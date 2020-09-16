Белый стоп-сигнал рыболовного кружка Александр Фалалеев | 16 сентября 2020 г.

…Звук будильника на электронных часах прерывает сон. За окном машины свежо и туманно. Есть еще немного времени, чтобы размяться, развести едва тлеющий костерок и вскипятить чайник. За легким перекусом замечаешь, что стало гораздо светлее, хотя солнце лишь обозначило на востоке место своего появления. Самое время выплывать в лодке на проверку расставленных с вечера снастей. И вот на подернутой легкой дымкой глади показался белый диск перевернутого кружка…

Главное в нашей жизни — эмоции, а ловля на кружки дарит уникальные чувства и оставляет приятные воспоминания. Однако в наши дни этот вид ловли имеет не так уж и много почитателей, гораздо больше поклонников спиннинга, фидера и поплавка. Оно и понятно, ловля на живца требует немалых дополнительных приготовлений, специфических навыков и неплохих физических кондиций.

Тем не менее, живцовая ловля на зимние жерлицы в последнее время обрела небывалую популярность, а встретить жерличников на льду водоема — дело обычное. А ведь кружки, по сути, являются аналогом жерлиц, так что странно, что в нашей с братом кружочной практике конкурентов - по пальцам перечесть. Я хочу рассказать о нюансах и особенностях данного вида ловли.

Описание снасти

Кружковая снасть состоит из двух основных элементов: дискообразного тела (это и есть «кружок») и шестика (штырька) (фото 1). Самыми распространенными материалами для изготовления тела служат дерево, пенопласт или пластмасса. Шестики бывают либо пластмассовые, либо - обычно на самодельных снастях - деревянные.

Нужно отметить, что деревянные кружки были в ходу в те времена, когда не было других, более технологичных материалов, и теперь они практически не применяются, поскольку склонны впитывать воду, разбухая, так что после рыбалки их необходимо долгое время просушивать. Да и при длительном неиспользовании такие снасти могут рассыхаться, из-за чего штырек начинает шататься в посадочном отверстии. В последнее время мне встречались кружки, сделанные из плотного утеплителя типа пеноплекса или полиспена. Они легкие, обладают хорошей плавучестью, но, правда, менее износостойкие.

Диаметр тела кружка варьируется обычно от 120 до 200 мм, а толщина - от 15 до 30 мм. В центре диска предусмотрено посадочное отверстие для шестика, а по ребру - желоб для намотки лески или шнура. Шестик имеет толщину от 5 до 15 мм - в зависимости от модели, а оптимальной длиной (высотой) является 150 мм. Если шестик выше, то, по законам физики, образуется большее плечо, из-за чего усилие для переворачивания кружка потребуется меньше, что приводит к частым ложным сработкам.

Тело штырька - не цилиндрическое, а представляет собой усеченный конус, иначе вставить его в посадочное отверстие и зафиксировать на нужном уровне окажется невозможным. Комелёк шестика выступает из тела кружка незначительно - в отличие от вершинки. Делается это по двум причинам. Во-первых, проще идентифицировать поклевку, а во-вторых, для уменьшения выталкивающей силы и придания кружку большей устойчивости.

По форме комелёк исполняется в зависимости от фантазии изготовителя и может быть шарообразным, цилиндрическим, конусным или даже напоминать оперение дротика для игры «дартс».

Диски самодельных кружков чаще мастерятся плоскопараллельными, так проще. А вот заводские диски в большинстве случаев имеют выпукло-вогнутую форму (фото 2). Соответственно, верхняя сторона — выпуклая, а нижняя — вогнутая. Эта конструктивная особенность позволяет сделать снасть более устойчивой. При постановке кружка опускать на воду его следует параллельно поверхности (фото 3), в результате чего в вогнутой части образуется воздушная подушка, она и создает необходимый эффект.

Верхняя часть кружка делается яркой - красной или оранжевой, это облегчает контроль за свободно плавающими снастями. Нижняя часть — белая. Белый цвет на воде хорошо заметен с большого расстояния – причем лучше, чем красный цвет верхней части, и позволяет вовремя заметить поклевку.

Для постановки снасти на верхней стороне делаются две диаметрально противоположные прорези. На верхнем торце штырька тоже делается канавка. Таким образом, при зарядке кружка основная леска проходит через одну из прорезей диска, затем она 2 - 3 раза обертывается вокруг шестика, закладывается в его канавку и опускается через вторую прорезь диска (фото 4). Можно и не делать дополнительной обмотки вокруг штырька. При поклевке усилие от потяжки клюнувшей рыбы за счет рычага (шестика) переворачивает снасть, после чего леска высвобождается и свободно сматывается вслед за движением хищника.

За годы рыбалок мы испробовали разные модели кружков, и все они с успехом выполняли свою задачу. Но наиболее прижились кружки, выпущенные еще в советские времена «Росохотрыболовсоюзом» (фото 5).

Используемые уже не один десяток лет, эти снасти не поизносились и практически не выцвели. Сделаны они из хорошей пластмассы, прочной и не вступающей в реакцию с другими материалами.

В этой модели есть еще одна особенность: полый штырек. Благодаря этому, тот имеет малую массу, плюс ко всему внутрь его помещено маленькое, свободно скользящее грузило-оливка. Хоть и незначительно, но этот грузик влияет на смещение центра тяжести - и при поклевке, перемещаясь к вершинке штырька, позволяет кружку уверенней довершить переворот, при этом создавая дополнительный акустический эффект, хорошо слышимый в тихую погоду и привлекающий внимание рыболова.

Помимо этих фабричных кружков в нашем арсенале есть несколько старых самодельных, изготовленный из пенопласта, использование которых продиктовано не только данью уважения к их годам. Дело в том, что за время многочисленных рыбалок они изрядно потускнели, потеряли первозданную яркость (фото 6), но благодаря этому, приобрели свойство не настораживать рыбу, что нередко выручает при слабом клёве.

Период ловли на кружки достаточно обширен. Начинать можно сразу после снятия нерестового запрета (в нашем регионе это 10 июня) и продолжать вплоть до самого ледостава. Лучше, конечно, если удается выбраться на рыбалку с ночевкой. В начале лета рыба более активна, поклевок обычно больше. Осенью же чаще можно рассчитывать на настоящий трофей.

Выбор места ловли

С выбором места кружковой рыбалки поможет, прежде всего, опыт ловли. В том смысле, что знание особенностей и видового состава ихтиофауны известных вам водоемов является приоритетным критерием. Скажем, если на каком-то пруду или озере зимой на жерлицы неплохо клевала зубастая хищница, то и летом она наверняка не оставит без внимания предложенного ей живца.

Наиболее удобными, конечно, являются стоячие водоемы.

Проще всего определиться с местом ловли на прудах, т.к. созданы они по одному принципу: наиболее глубокие места расположены вдоль плотины и по руслу речки (на которой построен пруд), а верховья, в свою очередь, мелководные, заросшие. В остальном акватория пруда может иметь самые разнообразные нюансы, и хорошо, если они вам известны заранее. Так, на глубоком участке может располагаться мелководный бугор, который в сезон открытой воды хорошо виден по обособленному пятну растительности. Кружки в таких местах ставить нужно в первую очередь, поскольку они всегда интересны хищникам.

Мелководная часть пруда, как правило, богата растительностью. И если в зимнее время из-за её гниения и нехватки кислорода рыбы там может и не быть, то по открытой воде, напротив, эта акватория наиболее перспективна. Вода здесь хорошо прогревается, в траве много корма, поэтому и малька всегда в избытке. Та же щука об этом прекрасно знает, поэтому наведывается сюда регулярно, особенно в утренние и вечерние часы.

Любой водоем со временем имеет свойство зарастать, обзаводясь целыми коврами различной растительности. Как правило, даже в самых густых зарослях имеются «окна» и «коридоры» чистой воды. Это одни из наиболее перспективных мест для установки кружков.

При постановке снастей не стоит игнорировать глубокие места, поскольку именно там можно рассчитывать на встречу с настоящим трофеем. Однако помните, что в жаркую погоду на прудах часто образуется так называемый термоклин, когда перемешивается и обогащается кислородом только верхний слой воды. Нижний, в свою очередь, остается очень холодным, застойным - и рыба покидает его, поднимаясь выше. В таких условиях при глубине 4 - 6 м опускать живца на дно бессмысленно, поскольку хищника там может не оказаться, а сам живец быстро уснет. Но если выставить спуск в 1 - 2 м, то в скором времени наверняка произойдет поклевка.

Бывает так, что при строительстве пруда под затопление попадает часть леса. В образовавшемся коряжнике обязательно держится самая разнообразная рыба. Однако очень велика вероятность, что клюнувшая щука запутает снасть - и придется в итоге леску обрывать. Поэтому не стоит оставлять кружки бесконтрольно, необходимо обеспечить возможность вовремя отреагировать на поклевку.

Что касается озёр и стариц, то в силу естественного происхождения они имеют более затейливый рельеф и форму. Но всё ж составить первичное представление о таких водоемах несложно по форме берега, наличию коряг и разнообразию водной растительности (фото 7). Далее стоит определиться со схемой расстановки кружков: либо точечно по всему озеру, либо более плотно на конкретном участке акватории. И уже в процессе установки дополнить понимание структуры водоема за счёт промера глубины.

На крупных водохранилищах ловля кружками имеет ряд особенностей. Выбор места зависит от хищника, на которого вы нацелены. Так, если объектом поиска является судак, то ловить придется далеко от берега на большой глубине (хотя иногда случаются судачьи поклевки и на мелководных участках близ травы). В таких условиях следует использовать небольшое количество кружков, расставленных недалеко друг от друга, чтобы все они плавали в поле зрения рыболова, неотлучно находящегося поблизости.

Поскольку на большой акватории можно легко не отыскать место установки (тем более, когда на поверхности имеется рябь) - и в итоге не досчитаться снастей. Другое дело - разливы и рукава, а также прибрежная зона. Там сориентироваться проще, можно ставить кружки в «окна» и прогалы - и быть уверенным, что самовольно свой «пост» они не покинут. Здесь основными объектами являются щука и окунь.

Использовать кружки можно и на реках. По понятным причинам, выбирать следует нестрежневые участки. Смысл такой рыбалки достаточно прост - необходимо контролируемо пускать кружки по течению (фото 8). Лучше всего делать это вдоль береговой растительности, либо иного перспективного участка.

Дабы ловля не превращалась в суетливо-напряжное действо, больше трех кружков запускать не стоит, чтобы при поклевке можно было и рыбу вывести, и догнать остальные кружки. Если же есть возможность ловить с двух лодок, то процесс заметно упрощается. Один рыболов пускает кружки по течению, а второй встречает и контролирует их ниже.

Есть еще вариант - использовать на реке заякоренные кружки (фото 9). О данном типе оснастки будет сказано ниже. Общий смысл таков: кружок стоит на одном месте и играет роль живцовой донки. Конечно, такой способ постановки также нельзя использовать на сильном течении - оно будет попросту переворачивать кружок.

Хорошо, если на реке есть затоны или заливы. Ввиду отсутствия течения, ловля кружками в них не отличается от ловли в стоячих закрытых водоемах. Единственное, нужно быть особенно внимательным к выходам из них в реку, т.к. кружок, гонимый ветром или увлекаемый за собой клюнувшей рыбой, может выйти на струю - и количество снастей в вашем арсенале вполне вероятно уменьшится. Ловля на реке сложнее, но разнообразие возможного улова компенсирует трудозатраты.

Оснащение кружка

Первым делом на кружок наматывается основная леска. Для крупного хищника предпочтительней использовать монофильную диаметром 0,3 - 0,5 мм. А для целенаправленной ловли рыбки поменьше - скажем, окуня - за основу можно взять леску диаметром 0,2 - 0,25 мм. Плетеная леска также подойдет, но поскольку вываживание происходит вручную, и нет гасящего эффекта удилища, как в спиннинговой ловле, намного большая растяжимость монофильной лески делает её более приоритетной.

Привязываем к телу кружка по желобу любым удобным узлом и наматываем 10 - 15 м лески, а при ловле на глубоких водохранилищах - и того больше. Если запас окажется мал, то клюнувшая крупная рыба, размотав всю леску, запросто может утащить кружок за собой в коряги, откуда достать его будет крайне проблематично, если вообще возможно, тем более, когда поклевка произошла в отсутствие рыболова.

На основную леску надевается скользящее грузило-оливка массой 5 – 10 г, а следом - резиновый стопор. Можно обойтись и без стопора, но с ним значительно удобней - можно регулировать степень свободы живца.

Помимо этого, он защищает узел, которым привязывается следующий элемент - карабинчик для крепления поводка. Это первый вариант оснастки (фото 10). Некоторые рыболовы карабинчик не используют, а делают поводок из основной лески, сложив её на конце вдвое. По моему мнению, такой вариант не очень удобен, т.к. требует частого перевязывания и ненужного расхода основной жилки. Также при использовании карабинчика будет проще отцепить поводок, если хищник глубоко заглотил живца.

Поводки

Рассмотрим возможные варианты поводков. Наиболее доступными являются лесочные. Для их изготовления берется отрезок лески диаметром 0,25 - 0,45 мм и длиной 50 - 60 см, складывается пополам, после чего по всей длине завязывается 3 - 4 узелка на примерно одинаковых расстояниях. Последний узелок должен быть двойным или тройным, чтобы не развязался под нагрузкой, а первый узелок формирует петельку длиной 5 - 10 мм, в которую вставляется двойник (фото 11).

Щуке сложно перекусить сразу две разнесенные жилки, но одну она иногда всё-таки перетирает. Крайняя петелька поводка потому и вяжется такой маленькой, чтобы возможное место перекуса одной жилы приходилось на последующие отрезки - и была возможность вывести рыбу на оставшейся части. Лесочные поводки можно делать и одинарными, но для этого нужна леска не тоньше 0,6 - 0,8 мм. Однако ж что одинарные, что двойные, поводки из лески не дают стопроцентной гарантии от перекуса. Хорошим решением является использование флуорокарбона.

Прочность его чуть ниже обычного «монофила», но износостойкость существенно выше. Плюсом к этому коэффициент преломления флуорокарбона близок к коэффициенту преломления воды, что делает леску из него более незаметной при использовании. Флуорокарбон в рыболовных магазинах встречается двух видов: спиннинговый и поводковый.

Первый - мягче, но при этом немного хуже по износостойкости, его удобно использовать при изготовлении двойных поводков. Второй же вариант более предпочтителен для поводков одножильных. При насаживании живца свободный конец лесочного поводка заводится с внутренней стороны жабр, выходит через рот, затем в крайнюю петельку вставляется двойник (фото 12).

Металлические же поводки необходимы, чтобы полностью исключить вероятность перекуса. Раньше я делал их из гитарной струны или проволоки для авиамоделирования (фото 13). Однако для такой конструкции требуется пайка, что усложняет их изготовление. При создании поводка из струны можно, в принципе, делать на концах скрутки - и уже в петельку вставлять двойник.

У проволоки для авиамоделирования скрутка не выйдет, т.к. свойства этого материала не позволяют произвести надежную фиксацию простыми витками. Металлический поводок вставляется живцу в рот и выводится либо через жабры, либо через анальное отверстие. Такие поводки мы делали, когда в рыболовных магазинах еще не было альтернативы.

В определенный момент появились поводки из свитых вольфрамовых нитей (фото 14). Они тонкие, гибкие и достаточно прочные, но при всём при этом обладают неприятным свойством - «памятью» материала.

Часто уже после поимки первой щуки такой поводок может завиться в спираль - и просто так выровнять его не получится. Однако есть хороший приём: испорченный поводок можно растянуть, зажав его в пассатижах, и хорошенько прогреть над пламенем горелки (на рыбалке - зажигалки). После такой нехитрой операции вольфрамовый поводок вновь станет прямым. Но помните, что от каждого такого нагрева материал теряет некоторую часть своей прочности - и при многократном повторении действий по выпрямлению может подвести в самый неподходящий момент. Живец сажается под жабры, как на лесочный поводок.

В настоящее время я всё чаще использую стальные спиннинговые поводки в нейлоновом покрытии. Они довольно мягкие, прочные и недорогие (фото 15). Перед использованием обязательно снимаю всю фурнитуру - и в свободную петельку цепляю двойник. При просмотре одной из рыболовных телепередач мы с братом были просто возмущены действиями ведущего, который долго запихивал бедному живцу под жабры конец такого поводка вместе с застежкой, а потом, выведя его через рот, вешал на застежку тот же двойник.

В итоге у рыбешки были повреждены жабры и надорван рот. Я говорю это к тому, что тут карабинчики и застежки не нужны. Без них и насаживать живца проще (фото 16), и чувствовать он себя будет лучше, а значит - дольше сможет оставаться бодрым и привлекательным для хищника. Кроме того, если за время рыбалки поклевки так и не произошло, то живчика можно будет отпустить. Да еще есть такой нюанс: в принципе, существует некоторая вероятность, что застежка под давлением, скажем, щучьей пасти может раскрыться - и клюнувшая рыба уплывет с двойником во рту.

При ловле жерлицами на льду мы часто применяем поводки с тройниками и используем насаживание под спинной плавник. Но летом среагировать на сработку кружка не выходит так быстро, как зимой, вследствие чего процент холостых поклевок выходит выше. Поэтому для насадки «за спинку» в теплое время я применяю специальные двойные разноуровневые крючки (фото 17, 18), они так и называются - живцовые. Клюнувший хищник обычно не накалывается и свободно заглатывает предложенную рыбёшку.

Сейчас на прилавках рыболовных магазинов представлено огромное количество поводковых материалов. Все их можно использовать для изготовления поводков описанными выше способами.

Якоримся

Кружок - в отличие от жерлицы - подразумевает некоторую динамику ловли, т.е. он не остается на месте, а постепенно перемещается. Учитывая направление ветра, можно спроектировать траекторию движения кружка и запустить его так, чтобы обловить наиболее интересные места. Но бывают ситуации, когда необходимо «привязать» кружок к определенному месту. Здесь на помощь придет второй вариант оснастки — заякоренный (фото 19). Он же отлично подходит для использования на реке, о чём было написано выше.

В данном монтаже на конец основной лески привязывается грузило, а выше крепится отрезок лески длиной от 20 см до метра (при большей длине возможна путаница) диаметром не толще основной с карабинчиком или застежкой, к которым цепляется поводок с живцом.

Для присоединения отвода на основной леске можно сделать петельку либо использовать обычный или тройной вертлюжок, однако лучше присоединить его специальным узлом – например, типа Клинч или Тромбонная петля. Подобным же узлом привязываются крючки с лопаткой вместо ушка. Такой узел миниатюрный, достаточно прочный, а главное - его можно смещать по основной леске, тем самым устанавливая нужный горизонт. При ловле на реке применяется грузик массой 20 — 50 г, а на стоячем водоеме хватит и 10-граммового.

В нашем арсенале основная доля приходится на кружки с классической оснасткой, позволяющей им свободно перемещаться по водоему. Но часто приходится рыбачить в ветреную погоду, создающую массу неудобств.

Дрейфующие кружки могут запутаться в траве, либо собраться у берега в одном месте. При этом живец, достигнув мелководья, забивается в водную растительность или прочие укрытия - и становится недосягаемым для хищника, сводя вероятность поклевки к минимуму. Однако ж переоснащать все кружки по заякоренному варианту слишком трудоемко. За годы рыбалок я пришел к простому и интересному решению. На помощь придет всё та же водная растительность.

В «окнах», прогалах в траве или просто по краю обширных зарослей обязательно имеются одиночные кувшинки, редкие стебельки. Необходимо ставить кружок так, чтобы частично он ложился на эту растительность, цепляясь за неё поверхностью диска или нижней, погруженной в воду частью шестика (фото 20).

При необходимости стебельки накидываются сверху (фото 21). Одиночная растительность вытягивается по направлению ветра, смещается в сторону, в результате чего под ней образуется свободное пространство, а значит - живец не запутается за стебель, и будет привлекать хищника, который наверняка притаился неподалеку всё в тех же зарослях водной растительности.

Живец всему голова. Для ловли на кружки в качестве живца подойдет, в общем-то, любая мелкая рыбешка. Принято считать, что лучше всего ловить живца в том же водоеме, на котором вы планируете рыбачить, однако не всегда это просто сделать, поэтому чаще используются живцы, заготовленные заранее, впрок.

Очень хорош в этом качестве карась (фото 22). Наловить его несложно. При этом он очень живуч и хорошо заметен. Особенно этот живец по вкусу щуке с её широкой мощной пастью, но в нашей практике от некрупного карасика не отказывались ни окунь, ни судак, ни голавль.

Не уступает в плане привлекательности карасю и пескарь - благодаря его мягкому прогонистому телу. Весьма уважают его судак и окунь (фото 23), да и другие хищники не упустят шанс полакомиться этим представителем семейства карповых. Хороши и плотвички с окуньками. В общем, ставим мы на кружки то, что досталось.

Важнее вопрос размера. С мелким живцом просто, а вот более крупного поставить бывает проблематично, он то и дело норовит перевернуть кружок, давая ложную надежду на поклевку. В этом случае есть небольшая хитрость, основанная на простой физике. Нужно всего-навсего не пропускать леску через вершинку шестка при постановке снасти, а обернуть у его основания (фото 24). Рычаг получается минимальным, и как следствие, усилие для переворота кружка требуется больше. Некоторые рыболовы крупным живцам подрезают хвосты, но мы с братом так не делаем. У живца должен оставаться шанс быть отпущенным по окончании рыбалки, раз уж ему удалось миновать встречу с хищной рыбой.

Дополнительные аксессуары

Помимо самих кружков в транспортировочной сумке, в лодке должно быть ведро или кан с живцами (фото 25), запасные поводки и другие запчасти. Обязательно необходим подсачек. Не забудьте зевник и экстрактор, чтобы защитить пальцы, когда будете отцеплять попавшуюся рыбу. Уколы и порезы от щучьих зубов болезненны и обычно сразу начинают кровоточить. Зимой за сохранение улова беспокоиться не приходится, а вот летом эта проблема стоит остро, поэтому садок или кукан лишними тоже не будут.

Немного о самой ловле

Несколько лет назад еще в одной из рыболовных телепередач ведущий бодро демонстрировал ловлю на кружки. Объяснял всё со знанием дела, но... ставил кружки вверх тормашками, т.е. выпуклой красной стороной вниз - видимо, считая, что выпуклость эта представляет собой некую форму лодочки. Отсутствие прорезей на белой стороне его не смущало, он просто делал их дополнительно ножом.

При этом ведущий хорошо разбирался в особенностях спиннинговой и поплавочной ловли, даже нахлыста со всеми его тонкостями и премудростями. А в кружках вроде бы всё тривиально, но видите как - не все могут разобраться с ходу. Ну а о конструктивной особенности кружка и правильной постановке с созданием «воздушной подушки» я написал выше.

При активном клёве совмещать кружки с другими видами ловли сложно, да и не нужно, рыбалка сама по себе получается динамичной и интересной. Однако при слабом клёве часто возникает желание попробовать что-то еще. Сподручнее всего спиннинг. И места в лодке занимает немного, и смотать его можно быстро. С поплавком сложнее, потому как при каждой перевертке кружка придется покидать точку ловли, распугивая собравшуюся на прикормку рыбу, а длинное удилище придется складывать, чтобы не мешалось.

При необходимости переставляйте снасти, экспериментируйте с глубиной - и вы обязательно испытаете радость поклевки, увидев белую сторону кружка (фото 26), сигнализирующий вам, что всё сделано правильно.

Однако ж, увидев поклевку, не нужно налегать на весла что есть мочи, громко шлепая по воде. Следует дать хищнику время заглотить живца. Смотрите, в какую сторону от перевернутого кружка уходит леска - и подплывайте с противоположной, чтобы не пришлось вытаскивать рыбу из-под лодки.

Подсачек должен быть приготовлен заранее и лежать под рукой. Не раз бывало, что попавшаяся щука металась перед лодкой, делая эффектные «свечи» и не собираясь сдаваться. И пока одна моя рука держала леску внатяг, другая судорожно пыталась вытащить подсачек, зацепившийся за рюкзак или болтающийся на спиннинге воблер.

В давние времена поймать хищную рыбу было совсем непросто, спиннинги встречались редко, было минимум искусственных приманок, так что наши предки придумывали снасти из подручных материалов, опираясь на известные им повадки и особенности рыб. Изобретение кружков расширило горизонты, увеличив при этом уловы.

Сейчас картина совсем иная, современные молодые рыболовы, как правило, отдают предпочтение спиннингу, благо снастей, приманок и методической информации превеликое множество. А о кружковой рыбалке многие и слыхом не слыхивали. Конечно, она требует основательной подготовки - в том смысле, что нужно время на поимку живца, расстановку снастей и ожидание поклевки. И всё же тот опыт, который дарит этот старинный способ ловли, по-своему бесценен. И если есть время и желание, почему бы его и не освоить?