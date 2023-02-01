Фидерный подход к весеннему лещу Владимир Клень | 13 апреля 2023 г.

Весна – время надежд, ожиданий и перспектив, тем более - в рыбной ловле. Но характер дистанции в три календарных месяца совсем не однотипный. Скажем, ловить на фидерную оснастку озерных лещей в марте - апреле в разы сложнее, нежели в мае. Однако решение в пользу донной рыбалки вполне разумное и обоснованное. Тут есть и свой колорит, и шансы на хороший результат.

В мире рыбалки деление календарного года на четыре сезона имеет относительную практическую значимость. Всё потому, что организация процесса рыбной ловли и, соответственно, её результативность напрямую связаны с особенностями образа жизни конкретных видов рыб. И в этом правиле нет исключений, что обуславливает множество особенностей в ловле даже таких круглогодично активных рыб, как лещи.

Приход весны традиционно знаменуется повышением активности большинства подводных обитателей - и потому ассоциируется с хорошими уловами. Однако рыболовная весна – пора уникальная, и тот же месяц март у нас по погодным условиям частенько оказывается ближе к зимнему сезону, нежели весеннему. Поэтому ловля указанных выше лещей в марте и в мае – это совершенно несопоставимые процессы. Особенно если вести речь об озерных лещах.

В марте и апреле, когда погода переменчива, а вода еще довольно холодна, чаще всего приходится бороться за каждый «хвост». И совсем иное дело – май, когда эта рыба готовится или уже идёт на нерест, тут уже уловы могут достигаться минимальными усилиями рыболова и исчисляться двузначными цифрами в килограммах (фото 1).

Я обратил внимание, что многие, даже заядлые озерные лещатники в первой половине весны не торопятся погружаться в свою родную стихию. А предпочитают выдержать паузу, чтобы дождаться вожделенного мая - и уже тогда отрываться, что называется, по-полной. А до «момента истины» практикуют ловлю иных озерных рыб, либо коротают время с удочками, поплавочными или фидерными, на реках.

Долгое время сам я рыбачил в аналогичном ключе, но в течение нескольких последних лет стал открывать сезон озерной лещовой ловли на фидер через неделю-другую после схода льда. Главная моя мотивация – на практике изучить особенности поведения лещей, ответив на главный вопрос: насколько всё же целесообразно практиковать такую рыбалку, стоит ли игра свеч.

Излагая свои наблюдения и ключевые выводы, к которым я в итоге пришел, начну с того, что планировать ранневесенние фидерные рыбалки следует на хорошо изученных водоемах, где вероятность успеха выше и сравнительный анализ окажется более точным.

Исходя из этого, я рассматриваю два варианта организации озерной лещовой рыбалки. Первый – для крупных водоемов с фоновыми глубинами в 3 - 4 м и встречающимися ямами в 6 - 8 м. Как показывает моя практика, именно с подобных акваторий рациональнее начинать ранневесеннюю охоту за лещами.

Более того, выбор в их пользу я бы назвал еще и самым универсальным вариантом. Ведь если тут лещовая рыбалка пойдет не по плану, всегда можно изменить её формат, не оставшись без улова. И пусть в садке вместо лещей и подлещиков окажется плотва с окунями - это лучше, чем ничего.

Второй вариант планирования – он для мелководных водоемов или же мелководных участков крупных озер – в общем, там, где глубина не превышает метра (фото 2). Тут вопрос порой обстоит сложнее, ибо подобные участки оживают позднее, т.к. лещи и подлещики на мелководья чаще всего заходят питаться на непродолжительное время. Соответственно, клёв порой длится всего до часа, так что надо умудриться его не прозевать.

Но эмоции от рыбалки в мелководных местах тоже зашкаливают. Хотя, бывает и так, что лещики поклевывают регулярно на протяжении всего светового дня.

Погодный ориентир

Вне зависимости от выбора водоема, немаловажный момент, на который я обращаю внимание еще до выезда, это состояние погоды. Помимо температуры воздуха и давления особый интерес вызывает вероятность дождя и, особенно, направление ветра, а также его сила.

С дождем всё понятно, а вот ветер заслуживает пояснений. Я стараюсь избегать вероятности оказаться в таком месте озера, где сильный ветер неизбежно испортит рыбалку. Его порывы, скажем, до 10 - 14 метров в секунду не только заставляют гнуться деревья, но и поднимают серьезную волну, вспенивают воду.

В таких условиях делать выверенные забросы оснастки даже на малое расстояние – проблема, не говоря уже о дальних дистанциях. Плюс на волне снижается степень контроля над малозаметными поклевками, когда вершинка фидера постоянно едва шевелится. Поэтому остается один вариант – расположиться в такой точке водоема, где ветер будет дуть со спины, а его порывы станут гасить деревья (фото 3).

Найти такие участки на водоеме всегда можно, а учитывая, что рыбаков в эту пору года крайне мало, если они вообще есть, удобные точки оказываются, как правило, свободными.

Как-то раз у меня выдалась весенняя рыбалка, когда раннее утро не предвещало природных передряг. Расположились мы с приятелем в одной из любимых точек на деревянных мостках. Начало рыбалки вышло воистину во здравие. С рассвета раскормили секторы ловли, примерно через полчаса друг поймал некрупного подлещика. Следом за ним отличился и я, вытянув чуть более увесистую особь. Увы, дальнейшего развития успеха не последовало. Неожиданно полил необъявленный метеорологами дождь и подул сильный ветер.

Весной и осенью такой природный дуэт чаще всего становится сущим наказанием. Вот и в тот раз всё вышло именно так. Ни намека на клёв и совершенно призрачные перспективы, что показали полтора последующих часа ловли. И если от дождя в целом спасали плащи, руки всё равно сковывал холод. В результате мы приняли кардинальное решение о смене места, свернули снасти и перебрались аккурат на противоположный берег озера. И, несмотря на продолжавший накрапывать дождь, контраст на новом месте вышел ощутимым.

Ветер практически не ощущался, вода не кипела (фото 4). Ловить стало в разы комфортнее, а вскоре и дождь вовсе прекратился. И пусть поклевки подлещиков оказались бессистемными и эпизодическими, где-то по десятку рыбин мы поймали. При этом приятель упустил возможность вытянуть крупного, явно за «двушку», леща. Тот сошёл в метре от уже подставленного мною подсака, напрочь разогнув крючок.

Дистанция ловли и кормушки

Климатическая составляющая действительно является одним из определяющих факторов рыбалки начала - середины весны. Все мирные рыбы, включая лещей, питаются еще очень слабо, их клёв часто скоротечен и бессистемен. К тому же лещи еще держатся глубины, перемещаются на удалении от берега. Время для их нереста еще не пришло, прибрежная растительность мертва, бентоса мало, потому к прибрежной зоне влечения нет.

Пробовал я ловить лещей в изученных в летнее время точках на дистанции в 40 - 45 м от уреза воды - по аналогии с летним периодом, но ничего путного из этого не выходило. Зато еще большее увеличение дальности заброса положительно отражалось на результатах.

В итоге сформировалась четкая позиция, что наилучшим интервалом ловли является 70 – 100-метровая удаленность от берега. А это значит, что рационален выбор в пользу крупных водоемов, где можно применять кормушки с собственной массой в 30 - 50 г (фото 5). Но при этом не стоит забывать, что чем кормушка тяжелее, тем глубже она может зарываться в илово-сапропелевые грунты.

Соответственно, возникает противоречивая ситуация, когда для выполнения дальнего силового заброса требуется кормушка потяжелее, но при этом она же не оптимальна с точки зрения оптимального расположения на дне. Решить эту проблему удается путем выбора правильной, как говорится, кормушки для конкретных условий ловли. Речь я веду о форме, материалах и строении кормушки.

Несмотря на сформировавшиеся в пространстве рыболовного сегмента интернета господствующие концепции, у каждого отдельно взятого рыболова остаются свои предпочтения с учетом собственных навыков и восприятия «идеальности» конструкции. К примеру, для ловли на крупных озерах я остановил свой выбор на кормушках с сердечниками типа «Пуля», «Сербская пуля» (фото 6), «Дюза» и им подобным. Нравятся мне модели с крыльями, причем ряд подобных кормушек я изготавливаю самостоятельно. Их отличительными характеристиками являются хорошая полетная составляющая, и даже в условиях ветреной погоды они обеспечивают точность забросов.

Когда имеется возможность дотянуться фидером с берега до ямы, это следует обязательно использовать (фото 7). По итогам моей практики, яма даёт гораздо лучший результат, нежели ровное дно всего в десятке метров от неё. Вообще, принцип весны - «рыбак идёт к рыбе, а не подтягивает её к себе», и лещи тут не исключение. Другое дело, что прикормом можно удержать их в секторе ловли.

По мере того, как прогревается вода, рыбы, включая лещей, начинают мигрировать на мелководья и поэтому всё чаще ловиться на меньшем от берега расстоянии. Соответственно, настраиваясь на такую рыбалку, надо учитывать этот факт при выборе не только кормушек, но и класса фидерного удилища. И оптимальнее становится переход с тяжелого и среднего фидера на пикерные удилища (фото 8).

Я, к примеру, использую пикеры среднего класса (medium – тест в границах 10 - 28 г) и среднетяжелого (medium-heavy – 15 - 35 г). Под эти тесты и ориентируясь на условия ловли, я и выбираю кормушки (фото 9). Дистанция заброса в таком разе обычно не превышает 40 м.

В моей практике были случаи, когда ранней весной в течение суток я менял водные объекты. С целью проверки «оживания» мелководий с утра выезжал на соответствующие водоемы и два-три часа уделял пикерной ловле.

Если за это время лещики себя никак не проявляли, перебирался на крупные озера, расположенные, как правило, в непосредственной близости, и переходил на ловлю более тяжелыми фидерами. Безусловно, в таких случаях я полагался на интуицию, и не исключено, что после моего отъезда лещи могли бы проявить активность. Но тут уж каждый решает вопрос индивидуально, а я склонен к прагматизму. Во всяком случае, принимая такие решения, я до сих пор не пожалел об этом.

Не могу не отметить в плане лещовой рыбалки и такое отличие между крупными и «мелкими» водоемами, как количество присутствующих в секторе ловли иных видов подводных обитателей. Если раскармливать точку на расстоянии метров в 70 - 80 от берега, то снижается вероятность, что на корм и, соответственно, приманку помимо лещей польстятся другие рыбы.

В моей практике «не на свой каравай» на глубине рот разевает разве что плотва, причем немелкая (фото 10), а порой и густера. Редко, но могут докучать ерши. А вот когда я ловлю на мелководных акваториях, небольших рыб попадается в разы больше. При этом та же уклейка способна вообще отбить охоту ловить, не давая оснастке даже упасть на дно. Она атакует приманку, что называется, влет, вынуждая выполнять подсечки, чаще всего оказывающиеся холостыми.

Во всех случаях защититься от хулиганства нежелательных рыб удается использованием приманки, которая им не по вкусу или не по зубам вследствие её большого объема. К примеру, вместо мотыля использовать пареную перловку и т.п. Однако учитывайте, что это может негативно отразиться и на охоте за лещами, т.к. лучшей лещовой приманкой для ловли в марте - апреле я считаю как раз «комариных наследников».

Оснастки, приманки и прикорм

Плавно перейдя к вопросу питания лещей, продолжу речь о приманках. Как я уже отметил выше, на первую строку меню ставлю мотылей (фото 11).

На крючки №№ 10 - 12 обычно наживляю от трех до пяти личинок. Возможно, это характерно только для моего региона, но с каждым годом всё меньшую привлекательность для лещей имеют опарыши. Лично моё мнение на этот счет – из-за разительного контраста реализуемых в рыболовных магазинах опарышей с натуральными личинками мух.

Они не имеют того самого, пусть неприятного для нас, но привлекательного для рыб запаха, источаемого опарышами из природной среды. Плюс они не так живучи и после прокалывания крючком вяло повисают, вместо того, чтобы крутиться. А именно копошащаяся в грунте личинка в разы лучше привлекает внимание лещей, нежели недвижимая.

Понимаю, что вряд ли данное наблюдение подвигнет массового рыболова на выращивание или самостоятельный сбор опарышей, но осознание этого вижу не лишним. Никакое опрыскивание опарышей дипами не сделает их «природными». С учетом сказанного, предпочитаю использовать магазинных опарышей в бутербродном варианте (фото 12). В этом случае крючок привязываю № 10.

Классной наживкой считаю червей, но тут раз на раз не приходится - надо всё время пробовать по месту. При этом червь тоже отлично сочетается на крючке с иными наживками (фото 13).

Рассуждая относительно растительных и иных насадок, отмечу, что в первой половине календарной весны при нацеленности на лещей они представляются мне малоэффективными, чего не скажешь об иной рыбе. Так, на одной из прошлогодних апрельских рыбалок мы с другом попали в полное лещовое бесклевье. Пытаясь изменить ситуацию, друг в итоге перешел на ароматизированные пенопластовые шарики на поводке длиной в 5 см, а я - на перловку на полуметровом поводке.

Как результат, у него пусть нечасто, но начали поклевывать густерки и изредка мелкие подлещики, а у меня обозначалась исключительно плотва. Схожие случаи стали уже привычным явлением, поэтому к растительным насадкам если я и прибегаю, то ближе к маю.

Считая по собственному опыту март - апрель временем деликатной рыбалки, я взял за правило использовать поводки из максимально тонкой лески – 0,08 - 0,1 мм. Озерного леща, не говоря уже о подлещиках, такие выдерживают даже при условии использования в монтаже со шнуром диаметром 0,1 - 0,12 мм, как в моём случае. Ставлю кормушку в монтаже Патерностер Гарднера (фото 14) либо в инлайн-монтаж типа Running Feeder Rig (фото 15), обе эти оснастки считаются универсальными, подходящими для любых водных объектов.

Что касается прикорма, то он, безусловно, нужен, но от необходимости чересчур изощряться в кулинарном плане я отошел. Дело в том, что за многие годы у меня по лещу хорошо работали самые разные виды прикормок. Главное в это время - не перенасыщать их ароматикой.

Проще относиться к этой составляющей рыбалки я стал после довольно курьезного случая. Как-то мы ловили на озере втроем, расположившись друг от друга метрах в пяти. Использовали однотипные оснастки, идентичные приманки и делали забросы на одну дистанцию не отличавшегося по своим характеристикам дна. Разнилась только прикормка. У меня она была из магазинной «сыпучки», смешанной с вареным пшеном и грунтом (фото 16).

У второго приятеля – смесь из «сыпучки», зернового микса, грунта и мощного ароматического «букета». Ну а третий, не мудрствуя лукаво, использовал оставшуюся у него с предыдущего выезда прикормку, пролежавшую три дня в багажнике автомобиля, с выветрившейся напрочь ароматикой. Итог рыбалки: у меня около двух десятков подлещиков, у второго друга – всего один, у третьего – почти три десятка. Выходит, результат оказался в прямой причинно-следственной связи с применявшейся прикормкой.

С тех пор весной и осенью я периодически использую, так сказать, вторичный и даже третичный прикорм, получая весьма достойные результаты. Более того, как-то провел специальный эксперимент, осознанно выдержав 4 года (!) в морозильной камере неизрасходованную прикормку (фото 17) - и затем дважды (!) применял её на рыбалках.

Получается, что процесс ловли на неё происходил трижды, а размораживания и замораживания – два раза. При этом её не пришлось ни сушить, ни увлажнять, настолько после разморозки она оказывалась подходящей для использования в фидерных рыбалках (фото 18). Ну и результаты оказались хорошими.

Так что, не впадая в крайности, можно практиковать такую «вторичку». Я оставляю для заморозки неиспользованный прикорм тогда, когда его количество без домеса достаточно для следующей полноценной рыбалки. Всё-таки соединять бэушный и свежий прикорм, да еще от разных производителей, рискованно. Кроме того, после размораживания он должен быть не переувлажненным, иначе сгодится лишь для лепки шаров и поплавочной ловли.

Я обратил внимание, что наряду с рыболовами-любителями вторично использовать прикорм стали в последнее время и рыболовы-спортсмены. Естественно, не в рамках состязаний, а обычных выездов, которые они относят к числу тренировочных.

Всё потому, что практика ловли убедительно доказала несостоятельность бытовавших ранее утверждений, что использованный прикорм не годится для последующего применения. И пусть такая метода идёт вразрез с интересами производителей готовых прикормочных смесей, с фактами не поспоришь. Им же хочется сказать спасибо за качественные продукты, имеющие длительные сроки годности при эксплуатации в различных средах и при перепадах температур.