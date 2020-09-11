Не было печали - просто уходило лето Николай Линник | 11 сентября 2020 г.

Три моих поисковых рыбалки по границе лета и осени 2019-го могу с уверенностью назвать лучшими фидерными рыбалками сезона открытой воды того года. Почему – сейчас с удовольствием расскажу.

Лето в прошлом году уходило как-то совсем уж по-английски - не попрощавшись. На смену изнуряющей 30-градусной жаре, властвовавшей почти шесть недель, вдруг пришёл грозовой фронт - и буквально за ночь температура воздуха понизилась на два десятка градусов. Казалось бы, спасительная прохлада оживит всё вокруг, но не тут-то было: на перемену погоды подводные обитатели ответили глубочайшей депрессией. На протяжении недели я пытался подобрать ключик к закапризничавшей вдруг рыбе, но всё было тщетно.

Анализируя очередной провал, произошедший при, казалось бы, идеальной погоде (в тот день дул умеренный ветер против течения реки, а солнце пряталось за редкой пеленой облаков), я подумал: а не является ли причиной бесклевья банальное отсутствие рыбы в ставших привычными летних местах?

Неужели лещ так быстро перешёл на осеннее расписание жизни? Ведь совершенно не кушать в преддверии осени он не может, а, значит, мне, в первую очередь, нужно постараться найти точки, куда рыба выходит на кормежку. Единственный способ разгадать эту загадку – провести разведку. Забегая вперед, скажу: результаты этой разведки оказались ну очень неожиданными. Но обо всём по порядку.

День первый

Порывистый западный ветер гнал по небу низкие тучи, то и дело грозившие пролиться дождем. По всей акватории реки катила высокая волна. Если бы не зеленая листва на деревьях, вполне можно было бы подумать, что на дворе октябрь. К моменту моего появления на берегу тот был плотно оккупирован скучающими рыболовами. Клёва не наблюдалось никакого.

Оценив обстановку, я решил остановиться в точке, где заканчивалась обширная русловая яма. Рельеф дна здесь стандартный для всех речных прижимов. Узкая каменистая отмель у берега вдруг срывается в достаточно крутой свал, такой же каменистый.

Далее русло реки представляет собой ровную канаву с песчаным дном, глубиной около шести метров. Чуть ниже по течению реки располагаются два коренных переката, где глубина уменьшается до 2,5 – 3 м. Один из этих перекатов оказался уже занят - мужичок в коротких резиновых сапогах на 4-метровую удочку «а-ля болонка» ловил здесь в проводку.

Меня поразило то, что забрасывая поплавок буквально себе под ноги, на длину удилища, он смог наловить около пяти килограммов рыбы. Среди его трофеев значился и подъязок, весящий граммов 700. Мужичок ловил на битую ракушку, битой же ракушкой он и прикармливал.

Я расположился метров в пятидесяти выше его, на яме. Первоначальный мой замысел заключался в том, чтобы попытаться обловить и свал, и русло реки. Поскольку течение в этом месте довольно сильное, я поначалу оснастил фидер тяжелой 120-граммовой кормушкой.

Вообще, к тяжелым кормушкам я отношусь с большой долей недоверия - они чрезмерно огрубляют снасть. Но здесь особый случай. Острые и многочисленные камни и ракушки на свале представляют серьезную угрозу и для лески, и для самой кормушки. И чем меньше будет ползти по дну оснастка – тем больше шансов, что она благополучно извлечется из воды. При ловле в таких условиях поводок - обязательно длинный, 100 см и более. С таким поводком протаскивать снасть, а тем более с рыбой на крючке, через крутой свал намного удобнее.

Начать рыбалку я решил с довольно крупными, 8-го номера, крючками. По моему стратегическому замыслу, объемная приманка должна быть более привлекательной для рыбы.

Для рыбалок в городской черте, где рыба привыкла кушать каши, я применяю незамысловатый, но очень удачный состав прикормки, который практически никогда меня не подводит. Основу её составляют по отдельности сваренные горох и пшено. Причем горох должен оставаться чуть-чуть твердоватым.

В моём понимании, готовая для прикормки горошина при сдавливании её между пальцами должна распадаться только при определенном усилии. В большинстве случаев я добавляю в свой прикорм стакан-два сухого «Геркулеса» и стакан молотых семян какой-нибудь масличной культуры - рапса или подсолнечника.

Готовая сухая смесь «из пакета» используется разве что в качестве связующего элемента. И её доля в готовой прикормке обычно не превышает 30%. Ну и, конечно же, животный компонент. Его в прикормку я добавляю, не жалея. Полулитровая банка мертвого опарыша и стакан рубленых червей – это необходимый минимум. А если удается раздобыть мотыля и кастеров – совсем хорошо. Их я использую порционно, добавляя по щепотке в каждую кормушку.

Первый час рыбалки прошёл без единой поклевки. С прикормкой было всё в порядке - после двухминутной паузы кормушка оказывалась пустой. Насадка на крючках тоже регулярно обновлялась. А лещ никак себя не проявлял. Сосед с удочкой тем временем с завидной регулярностью вытаскивал из воды увесистых густёрок. В этой ситуации остается выбирать из трех вариантов: либо ждать подхода рыбы, либо сматывать удочки и ехать домой заниматься другими делами, либо кардинально менять первоначальный план рыбалки. Я решил остановиться на третьем варианте.

Собираю легкий фидер, оснащаю его 25-граммовой кормушкой, ставлю метровый поводок диаметром 0,14 мм. А чтобы пара-тройка опарышей или «бутерброд» из парочки опарышей и кусочка червя выглядели для рыбы более привлекательно, размер крючка уменьшаю до № 14. Попросив у соседа разрешения разместиться рядом, устраиваюсь в самом начале переката. Заброс снасти я сделал с расчетом, что сносимая течением кормушка будет выкатываться на переднюю часть переката.

…Первая поклевка происходит буквально через пару минут. От неожиданности я запоздал с подсечкой. Опарыши на крючке оказались нетронутыми. Может, рыба атаковала кормушку? Следующая поклевка носила тот же характер: несколько резких загибов вершинки, холостая подсечка, а насадка на крючке снова не тронута. Наверное, насадка из четырех опарышей слишком велика для рыбы? Уменьшаю размер крючка до № 16. На такого «малыша» более двух личинок не уместишь. Но ведь это мне и нужно.

Стоило кормушке на несколько секунд прекратить свое движение по дну, как вершинка удилища уже заплясала от рывков рыбы. Подсечка - и первая густера отправляется в садок. Потом попалось несколько увесистых белоглазок и подлещик. Жизнь начала обретать краски.

А вот и интересная поклевка: квивертип плавно загнулся к воде - и так же, не спеша, выпрямился. После подсечки рыба быстро пошла вниз по течению. Зажать фрикцион на катушке я не мог: слишком тонкая на поводке стояла леска, а «мягкое» удилище работало на пределе своих возможностей. Мне не оставалось ничего другого, как идти по берегу вслед за рыбой - и при каждой её остановке пытаться укоротить леску. Через несколько минут дрожащими от волнения руками мне удается завести в подсак красивого златобокого леща. И, тем не менее, в то, что поклевка произошла в каких-то семи метрах от берега, верилось с трудом.

После первой поклевки буквально через 5 минут состоялась вторая - и снова лещ, и снова мне пришлось идти за ним вдоль берега. Маленький крючок сработал великолепно. Его жало прочно сидело в самом краешке рыбьей губы - и мне с трудом удалось извлечь его.

Теперь я приблизительно представлял себе картину распределения рыбы в водоеме. Стая леща сгруппировалась на перекате. А буквально в десяти метрах от него, на яме, рыбы не было. Более того, рыба сильно осторожничала - и оттого лучше клевала на маленькую насадку.

Поклевки происходили с периодичностью в 10 - 15 минут. Конечно, при вываживании с каждой рыбиной мне приходилось повозиться, но не случилось ни одного схода.

Ветер сделался еще более сильным. Но на интенсивность поклевок это никак не повлияло. А вот когда небо неожиданно очистилось от облаков, перекат замолчал, зато проснулся свал. Лещ сместился к его подножью - и продолжал кормиться. Поклевки порой происходили сразу, как только кормушка падала на дно. Вот только размерчик рыбы немного помельчал.

Теперь в улове преобладал подлещик в 300 - 600 г. После полновесных лещей, пойманных на легкую снасть, подобная рыбалка сильно потеряла в ощущениях. Кстати, в тот день пробовал я и кукурузу. Рыба полностью её проигнорировала. Не порадовал поклевками леща и красный навозный червь.

День второй

Это утро выдалось еще более ветреным и холодным. Еще до восхода солнца я стоял на берегу реки. На то, что в такую холодину лещ будет клевать с самого утра, я не рассчитывал, но после вчерашнего успеха появился реальный риск, что «рассекреченное» накануне место окажется занято другими рыболовами. И особенно бывает обидно, если пришедший раньше тебя счастливчик так и просидит на нём, не увидев ни одной поклевки. Но, к счастью, перекат, подаривший мне накануне чудную рыбалку, был свободен.

Готовлю прикорм. Нацелившись на избирательную ловлю леща, сегодня я намеренно уменьшил количество вареного пшена, а вместо жареных семечек сдобрил смесь сладким сиропом с ароматом бисквита. В результате прикорм получился несколько тяжеловатым, с большим количеством крупных элементов. Первые минуты рыбалки я просто кормлю рыбу, опорожняя кормушку через каждые 30 секунд.

Приблизительно через полчаса начались первые поклевки. И снова златобокие красавцы крутились у подножья переката. Но вдруг рыба внезапно замолчала. На протяжении полутора часов не вижу ни одной поклевки. Даже мелочь не теребит насадку. Пробую менять дистанцию, длину поводка – всё тщетно.

Без работы на ветру становится зябко. Даже приходится выбирать положение так, чтобы солнышко светило в спину. И это в августе! Рыба вернулась так же внезапно. И снова заработал перекат. Так на протяжении всего дня рыба и клюет - набегами. После нескольких поклевок следует пауза протяженностью до получаса. Потом еще несколько поклевок – и снова пауза.

Несмотря на холод, рыбалкой я остался доволен. Лещ преподнес мне еще один урок, о котором теплым летом я успел позабыть. Стоило всего несколько дней постоять холодной погоде, как рыба перешла на осеннее расписание жизни. Её выходы на кормежку были еще по-летнему мощными, но осенняя периодичность уже брала верх. И на последующих рыбалках это обязательно нужно учитывать.

День третий

Похолодало еще больше. Утром столбик термометра за оконной рамой едва дополз до плюс восьми. Сильный, порывистый ветер гнал по небу низкие тучи, которые раз за разом поливали землю холодным дождем. После двух показательных выступлений на реке о рыбалке не думалось, пока… Пока около одиннадцати не позвонил друг и захлебывающимся от возбуждения голосом поведал, что всё утро у него бойко клюет подлещик от 300 до 600 г.

О том, что сегодня можно было бы и дома остаться, не возникло и речи. В общем, на берегу реки я оказался около часа дня. Подбивший меня товарищ честно предъявил мне садок, в котором уже плескалось килограммов пять разнокалиберной рыбы, среди которой значилось два полновесных леща. Становлюсь рядом с ним. Кроме нас на берегу наблюдается еще человек 8 рыболовов. Пока я собираю снасти, рыбачки то и дело вытаскивают из реки мерных подлещиков.

Промер глубины поверг меня в шок. На удалении 70 м от берега глубина реки не превышала и двух метров. 80-граммовая кормушка достигала дна на счет «три», а дотянуться снастью до фарватера вообще не представлялось возможным.

Конечно, ловить леща на такой мели мне приходилось, но вот только в тишине. А тут на берегу шум, топот. Что ж, принимаю решение облавливать дальние подступы к берегу, постаравшись банально раскормить рыбу. В качестве прикормки сегодня я применил всё тот же купаж из гороховой и пшенной каш, к которым была добавлена пачка прикормки «из магазина». Рубленых червей и мертвых опарышей я добавлял порционно в каждую кормушку - в целях экономии.

Первой поклевки долго ждать не пришлось. Но размер рыбы для тяжелого фидера оказался явно маловат. Не обращая на это внимания, я упорно следую выбранной тактике - и обильно кормлю подводных обитателей: каждые две-три минуты в воду отправляется очередная порция корма.

Пошёл третий час рыбалки. Клёв мелочи заметно ослабел, кое-кто из соседей по берегу засобирался домой. И тут на моём фидере происходит классический лещовый «откат». Моя стратегическая хитрость сработала - я дождался выхода рыбы на кормежку! Теперь нужно работать быстро. Ведь сколько будут продолжаться поклевки, точно сказать невозможно.

Следующая поклевка происходит уже через минуту. Но этот лещ сорвался через несколько метров - видно, засекся плохо. На всякий случай перевязываю поводок. Чаще всего именно острота жала крючка является первопричиной таких вот сходов. И досаднее всего бывает не сам факт потери трофея, а то, что это может насторожить всю стаю рыбы. К счастью, лещи остались на месте - и поклевки происходят едва ли не на каждом забросе. Но всё хорошее быстро проходит - приблизительно через полчаса раздача закончилась.

Понимая, что стая рыбы ушла, я всё еще, больше по инерции, продолжаю кормить точку. И тут, завозившись с размешиванием прикормки, краешком глаза замечаю еще одну мощнейшую поклевку! Вот в воде засверкало серебро рыбьей чешуи, только плавники у этого «леща» оказались алые. Ба, да это же язь! Вот это боец! Увидев подсак, язь предпринимает отчаянные попытки освободиться от крючка.

Когда до дужки подсака остаются считанные сантиметры, язь делает отчаянный бросок в глубину - и сматывает со шпули метров 10 лески. Но где-то с пятой попытки буян оказывается в подсаке. Оценить истинные размеры трофея я смог только на берегу - красавец весил не менее двух килограммов. Такие экземпляры попадаются нечасто. После этого сражения ловить рыбу стало не так интересно. Достаю из воды еще парочку подлещиков, которые вернулись на прикорм после ухода «хозяев», и сматываю удочки. Спасибо тебе, лето, за такой яркий финал!

Выводы

1. При резких перепадах температуры, которые характерны для границы лета и осени, лещ быстро покидает летние стоянки вдоль русловых бровок и переселяется поближе к перекатам. Уже через несколько дней после начала осеннего похолодания в поведении рыбы начинает проявляться характерная для этой поры года периодичность в питании. Для каждого конкретного участка реки время выхода рыбы на кормежку может быть разным, но на одном и том же участке рыба придерживается «расписания» с разбежкой в 15 - 30 минут.

2. В моменты депрессии, вызванные резким изменением климатических условий, рыба начинает настороженно относиться к объемным насадкам. И соблазнить её на поклевку можно маленькой по размеру насадкой, поданной на длинном тонком поводке и маленьком, №№ 16 - 18, крючке.

3. Так же, как и летом, на осенних рыбалках нужно стараться использовать в прикормке как можно больше компонентов. Такое разнообразие не только очень нравится рыбе, но и позволяет рыболову смелее экспериментировать с насадкой на крючке.

4. Если рыба капризничает, даже если не было поклевки, после каждого заброса старайтесь изменить внешний вид насадки. В этом случае сильно выручают всевозможные «бутерброды», разноцветные опарыши и дипы, в которые полезно обмакивать насадку.

Экспериментируйте, наблюдайте, анализируйте сделанное - и удача вам обязательно улыбнется. Рыбачьте в удовольствие!