Увяданья лотосом охваченный… Алексей Коломиец | 4 сентября 2020 г.

Первый человек, который настоятельно советовал мне приехать на рыбалку на волжские раскаты, уверял, что у меня снесет башню от фееричной рыбалки. Мысленно попрощавшись со своей «башней», я съездил туда один раз, затем еще и еще... «Башня» осталась на месте, но её, скажем так, чуть повело. Видимо поэтому почти каждый год мы с товарищами уезжаем от Волго-Донского рыбного изобилия в Астраханское рыбное изобилие. Не за рыбой, а именно за уникальной спецификой ловли хищных рыб.

Дельта Волги и Раскаты

Почему у меня не сорвало башню? А потому что она привычная к тому, что куда её ни поверни – везде просторы, ровный горизонт на 360°. И к Волге мы привыкшие. А вот ветра там другие. Отнюдь не степные запахи. Там персики спелые уже висят, а в Волгограде еще только спеют. Лотосы, те - да, отцветают, но красивые цветочки еще можно найти без труда. Я бывал в различных местах. Всё перечислить трудно.

Первые три, что память выдала - Каралат, Гандурино, Марфино. Это населенные пункты – своего рода направления в сторону Раскатов. Но повторюсь, практически везде специфика ловли одинаковая. По каналам или банкам доезжаем до Раскатов, где берегов как таковых уже нет, а очертания банков угадываются по мутной воде с течением и ровной стеной камыша. И сворачиваем в сторону. В мир водорослей, камышей, лотосов, лебедей, уток, бакланов, чаек. Ну и этих, холоднокровных, которые с чешуёй.

Разумеется, рыбу ловить можно не только на Раскатах. В самих банках или каналах можно наловить всё что угодно (умеючи-то). Но именно бескрайние поля водорослей и лабиринты из камышей – это именно та специфика, которую безудержно глотаешь дикими порциями - и потом хочется приехать сюда еще и еще.

Продвинутые рыболовы знают, скорее всего, как ловить щуку и окуня в траве. Но положа руку на сердце – скажу, что тамошняя щука отнюдь не вредная особа. Она слопает всё, что увидит и догонит. Однажды щука выпрыгнула из воды навстречу еще летящей приманке. Щука плюхнулась в одну сторону, а топ-вотерная «лягушка» отрикошетила от её пасти в другую. Вот это был номер! И подобных фокусов на Раскатах - хоть отбавляй. Хотя нет, не нужно ничего отбавлять. Let it be.

И еще один астраханский нюанс. На мой взгляд, тестировать различные приманки в тех местах – моветон. Рыбы много, она атакует почти всё. Разлавливать какие-то новые приманки или утратившие доверие рыболова – не имеет смысла. К гадалке не ходи, вы разловите желаемую блесну или воблер.

Однако по возвращению на свои домашние водоемы эти приманки по-прежнему будут хранить обет бесклёвья. По этой причине я не буду называть, а тем более выделять какие-то модели. С очень многими приманками я познакомился именно там. Подбирал «игру», ритм твичинга и прочее. В принципе, это один из плюсов, которые толкают меня в который раз возвращаться туда.

Например, на последней рыбалке в районе Гандурино мы сразу выявили «щучью убийцу дня» - это вертушка MEPPS Long № 3. Она косила всех без разбора. Если удавалось её провести в толще воды, не зацепив за водоросли – всё, готовь подсак или перчатку. Однако я принципиально не ловил на проверенных «убийц».

Ну вот зачем, скажите мне, три десятка щук? Мне, волгоградцу, у которого в Волго-Ахтубинской пойме этого добра, как грязи на грейдере осенью. Лично мне интересно погонять какую-нибудь крупную «железяку» с проволочными усами, отбивающими траву. Показать тамошним щукам неогруженную «резину» на офсетном крючке. Если на своих домашних водоемах я уже знаю, в каком месте на какую приманку ловить эффективнее всего, то на Раскатах можно экспериментировать бесконечно.

Три тактики поиска

Многие возразят, что щуку на Раскатах еще надо поискать, прежде чем делать такие смелые заявления: мол, на всё, что шевелится - 30 щук за час… Лично я ни разу не возвращался пустым на базу. Мы с партнерами всегда находили щуку и окуня. Мы даже принципиально уплывали прочь от мест, где уже торчат на лодках коллеги по увлечению. Просили егерей уехать туда, куда они сами ни разу не заглядывали. И всегда мы рыбу находили.

Лично я пользуюсь тремя основными способами поиска рыбы. Первый – самый простой. Егерь везет туда, где ловят все. «Видишь, лодки стоят? Так нам туда». Или так: «Туда не поедем. Неделю сетки там стояли – нет рыбы. Видимо, не прокосили чистину». Кажется, что без поиска рыбы - не интересно.

Но представьте себе, что времени у вас в обрез - и вы хотите последние полдня тупо оттянуться по щуке. В этом случае выбирайте этот, первый способ. Он самый популярный и действенный. Ведь местные рыболовы лучше вас владеют информацией, где в последнее время ловилась рыба.

Второй способ я называю «конница». Лодка под мотором быстро скользит по бескрайней глади. И вдруг вы замечаете всплески – рыба убегает. Всё, щука найдена. Останавливаемся, бросаем якорь и облавливаем доступное пространство. Этим способом лучше всего пользоваться на бескрайних незнакомых просторах.

Третий способ – дрейф по ветру. Выбираем нужную траекторию сплава, заходим с подветренной стороны, глушим мотор. Течения, как правило, нет. Вода прозрачная. В поляризационных очках видно, как в траве снуют красноперки и караси. Как мелкие сомята недовольно покидают свои лежанки. Как это завораживает! Именно в таком режиме удается слиться с природой наиболее монолитно.

Лодку несет вдоль камышей или водорослей, ты видишь, какой участок тебя ждет впереди - и цепляешь нужную приманку. Если прошла косилка для очистки от водорослей (о ней чуть ниже) – твичинг будет самым действенным. Если нарисовались «окна» травы – неогруженная «резина» на офсетнике. Если трава растет полосами – вот тут кроулер или уокер. А если лодку занесло в самую траву, не спешите работать веслами и заводить мотор – надо пробовать ловить на топ-вотерных «лягушек». Только, вот досада, не настолько «лягушки» популярны среди рыболовов, чтобы они были у каждого.

Чаще всего получается так, что лодка стоит в траве, вы ловите на «лягву», вам нравится, а ваши товарищи сидят с воблерами или попперами и нервно курят, намекая - мол, когда ж ты, наконец, наловишься? Мы тоже хотим ловить! Поехали, дескать, отсюда. Но пока они курят, скажу вот что.

Щучьи раздумья

После приводнения «лягушки» в траве я всегда выдерживаю довольно продолжительную паузу. Секунды три – четыре. Даже в моей излюбленной пойме после того, как уокер шлепнется в воду, я выдерживаю паузу.

Если бы вы знали, как это азартно, когда щука, как будто поразмыслив, неистово бросается на неподвижную приманку! И это в достаточно широких «окнах», где можно провести даже уокер или поппер. А непосредственно в траве щуке надо еще больше времени, чтобы после раздумий еще и развернуться в этих зарослях. Даже если она не атакует лежачую «лягушку», она это сделает при первых рывках, ибо уже развернулась и просто ждет, когда приманка снова обнаружит себя движением.

Представьте себе зеленый ковер водорослей, в котором есть характерное «пятно» более редкой растительности. Ни поппер, ни уокер тут не пройдут – сразу зацепят траву. И вот ваша «лягва» падает на этот ковер - и вы замечаете, что пошла какая-то тяжелая волна. Кто-то дернулся там, под зеленым ковром. Вы ждете, и там кто-то ждет. Вы начинаете подергивать приманку. Она забирается на траву, затем снова плывет толчками по воде. И вдруг бросок, водоворот - и «лягушка» исчезла. И снова надо делать паузу! Надо чтобы щука силиконовую «лягушку» пожевала, наивно поверила в её съедобность, потянула в сторону – и только затем подсекать.

Да, реализация ловли на топ-вотерную «лягушку» - впрочем, как и на неогруженную «резину» – низкая. Много сходов. Но ведь мне это и нужно! Я получаю эмоции от того, что вижу, от того, что чувствую, от ожидания, от выбора момента подсечки, от контакта с рыбой. И пусть она не засечется – я положительных эмоций получу больше, нежели при ловле щуки на «вертушку». Там ведь что? Закинул, бум, есть – скукота!

Сами лягушки у меня имеются двух видов – с «юбочками» и со сформированными лапками. А на что конкретно ловится лучше – не могу сказать. На них не написано чьё это и как называется. Но это и не важно, ибо на Раскатах они работают все без исключения.

Сравнивай, не сравнивай – результат один. Или два

Насчет других топ-вотеров скажу следующее. Уокеры мне нравятся больше, чем попперы. И те и другие у меня есть в различных размерах. И те и другие ловят рыбу. И делают это примерно одинаково. Но у уокера есть одно преимущество - он, виляя, совершает поступательное движение, которое можно назвать равномерным - и щука атакует более точно. Поппер же с его рваной проводкой нередко заставляет щуку промахиваться. Может быть я не прав, но мне так кажется. И еще: уокер летит дальше.

А вот сравнивать эти приманки с кроулерами – нельзя. Опять же, я чаще ловил на кроулеры белого хищника, но специально для Раскатов у меня есть кроулеры большого размера. Однажды я пытался отсечь мелкого окуня.

Прицепил большую «цикаду» - и получил желаемое! Атаки мелкого окуня прекратились, но после двух или трех холостых проводок произошел солидный «чавк» - и самый старший из полосатой стаи был пойман. Затем еще один, затем еще. Пока друзья играли в игру «кто первый не поймает окуня» - я выловил с пяток самых крупных. Кстати, и игру выиграл тоже я, потому как клевало у меня не на каждой проводке.

Раскаты сбоку

Еще одно характерное место для волжских раскатов – это полоса скошенной травы. Кто не знает, существуют специальные водные косилки, которыми здесь на административно-хозяйственном уровне выкашивают излишне разросшуюся траву для удобства рыбам, для улучшения водотоков.

Когда попадаешь на такую «улицу» - не спешите с неё уезжать. На неё выходит достаточно крупная рыба, причем даже жерех любит такие места. Здесь можно ловить на всё что угодно. Воблеры минноу и крэнки, колеблющиеся блесны, джерки. Я с удовольствием ловлю на спиннербейты. Они по траве неплохо ходят и ими удобнее облавливать нижние этажи у стены оставшихся нескошенными водорослей.

Хотя, конечно, для этого нужен уже джиговый спиннинг, а брать с собой еще одну удочку в надежде, что найдется в травяном поле такая скошенная полоса – чаще всего неоправданно. Но мы всё равно всегда берём с собой джиговые спиннинги. Дело в том, что, по моим наблюдениям, самая крупная щука чаще всего встречается либо в самих каналах или банках, либо в непосредственной близости. Ну а там где глубина и течение – джиг работает лучше всего. Не забываем, что существует еще такой хищник, как сом, который в тех краях совсем не редкость.

Подержать сомика на простеньком спиннинге - знаете, это пусть друзья спокойно покурят в лодке! И пусть не только они, а и весь мир подождет!

Насчет ожидания – есть один момент, с которым все вынужденно мирятся. Это время, которое тратится на дорогу до Раскатов. На каких-то плавучих базах оно минимально, но от ближайшей земли приходится плыть на лодке-бударке от 20 до 40 минут. А это ведь либо самые утренние часы, либо вечерние. Самое клёвое время! Этот факт является первым и самым значимым в нашем выборе стратегии – не тратить раннее утро на длинный переезд. Мы выскакиваем на первую же ямку - и квочим.

Ракушки заблаговременно собираем прямо около места пребывания, будь то рыболовная база или домик в поселке. В зависимости от результатов, спускаемся на следующую яму - и таким образом незаметно приближаемся к Раскатам.

Какой бы ни была азартной рыбалка – щука начинает надоедать. Когда уже половил и так и эдак. Когда специально уплыл с уловистого места, чтобы поискать новое. Когда даже поультралайтил красноперок – обычно это происходит к вечеру. Мы начинаем двигаться вверх по течению, т.е. в сторону базы. По пути исследуем ямки, которые выдают себя характерными водоворотами, джигуем в надежде на трофей.

Ну, что хотел – то сказал. И если кто-то повернет свою башню, а то и всю машину в сторону Раскатов - мне будет приятно.