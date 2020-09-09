Работа безынерционных катушек в соленой воде Олег Ляльковский | 9 сентября 2020 г.

Видов морской рыбалки существует превеликое множество - от троллинга в стиле Big Game с мощнейшими снастями где-то в экзотических широтах до ультралайтовой джиговой ловли (рок-фишинг) ставриды и скорпены в родном Чёрном море.

Всё это множество рыболовных методов и техник можно разбить на две большие группы:

- ловля, при которой заброс не требуется - например, троллинг или ловля в отвес;

- ловля взаброс.

В первой группе применимы самые разнообразные снасти, а вот если речь идет о рыбалке взаброс, то это сегодня стихия безынерционных катушек, и только их.

Почему именно «безынерционки»?

Морская рыбалка, как правило, подразумевает возможность поимки большой, по-настоящему трофейной рыбы. Это значит – нужны супернадежные лески и шнуры, снасти с большим запасом прочности и, что особенно важно, мощным фрикционным тормозом. По большей части, лишь крупные морские «безынерционки» сегодня отвечают этим требованиям в полной мере при адекватных массе и размерах.

Именно из-за того, что «играем по-крупному», имеется отличия и в хвате удилища в морской и пресноводной рыбалках. Дома, оно как – удилище держим правой (90% рыболовов), вращаем катушку – левой. Так удобно, поскольку большинство из нас правши. На море же наибольшая нагрузка ложится не на ту руку, что держит удилище, а на ту, что вращает рукоятку катушки.

Так, я, правша, держу морскую удочку в левой руке, а вращаю катушку - правой. Безынерционная катушка позволяет перекидывать ручку справа налево, в то время как мультипликатор – нет.

Еще важно понимать: морская рыбалка – это зачастую ловля на больших глубинах.

Вот, возьмем треску в Норвежском море - рабочие глубины здесь пятьдесят и более метров, чаще – около ста. Не будем забывать, что в море всегда ветер и течение - значит, чтобы приманка достигла дна на этих ста метрах глубины, лески нужно по меньшей мере метров 130 – 150. Вот и выходит, что наша катушка для морской рыбалки должна вмещать никак не менее трехсот метров шнура прочностью 30 - 60 LB, а лучше - если все пятьсот. Стало быть, очень важна лесоёмкость.

Мультипликаторные катушки для моря имеют обычно достаточную ёмкость шпули, но есть нюанс. «Мульты» морского исполнения в угоду надежности обычно делаются без «глазка» лесоукладывателя, потому что «глазок» - этот слабое звено: его вечно то заклинивает, то пропиливает шнуром. А лесоёмкость-то шпули – полкилометра. Представляете, как всё это порядочное количество мощного шнура хаотично ложится на шпулю без направляющей? Сплошные горбы да провалы. А если вдруг мощный рывок рыбы или зацеп? Леска намертво застревает в рыхлых витках предыдущих слоев - и досадно рвется.

Или взять вопрос скорости намотки. При пелагическом джиге или просто при ловле на глубинах 50+ метров нам архиважно иметь возможность быстро и, что существенно, в энергосберегающем режиме вымотать леску.

Катушка в таких условиях должна забирать по меньшей мере сантиметров 90 лески за оборот, а лучше - метр с лишним. Мультипликатор с обеспечением таких параметров будет весить хорошо за килограмм, а это чрезмерно даже для моря - такой удочкой день не помашешь.

Именно по всем этим причинам сегодня в спортивной морской рыбалке так популярны безынерционные катушки.

Что такое морская «безынерционка»?

Катушки, предназначенные для моря, имеют ряд конструктивных особенностей. У серьезных производителей они выделены в отдельную SW-серию (Salt water – соленая вода по-английски).

Так, конструктив морских катушек подразумевает:

коррозиеустойчивое тело катушки (корпус со всеми элементами);

закрытые подшипники, стойкие к коррозии и влагозащищенные;

специальные покрытия всего того, что часто взаимодействует с водой – дужка, ролик лесоукладывателя, коромысло ручки, корпус ротора, ось кноба сложения ручки;

и, главное, подобные катушки имеют высокий уровень влагозащиты механизма. В них всё закрыто уплотнительными деталями (пыльники, сальники, кольца и т.п.), применяются специальные водоотталкивающие смазки. Всё это не пустой звук и не маркетинговый ход, а жесткие требования эксплуатации в агрессивной среде – соленой морской воде.

Чтобы вы понимали, мой знакомый угробил недешевую «пресную» катушку одной именитой фирмы всего за пару часов рыбалки в море. «Мясорубка» заржавела, а механизм заклинило, да так, что ремонт оказался нецелесообразен финансово. Так что в море важно использовать только специальные катушки, подготовленные для соленой воды.

Специфика

Как обычно технические аспекты ловли рождают требования к матчасти. Для некоторых видов морской рыбалки особенно критично высокое передаточное отношение механизма катушки - например, пелагический джиггинг в толще воды, когда, чтобы придать приманке реалистичную «игру», требуется резкое ускорение и амплитуда взмаха.

Медленной катушкой с передаточным числом менее 5:1 это сделать очень сложно - вращать ручку приходится на бешеной скорости, а это, поверьте, нелегко при 300-граммовом пилкере, отягощенным давлением стометрового водного столба.

Для иных техник рыбалки более важна тяга, мощь и сдерживающий ресурс - как, например, при поверхностной ловле в мелкой воде крупной и сильной рыбы, вроде гигантского каранкса (GT, т.е. Giant Trevally). Эти техники часто применяются попеременно. Например, лодка зашла в мелководный атолл, мы покидали попперы, стикбейты - в расчете на поверхностную активность коралловых рыб.

За несколько сот метров дрейфа под лодкой - уже добрых пятьдесят метров морской синевы, и здесь нужен другой комплект – джиговый: более короткое мощное удилище и более оборотистая и ёмкая катушка – чтобы проловить толщу воды. Именно поэтому минимальный рабочий тропический комплект будет состоять хотя бы из пары удилищ - для рыбалки взаброс и для ловли в отвес (джиггинг) и, разумеется, пары соответствующих безынерционных катушек.

Как-то я наблюдал в Тихом океане близ берегов Папуа - Новой Гвинеи по-настоящему увлеченного серьезной морской рыбалкой человека. У того было четыре огромных морских катушки - все безынерционного типа в размерах 10 000 – 30 000 по известной японской шкале. Ловил он собакозубых тунцов джиггингом с лодки близ кораллового рифа.

Глубины начинались от пятидесяти и достигали двухсот метров. Десятитысячная катушка здесь была бы явно маловатой по лесоёмкости и мощности. Тридцатитысячная же, как это ни странно, получалась слабоватой по показателям максимального усилия фрикционного тормоза – сказывалось большое плечо емкой шпули. А вот двадцатитысячник с «передаткой» 6:1 - самое оно. Дело в том, что конструкция многодискового фрикционного тормоза сегодня технологически не позволяет выдерживать усилие на шпуле свыше 30 кг, а это при ловле крупной и очень крупной рыбы в рифах или прибрежной зоне ох как пригодилось бы.

Дело в том, что и современные качественные лески, и вся мелкая фурнитура (кольца, вертлюги, застежки), и удилища без проблем выдерживают нагрузки под сто кило в динамике. Разгрузочные пояса позволяют адекватно подготовленному рыболову использовать весь этот ресурс снасти по полной, причем делать это продолжительное время (сколько потребуется). В таких реалиях именно фрикционный тормоз, оказывается слабым звеном.

Вначале фрикцион не позволяет остановить и развернуть крупную рыбу. К примеру, тот же тунец килограммов от тридцати способен смотать всю леску с наглухо зажатого тормоза, а далее - либо острый коралл на дне ему в помощь, либо подлая акула оставит без трофея. Бывали случаи расплавления дисков фрикционного тормоза, потому при затяжном вываживании крупной рыбы часто приходится охлаждать шпулю пресной водой из бутылки.

Опыт подсказывает, что на море - только проверенные качественные снасти, нет места ноунэймам и дешёвкам.

Уход

Морские катушки, несмотря на всю свою брутальность, нуждаются в бережном хранении и обслуживании. Если с ТО и его периодичностью более-менее понятно - тут всё как всегда, то некоторые тонкости новичку будет полезно знать заранее.

Катушка должна обязательно быть промыта в пресной воде сразу после рыбалки. Делать это нужно обильно и тщательно. Понятное дело, после мойки нужно хорошенько всё просушить.

Катушка должна длительно храниться с отпущенным фрикционом, иначе диски могут склеиться от диффузии - и нормального тормоза у вас не будет.

Ролик лесоукладывателя и кноб обслуживаем вдвое чаще, чем на пресноводных катушках – они контактируют с морской водой постоянно, а соль - враг.

Полезно обмотать ножку катушки нашей любимой изолентой. Крупные крючки морских приманок часто зацепляют именно за основание ножки катушки, а лишние царапины нам ни к чему.

В процессе подготовки к ловле катушку собираем внимательно: всё зажимаем до упора, особенно ручку в ведущую шестерню, чтобы на рыбе ничего не подвело и не открутилось.

Храним катушку отдельно от шпуль в полужестком матерчатом кофре, перевозим либо в жестком чемодане, либо берем в ручную кладь в самолет.

А что если?

То ли от бедности, то ли по природе своей, мы всё время пытаемся достигнуть экономии, оптимизироваться. Начинаем покупать б/у снасти, ищем аналоги-заменители, берём напрокат. Хочу сказать однозначно: море такого не прощает. Снасти должны быть без компромиссов, потому как проделали мы путь в полземли не для того, чтобы потом налажать, а для того, чтобы взять свою Большую Рыбу. Удачи!