Карп – как фидерный трофей Владимир Клень | 15 сентября 2020 г.

Первая половина осени – отличное время для ловли карпа. А если повезет, при вываживании он оказывает нешуточное сопротивление, обладая природной силой и напористостью. Причем для состязания с «водным поросенком» и даже вполне трофейными экземплярами не обязательно входить в касту адептов карп-фишинга. Острые ощущения и яркие эмоции дарят разные снасти, в частности – обычный фидер.

Карп недаром относится к числу рыб, наиболее подходящих для ловли фидером. Он по своей природе много ест и потому хорошо становится на раскормленную точку. Несмотря на существующие стереотипы, корм он поедает разнообразный и, естественно, разные приманки. Плюс всегда интригует, то жадно хватая едва ли не любые приманки, то воротя нос даже от «деликатесов». И не важно, в каком количестве эта рыба представлена в водоеме.

В своей практике я выделяю два типа водных объектов для фидерной карповой ловли. Первый – классические «карповники», где эта рыба разводится именно в целях рыбалки. Такие акватории обладают особым колоритом. Они имеют развитую инфраструктуру – удобные подъезды, рыбацкие домики, мостки для ловли, окультуренные берега с отсутствием растительности и т.п. Карп, пусть и некрупный (1 - 2 кг – типичные экземпляры – фото 1), представлен в большом количестве и чаще всего превалирует над иными рыбами.

Рыбалка в данном случае становится в определенной мере предсказуемой, а для некоторых - даже неинтересной. Однако с мнением относительно простоты ловли можно поспорить. Повышенный системный прессинг со стороны рыболовов делает карпа избалованным и разборчивым, поэтому его зачастую не так-то просто поймать.

Второй тип водоемов – природного плана, где карп живет сам по себе. Он либо размножился не по воле человека, либо его вселили очень давно и перестали контролировать. В моем представлении это самый интересный, самый интригующий вариант для рыбалки. Конечно же, здесь тоже есть свои особенности. В большом количестве карпы представлены не всегда. Знаю несколько прудов, выкопанных еще в начале ХХ века и принадлежавших обеспеченным господам.

В последующие годы в них не единожды пытались возобновить разведение карпов, да так дело и не наладили. В итоге пруды живут своей жизнью без вмешательства людей. Карп в них есть, но представлен единичными, порой - поистине трофейными экземплярами, которые составляют прилов, а доминируют иные рыбы – караси, плотва, окуни.

По забавному стечению обстоятельств, когда я писал эти строки, два моих друга уведомили меня о результатах совместной рыбалки на одном из озер, затерявшихся среди лесов у одной заброшенной деревни. Они поймали фидерами полтора десятка подлещиков, тройку линей. И главное - двух карпов, весящих по 10 кг каждый (фото 2). Причем подобные экземпляры с того озера привозят не в первый раз. Фактически - это прилов, но зато какой!

Проведя сравнительный анализ ловли в обоих типах указанных выше водных объектов, при всём их различии я обнаружил немало общего и сформировал для себя своего рода базисный фидерный алгоритм. Он обеспечивает получение весьма достойных результатов. К нему и перейду.

Векторы ловли

Залогом успеха любой рыбалки является определение верных «клёвых координат». При ловле карпов выделю несколько интересных участков водной акватории. Забросы наобум в расчете просто раскормить точку и дождаться появления карпов, чреваты неопределенностью и скорее всего бесперспективны.

Рельеф дна необходимо простукивать маркерным грузилом (фото 3) даже на, казалось бы, простеньком пруду. Особенно если тот из числа незнакомых водоемов. Всегда найдутся перепады грунта, способные стать первостепенными в плане рыбалки. К тому же часто карповые пруды, озера или старицы оказываются проточными. Соответственно, у них есть русловая составляющая и бровки, которые надо нащупать.

Было время, когда я сам это недооценивал, полагая, что карпам интереснее стоять на плато. Порой сыпешь на него прикорм часами, а результата нет. Потом делаешь заброс наобум, случайно попадаешь на бровку - и получаешь мгновенную карповую поклевку. Осознав важность изучения рельефа, я по случаю несколько раз не ленился делать фотосъёмку спущенных карповых озер (фото 4) - на перспективу это здорово помогало. Казалось бы, перепад глубины в 10 см, но рыба любит оккупировать именно этот участок, отсутствуя на прилегающей к нему гораздо большей площади. Плюс достоверно знаешь характер грунта на дне, зоны с обильной растительностью.

В решении данной задачи сегодня здорово помогает такой умный прибор, как забрасываемый беспроводной эхолот со встроенным GPS и Wi-Fi (фото 5). С его помощью до начала рыбалки намного проще обнаружить место сосредоточения карпов (фото 6). В результате экономится время, а рыбная ловля приобретает осмысленный характер с первых минут.

Не забываю и о том, что карпы склонны к постоянным перемещениям по водоему, особенно в период погодных перемен, чередования дня и ночи. Поэтому придерживаюсь верных ориентиров наиболее частой их дислокации. К таковым относятся плотные заросли камыша или рогоза (фото 7), поля кубышек или кувшинок. Они всегда притягивают этих рыб, превращаясь в верные координаты для выбора и прикармливания сектора ловли.

Я в таких случаях ориентируюсь, прежде всего, на противоположный берег (если он в пределах заброса оснастки) или ловлю вдоль «своего» берега, кидая кормушки с приманками вдоль края травы. В последнем случае не опасаюсь, что точка ловли будет располагаться слишком близко от берега. Здесь главное – удаленность её от места расположения рыбака. Чем больше расстояние – тем смелее ведут себя карпы.

Ранее много лет я посвятил ловле карпов поплавочным удилищем и хорошо изучил нюансы прибрежной ловли. Зафиксированная мной минимальная дальность заброса равнялась всего одному метру при глубине в 50 см. Правда, чтобы свести до минимума шумы и не пугать карпов, заброс я выполнял в стороны, удаляя от себя точку приводнения поплавка.

Эту особенность впоследствии стал использовать и в фидерной рыбалке, применяя удилище длиной 3 м класса light и небольшое грузило вместо кормушки. Прикармливание произвожу с руки слепленными шарами. Опыт оказался удачным.

Оснастки на карпов

Когда нацеливаешься на ловлю карпов именно фидером, встает закономерный вопрос – должна ли, и если да, то насколько видоизменяться классическая оснастка. Памятуя, что главное правило рыбалки – отсутствие всяких правил, можно пойти по пути её приближения к карп-фишинговой. Но в таком случае теряется весь «фидерный смысл», да и нет в том особой необходимости. Как демонстрирует сама жизнь, карпы хорошо ловятся и на классические фидерные монтажи с хорошо знакомыми приманками.

Какой из них выбрать – всегда индивидуальное решение, но спортивная классика – скользящий ин-лайн (in-line rig) видится оптимальным. Карп – одна из самых противоречивых рыб. Во время одной рыбалки можно столкнуться с его поклевками, совершенно разными по своему характеру и выразительности.

Например, звонкий удар, после которого фидер едва не улетает в воду, а затем следует уверенная «паровозная» потяжка. Или мгновенный провис лески, свидетельствующий о том, что карп рванул к берегу. Не исключены и вроде бы не характерные для карпа робкие подрагивания квивертипа, которые некоторые шутливо именуют «подергунчиками».

Ин-лайн – универсальный и чувствительный монтаж. Он позволяет ловить карпов в любых условиях, является основным не только при использовании обычных кормушек, но и с Metod flat feeder. Важно и такое его достоинство, как безопасность для рыб: обрывы оснастки при карповой ловле случаются даже у опытных фидеристов - и в таком случае карпу не придется мучиться, таская за собой кормушку.

Что касается количества одновременно используемых удилищ, то я остановился на двух. Раньше это были сопоставимые по характеристикам фидеры класса медиум-хэви (Medium Heavy) длиной до 3,6 м и с тестом до 100 г. Они отменно подходят для ловли крупных рыб в стоячих водоемах на средней дистанции (до 60 м). Плюс катушки с бейтраннерами, предохраняющими оснастку от разрыва.

В последующем серьезное увлечение ловлей на легкие фидеры (пикеры) привело меня к попытке адаптировать их к разным условиям и рыбам. Оказалось, они отлично подходят для некрупного и даже среднего по размерам карпа. Плюс ими удобно ловить «методными» кормушками. Более того, они значительно добавляют остроты в ощущения при вываживании. Казалось бы, тонкий бланк, деликатная оснастка, но какой-то десяток минут борьбы - и вот уже подсаченный карп жадно хватает ртом воздух (фото 8).

Мой личный рекорд в ловле карпов на легкий фидер – несколько рыб по 5 - 5,5 кг, и полагаю, что это не предел. С учетом этого я стал комбинировать на карповых выездах применение фидера и пикера одновременно, ориентируясь на описанные выше «клёвые координаты». Фидер – для облова дальних рубежей, пикер – для прибрежных.

Что касается определения оптимальной оснастки для ловли карпов фидером, то мне по душе два основных варианта. Первый – использование тонкой как основной лески (0,18 мм), так и поводковой (0,14 - 0,16 мм), с привязкой небольших крючков (№№ 8 - 12). Второй – более солидный: основная леска 0,22 - 0,25 мм, поводковая – 0,2 - 0,22 мм.

Многие отвергают шнур в качестве основной лески в карповом фидере по причине его нерастяжимости, а соответственно - повышения риска обрывов оснастки. Ведь леска всегда лучше гасит рывки рыбы и нивелирует просчеты рыбака при вываживании. Из этих же соображений для фиксации дальности используется не клипсование лески, а её маркировка посредством окраски водостойким маркером или формирования на леске узла из специально предназначенной для этого маркерной нити (Marker Gum). Однако не зря говорится, что привычка – великое дело.

Давно полюбив шнуры, я не изменяю им и при карповой ловле, сделав ставку на активную работу с фрикционом катушки. Всё потому, что люблю ощущение полного контакта с оснасткой, а со временем научился даже практически безошибочно определять размер засечённых рыб. По сути, в первую очередь именно за острые ощущения нас всех прельщает рыбалка. Другое дело, что у каждого они свои.

В зависимости от водоема, шнур толщиной 0,12 - 0,15 мм на моей оснастке я дополняю поводком из лески сечением 0,18 - 0,2 мм. Длина поводка – 30 - 40 см, но при этом соблюдаю правило: чем крупнее карп – тем длиннее поводок. Взрослые особи очень осторожны и близость кормушки их часто пугает.

Крючки подбираю профильные, карповые. Если ловятся некрупные особи, привязываю малого размера - с расчетом, чтобы можно было полностью утопить крючок даже в одной кукурузине (фото 9). Если намечаются крупные карпы, ставлю крючок большего размера для объемных приманок (фото 10). Одновременно это практически полностью отсекает поклевки мелких рыб иных видов.

Кулинария для карпов

Важнейшая составляющая для успешной карповой ловли – прикармливание. В начале осени эти рыбы нагуливают жир и потому кормятся активно. Аттрактивность прикормки для карпов формируют три составляющие. Первое – её механические свойства. После попадания в точку ловли питательная масса должна быстро распадаться, а составляющие её лифтинговые частички подниматься, давая нужный эффект. Второе – её ароматика, которая призвана привлекать рыбу. И третье – цветовая гамма, также пробуждающая дополнительный интерес, а впоследствии вкупе с запахом удерживающая рыб на точке.

Сегодня нет необходимости сильно морочить себе голову домашней кулинарией. Любые необходимые профильные ингредиенты выпускаются и продаются в готовом виде. Подобрать отвечающую всем обозначенным запросам многокомпонентную прикормку и наполнители для неё не составляет труда.

Главное, чтобы получившаяся масса работала как «по горизонтали», так и «по вертикали». В первом случае – это покрытие кормом поверхности сектора ловли, во втором – всплытие кормовых частичек, чтобы карпы улавливали их передвижение боковой линией. Единственное правило, которого лично я стараюсь придерживаться в этой связи, подборка всех необходимых ингредиентов от одного производителя. Это дает большую гарантию их совместимости друг с другом.

Несмотря на то, что карп как никакая иная рыба приемлет разные эксперименты с прикормками, принимаю во внимание и фактор водоема. На предназначенных для платной рыбалки прудах с высоким прессингом сказанное выше более чем оправданно. Но оказавшись на простом деревенском пруду можно не получить нужного эффекта. Эта рыба хорошо приучаема - и потому будет реагировать на привычный для неё корм. Им может являться обыкновенное зерно или комбикорм для скота – то, что доступно местному люду.

В такой ситуации лучше следовать универсальному подходу в прикармливании. Например, использовать базовую смесь, а в неё добавлять кукурузу (фото 11). Или пшено, горох, перловку, коноплю (фото 12) Или опарыша, рубленого червя и т.п. Экспериментировать с аттрактантами, пеллетсом, печивом (фото 13) и прочим - уже по ходу рыбалки.

Учитывая, что в августовском номере «СР» я довольно подробно останавливался на ловле с Metod flat feeder, этот вопрос опускаю, но всё же укажу несколько многократно проверенных приманок, которые способны обеспечить результативную ловлю карпов фидером (пикером).

Первой в списке оправданно значится сладкая кукуруза. Это проверенная временем, дешевая, яркая питательная насадка абсолютно беспроигрышная на любом карповом водоеме. А рассол, в котором она находится в консервной банке, можно выливать в прикормку.

Для этих же целей сейчас выпускается кукурузный ликер (Liquid), представляющий собой жидкое питание на основе протеинов и аминокислот с добавлением натуральной кукурузы. Достоинство данной зерновой насадки еще и в том, что она весьма неплохо держится на крючке и отлично сочетается с любыми приманками.

Модерновой разновидностью кукурузы для рыбалки является воздушный Corn Puff (фото 14). В отличие от натурального зерна он не ложится на дно, а приподнимает крючок с поводком. Это его достоинство наряду с многоцветовой гаммой и разноплановой ароматикой может оказаться хорошим подспорьем. К тому же он не портится и даже вскрытая пачка может применяться не один год.

Не припомню карповой рыбалки, на которую бы я отправлялся без опарышей. На многих водоемах пучок этих вертких личинок соблазняет карпов (фото 15). Но еще интереснее использовать опарышей как подсадку к кукурузе (фото 16). Тогда личинки шевелятся сами и шевелят зерно, усиливая его привлекательность для рыб. То же самое можно сказать про червей. Начинать ловлю с ними на крючке не стоит, а вот в качестве «бутерброда» с кукурузой или при нежелании карпов клевать на желтое зерно можно попробовать.

С учетом вкусовых пристрастий и активности карпов, эксперименты можно проводить и с другими приманками, попутно насыщая их разноплановыми, даже не сочетаемыми на первый взгляд запахами аттрактантов. И поверьте, неожиданные открытия способны порадовать и подарить множество приятных моментов.