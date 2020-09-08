После поклевки. Из практики спиннингиста Андрей Швец | 8 сентября 2020 г.

Думаю, многим покажется странным само название этого материала: казалось бы, о чём тут вообще можно говорить? Каждому и так ясно, что после поклевки следует подсечка, а далее начинается самая приятная фаза – вываживание рыбы, фотографирование на память с пойманным трофеем и прочие приятные хлопоты.

Но на самом деле всё не так просто – поэтому мы и поговорим о некоторых нюансах и тонкостях, которые помогут справиться с пойманным хищником. В процессе состязания спиннингиста с подсечённой рыбой важны малейшие мелочи, поскольку именно они часто и решают исход дела.

Для начала нужно понимать, что действия рыболова после подсечки будут разниться в зависимости от того, с лодки он ловит, с берега или взабродку – в каждом случае есть свои нюансы.

Ловля с лодки

Очень важно, на какой акватории мы рыбачим – глубокой или мелководной, чистой или заросшей водорослями или же сильно закоряженной.

Наиболее комфортно вываживать рыбу на глубокой и чистой акватории – там можно сколько угодно играться с подсеченной рыбой, давая ей при необходимости небольшую свободу без всякого риска. И совсем иначе нужно действовать на заросшем или закоряженном водоеме – тут нельзя допускать ни малейших сантиментов с трофеем. Снасть должна быть достаточно мощной, чтобы вытащить рыбу нахрапом, а фрикцион катушки затянут до максимума, чтобы не дать подводному сопернику ни сантиметра свободы для вольностей.

Например, на мелководных водоемах плавневого типа подавляющая часть поверхности воды бывает практически чистой, зато на дне везде лежат клубы водорослей, образующих толстенный ковер. И если после поклевки хоть на миг замешкаться, то щука, прекрасно понимающая, что к чему, моментально занырнет вертикально вниз в этот самый ковер. В лучшем случае дело закончится сходом рыбы, в худшем – потеряешь еще и приманку.

Если же рыба села на тройники надежно, то волей-неволей придется вытаскивать её вместе с килограммом-другим водорослей. Поэтому после подсечки тащим рыбу к лодке очень бодро, не давая ей опомниться и применить один из своих спасительных трюков.

Вспоминается случай, когда я с товарищем ловил на огромных мелководных плавнях в верховьях одного из водохранилищ Днепровского каскада: условия ловли были типичные для таких водоемов – глубины от метра до двух с половиной, травяные заросли на дне. Щуки там водилось предостаточно, она была достаточно активной и исправно брала на мелководные воблеры. Но если у меня с транспортированием подсечённой рыбы к лодке и взятием её в подсак не возникало никаких проблем, то у моего товарища подавляющее большинство поклевок заканчивались обидными сходами.

А дело было в том, что фрикцион катушки он настроил так, чтобы отдавать шнур при сильных рывках рыбы, чем и пользовалась вовсю местная щука. Поклевка, подсечка, пара рывков - и, стягивая со шпули шнур, рыба стремительно втыкалась головой в ковер из водорослей: процентов восемьдесят таких щучьих кульбитов заканчивались в итоге сходом. И только после того, как товарищ наглухо затянул фрикцион и стал вываживать более энергично, дела у него пошли на лад.

И при ловле на закоряженной акватории мы тоже до предела затягиваем фрикцион катушки, а после подсечки тащим рыбу нахрапом к лодке. Здесь особо важна мощная снасть – она позволяет не церемониться даже с весомым трофеем. Коряжник – это родной дом для любой хищной рыбы, и после поклевки она всегда стремится уйти вместе с приманкой в пасти в спасительную крепь. Наша же задача – используя мощь снасти, не дать ей это сделать, и все преимущества тут у мультипликаторного комплекта: хорошей «мыльницы» плюс «злого» спиннинга бассового типа.

Приведу лишь один пример из своей практики. Ловил я в тот раз на мелководном озере плавневого типа, на дне которого кроме водорослей находилась еще и масса старых пней от вырубок, проводившихся перед заполнением водохранилища. Большой этот водоем изобиловал щукой, причем мне тут попадалось много экземпляров по 6 – 10 кг. Но здешняя зубастая - довольно капризна, поэтому каждую рыбалку приходится заново подбирать к ней ключик.

Вот и в тот раз с утра с клёвом было не очень, но я упорно продолжал облавливать один из заливов с парой тростниковых островков посредине. Часов в десять утра - долгожданная поклевка. Подсекаю - и по сопротивлению рыбы чувствую, что попался хороший трофей. Чтобы щука не смогла нырнуть в спасительную вырубку и не запутала снасть, я стал энергично выматывать шнур, да и спиннинг-бассовик с тестом до 30 г и японская «мыльница» с прочным шнуром снижали шансы крупной щуки на победу в этом поединке.

Все плюсы моей снасти при ловле в этих условиях проявились в борьбе накоротке, у лодки: щука 3 - 4 раза отчаянно пыталась уйти в глубину, делая мощные жимы, но я, зажав шпулю катушки большим пальцем, силой её разворачивал. Главное - нельзя было дать рыбине опомниться: подведя в очередной раз щуку к борту лодки, я молниеносно просунул пальцы левой руки под основание жабр и перевалил трофей в лодку. Уверен, с недостаточно мощной снастью исход схватки с вероятностью процентов девяносто был бы совсем другой.

Мощная снасть - при хорошей реакции спиннингиста - не позволит также рыбе, подведенной к борту, совершить свой излюбленный прием – нырок под лодочное днище. Дело в том, что нырок этот происходит моментально - и фрикцион катушки, особенно если тот сильно затянут, не успевает отдать необходимое количество шнура при резком рывке. Вершинка удилища в какой-то мере гасит его силу, но недостаточно - и крупная щука, судак или сом могут запросто поломать её.

Особенно часто такой казус случается с начинающими рыболовами, которые просто не знают, каким образом действовать в такой ситуации. А следует просто не дать шанса рыбе совершить опасный рывок, силой отворачивая её в сторону. Если же ей всё-таки удалось поднырнуть под днище, нужно, не мешкая, опустить удилище до половины в воду кончиком вниз – так оно будет продолжать гасить резкие рывки - и попытаться силой вытащить рыбу из-под лодки. Конечно, это не панацея, но наши шансы на победу в таком случае значительно возрастают.

Есть три варианта взять хищную рыбу после того, как нам удалось сломить её отчаянное сопротивление и подтащить к себе спиннингом: подсаком, лип-грипом и рукой. Из лодки подсачивать рыбу удобно при любой длине применяемого удилища – добыча просто наводится на загодя опущенный в воду подсак и подхватывается им. А вот при пользовании лип-грипом или при хвате рыбы рукой длинные спиннинги очень неудобны – чтобы подвести брыкающегося хищника на расстояние полувытянутой руки, придется поднимать удилище практически вертикально.

В результате создается очень острый или даже отрицательный угол - и при резком финальном рывке рыба может запросто поломать снасть. Поэтому в этих случаях наиболее подходящими будут спиннинги длиной до 230 см максимум.

Ловля взабродку

Очень популярная у наших спиннингистов, она производится или в непромокаемом забродном комбинезоне (вейдерсах), или в высоких болотных сапогах. Как и чем брать подведенную к ногам рыбу мы рассмотрим немного ниже, а сейчас коснемся других сопутствующих вопросов.

Расстояние, на котором произошла поклевка хищника, особой роли здесь не играет – мы никогда не можем наверняка знать, какой характер имеет дно водоема на том или ином удалении от берега. Поэтому разумнее будет исходить из того, что на дне могут быть коряги или другие препятствия, в которые рыба может уйти, и поэтому вываживать следует без излишних сантиментов. На более-менее чистой акватории можно использовать лайтовую снасть, а на закоряженном водоеме, где максимален риск после подсечки потерять рыбу и приманку, лучше применять спиннинговый комплект помощнее.

Обязательно нужно осторожно перемещаться в воде – дно может быть как твердым, песчаным или галечным, так и топким, илистым, а там вполне может засосать ваши ноги - и делая следующий шаг, вы запросто ухнете в воду. Опасны в плане возможного падения и переходы через стоящий в воде редкий камыш или осоку, в которых могут запутаться ваши ноги – здесь нужно максимально четко выверять каждый следующий свой шаг.

Еще один важный момент, которым пренебрегают многие спиннингисты при использовании высокого забродного комбинезона – это обязательное ношение крепко затянутого на талии поясного ремня. При падении в воду и отсутствии ремня широкий верх ваших вейдерсов мгновенно наберет несколько десятков литров воды - и вы можете просто не встать на ноги с таким грузом и элементарно захлебнуться, такие трагические случаи уже были.

Например, мне рассказывали, как один рыболов ловил джигом судака далеко от берега на реке с быстрым течением – и всё было хорошо, пока он не оступился на бровке и не упал, его моментально подхватил бурный поток. А поскольку ремня на поясе не было, комбинезон мгновенно наполнился водой - и человек камнем пошел на дно. Поэтому пренебрегать мерами безопасности при забродной ловле ни в коем случае нельзя – жизнь у нас одна, и глупо терять её из-за элементарной халатности.

Чем брать подсеченную рыбу – зависит от того, каков берег водоема, на котором мы ловим. Если там есть достаточное количество чистых подходов к воде или берег протяженно пологий, то вполне можно обойтись без каких-либо вспомогательных средств и выволакивать пойманную рыбу прямиком на берег. Значительно сложнее, когда берег обрывистый или сильно заросший – тогда при любой неосторожности можно и рыбу упустить, и в воду упасть, а то и снасть поломать.

Здесь нам огромную помощь окажет забродный подсачек, обычно имеющий вытянутую форму и висящий через плечо на резинке – воистину незаменимая вещь при забродной ловле. Ручка у него короткая, поэтому подведя рыбу поближе к себе, мы, растягивая резинку, до максимума вытягиваем левую руку вперед, а спиннингом, находящимся в правой руке, наводим рыбу на подсачек.

В далекие советские времена таких подсачеков в продаже не было, поэтому я смастерил такой сам, подсмотрев его конструкцию в тоненькой брошюрке по ловле спиннингом Яниса Стикутса. Укоротив рукоять обычного подсака, в качестве резинки я приспособил широкую шлейку от подтяжек, которая легко растягивалась на нужную мне длину. Особенно такой «девайс» спасал меня, когда я ловил на своих любимых плавневых заливах, тянущихся на многие километры: вдоль берега там стояла сплошная стена высоченного камыша, и выходы к воде были чрезвычайно редки.

Поэтому приходилось действовать по принципу «всё свое ношу с собой»: за спиной рюкзак, через плечо - забродный подсачек, а на поясе - кукан для пойманных щук. Так и бродил по плавням, по полкилометра и более, не имея возможности выйти на сушу. Выработалась даже привычка ходить с черепашьей скоростью, особенно если дно топкое, перед каждым следующим шагом скрупулезно прощупывая ногой дно. Это тоже техника безопасности, т.к. попасть ногой в ямку и, потеряв равновесие, упасть было плёвым делом.

Иногда при ловле взабродку можно схватить рыбу рукой сверху, подведя её к ногам – но тут мы рискуем загнать тройник в палец, особенно при ловле на многокрючковые воблеры. Гораздо эффективнее использовать в такой ситуации лип-грип – он сбережет ваши руки от травм при вываживании безумствующего хищника.

Ловля с берега

Если говорить о чисто береговой ловле, то в некоторых случаях она относительно проста, в других – тяжела и изматывающа: опять же, всё зависит от водоема, на котором нам приходится рыбачить.

Если берег несильно заросший и большей частью пологий, то передвижение по нему и сама ловля довольно комфортна и проста: и не сильно устаешь при переходах с точки на точку, и с вываживанием пойманной рыбы проблем почти никогда не возникает. А вот если берег сильно обрывист, а выходы к воде имеются в ограниченном количестве, то при длительной рыбалке порой замучаешься прыгать вверх-вниз по кручам, меняя места ловли.

Густо заросший берег тоже доставляет мало удовольствия – это необходимость продираться сквозь всевозможные заросли, ища редкие выходы к воде, и постоянный риск споткнуться, упасть и поломать удилище, или, что того хуже, руки-ноги. Я раз на малой реке чуть не сломал бедро, провалившись в глубокий бобровый лаз: продираясь через прибрежную чащу, совершенно неожиданно попал в эту ловушку и подвернул лодыжку, после чего долго отлеживался, т.к. ступить на ногу было очень больно.

Действия спиннингиста после поклевки хищника здесь будут практически такими же, как и при забродной ловле или лодочной, играет роль только специфика водоема и то, какова сама береговая линия. Проще всего рыболову на пологом берегу и относительно чистой акватории – тут можно и клюнувшего хищника повываживать, играя в «перетягивание каната», и на ровный бережок выволочь достаточно утомленную рыбину.

Хуже, когда берег обрывистый или подходы к нему редки и неудобны, но тут может здорово выручить подсачек с длинной ручкой, без которого в таких местах сложно обойтись. Сложнее всего, если водоем или полностью, или только его прибрежная линия закоряжены: здесь надо быть начеку, потому что малейшая оплошность может обернуться неприятностями.

Снасть должна быть мощной, а фрикцион катушки затянут до отказа – об этом мы уже говорили выше: после поклевки вываживание нужно максимально форсировать, иначе при малейшем промедлении рыба нырнет в спасительные коряги и засадит там приманку. Если это произошло недалеко от берега, то оцеп поможет спасти приманку из корчей, если же метрах в пяти - десяти, то, скорее всего, придется попрощаться с ней и трофеем.

Самое худшее, когда ты при береговой ловле поймаешь своеобразный «джекпот»: ловить надо с сильно заросшего берега, плюс прибрежье сильно закоряжено, плюс подсачека нет – тогда приходится полагаться только на крепость шнура и мощность снасти. У меня в практике таких примеров предостаточно – были и сходы, и потери дорогих приманок, и падения в воду в пылу борьбы, и даже комичные случаи.

Так, на одной из рыбалок щука была пассивна, и я пошел вдоль берега поискать рыбку поактивнее, повыманивать её из-под коряжника. Поимев кучу выходов на Норисовский воблер-составник, заработав несколько сходов и поймав-таки штук пять приличных щук, я дошел до одного тупичка, буквально заваленного стволами упавших в воду деревьев.

Забравшись на один из толстенных стволов, уходящий в воду, я аккуратным забросом положил составник метров на десять вправо вдоль берега, где возле камыша лежало еще одно дерево. Дал воблеру погрузиться сантиметров на тридцать и успел лишь пару раз пошевелить его, как приманку яростно схватила щука килограмма под три. Она бешено крутилась с кучей брызг, наматывая на себя шнур, и с сумасшедшей силой рвалась под ствол дерева. Я, зажав шпулю, силой два раза развернул щуку и водил её, утомляя, на коротком поводке – теперь нужно было думать, как вытащить её на берег.

Справа и слева тот был крутым и заросшим высоким камышом, да еще и перевитым какими-то лианами – дело было швах, но слева всё-таки камыш оказался чуть пониже и пореже. Значит, попробуем принять щуку из воды здесь – вот тут и пригодилась мощность снасти: решаю перевалить рыбу через дерево и подвести к берегу слева от ствола. Со второй попытки у меня это получается: удилищем поднимать щуку я не рискнул, поэтому берусь рукой за шнур, благо он у меня крепкий, и делаю попытку рывком выкинуть рыбу на берег. Я почти сделал это, но тут лопается шнур - и зубастая с дорогим моему сердцу воблером в пасти плюхается в воду и на секунду застывает в шоке на месте. Я мгновенно падаю на ствол дерева на живот и хватаю щуку мертвой хваткой за загривок – всё, воблер спасен!

Теперь надо попытаться перевернуться: это трудно сделать, лежа на узком стволе со спиннингом в правой руке и щукой в левой. Я всё же делаю это, но запутываюсь правой ногой в сплетении лиан – попытки освободиться длятся не меньше минуты, но заканчивается всё благополучно. Наверно, со стороны я был похож на перевернутого на спину барахтающегося гигантского паука. А вот если бы удилище было не таким мощным, ничего б у меня не получилось и я не смог бы взять рыбу.

Несомненно, у каждого спиннингиста свои водоемы и своя бесценная практика ловли на них, но общие принципы действий рыболова после поклевки хищника везде будут одинаковы – надо только их максимально адаптировать под свои условия.