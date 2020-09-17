Alaskan Trophy - комфортное здоровье Марат Нежданов | 17 сентября 2020 г.

Прошедшая предковидная зима оказалась настолько отвратительной, что и зимой-то назвать её было нельзя. Только если в европейском понимании. Правда, была у неё одна положительная особенность - возможность заниматься спиннинговой рыбалкой по московскому образцу. И не на каких-то там теплых стоках, а, повсеместно, на самых обычных водоемах, начиная с самых маленьких. Перволедье приходило - и раз за разом сменялось продолжительными периодами открытой воды.

В общем, на лёд за всю зиму я попал раза три от силы, всё остальное время ловил спиннингом. И надо сказать - очень удачно.

Осенью мне посчастливилось стать обладателем предсерийного образца новинки зимы 2020 - 2021 гг. - костюма Alaskan Trophy. Если описывать модель кратко, то можно охарактеризовать её как демисезонную, при этом с уверенностью сказать, что ничего подобного ранее под брендом Alaskan не выпускалось. Да, была внушительная линейка разнообразных зимних костюмов на любые условия, были летние дождевые, лодочные штормовые, но специальный костюм на «околонулевые» условия вышел только в этом году.

Это вообще в принципе редкий формат для нашей страны. Скорее европейская тема. Но прошедшая зима на территории европейской части России показала, что такой тип костюма может быть весьма актуален.

В Питере в прошлом году сложилась уникальная ситуация. Ноябрь начался еще в сентябре и продолжался до мая (вспомните апрель, чуть ли не самый холодный за всё время метеонаблюдений, со средней температурой в четыре градуса). Осень продолжалась без малого восемь месяцев! Соответственно, находиться на рыбалке на открытой воде или на берегу большего водоема в каких-то вариантах летней одежды, не применив принцип «упитанной капусты», было небезопасно для здоровья.

Многие решают эту проблему с помощью зимних костюмов. Подъезжают к берегу на машине и перекладывают всё в лодку - излишняя теплота и чрезмерная масса, конечно, в этой ситуации не слишком критичны. То же самое относится и к ловле на фидер. Но если рыбалка ходовая, то даже умеренно теплый зимний костюм становится обузой и в плане термо- и влагообмена, и в плане затрат энергии на его ношение.

Воочию убедиться в неоспоримых преимуществах костюма Throphy мне пришлось сразу. Поначалу я по старой привычке в холод пытался для уверенности облачаться в зимние комплекты. Но ходьба по льду, пусть и далеко, и передвижение по природным берегам - это две очень большие разницы. После береговой рыбалки в зимнем костюме приезжаешь как выжатый лимон, всё гудит, болит, хочется пить и спать.

После рыбалки в почти невесомом, эргономичном и нормально «дышащем» Alaskan Trophy продолжение дня может быть совсем иным. Как будто просто с работы пришел. Пару раз пройдя подобный сравнительный тест, я полностью доверился новому «Аляскану» - и уже не доставал зимние варианты. Мне удалось протестировать модель в разных погодных условиях, в которых он показал себя просто великолепно, поэтому уверенно могу охарактеризовать его как всепогодный костюм глубокого межсезонья.

Поначалу он может показаться несколько легким для нуля. Малый размер, необычная легкость, относительная тонкость комбинезона. Но мы же с вами знаем, что рабочие качества специализированной одежды прячутся не в толщине и массе, и не в кондовости внешнего слоя.

Собака порылась в более сложных нюансах по сравнению с технологиями типа «ватник-бушлат». Сейчас качество теплой одежды, даже не применительно к рыбалке, определяется двумя главными составляющими - показателями мембраны и применяемым утеплителем. И самые дорогие брендовые и наиболее зарекомендовавшие себя вещи для разного рода экстремальных занятий часто выглядят совсем не так, как ожидает их увидеть потенциальный пользователь.

Заявленные показатели мембраны, применённой в Trophy – 10.000/5.000 - обнадежили меня. Но надо же убедиться! В том числе прочувствовать их на собственной шкуре в самом что ни на есть прямом смысле слова.

Первым испытанием для Trophy стала рыбалка при температуре 1 - 2 градуса и ветре 10 - 15 метров в секунду. По приезду я подумал, что она долго не продлится. Час, от силы два - и потом можно будет задумываться о бронхите, возможно с осложнениями. Каково же было мое удивление, когда я понял, что мембрана костюма Trophy - это не какая-то «шляпа», обычно применяемая в среднего уровня зимних изделиях. Она держала ветер практически как хорошая забродная куртка. Я спокойно отловил весь день, только пальцы рук мерзли после рыбы. Ветру не помогло даже отсутствие внутренней кулиски на, в общем-то, недлинной куртке, а о моей спине отлично побеспокоился комбинезон с его высокой, но нежаркой спинкой.

Второй проверкой была рыбалка в проливной дождь с ветром. В течение всего дня. В такой дождь, в который обычный зимний костюм с мембраной в районе 5.000 на водоупор однозначно потечет как дуршлаг. На всякий случай я обычно беру с собой еще и плащ. Взял и в этот раз. Но так и не достал. За ненадобностью. Приехав домой, попытался обнаружить внутри хоть одно сырое место, хотя бы на швах. Не нашёл.

Вот после этого Alaskan Trophy и стал моим хорошим товарищем, одномоментно закрыв целый температурный коридор в моем гардеробе.

Естественно, его сфера применения может быть расширена. Грамотным применением нижних слоев. Поддев флисовые «ползунки» из 300 - 400-го флиса, можно побегать с блесной по льду в небольшой мороз, а с тонким влагоотводящим термобельем можно уйти и в холодное лето, особенно на больших открытых водоемах при ловле с лодки.

По итогу полугодового использования только одно небольшое замечание конструкторам. Нюанс связан с паспортным назначением Trophy. Лодочная рыбалка предполагает нахождение всего необходимого в кокпите лодки. Всё лежит, висит или стоит на своих местах и всегда под рукой. Если же мы не в лодке, то всё на нас - в рюкзаке, на поясе, в карманах. И вот с последним небольшая проблемка.

Если для ключей, телефона, документов всё предусмотрено, то положить в карманы комбинезона хотя бы пару коробок с приманками – крючками - грузилами будет проблемно. Тип примененного кармана, а вернее - его глубина, не позволяют расположить среднеразмерную коробку, помещающуюся в нагрудный карман стандартной забродной куртки, таким образом, чтобы она не имела шансов вывалиться при разнообразных активных движениях, поэтому такое у меня происходило регулярно, ведь молния или липучка на них отсутствует.

Производитель заявляет этот костюм, как лодочный, но лично в моём понимании - это замечательная одежда не только для лодки, но и для ходовой рыбалки, того же стрит-фишинга. Малая масса, современный дизайн и определенная утонченность кроя, отсутствие мешковатости делает Alaskan Trophy уместным даже для городских прогулок при сильном ветре. Воротник, капюшон, манжеты, утяжки, лямки, молнии - ни к чему нет претензий. Всё продумано и функционально.