такой, чтобы её можно было без особых усилий забросить на линию проводки. И чем меньше окажется общая масса оснастки – тем лучше. Сам я пользуюсь поплавками грузоподъемностью в 1,5 – 2,5 г.

С формой тела поплавка определяйтесь исходя из личных предпочтений и привычек. Я привык рыбачить с каплевидными или веретенообразными поплавками, кому-то больше по душе поплавки в форме шара, а есть и такие рыболовы, кто до сих пор умудряется неплохо рыбачить с поплавками, сделанными из гусиного пера.

Чрезмерно толстая антеннка весной тоже не требуется. Делать дальние проводки оснастки сейчас не требуется, глубин больше двух метров весной на «тягах» не бывает. Так что вполне достаточно антеннки диаметром 1,5 - 2 мм - главное, чтобы поплавок был хорошо заметен на фоне отраженных в воде кустов. Мне очень нравится рыбачить с поплавками, у которых антеннку можно менять. Имея набор сменных антенн, можно без проблем приспособиться к любым условиям освещения.

Огрузка поплавка

И здесь устоявшиеся стереотипы, которые часто копируются от автора к автору, плохие советчики. Для ловли в проводку на залитых лугах совершенно не требуется массивной огрузки, которая способна быстро доставить крючок с насадкой на глубину в 3 - 4 м.

Во-первых, на весенних «тягах» таких глубин попросту нет. А, во-вторых, вся рыба тоже путешествует поверх травы, так что ей более интересна насадка, которая не только будет находиться в поле её зрения, но при этом еще и соблазнительно двигается. А такую презентацию может обеспечить только многоточечная схема огрузки по схеме «пуговицы на рубашке» (грузила одинаковой массы располагаются на основной леске с одинаковым промежутком). И только ближайшее к поводку грузило – «подпасок» - бывает меньше остальных грузил приблизительно наполовину.

Поводок и крючок – это тоже сугубо индивидуально. Выбор данных деталей оснастки сильно зависит от многих факторов. В СМИ эти факторы хорошо освещались и не раз описывались, повторяться лишний раз не вижу смысла. Лучше более подробно расскажу вам о прикармливании рыбы. Здесь тоже имеются некоторые особенности.

Прикармливание

В любом рассказе о прикармливании рыбы при ловле в проводку можно встретить рекомендации, чтобы стартовый закорм точки ловли был массивный и состоял из плотно слепленных шаров прикормки. Всё это нужно для того, чтобы рыба успела собраться в точке ловли еще до того, как прикормка будет размыта потоком воды.

В весенней проводке поверх травы всё почти так, но не совсем. Во-первых, рыба голодна - и особо не осторожничает. Ей интересен корм, который можно скушать быстро. И здесь долгоиграющая прикормка окажется не совсем уместной. Она запросто может провалиться под ковер травы и таким образом сделаться совершенно неинтересной для рыбы. В моей практике происходило несколько подобных казусов. И теперь я точно знаю, что для весенних рыбалок наиболее оптимальным вариантом будет неплотно сжатая и не до конца пропитанная водой смесь, которая при попадании в воду сможет «пылить».

На этот след из частичек корма и станет собираться рыба. Очень хорошим приемом оживления прикормки является добавление в неё нескольких горстей перезрелых кастеров. Часть из них, понятно, раздавится при формировании шаров, зато остальные, всплывая над травой, будут дополнительно привлекать рыбу.

Также малоэффективным, а в некоторых случаях и вредным может оказаться массированный стартовый закорм точки ловли. Излишнее усердие рыболова расположить к себе рыбу может обернуться тем, что первой поклевки он, бедолага, будет ждать очень долго.

В моей практике такие случаи были. Так что теперь я предпочитаю кормить рыбу уже в процессе ловли, периодически подбрасывая к поплавку по одному-два неплотно слепленных прикормочных шара размером с мандарин. Ну а что со стартовым закормом? Он должен быть, но только почти символический, чтобы просто обозначить для рыбы точку ловли. Двух-трех таких же неплотно слепленных шаров прикормки размером с яблоко средней величины обычно бывает достаточно, чтобы успешно начать рыбалку.

Насадки

В этом отношении весну я считаю самой демократичной порой года. Никаких тебе ограничений. Что предложил рыбе, то она и будет кушать. В дело идут и опарыши, и кусочки червя, и гороховая мастырка, и любая букашка, которую удастся найти в прибрежной траве.

Но безусловный фаворит – это личинка ручейника. Рыба на него реагирует лучше всего, но найти шитика в достаточном количестве не всегда представляется возможным. Так что спокойно рыбачьте на то, что удалось раздобыть. Только не забывайте добавлять часть приготовленного для насадки материала в прикормочную смесь.

Вот, в принципе, и всё. А дальше вы при желании сами разберетесь, что к чему. Рыбачьте в удовольствие!