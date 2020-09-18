Шнур - наше всё Максим Яхонтов | 18 сентября 2020 г.

Что такое нахлыст без шнура? Действительно, когда дело касается нахлыста, шнур — это всё. В отличие от спиннинговой ловли, совершить заброс рыболову позволяет именно вес шнура, а не приманки. Хуже того, рыболов, использующий неправильный тип шнура, столкнется с большими трудностями при простом забросе, при этом отгоняя всю рыбу вокруг. Поэтому многие производители стремятся создавать шнуры для определённых условий ловли и рыболовов разных уровней подготовки.

И в этой статье мне бы хотелось познакомить вас с новинками одного из лидеров рынка — компании Guideline.

2020-й — это год, когда компания Guideline предпринимает новые шаги в производстве и упаковке шнуров для нахлыста. Всё новые шнуры премиум-класса теперь делаются из полиуретанового покрытия, заменяющего ранее применявшийся ПВХ, которое выделяет вредные пластификаторы (фталаты) в воду.

Новые шнуры - невероятно гладкие, лучше плавают и имеют меньше «памяти» благодаря совершенно новому покрытию Triple Layer Technology. TLT обеспечивает улучшенные характеристики заброса, более эффективную ловлю и контроль поклевки, а также дополнительную надежность. Нахлыстовые шнуры упаковываются в новые коробки, изготовленные из переработанной бумаги с УФ-покрытием на водной основе, и Guideline удалили из упаковки все пластиковые катушки, чтобы уменьшить объем при транспортировке и количество отходов. Только в прошлом году было собрано 1200 кг отходов от пластиковых катушек. Выбирая эти шнуры, вы получаете самые, если можно так выразиться, экологичные шнуры на рынке.

Некоторые из шнуров сохранили ту же конусность, что и их предшественники. Bullet по-прежнему тот же, но с новыми и лучшими материалами. Fario Tactical — это новый Presentation с утонченным конусом. У Fario Elite такая же конусность, как у Fario.

Fario Distance — это новая длинная средняя часть головы шнура, которая занимает середину между головами Fario Elite и High Water / Experience. Power Presentation — это также новая линейка для ловли на сухие мушки при ветре. И не в последнюю очередь, Coastal Evolve теперь также поставляется в полностью плавучей версии, чтобы справиться с мелководной рыбалкой вдоль береговой линии.

Bullet

Bullet 2.0 имеет длину головы 9,25 метра (30 футов) и общую длину 30 метров (98 футов), что идеально подходит для работы на средних и дальних дистанциях. Мощный передний конус длиной 5,5 метра (18 футов) обеспечивает бескомпромиссную презентацию всех типов мушек.

Оранжевый цвет «восходящего солнца» ранинга доходит до середины заднего тейпера и указывает правильную длину шнура, который следует держать вне кончика удилища для максимальной нагрузки на удилище при забросе.

Fario Tactical

Fario Tactical разработан для небольших рек и озер, где презентация важнее дальнего заброса. Он работает с нимфами и сухими мушками с полным контролем и точностью заброса на коротких и средних расстояниях (< 20 м), а также с небольшими стримерами, но в основном этот шнур для скрытой и деликатной презентации. Конструкция шнура и длина головы настоятельно рекомендуются новичкам, т.к. вы правильно нагружаете удилище с относительно коротким выпуском шнура за пределы кончика удилища.

На открытых участках озер или рек вы чаще сталкиваетесь с ветром, и Fario Tactical гораздо меньше подвержен его влиянию, чем два других представителя этой серии. Отличный выбор для новичка, чтобы изучить основы заброса.

Короткая голова длиной 9,25 метра с легкостью выполняет презентационные забросы. Основной вес сконцентрированы ближе к задней части головы, близко к удилищу, чтобы обеспечить безупречное качество заброса. Эта шнур можно считать номером 1 для изучения различных забросов с воды (spey). Более короткая голова по сравнению с Elite и Distance значительно упрощает фазу заброса и якоря, и вам нужно гораздо меньше места для этого.

Как и другие линейки Fario, Tactical также имеет длинный передний конус длиной 5,5 метра (18 футов), который обеспечивает плавный переход мощности и скорости для создания изящной презентации. Задний конус составляет 1,65 метра (5,4 фута), что делает его устойчивым и жестким в воздухе. Задний конус превращается в удобную 3-метровую «линию» перед тем, как переходит в более тонкий раннинг.

Fario Elite

Этот шнур сочетает в себе лучшее из двух представителей серии и является настоящим универсалом линейки Fario. Конический профиль, аналогичным линейке Fario Tactical, но с увеличенной длиной головы - от 10,1 метра у WF 3 и 4 до 10,6 метра у WF 5 - 7, он находится между короткой головой Fario Tactical и более длинной головой Fario Distance. Это делает его превосходным универсальным инструментом.

Он отлично справляется со всеми видами забросов и, кроме того, обладает великолепным балансом и точностью для точных презентаций на средних и дальних дистанциях. Fario Elite подходит рыболовам любого уровня подготовки, ищущим наиболее универсальную комбинацию различных типов забросов, длины и места для ловли.

Fario Elite имеет относительно длинный передний конус длиной 5,5 метра (18 футов), который обеспечивает плавное построение петли. Важное свойство шнура, предназначенного для ловли рыбы, которая требует легкой и точного подачи мушки.

Fario Distance

Fario Distance — хорошее решение для ловли одним и тем же шнуром, но в разных типах водоемов. Он неплохо годится для работы на близком расстоянии, и отлично подходит для ловли на средние и длинные дистанции. Это шнур для тех, кто любит дальние забросы и оверхед. Более длинное тело требует больше места для заброса по сравнению с Tactical и Elite, и то же самое при забросе Spey. Fario Distance для опытных нахлыстовков подойдет лучше, чем для новичков.

Fario Distance — это голова 12,1 метра (44,3 фута), передний конус 6,5 метров (21 фут) и довольно короткий задний конус 2 метра (6,5 фута). Хороший баланс между длинным передним конусом, средней частью тела и задним конусом. Относительно тонкий раннинг увеличивает время нахождения лески в петле и обеспечивает хорошую стреляемость и дальность заброса.

Power Presentation

Power Presentation разработан для таких ситуаций, когда вы планируете рыбачить в малых и средних водоёмах и вам нужно подать свою мушку с помощью поводка длиной более 15 футов.

Уникальный конус и распределение веса, сконцентрированные на первых 5 метрах головы длиной 9,3 метра, увеличивают скорость и мощность разворота петли к концу заброса. Это помогает переворачивать длинные поводки, а также бороться с сильным встречным ветром. Шнур легко забрасывается, прекрасно сбалансирован и хорошо работает с большинством забросов, но немного проигрывает в забросах spey из-за того, что вес распределяется в передней части головы.

Power Presentation имеет среднюю длину головы 9,3 метра (30,5 футов), довольно короткий передний конус длиной 2,2 метра и достаточно короткий задний конус 2 метра (6,7 футов).

Coastal Evolve WF

Совершенно новый шнур Coastal Evolve WF имеет оптимизированный конус с немного большей массой в передней части, что позволяет без усилий переворачивать мушку даже в прибрежной волне. Шнур разработан специально для ловли морской кумжи, морского окуня, кефали и других прибрежных видов рыб, обитающих на мелководье и требующих тщательной и точной презентации независимо от погодных условий. Цвет головы Coastal Slow Intermediate — Ice Green, а голова Fast Intermediate немного более темного цвета Sea Green.

Длина головы составляет 9,8 метра. Задний конус имеет длину 4 метра с гладким конусом, что обеспечивает очень хорошую стабильность, когда вы хотите забросить очень далеко. Общая длина 32 метра.

Покрытие такое же, без «памяти», гладкое и долговечное, его многие узнают по предыдущей версии Coastal. Сердечник шнура Direct Contact растягивается всего на 5%, что создает отличный контакт с мухой и передает малейшие касания рыбы. Покрытие, не содержащее ПВХ, без пластификатора, и исключительная долговечность делают Coastal хорошим экологичным выбором.

Несмотря на свое назначение прибрежной ловли, Costal можно выделить как прекрасную альтернативу для рыбака, который ловит радужную форель и форель в стоячей воде.

И это только часть новинок, которые мы ожидаем в этом году от Guideline.

Те, кто следит за новинками рынка, уже не раз отмечали для себя, что Guideline лидирует на рынке по части внедрения новых концепций и технологий. И это по праву выводит его продукцию на позицию №1 среди шнуров для нахлыста.

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