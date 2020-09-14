Густера на дальних рубежах Виталий и Анастасия Волковы | 14 сентября 2020 г.

Эта назойливая, жадная и вездесущая рыба известна под разными именами. В реках донского бассейна её, особенно крупную, уважительно величают зобаном – так повелось еще у казаков юга России. На Нижней Волге её несколько пренебрежительно, но вместе с тем и ласково называют тарашкой. Но большинству российских рыбаков она известна под именем густера.

Густера растет медленно. И не проявляет бойцовских качеств - попавшись на крючок, сопротивляясь довольно вяло. Но всё это не мешает ей иметь отменный аппетит. Густера очень быстро реагирует на любую прикормку - и если не окажется поблизости более крупной рыбы, способной отогнать эту бестию, она быстро занимает кормовой стол и начинает усиленно питаться. В еде - крайне неразборчива, в периоды активного жора покушается на любую насадку, и тем более наживку.

Отделаться от поклевок густеры очень сложно. Даже крупный крючок и объёмная насадка не станут спасением от постоянных и большей частью пустых поклевок. Несмотря на свой скромный размер и не самый большой рот, густера способна заглотать даже крупный бойл, предназначенный для ловли сазана. Вот уж воистину она следует известной пословице, что большому куску рот радуется!

От ненависти до любви

В сезон открытой воды мы регулярно выбираемся с друзьями на ночные рыбалки. Главной их целью является лещ и другая крупная рыба, которая с наступлением темноты смелеет и может подойти довольно близко к берегу. Особенно если зона ловли будет щедро закормлена.

К ловле можно приступать, как только солнце коснется горизонта. Иногда начинают брать подлещики, причем еще до заката. Однако чаще первой на прикормке оказывается предвестница леща и его прямой пищевой конкурент – густера. Тогда вершинки тяжелых фидеров, настроенные для ловли леща на дальней дистанции и сильном течении, начинают лишь невнятно вздрагивать от поклевок некрупной густерки. А чаще всего просто остаются неподвижными. Разве что рыбка за 200 г способна изобразить внятную поклевку. Но на короткий поклон фидера еще нужно успеть отреагировать…

В общем, устав ждать уверенной потяжки, рыболов выматывает снасть для перезаброса - и в очередной раз обнаруживает начисто обглоданный крючок. «Опять густера подошла на прикормку!» - раздосадовано разводят руками в этом случае. Потому что способа эффективно противостоять густере - нет. Чем глубже сумерки – тем яростнее становится её клёв. Остается только раз за разом обновлять насадку - и надеяться, что ближе к полуночи из речных глубин на прикорм подтянется стая крупного леща, которая отгонит назойливую мелочь.

Но у нас с супругой к густере сложилось иное, более трепетное отношение. И когда во время фидерной ловли эта рыба подходит на прикормку, мы не раздражаемся, а наоборот – радуемся, что выпал очередной шанс потренироваться в такой непростой, но очень интересной рыбалке. Ведь ловля густеры фидером требует от рыболова повышенной концентрации внимания, молниеносной реакции на поклевку, заставляет выдерживать высокий темп с частыми перезабросами. К тому же приучает работать головой - и постоянно совершенствовать снасть, чтобы активная ловля давала максимальный результат.

Те собратья по увлечению, кто отслужил в армии, наверняка помнят крайне востребованную в вооруженных силах поговорку, которую командиры чаще всего применяют к новобранцам: не доходит через голову – дойдет через ноги!

Применительно к фидерной ловле густеры на большой реке эту армейскую истину можно переиначить: не доходит через голову – дойдет через руки! И действительно, забросив десять раз подряд оснастку с 90 – 140-граммовой кормушкой и вымотав её после пустых поклевок, невольно начинаешь задумываться: что нужно сделать, чтобы «холостых прогонов» было меньше?

И конечно же, чего греха таить, для нас в ловле густеры, помимо чисто спортивного, присутствует и гастрономический интерес. Эта тощая телом и похожая на фанерку рыба не хороша ни в ухе, ни в жареном виде. Но зато каким деликатесом становится она, если её правильно завялить! Даже некрупная густерка размером с ладонь накапливает столько жира, что в вяленом виде по вкусовым качествам практически не имеет конкурентов. Что уж говорить о более крупных особях!

Густера густере рознь

Густера и подлещики не только соседствуют и кормятся вместе, они еще и очень похожи внешне - до такой степени, что многие рыболовы их не различают вообще. А если это не свежевыловленные, а вяленые рыбы… Например, в ближайшем супермаркете, где мы регулярно закупаемся, есть рыбный отдел. Мы с Настей частенько туда заглядываем - просто позабавиться (своей рыбы у нас дома всегда с запасом).

Особенно потешает витрина с вяленой рыбой, где лежит крупная, с просвечивающим сквозь кожу восковым жирком густера, и на ценнике написано – зобан (т.е. густера с Дона, общепризнанный у ценителей деликатес). И рядом лежат вяленые подлещики такого же размера, но на ценнике у них написано – густера. Может, поэтому и сложилось мнение, что зобан вкуснее густеры? А по сути это одна и та же рыба, не надо только путать её с подлещиком…

Но ладно продавцам рыбных отделов простительно и подчас очень выгодно путать разные виды рыб (однажды в том же рыбном отделе под видом вяленого подуста продавали некрупных голавлей), а вот инспекторам рыбоохраны путать рыб не только непростительно, но и недопустимо!

Однажды мы столкнулись с представителем контролирующих органов, который пытался нам вменить в вину ловлю некондиционного, как он решил, подлещика. На наши контраргументы, что в улове у нас не подлещики, а густера (фото 1), на которую в нашем регионе промысловый размер не установлен, инспектор авторитетно заявил, что ему лучше знать, что это за рыба. Однако так и не сумел обосновать свою точку зрения…

Путаница между густерой и подлещиком возникает часто. В нашей местности из-за особенностей гидрологического режима в последние десятилетия густера образовала две формы – речную и озерную. Дело в том, что весенний паводок, который на Нижней Волге целиком и полностью зависит от режима работы Волжской ГЭС, каждый год начинается и оканчивается в разные сроки, имея разную интенсивность и продолжительность.

Чаще всего интенсивность паводка бывает низкой, а продолжительность - короткой. К тому же начинается и оканчивается паводок недопустимо рано, когда вода еще холодна - и рыба по большей части не готова к полноценному нересту. Из-за этого речная рыба перестала заходить во многие пойменные озера, в которые паводковая вода либо вообще не доходит, либо заходит на очень короткое время. Либо бывает так, что рыба выметывает икру, потом вода резко уходит - и малёк не имеет возможности мигрировать в более крупные водоемы и обратно в Волгу.

Благодаря тому, что зимы последних лет выдались очень теплыми, в закрытых водоемах молодь не погибает. Но оказывается настолько многочисленной, что испытывает острый дефицит корма и большую конкуренцию за него, а потому растет крайне медленно. В результате на сегодняшний день многие пойменные озера в нашей местности оказались перенаселены мелкой густерой, которая с большим трудом вырастает даже до ладошечного размера. Ситуация усугубляется тем, что в этих озерах практически не стало хищной рыбы: местную выловили, а новая с Волги не заходит, боясь остаться в плену мелководного водоема.

Вот и получается, что на сегодняшний день мы имеет дело с двумя популяциями густеры: мелкая, тугорослая, которая наводнила закрытые пойменные водоемы (фото 2), и обычная речная, предпочитающая речные глубины и течение (фото 3). Последняя превосходит озерную густеру и по размеру, и по вкусовым качествам, а потому именно речная популяция является более желанным объектом фидерной ловли.

Дотянуться до улова

Речная густера отличается от озерной не только размером, но и повадками. В особенности интенсивностью поклевки – она более резкая, уверенная и легко идентифицируемая. Видимо, жизнь в реке на течении заставляет рыбу действовать быстро и четко, коль скоро речь идет о кормежке.

Как мы уже указали в начале статьи, густера является предвестницей леща во время ночной рыбалки. Однако наш опыт ловли показывает, что две эти рыбы далеко не всегда соседствуют и кормятся вместе.

По сравнению с густерой, лещ для ночной кормежки предпочитает более тихие и менее глубокие места. Вот почему ночью он выходит на протяженные отмели с глубинами, порой не превышающими 2,5 - 3 м. Напротив, густера и держаться, и кормиться предпочитает на глубоких местах. И не ищет тиховодья. Возможно, именно из-за такого сурового образа жизни она медленно растет и уступает в размерах лещу?

Лет восемь назад, еще до того, как мы плотно занялись фидерной ловлей и буквально влюбились в эту снасть, изредка практиковали рыбалку бортовыми удочками с лодки. На свале в русло вставали на два якоря, иначе лодку сносило.

Глубина под бортом была не менее восьми метров и очень сильная тяга. В таких местах ловилась преимущественно густера, не всегда крупная, но всё время активно (фото 4). Причем её активность на глубине не ограничивалась утренними и вечерними часами, как это наблюдается при ловле с берега. Ловля с лодки в итоге нам совершенно не «зашла», но полученный при этом опыт помог при поиске перспективных мест для ловли густеры.

Из-за приверженности этой рыбы к глубине и сильному течению, мест, где можно целенаправленно половить густеру, не так уж и много. Потому что в одних случаях бывает трудно забросить на нужную дистанцию, в других – противостоять стремительному течению и заставить кормушку держаться на дне. Впрочем, и та и другая задача – вполне решаемы, если грамотно скомпоновать оснастку.

Сложность лишь в том, что для работы на сильном течении и дальней дистанции предназначены фидеры тяжелого класса, а густера – рыбка чаще всего некрупная, к тому же требующая активной рыбалки с частыми перезабросами. Вот и получается, что ловить густеру хэви-фидером – это как палить по воробьям из пушки. Но с другой стороны - очень полезный и по-своему интересный опыт. Не всем же уготовано ловить лишь крупняк...

Увеличения дальности заброса мы добиваемся двумя простыми способами. Во-первых, использованием более тонких шнуров. В такой рыбалке они дают сразу три основных преимущества: позволяют существенно увеличить дальность заброса, меньше подвержены воздействию течения, которое способно образовывать лесочную дугу и в итоге сдвигать кормушку с места, и делают снасть максимально чувствительной к коротким, вороватым поклевкам густеры.

Хотя использование тонких шнуров имеет и некоторые минусы, главный из которых – риск отстрелить оснастку при силовом забросе. С учетом того, что кормушки используются от 90 г и тяжелее, отстрелы с тонким шнуром, особенно не самого высокого качества, могут случаться довольно часто. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций или хотя бы свести их к минимуму, на конце шнура мы привязываем несколько метров шок-лидера из достаточно толстой монолески диаметром 0,28 - 0,32 мм. Шок-лидер позволяет смелее делать силовой заброс, к тому же монолеска не так впивается в палец, как тонкий шнур.

Второй способ увеличить дальность заброса – это использование кормушек с хорошими полетными характеристиками. Лучше всего себя показали в этом вопросе кормушки в форме пули (фото 5), однако они плоховато держат дно.

Вот когда кормушка опустилась на дно и в ней еще есть корм, она лежит более-менее надежно. Но как только корм вымывается, тяжесть кормушки становится меньше - и течение начинает перекатывать её по дну. Впрочем, в этом нет большой беды, если место ловли выбрано удачно, а густера активна. Потому что в этом случае поклевка следует вскоре после заброса – еще до того, как кормушка успеет опустошиться.

Естественно, чтобы иметь больше результативных поклевок, мы используем самые тонкие поводки и некрупные крючки из тонкой проволоки. Но такое утончение оснастки тоже таит в себе опасность. Потому что на дальних рубежах помимо густеры и другой некрупной речной бели (синца, сопы, чехони) могут клюнуть и более крупные товарищи – например, язь или голавль. Поэтому приходится искать разумный компромисс между деликатностью и прочностью. И этот поиск ведется на каждой рыбалке, исходя их конкретных условий ловли.

Угощение для всеядной

Пищевое поведение густеры схоже с лещом еще и тем, что на вечерней и утренней зорях эта рыба любит подходить ближе к берегу - на меньшую глубину по сравнению с той, на которой она держится обычно. Только густера не приближается настолько близко к берегу, как лещ, и стоит здесь относительно недолго.

На обильно закормленном для ночной ловли участке густера объявляется, как правило, одновременно с закатом (фото 6), и последующие полтора-два часа проявляет максимальную активность. Ближе к полуночи её поклевки становятся редкими, а потом в течение ночи – единичными. Вторая волна жора у густеры начинается лишь ближе к рассвету, но она короче по времени, и происходит не каждое утро. Впрочем, на отмелях мы в первую очередь ждем леща, а густеру ловим факультативно – когда она клюет.

А вот на более глубоких местах, когда до них удается добросить и заставить кормушку лежать на дне, клёв густеры более стабилен и продолжителен по времени. Наибольшую активность рыба проявляет до полуночи, а вот утром начинает клевать задолго до рассвета, продолжая брать, пока солнце не поднимется над горизонтом довольно высоко. При теплой солнечной погоде через несколько часов после рассвета клёв густеры, даже очень активный, имеет свойство резко и неожиданно «выключаться». Но бывает, что поклевки не прекращаются совсем, они становятся лишь реже, но стабильно продолжаются до полудня. Или насколько хватит у рыболова терпения.

Что касается пищевых предпочтений непривередливой густеры в наживках и насадках, то они, как мы уже упомянули, довольно обширны. Самой ходовой наживкой у нас является опарыш, надетый на относительно тонкий крючок с коротким цевьем и круглым загибом. Прокалываем от трех до пяти личинок покрупнее (фото 7).

Густера приемлемого размера такое угощение берёт охотно (фото 8). А вот надоедливая мелочь начинает вредничать, обсасывая и обрывая по одной личинке - и при этом избегая крючка. В этом случае при перезабросах мы просто удаляем с крючка объеденных опарышей, а вместо них добавляем свежих, чтобы наживка всегда имела объём и шевелилась.

По причине того, что густера мастерски обгладывает крючок, мы редко применяем навозных червей. Разве только в сочетании с опарышем, когда на цевье надевается короткий хвостик червя, а жало прикрывается опарышами. В чистом виде червь, тем более поданный пучком, становится для густеры слишком легкой добычей, а для нас - причиной постоянных пустых поклевок.

Густера – сладкоежка. Она испытывает огромную страсть к сладкой консервированной кукурузе (фото 9), и эта насадка могла бы считаться идеальной, если бы немного лучше держалась на крючке.

Думается, что густеру в кукурузе привлекает не только вкус и аромат, но и яркий цвет. Потому что эта рыба попадается не только на консервированную, но и на вареную кукурузу, которая тверже и пахнет куда менее ярко. Тем не менее, густера, особенно крупная, её охотно ест. Как-то на одной из рыбалок нас стали радовать поклевками сазаны. Однако мешали караси, которые зарились на пучки червей, предназначенных для сазанов. Чтобы свести к минимуму карасиные поклевки, решили ловить на вареную кукурузу. Карась действительно стал клевать реже, но вместо него на крючок неожиданно начала вешаться крупная густера - до полкило, которой вареная кукуруза тоже пришлась по вкусу (фото 10).

Известна и любовь густеры к небольшим бойлам со сладким фруктовым ароматом, в особенности клубничным. Такая насадка очень выручает, когда густера активна, но ловится преимущественно мелочь. Твердые ароматные шарики в состоянии заглотать только отборные экземпляры (фото 11).

Густера благосклонно относится к любой прикормке, поэтому не угодить ей – это надо постараться. В первую очередь приходится думать не о вкусовых качествах, а о физических свойствах прикормочной смеси. Поскольку ловля происходит на дальних рубежах, большой глубине и сильном течении, необходимо утяжелять смесь, чтобы она меньше растаскивалась течением и могла образовать более-менее сносный кормовой стол. В качестве утяжелителя лучше всего подходит глина, но в разумных количествах.

Густера радостно приветствует добавление в прикормку животного компонента. Но, если честно, с «животкой» в прикормке мы экспериментируем нечасто. Дело в том, что расходы прикормки во время ловли на большой реке довольно существенные (10 л на двоих за рыбалку уходит легко) - и использование животного компонента существенно удорожало бы нашу рыбалку без особой на то нужды. Но пару лет назад через знакомых спортсменов, осуществляющих оптовые закупки наживки для собственных нужд, мы приобрели по случаю пару литров опарыша. И вот благодаря этому смогли развернуться в экспериментах!

Хотя спортсмены советовали нам топить либо ошпаривать опарыша перед добавлением в прикормку, мы в середину каждой кормушки помещали 5 - 10 живых личинок - в расчете на то, что на дне они будут привлекать рыбу шевелением (фото 12). И на такую живую добавку густера реагировала крайне положительно.

Так, в обычную ночную рыбалку густера снижала активность через пару часов после заката. Но в тех случаях, когда мы помещали в корм живого опарыша, она активно клевала даже далеко за полночь - и, казалось, оттесняла с кормового стола даже леща. Это нам было невыгодно, поэтому эксперименты с добавлением «животки» в корм мы прекратили. Но бурную реакцию густеры на большое количество опарыша в прикормке взяли на заметку.