Хопёрский голавль. Рандеву на исходе лета Николай Лебедев | 7 сентября 2020 г.

Конец лета, вот-вот наступит осень. В очередной раз беру пару спиннингов, коробку с проверенными приманками, фотоаппарат и отправляюсь на Хопёр - с его сильным течением и красивыми красноперыми рыбами. Каждый раз, когда я приезжаю на эту реку, она предстает в новом обличье. Некогда уловистые места затягивает песком, стоянки голавля меняются, поэтому приходится искать новые точки для ловли. Но от этого рыбалка становится только увлекательнее.

Модель поведения голавля на Хопре

Когда я только начинал ловить красноперого на Хопре, то пользовался шаблонами, выработанными на основе опыта рыбалки на его малых реках - Кистендейке, Изнаире и Аркадачке. Но вскоре убедился, что в большой реке модель поведения голавля резко отличается от его нравов в реке малой.

В чём же специфика голавля на Хопре? Во-первых, это образ жизни. Если на микроречке лобастый ведет оседлый образ жизни, и его с легкостью можно обнаружить в характерных местах практически в любое время, то на большой реке он кочует, т.е. активно перемещается по акватории.

Главная причина такого поведения заключается в том, что на маленьких речушках не так много мест, которые могут приглянуться голавлю, а вот на такой солидной реке, как Хопёр, фактурных точек очень много. И если на микроречке есть смысл подольше задержаться в конкретном перспективном месте, то на Хопре тактика длительного облова просто не работает. Опять же, в любом правиле есть исключения, и есть такие участки, на которых всё же стоит задержать внимание, но об этом расскажу чуть позже.

Во-вторых, на большой реке наблюдаются свои периоды активности голавля. Например, поскольку акватории тех микроречек, на которых я ловлю, в значительной степени затемнены благодаря большому количеству нависающих над водой ветвей (фото 1), ловить лобастого утром часов в 8 - 9 просто нецелесообразно, т.к. он еще неактивен.

А вот на Хопре - наоборот: это по большей части открытая река, и уже в утренние часы голавль начинает энергично кормиться (фото 2).

В-третьих, на малой реке есть четкий временной интервал активности рыбы, и если ты в него не попал, то, вероятнее всего, останешься без улова. На Хопре всё иначе. Здесь лобастый может ловиться весь световой день, вот только в течение всего этого дня нужно активно перемещаться по водоему, меняя типы приманок.

Например, утром красноперый оккупирует места с большой глубиной – омуты. Ближе к обеду его стоянки меняются, он выходит на обширные мелководные поливы, где под поверхностью тянутся длинные лохмы водорослей (фото 3), также его с легкостью можно обнаружить на перекате.

Кстати сказать, перекат – это достаточно универсальное место. Для себя я выделил два типа перекатов: мелководный и глубокий. На глубоком перекате (фото 4) голавль может находиться весь день.

Утром он стоит на выходе из переката в его самой глубокой точке, а ближе к обеду поднимается выше. Мелководный же перекат (фото 5) – это место, куда рыба выходит временами. Изначально здесь голавля нет. Зная такую особенность, можно рационально выстраивать тактику ловли и не облавливать пустое место, а прийти сюда в то время, когда рыба займет эту точку.

В поведении голавля на большой и малой реках помимо отличий есть и сходства - например, и там и там рыба сосредотачивается в местах-маркерах: нависающие ветви (фото 6), подмытые берега, подводные завалы, песчаные гряды, канавы на дне, «обратки», ямки, «трубы» и т.д.

Ловля на Хопре гораздо результативнее, если использовать лодку - можно обловить любое интересующее место. На микроречке вроде Кистендейки забросы осуществляются либо с берега, либо взабродку, но много перспективных точек остаются неизведанными, поскольку они просто-напросто недоступны из-за большого количества преграждающих путь деревьев.

Тактика ловли

Для меня Хопёр хорош тем, что здесь можно ловить как взабродку, так и с лодки. Обычно взабродку облавливаются места, где очень важна аккуратная подача - например, под нависающими ветвями или на перекате, а для облова других мест лучше всего использовать лодку.

Отсутствие плавсредства очень сильно уменьшает площадь облова, большинство участков с интересной фактурой становятся недосягаемыми. Моя тактика ловли на Хопре включает в себя два этапа. Первый – это поиск перспективных точек, а второй – тщательный облов построенного маршрута на следующий день.

Так исторически сложилось, что на Хопёр я приезжаю ближе к вечеру, и с учетом того, что нужно разбить лагерь, на рыбалку остается не более трех часов. Ловля ведется в быстром темпе. Я бы даже сказал, не ловля, а исследование будущего маршрута. Якорюсь крайне редко, т.к. важна динамика, ведь нужно пройти как можно больше километров вверх по течению, поэтому 2-3 заброса в интересующую точку - и плыву дальше.

Такой тактический прием, состоящий из двух этапов, помогает комфортно чувствовать себя на водоеме на следующий день. Знание реки и её особенностей позволяет пропускать заведомо пустые места и значительно увеличивает время для облова перспективных точек. В характерных щучьих местах не останавливаюсь, зубастую можно половить и на озере, всё же цель моего визита на Хопёр – голавль.

День первый. Разведка

В первый день я использую только те приманки, в которых полностью уверен. Поскольку разведка мест осуществляется в вечернее время, я учитываю особенности поведения голавля именно в этот период - и ставлю те приманки, которые максимально подходят под такие условия.

Вечером водная гладь буквально кипит от попавшей в воду живности - бабочек, оводов, жуков. По своему опыту могу сказать, что в этом случае лучше использовать поверхностную приманку с минимальным заглублением, и лучше всего в такой ситуации - имитации жуков и насекомых (фото 7).

Такие приманки оставляют на воде характерные «усы». Поскольку чаще всего на Хопёр я выбираюсь с товарищем, это значительно упрощает жизнь. Мы ловим на «поверхностники», но при этом я использую либо сверхмелководный крэнк, либо кроулер, товарищ же применяет имитации жуков либо уокер. Таким путём выявляется наиболее уловистая приманка - и на следующий день именно вечером акцент будет именно на ней.

Нужно отметить, что ближе к вечеру голавль скатывается в места с тихим течением. На узких участках реки рыба присутствует в малом количестве, а если и удается что-то поймать, то в большинстве случаев это мелочь.

По моей статистике вечером голавль очень хорошо реагирует на «плюхи». Именно падение на воду приманки привлекает рыбу. Поистине голавлевое безумие происходит на участке реки, где подмытый берег тянется на километры, а над водой склоняются ветви деревьев. Голавль поджидает под нависающими ветвями какую-то живность - и только стоит зазевавшемуся жучку свалиться, как рыба сразу же его атакует. Здесь-то и выручают различные имитации жуков.

Очень уловистой оказывается такая проводка: приманка отпускается по течению и анимируется редкими короткими рывками. Кстати, именно вечером получается поймать голавля приличного размера.

При ловле на поверхностные приманки я заметил одну очень интересную закономерность: после заброса, если поклевка не последовала на «плюх», не нужно сразу приступать к анимации, необходимо выждать паузу в две-три секунды. И вот почему: попавшее в воду насекомое первые секунды испытывает шок от соприкосновения с водой - и только потом начинает возиться. Голавли, да и вообще вся хопёрская рыба, привыкли к такому поведению упавшего в воду живого объекта. Если же, например, начать проводку сразу, то рыба насторожится - и поймать её даже на самом пике вечернего выхода будет уже проблематично.

Изучив перспективные точки и сделав выводы, мы с товарищем возвращаемся в лагерь. Маршрут построен, ждем следующего дня.

День второй. Сплав

В 8 утра мы поднимаемся вверх по течению, и начинается наш сплав. Как я писал ранее, останавливаемся только в локальных местах, требующих аккуратного и тщательного облова.

В виду того, что в утренние часы рыба находится в нижнем горизонте, использую приманки, соответствующих параметров, а именно воблеры с заглублением MR (medium runner, т.е. среднезаглубляющиеся). Чтобы определить активность голавля и понять, как действовать дальше, мы с товарищем вновь решаем разделить, если можно так сказать, сферу влияния. Я выполняю проводку в быстром темпе, а напарник – в медленном. Определив активность рыбы, делаем выводы и строим дальнейшую тактику.

Очень важно обловить перспективный участок под разными углами, и здесь хорошо помогает веерный метод с минимальным отклонением на несколько градусов от каждого заброса. Бывает так, что точка вроде бы «мертвая», но сплавившись немного вниз и встав на якорь, мы всё же делаем пару-тройку забросов апстрим. В большинстве случаев такой тактический прием позволяет получить заветную поклевку на перспективном месте.

Поскольку на рыбалку у нас отведен практически весь день, самым фактурным местам уделяется особое внимание. Например, днём, часов в 10 – 11, с большой вероятностью может «выстрелить» перекат. Там мы прижимаемся к берегу, надеваем вейдерсы, и начинаем методично его прокидывать, чередуя приманки. Перекат можно условно разделить на две зоны: ближняя зона и выход из переката. Первые забросы всегда осуществляются в ближней зоне, потом дистанция увеличивается.

Делается это для того, чтобы не испугать рыбу, стоящую в ближней зоне, если что-то поймал на выходе из переката. Так как красноперый в это время чаще всего активен и поднимется в слоях, то ставка делается на приманку, обладающую выразительной «игрой» и малым заглублением – например, на воблер с индексом SR (shallow runner), в данном случае он вне конкуренции.

Что касается цвета приманки, то я исхожу из условий освещенности, и поскольку в 10 - 11 часов освещенность очень хорошая, то ставлю приманку натурального цвета. Неплохо работает целиком чёрный или коричневый воблер. Лобастый принимает такую приманку за жука - и яростно атакует. Если рыба очень активна, то нередко следует череда промахов, в таком случае я замедляю проводку, либо ставлю приманку другого типа, но в этом же цвете. Например, если на коричневый крэнк приходится много холостых поклевок, вместо него я ставлю коричневый минноу.

Именно на воблеры делается ставка во второй день сплава, но есть такие точки, которые требуют применения приманок другого типа. К таким местам относятся ямки, канавы, «трубы». В этом случае я использую «колебалки». Поскольку средний размер голавля в основном 500 - 600 г, то мельчить с блеснами не вижу смысла, к тому же течение на Хопре, как уже ранее говорил, приличное - и легкую блесну просто-напросто вынесет на поверхность. Поэтому я останавливаюсь на 3- или 4-граммовых «колебалках» (фото 8).

В этих же местах хорошо работает и вращающаяся блесна, но тут есть нюанс. Обычная «вращалка» не подойдет, а вот с вольфрамовым сердечником и смещенным центром тяжести – в самый раз (фото 9).

Проводка колеблющейся блесны и «вращалки» идентична. Забрасываю, выжидаю паузу и начинаю медленно вращать ручку катушки, не совершая ни подбросов, ни сбросов, ни рывков, нужна только равномерная анимация.

Особое внимание я уделяю мелководным поливам, где почти под самой поверхностью тянутся длинные водоросли (как на фото 3). Обычно в таком месте голавля много, но вот его размер оставляет желать лучшего. Абы как подобный участок не обловишь, здесь потребуется подходящая приманка и способ анимации. Я предпочитаю применять крэнки с минимальным заглублением – типа SSR (фото 10).

Такие воблеры не станут цеплять траву, что очень важно. Проводка хитрая и нацелена больше на контроль приманки. Выглядит анимация следующим образом: забрасываю в интересующую точку, закрываю дужку катушки, выматываю слабину и кончиком спиннинга провожу воблер, не забывая, что леска должна быть внатяг. Под действием течения воблер еле-еле шевелит боками - и это, нужно заметить, нравится голавлю.

После того, как рыба клюнет, она тут же стремится скрыться в водорослях, поэтому приходится применять форсированное вываживание, и здесь уже не обойтись без надежной снасти.

Снасти

При ловле на Хопре я всегда использую два спиннинга, это вынужденная мера. Дело в том, что при ловле с лодки комфортнее всего ловить коротышом длиной около 180 см, им удается аккуратно, кистевым забросом положить приманку под нависающие ветви. Но такой инструмент будет уже неуместен при ловле на перекате, и тут на помощь приходит спиннинг длиной 213 - 220 см.

Учитывая, что нередко влетают экземпляры свыше килограмма, то для меня неким идеалом являются лососевые спиннинги с тестом до 10 г, именно такие имеют приличный запас мощности и обладают хорошим сдерживающим ресурсом. А это очень важно при ловле крупной рыбы - порой голавля нужно развернуть, либо не дать уйти в коряги, что с обычным легким удилищем сделать просто не получится.

Чтобы быть максимально уверенным в борьбе с сильным хопёрским голавлем, приходится применять «плетенку» диаметром не тоньше #0.6 по японской классификации (0,128 мм).

Что на микроречке, что на Хопре, я пользуюсь одним правилом: никогда не затягиваю фрикцион. Однажды я потерял несколько уловистых приманок только по причине того, что голавль сразу же обрывал их с поклевки. Первые 2 - 3 рывка лобастый совершает с максимальной силой и тут даже «плетенка» #0.6 может не выдержать.

Ну и последнее правило: использование подсачека-ракетки с силиконовой сеткой (фото 11). Он очень удобен и не травмирует рыбу.

…Двухдневное рандеву с голавлем подошло к концу, по телу легкой волной катится приятная усталость. Я возвращаюсь домой с одной мыслью: «Обязательно сюда вернусь, чтобы вновь побороться с лобастыми красавцами».