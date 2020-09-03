Семь кругов ада русской рыбы Константин Кузьмин | 3 сентября 2020 г.

Я могу показаться антипатриотом, но общая тональность того, что вы прочтете ниже, вполне подпадает под шаблон «как плохо у нас - и как хорошо у них». Мне – всё равно, как кто оценит меня лично. А еще я трезво оцениваю влияние в наши дни журнальной публикации на «ход истории». Но всё же хочется высказаться. Глобально это едва ли что-то изменит. Но есть надежда, что кто-то – да призадумается. Особенно, если этот «кто-то» - из числа людей, способных повлиять на положение дел.

Я ловил рыбу в без малого сорока странах, расположенных на всех континентах, кроме разве что Австралии и Антарктиды. Видел всякое. Общался как с топовыми гидами и спортсменами, так и со множеством рядовых рыболовов на местах. Так вот, чего нельзя было не заметить, в абсолютном большинстве этих стран, включая те, что стоят ниже России по уровню социально-экономического развития, и вопрос с браконьерством более-менее успешно решен, и рыбу серьезную поймать легче, чем у нас. Почему так? Попробуем разобраться.

Химия

Первое, что вспоминается, это история далекого 1977 года. Я тогда заканчивал восьмой класс, и одним из экзаменов было написание сочинения на заданную тему. Когда эту тему нам объявили, я понял, что напишу – на одном дыхании. Ибо тема звучала так: «Мы любим родную природу».

Не далее как накануне в наш городской пруд слили какую-то отраву, от которой тут же погибла вся прудовая рыба. Для меня это не только стало ударом по молодой уязвимой психике, но и поломало все планы. Ибо именно на том пруду, пропадая на нём почти всё свободное время, я нарабатывал свои рыболовные навыки…

За свое сочинение я получил ожидаемые пять баллов, но оно оказалось гласом вопиющего. Никого так и «не нашли» и не наказали. В те годы подобные происшествия принято было спускать на тормозах. Мы тогда «строили коммунизм» и не знали слова «экология».

В 70-е - 80-е годы почти вся рыба на моей родной Оке источала целый букет ароматов – от нефтепродуктов и до какой-то вульгарной парфюмерии. А в 85-м – случился некий залповый сброс – с огромным количеством погибшей рыбы. На участке реки под Каширой на несколько лет исчезли такие рыбы, как судак, голавль и подуст. Но, опять же, никому из властных чинов не было до этого дела.

С приходом 90-х стало чуть легче. Рыба на Оке перестала смердеть. Но не потому что у нас вдруг заработало природоохранное законодательство. Просто начался всем нам памятный развал всего - и заводы один за другим встали.

Однако проблема никуда не ушла. То тут, то там возникают экологического плана чрезвычайные ситуации большего или меньшего масштаба. А с развитием коммуникационных технологий их стало всё сложнее замалчивать.

Самый показательный пример – недавняя катастрофа под Норильском. Поначалу ведь там пытались ограничиться решением вопроса на местном уровне. Не вышло.

Однако то, что случается где-то в далекой тундре, как-то не особо напрягает рыболова из Пензы или, скажем, Саратова. Иное дело, когда губительную «химию» сливают в вашу домашнюю реку. Пару лет назад рыболовная Москва просто-таки на ушах стояла. В среднем течении Пахры в один день была уничтожена практически вся рыба. Если кто не в курсе, то Пахра - это среднего масштаба речка в десяти минутах езды от МКАД. Для многих столичных рыболовов она была основным местом рыбалки.

Разница в сравнении с тем, как оно бывало в прежние годы, - виновника катастрофы нашли и наказали. Им оказался некий коттеджный поселок. Сумма штрафа составила 5 млн. рублей. Вроде бы, если принять во внимание масштаб события, не ахти какие деньги. Но тут важен прецедент. Кто-то теперь лишний раз подумает, а стоит ли ему, грубо говоря, открывать вентиль емкости с отравой? А то ведь вычислят и предъявят…

От себя добавлю: если вдруг, не ровен час, заметите, что в водоем что-то сливают, и эта жидкость явно отличается от воды «Боржоми», звоните «112» и докладывайте обстановку. По опыту, может, и не каждый раз, но бывает реакция. Приезжают и разбираются.

Троллинг

Я был хорошо знаком с Оскаром Соболевым. Мы должны сказать Оскару Яковлевичу спасибо за его вклад, внесенный в конце прошлого и начале нынешнего веков в популяризацию передовых, спортивных методов рыбалки. Но была в его жизни одна неоднозначная история.

Соболев работал гидом-наставником на знакомой многим базе «Удача». На Ахтубу приезжали рыболовы разной степени подготовленности, в том числе и такие, что никак не могли поймать рыбу даже там. Оскар Яковлевич нашел решение.

Он сажал этих товарищей к себе в катер - и они шли троллить. С размером и количеством рыбы на Нижней Волге дела тогда обстояли лучше, чем теперь. Поэтому клиенты оставались очень довольны. От них самих ведь не требовалось ни знаний, ни особых умений – всю основную работу выполнял гид. Зато были и драйв, и по итогу – фотки с достойной рыбой. А потом Соболев снял фильм, где рассказал и показал все премудрости ловли троллингом. Вроде бы всё это стоило одобрить, но спустя пару сезонов, в последний год своей жизни, в беседе со мной Оскар Яковлевич в сердцах воскликнул: «Что же я наделал!». Джинн был выпущен из бутылки.

Все дело в том, что до соболевского фильма троллингистов было очень мало, а вот после – их количество стало расти лавинообразно. Порою на Волге или Ахтубе можно было одновременно видеть с десяток характерно медленно идущих катеров. И практически вся рыба, что вешалась на воблеры, шла «в мешок». А потом еще кто-то «усовершенствовал» троллинговую оснастку, поставив перед воблером пару острых тройников. И тогда стали «клевать» толстолобики. Ужас! Рыба выкашивалась в невероятных количествах…

И тогда вдруг кто-то вспомнил, что троллинг у нас вроде как под запретом. Но инспекция на него закрывала глаза. Органам указали на их недоработку - и троллингистов, невзирая на протесты, стали «принимать и обилечивать».

Но рыбье счастье длилось недолго. В новой версии Правил троллинг легализовали. Есть мнение, что тому поспособствовали владельцы рыболовных баз – дабы не растерять клиентуру. Потом, правда, в отдельных субъектах федерации – например, в той же Астраханской области – троллинг снова запретили. Но всего на год-два. Ушлые в крючкотворстве адепты троллинга опять нашли лазейку, позволившую снять запрет, - примат федерального закона над региональным. И просторы наших озер и рек вновь начали открыто бороздить катера троллингистов.

Во многих странах Европы троллинг строжайше запрещен. И контраргумент, что у них там разрешены однополые браки, в данном случае не прокатывает. Для нас важнее, опять же, что в Европе рыбы больше. Особенно крупной рыбы.

Подводная охота

Вспоминается реакция наших зарубежных коллег, когда они, просматривая один из российских рыболовных журналов, вдруг наткнулись на статью о подводной охоте. Не будет особым преувеличением сказать, что у них волосы дыбом встали – от картинок со счастливыми лицами людей в гидрокостюмах на фоне горы сомовьих трупов.

- А у вас – что, разве за такое не сажают в тюрьму?

- Нет, даже в Москве соревнования среди подводных охотников проводятся. И это отнюдь не фотоохотники…

В тот момент мне было больно и стыдно за державу. В абсолютном большинстве цивилизованных стран на подводную охоту в пресной воде наложено жесткое табу. Этот способ добычи рыбы причислен к варварским, и это очень даже мотивировано.

В ряде стран проводились специальные исследования. Результаты были прискорбными. Мало того что «водолаз» в среднем убивает существенно больше рыбы, чем обычный рыболов. Подводные охотники уничтожают маточное поголовье ценных видов рыб, стреляя в первую очередь по наиболее крупным экземплярам. В результате рушится вся «демографическая пирамида», а рыба на акватории сильно мельчает.

Особенно от «водолазов» страдают малые реки. Так, на некоторых речках Черноземья, некогда очень популярных как у спиннингистов, так и у поплавочников, поймать рыбу больше ладони теперь стало большой проблемой. И если лет 15 - 20 назад главной бедой малых рек считались электроудочники (тогда это и в самом деле было так), то теперь переходящее черное знамя – в руках подводных охотников.

И если те, кто промышлял посредством электросачка, в своем большинстве прекрасно понимали, что наносят вред природе, то многие любители «понырять» делают удивленные глаза, когда пытаешься до них донести, что подводная охота - это зло. А некоторые – переходят в ответ на личности и откровенно хамят. Особенно, когда им начинаешь говорить про заграницу. Ну, вы поняли…

Нищета населения

Не так давно нам с высокой трибуны объявили, что россияне с доходом от 17 тыс.руб. - это не что иное, как «средний класс». Мне вот сразу подумалось: а те, кто определил эту цифру в качестве ценза материальной состоятельности, сами-то на такие деньги прожить пробовали? Определенно ведь нет. Их едва хватает на скромную еду. А потому лов рыбы для большей части из нас выступает не как спорт или забава, а как важный способ прокормить себя и свою семью. Я это сам проходил в самом начале 90-х. И время в целом было голодное, и на мне – двое маленьких детей плюс жена в декретном отпуске.

От того, поймаю ли сегодня судака или щуку, зависело, будет ли завтра в семье на столе полноценная белковая пища. А для многих этот посыл актуален и сегодня. И мы не вправе этих людей осуждать. Живя в провинции, в прибрежном поселке, где работу с жалованием в те же пресловутые 17 тысяч еще и не факт, что найдешь, они просто обречены на ловлю рыбы с целью прокорма.

И даже на некоторое превышение норм вылова можно в данном случае закрыть глаза. Но… - как итог: местное, прибрежное население вносит свой немалый вклад в «зачистку» от рыбы российских водоемов.

Кстати, о нормах, и не только

Канонизированная идея о том, что суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, актуальна и в нашем с вами случае. Но иногда вдруг инспекция и полиция начинают закручивать гайки. Когда в прошлом году на постах трассы Астрахань – Москва стали досматривать машины – на предмет превышения разрешенного количества вывозимой рыбы, народному возмущению не было предела. Тем более что еще и штрафы сильно повысили. А потому в выписываемых к оплате квитанциях часто значились цифры под сотню тысяч рублей. Дороговат выходил «акциз» на собственноручно пойманную рыбку…

Если говорить честно и откровенно, я бы всецело поддержал такую практику со стороны органов, ибо она реально позволяет остановить «мясозаготовки». Но есть одна заковыка. Создается впечатление, что проверки на дорогах носят, если так можно сказать, «рейдовый» характер. Будто кто-то сверху дал указание: на этой неделе – шмонаем, на следующей и далее – отпускаем удила. Соответственно, «мясозаготовители» поначалу было напряглись, но потом – выдохнули. И продолжили переправлять с Нижней Волги в «голодающую» Москву центнеры выловленной рыбы.

Аналогичная история имела место под Самарой.

Инспекция несколько лет назад вдруг начала массово «обилечивать» тюкальщиков - то есть тех, кто ловит с лодок в отвес на малька или магазинную кильку судака. Беда в том, что судак им попадается в основном «прозрачно-стеклянного» размера, который, тем не менее, тоже кладётся в пакет. А штрафы в таких случаях, напомню, начисляются не по массе улова, а по количеству голов рыбы.

Тюкальщиков сразу с воды – как сдуло. Однако прошел год. И я, приехав в очередной раз на самарский участок Волги, обнаружил на судачьих локациях всё те же скопления лодок. Выяснилось, что после сезона «террора» со стороны инспекции последовало «перемирие». Чем охотники на «стеклянного» судака не преминули воспользоваться.

К чему это всё я? А к тому, что в действиях карающих органов должна присутствовать постоянная активность. Дабы над потенциальным нарушителем постоянно довлело ощущение неотвратимости наказания.

РусГидро

В ведении этого холдинга находятся все сколько-нибудь мощные гидроэлектростанции на территории нашей страны. До сих пор ведь раздаются голоса, что создание каскада ГЭС на Волге было ужасной ошибкой. Не вдаваясь особо в детали, я как человек, некоторое время проработавший в системе Минэнерго, саму эту идею скорее не поддержу. Ибо плюсов от электрификации определенно больше, чем минусов. Но есть во всём этом побочные эффекты, напрямую бьющие по нашим с вами интересам.

Тяжело вести общественности диалог с госмонополиями, а РусГидро именно таковой и является. По сути, мы можем только констатировать происходящее, но никак не влиять на него.

А происходит следующее. Весна, рыба на нересте, воды – много… И вдруг за каких-то пару дней уровень обрушивается на пару метров! Затопленные было кусты и прочий субстрат вместе с отложенной на них икрой оказываются над поверхностью. Нерест загублен. Вредоносность такого развития событий похлеще, чем от разнузданного браконьерства. А если подобное повторяется на акватории несколько вёсен подряд (часто ведь повторяется), то у нескольких видов рыб из «демографической пирамиды» выбиваются целые поколения. Что это, если не экологическая катастрофа?

При естественном развитии событий уровень воды ведь тоже падает. Но – постепенно. И в природе запрограммировано так, что до критического момента малёк успевает вылупиться и уйти с отступающей водой.

РусГидро же в своих манипуляциях с «заслонками» руководствуется почти исключительно коммерческими интересами. Забота о воспроизводстве рыбы в данную категорию, увы, не попадает.

«Безобидный» живец

В столичном парке Кузьминки имеется несколько старинных прудов. Самый маленький из них носит говорящее за себя название – Щучий. Я живу там неподалеку и хорошо помню, что щуки-то как раз в нём долгое время не было.

Но… в какой-то момент она там вдруг – да объявилась. Причем когда о том стало известно окрестной рыболовной общественности, отдельные экземпляры уже достигли величины четырех - пяти кило! Это было что-то невероятное для миниатюрного прудика в черте мегаполиса.

На зубастую Щучьего, разумеется, тут же обрушился рыболовный пресс. Спиннингисты, - те, практически все, ловили – и отпускали. Но был один дядька, живущий в ближайшей пятиэтажке, который ловил на живца. И не отпускал. Мы пытались как-то его увещевать, уговаривать. Бесполезно. Как с гуся керосин. Но самое печальное – он делал всё абсолютно легально. Живец ведь у нас если и запрещен, то только весной.

Итог: за пару-тройку месяцев этот гражданин истребил в пруду практически всю товарного размера щуку, остались одни «шнурки»…

Не раз уже подмечено: если хищника на небольшой акватории начинают интенсивно прессовать, то он вскоре перестает реагировать на искусственные приманки. Тогда как перед живцом он остается беззащитным.

Есть страны, в которых в принципе нельзя ловить на живца. Почему – как бы вы подумали? А чтобы не причинять маленькой рыбке страданий! Такая вот мотивация. В нашем понимании, это совсем уж телячьи нежности. Явный перебор.

Тем не менее, в большинстве стран Европы применение живца строго регламентировано. Чаще всего это выражается в том, что одному рыболову дозволяется ловить только на одну живцовую снасть, будь то удочка, жерлица или что-то другое. Разительный контраст с тем, как это практикуется у нас – особенно зимой, когда лед прудов, озер и водохранилищ сплошь утыкан «флажками». Это можно сравнить с оружием массового поражения. Щуке остается только посочувствовать…