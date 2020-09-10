Нюансы ловли щуки на «мушку» Геннадий Шеляг | 10 сентября 2020 г.

О практике ловли щуки, такого распространенного в наших водоемах и популярного среди рыболовов хищника, уже сказано и написано столько, что запросто соберется гигантская библиотека. Думаю, недостаточно представленными будут в этом библиотечном собрании лишь аспекты применения нахлыста. Я постараюсь восполнить этот пробел, используя личный опыт щучьей рыбалки в Мурманской области. Могу сказать, что все нюансы техники и тактики ловли, описанные мной, можно использовать и в других регионах.

Снасть – она для наслаждения процессом рыбалки

Для начала я хочу рассказать о том, как сделать ловлю щуки на «мушку» максимально интересной, зрелищной и содержательной.

Обычно для щучьей ловли продавцы-консультанты нахлыстовых магазинов рекомендуют одноручники 7-го – 8-го классов, оснащенные соответствующими катушками и шнурами.

В этом есть своя неоспоримая логика, потому как очень объемные щучьи «мушки» забросить на нужное расстояние снастями более легкого класса очень сложно, даже если у вас хорошая техника заброса - энергии шнура легкого класса всё равно недостаточно, чтобы разворачивать большие приманки. А делая более силовой заброс снастями легкого класса, вы в результате получите неуправляемое движение «мушки» в воздухе. Это в свою очередь может привести к ударам приманки о бланк удилища, следствием чего частенько бывает поломка последнего.

Кроме того, сильно возрастает риск поймать на «мушку» самого себя, что тоже, согласитесь, малоприятно. Хорошо, к слову, когда нахлыстовик кроме заброса из-за головы владеет техникой кольцевых и спей-забросов. Это уж точно избавит при забросе тяжелой «мушки» от вышеуказанных казусов.

Могу утверждать, что с одноручником 8-го класса вы в полной мере сможете почувствовать достойное сопротивление щуки до 8 – 10 кг и вести с ней бескомпромиссную борьбу при вываживании. Однако не думаю, что существует много мест, где удается постоянно ловить рыбу такого размера.

Лучше «помучиться» с легкой снастью

Что же делать для того, чтобы получать удовольствие и драйв от ловли рыбы на 1 – 2 кг и даже легче? Ответ очевиден – использовать нахлыстовую снасть меньшего класса. Это может быть 5-й и даже 4-й класс. Удилища подходят среднебыстрого строя длиной 2,7 – 3 м. Требований к катушкам особых нет, они просто должны вмещать шнур с лидером и 100 м 20-фунтовой прочности бэкинга. К слову, не стоит забывать про свободный зазор в 3 – 5 мм, который должен оставаться на катушке после намотки на неё всех компонентов.

Хочется сделать оговорку, что при выборе класса снасти многие, особенно начинающие нахлыстовики, берут в расчет вид и размер рыбы, какую они могут поймать, когда в первую очередь нужно учитывать условия ловли и размеры приманок, которые необходимо будет использовать.

Так, взяв в руки одноручное удилище 4-го, например, класса, которое ощущается в руке как невесомый хлыстик, они задают вопрос: «А смогу ли я на это вытащить рыбу на 3 – 4 кг?». Конечно же, нет, если не пользоваться катушкой и свободным шнуром, чтобы гасить рывки крупной рыбы. Если форсировать события и тянуть, как говорится, нахрапом.

Если пытаться поднимать рыбу удилищем, скажем, на крутой берег. В таком случае действительно не вытащить рыбу даже меньшего размера. Если же умело использовать технику вываживания, не торопиться и спокойно контролировать весь процесс, то даже с относительно тонким поводком можно приземлить рыбу в 10 кг и более 4-м классом. Безусловно, в отдельных случаях снасть большего класса поможет вам спасти трофей.

Однако я думаю, что читатель согласится со мной в том, что лучше «помучиться» с легкой снастью, вываживая крупную рыбу, чем на мощную снасть вытаскивать без всякой борьбы рыбу небольшого размера.

Секреты производителей удилищ

Продолжу тему легкой снасти для ловли щуки. Шнур практически всегда нужно выбирать на один класс выше вашего удилища. Открою маленький секрет производителей нахлыстовых удилищ. Те фирмы, которые практикуют безусловную пожизненную гарантию удилищ, обычно принижают класс своих удилищ.

Делается это чисто с экономическими целями при осуществлении гарантийных обязательств после поломки удилищ. Ведь примерно 90% поломок вообще происходит из-за перегруза бланка во время забросов. Обычно это случается с рыбаками, которые в состоянии купить себе дорогое удилище, но не владеют приличной техникой заброса - они прикладывают при нём чрезмерную силу, что и приводит к поломкам.

При использовании же шнуров на класс ниже удилища, что достигается с помощью таких вот финтов ушами производителей, поломок, соответственно, будет меньше. Исходя из вышесказанного, для удилища 5-го класса, например, чаще всего подойдет шнур 6-го класса. Для ловли щуки более приемлемыми будут короткотелые шнуры с короткой и тяжелой торпедой. В маркировке таких шнуров присутствуют обозначения «Streamer», «Short Head», «Shooting Head», «Pike».

Красивая «мушка» – для эстетического удовольствия

Тонущие лидеры для ловли щуки в снастях легкого класса лучше вовсе не применять, а осуществлять заглубление приманки за счёт длинных пауз после заброса. Ловить в таком случае лучше на глубинах не более двух - трех метров. Подлесок диаметром 0,25 – 0,32 мм (в зависимости от условий ловли) нужно использовать длиной 2,5 – 3 м. В качестве неперекусываемого поводка стоит использовать специализированный нахлыстовый поводочный материал для ловли зубастых хищников.

Такой поводочный материал должен позволять привязывать «мушку» обыкновенным узлом и может легко связываться с капроновым или флуорокарбоновым подлеском. «Мушки» для зубастой хищницы – это поле для фантазий нахлыстовика.

Они, конечно, влияют на уловистость, но больше - на эстетическое наслаждение применяющего их и на его настроение во время рыбалки. Принципиальными моментами можно считать их размеры, цвет, скорость заглубления и правильность «игры» в толще воды.

Ловля с поверхности - самая зрелищная

Поскольку снастями легкого класса трудно забросить большие, объемные и тяжелые «мушки», стоит использовать нахлыстовые приманки среднего и небольшого размеров. Видимый размер «мушки» можно увеличивать за счет использования больших легких крючков и яркой синтетики, которая при попадании в воду придаёт видимость большого размера и объема. Там, где щука стоит на глубине менее метра, хорошо ловить на приманки, плавающие по поверхности.

Нет ничего интереснее, чем видеть, как зубастая разбойница атакует в поверхностном слое. Если говорить о Кольском полуострове, то щука здесь оккупирует заросшие травой заливы и лагуны, прилегающие к рекам и озерам. В солнечную погоду она может выходить на самую мель и сбегать прямо от ног при вашем неосторожном приближении.

Травмы могут быть серьезными

Просматривая множество видео в сети о ловле зубастой разбойницы, я обращал внимание на то, что некоторые самоуверенные рыбаки поднимают из воды утомленную вываживанием щуку, взявшись пальцами за приманку или леску. Но я, например, однажды поплатился за подобную беспечность.

Попалась мне как-то небольшая щучка на стример, связанный на нахлыстовом одинарнике с длинным цевьем. Причем зацепился тот за самый краешек пасти, и я решил, взявшись за длинное цевье, что быстро освобожу рыбу от крючка. Ну, надоело мне на тот момент каждый трофей брать в подсачек. И тут щука резко крутанулась - и очень глубоко разрезала острейшими зубами большой и указательный пальцы, а в одном месте - почти до самой кости. Никому не пожелаю такой раны. Надеюсь, вы поняли - чтобы свести риск травмы на нет, рыбу нужно брать только подсачеком.

Для освобождения от крючков именно щуки используйте корнцанг, и он должен быть непременно длинным. Если приманка сидит слишком глубоко в пасти щуки, освобождайте крючки, продевая корнцанг через жабры. А если вы пользуетесь для освобождения хищницы от приманки еще и зевником, не стоит держать пальцы с корнцангом в зоне смыкания опасных челюстей.

От зубов щуки нужно беречь не только ваши руки, но и уловистые «мушки», которые легко разрушаются, если долго находятся в пасти хищницы. Они вам обязательно пригодятся при ловле настоящих трофеев.

Щука может появиться ниоткуда

В водоемах с чистой и прозрачной водой, где присутствует крупная щука, никогда не опускайте руки в воду, освобождая пойманную рыбу. Даже на глубине в полметра зубастый монстр может появиться молниеносно, буквально ниоткуда, и, набросившись на рыбёху в ваших руках, сильно их поранить.

Не смейтесь, со мною и моими приятелями такое случалось. По той же причине не стоит мыть и полоскать руки в не абсолютно безопасных местах. Рыбаки нередко подшучивают, что, дескать, нельзя купаться в диких местах без плавок. Возможно, это уже слишком, хотя определенная доля здравого смысла тут есть.

Не поддавайтесь на притворство щуки

Техника ловли нахлыстом заключается в системном облавливании рабочих точек метр за метром, если вы не охотитесь за конкретно увиденной рыбой. Поклевки щуки при использовании снасти легкого класса сродни тому, как будто кто-то дергает вас за рукав.

Вываживание крупной рыбы легким одноручником осуществляется очень осторожно. Зубастая разбойница – это та рыба, которая может делать вид, что уже сдалась, но перед самым подсачеком отчебучить такой кульбит, который даже собьет вас с ног или поломает удилище. Обязательно будьте готовы к этому.

Надеюсь, мои советы вам помогут сделать ловлю щуки нахлыстом более интересной и незабываемой!