Ловля бычка на спиннинг. Часть 2 Павел Ситников | 11 ноября 2019 г.

(Окончание, начало в предыдущем номере)

Бычок – типичная донная рыба прибрежных вод, потому самые эффективные для него - различные джиговые оснастки с мягкими силиконовыми приманками, позволяющие обловить дно с различной скоростью и интенсивностью анимации «резины». Всё это помогает быстрее выполнить локацию скопления рыбы и эффективно спровоцировать хищника на поклевку.

Джиговые донные оснастки

Впервые поймать бычка спиннингом мне удалось именно на джиговую оснастку, причем параметры у той были совсем не «бычковые». Я тогда ловил окуня на офсетники с небольшими твистерами, оснащенными грузами в 16 - 20 г. В какой-то момент клёв крупного окуня прекратился, зато стал попадаться бычок. И с тех самых пор бычковый клёв стал для меня предвестником остановки клёва других хищников.

Почему? На мой взгляд, тут всё закономерно и укладывается в правила пищевой цепочки обитателей водоемов. Известно, что бычки являются лакомством для окуня и судака (именно это, кстати говоря, и обуславливает популярность мягких приманок в цветах, которые принято называть «машинным маслом», взгляните на фото на заставке). И когда отходят от берега стайки более грозного хищника – может вылезти из камней скрывавшийся там бычок и активничать на этом участке.

В процессе увлечения джигом во всех его проявлениях я постепенно дошёл до понимания ловли бычка. Однозначно могу сказать, что рыбалка эта интересная, азартная и увлекательная. Мне больше всего нравится ловить на самые маленькие, до 5 см длиной, силиконовые приманки с круглыми 2 – 5-граммовыми грузами. Классический джиговый монтаж позволяет эффективно оживлять мягкую приманку.

Проводки могут быть совершенно разными. От универсальной равномерной с паузами и без до экспериментальных рывковых с различной амплитудой и частотой. При использовании активных приманок (а это твистеры, виброхвосты и различные «рачки» с щупальцами, усиками и ножками), которые оживляются самостоятельно со старта движения, зачастую равномерная проводка с различной скоростью и паузами является самой эффективной. Примером «резины» с собственной «игрой» могу назвать твистеры Ecogear ParaMax 2” (фото 1). Больше всего мне нравятся монтажи с огрузкой 2 - 3,5 г, с маленькими твистерами они хорошо летят и достают до зон концентрации бычка. А когда рыба стоит у берега, тогда груз можно ставить даже 1,5 г.

Очень эффективными будут и маленькие виброхвосты. Яркими примерами таких приманок будут модели Keitech Swing Impact 2” (фото 2). Виброхвосты, как и твистеры, могут сильно отличаться друг от друга по форме, мягкости материала, запаху, «игре» и плавучести. Это делает возможным избирательно и осмысленно применять приманки в конкретных условиях.

Пассивная же «резина» представляет собой самый сложный тип мягких приманок и, как следствие, самый интересный. Почему так? Причина проста: на равномерной проводке приманка не заводится и не играет, её анимирование зависит только от манипуляций рыболова всем комплектом снастей поэтому такая «резина» требует творческого подхода к проводке, который ограничен только лишь вашей фантазией. Лично мне интересно ловить на тонких «червей» (фото 3), я пытаюсь анимировать их таким образом, будто в воде перемещается реальный земляной червяк. Нужны плавные потяжки удилищем с паузами, которые заставляют тело «червя» извиваться.

Другой тип пассивных приманок - слаги. Это «силикон», имитирующий слизней, улиток, тех же червей, мальков и прочих организмов. Многие модели имеют толстое тело и сужающийся хвост. Например, как у Magbite Booty Shake 2” (фото 4). Но вообще слаги бывают в невероятном количестве вариантов исполнения. Они сделаны из самых мягких и гибких материалов, их податливые хвостики даже при незначительном шевелении кончика спиннинга начинают заманчиво колыхаться.

У приманок с собственной «игрой» есть особенность, которая порой является преимуществом перед пассивной «резиной» - при падении заводятся активные части приманки и играют. Даже когда монтаж тонет, уже может произойти поклевка.

У пассивных приманок всё зависит, на мой взгляд, от формы и размера «резины», а также от качества их запаха. Длинные и гибкие конечности после падения на дно и анимации спиннингистом могут привлечь своими движениями даже сытого хищника. А сильный привлекающий запах заставит реагировать агрессивно.

Снасти для такой ловли должны уметь забрасывать легкий монтаж далеко, а также быть очень чувствительными, передавая не только касание дна, но и даже самые осторожные прихватывания мягкой приманки. Все эти аспекты очень важны при ловле маленьких рыб. Касания дна позволяют определять рельеф и с пониманием относиться не только к забросам в нужную зону, но и к правильной проводке на том или ином участке.

Отдельно стоит сказать об атаках бычка. Он хоть и маленький, но очень жадный. Его атаки бывают очень резкими и «звонкими». Лично для меня его поклевки и легли в основу увлечения именно этой рыбой. К тому же его атаки довольно многообразны. Могут быть парные или строенные тычки, могут - разовые и сильные, как у окуня, но чаще всего это пощипывания и покусывания, после которых не стоит подсекать сразу, а лучше подождать, пока вслед за хвостом в бычковую пасть попадет часть тела приманки, из которой при подсечке выскочит жало крючка.

Вот именно для передачи всего происходящего с приманкой на дне и при контакте с рыбой нужны очень чувствительные микроджиговые удилища. Для меня таким в комфортных условиях стал специализированный рок-фишевый спиннинг умеренно быстрого строя длиной 2,31 м и с тестом 0,3 - 5 г. У него полая вершинка, кончик которой передает в руку всё, что происходит с джиговым монтажом на дне. Для сложных условий с ветром и течением, где груз нужен побольше, я предпочитаю более жесткий спиннинг с вклеенной вершинкой типа solid длиной 2,24 м с тестом 0,8 - 9 г.

Стоит отдельно отметить, что для раскрытия возможностей микроджиговых спиннингов требуются катушки (у меня размером 2004 по классификации Daiwa), сбалансированные под легкие приманки и маленькую рыбу, и PE-шнуры диаметром #0,3 - 0,4 (0,09 – 0, 1 мм).

Разнесенные оснастки

Далеко не всегда донный монтаж с жесткой сцепкой приманки и груза будет эффективной при ловле хищника, в том числе и бычка. При жестком типе крепления приманка следует за грузом, вместе с ним тонет, быстро отрывается от дна, поднимает муть, цепляется за растения, ракушки и камни и т.д. На все эти параметры можно влиять в той или иной степени при разнесенных монтажах.

Вообще, разнесенные монтажи, на мой взгляд, более сложные для применения, требующие большего терпения и идей по анимации мягких приманок.

Для себя вижу в них следующие сильные стороны: максимальное замедление проводки (порой можно даже минутами активно играть на одно месте), применимость в условиях с различным донным рельефом водоема и водными препятствиями.

Не самый часто применяемый мной, но довольно эффективный монтаж - дроп-шот (фото 5). Придуманный для отвесного облова с лодки, такой способ очень хорошо подходит для использования в заросших травой и закоряженных местах, для них это самый эффективный монтаж. Как известно, крючок при дроп-шоте находится над дном, вполводы. Но узел, фиксирующий крючок, всегда можно сместить и вверх, и вниз. Но не стоит перебарщивать, т.к. рабочая часть лески (у меня – флуорокарбоновой) - как раз та, которая идет от крючка до груза. И чем длиннее это расстояние, тем больше вариаций для оживления мягкой приманки. Стоит помнить еще и то, что при ловле с берега монтаж не перпендикулярен дну, а порой близок к параллельному к нему расположению, особенно на свалах. Это стоит учитывать!

На мой взгляд, самым главным преимуществом дроп-шота является возможность максимально замедлять проводку и оживлять приманку буквально на одном месте. При этом можно управлять горизонтом проводки, который всегда находится в придонной зоне.

Для эффективной анимации такого монтажа нужно короткое, быстрое, чувствительное и максимально легкое удилище. Для дроп-шота я применяю достаточно жесткую модель с тестом до 3,5 г и длиной 1,92 м. Катушку ставлю 2004 по классификации Daiwa со шнурами #0,3 - 0,4. Грузики используются до 4 г включительно, а крючки лучше ставить специализированные, короткие. Приманки подходят совершенно любые, но по моей практике самыми эффективными на этом монтаже являются «черви» и слаги различной геометрии и длины.

Есть еще один разнесенный монтаж, который позволяет максимально долго замедлять игру приманки, но уже непосредственно на дне. Это сплит-шот (фото 6). В этой оснастке к концу отрезка из флуорокарбоновой лески привязан крючок, оснащенный мягкой приманкой, на расстоянии примерно в метр от него зафиксирован груз, еще через метр отрезок заканчивается и присоединяется к основной леске (шнуру).

Груз после заброса лежит на дне, а приманка может постоянно находиться в движении, совершая рывки и дрожащие движения, при этом оставаясь практически на одном месте. Очень эффективный монтаж для пассивных донных хищников. По времени одна проводка может занимать до 10 минут. Мне нравится использовать самую мелкую пассивную резину, которую приходится так заводить монолитным кончиком специализированного удилища, что она просто дрожит на одном месте. Такая проводка хорошо привлекает бычка. Стоит перестать совершать манипуляции удилищем и выждать немного времени – обязательно последует поклевка.

Летит, правда, такой монтаж хуже, чем джиг и дроп-шот. С учетом невысоких полетных характеристик монтажа я использую грузы от 3 до 7 г, чтобы можно было дальше забросить приманку. А приманками служат различные слаги и «рачки». Лучше всего «резину» надевать на спецкрючки для ловли на мелкие мягкие приманки.

Удилище должно быть очень чувствительным, чтобы была возможность регистрировать самые слабые и медленные нападения хищника на «резину». Для этого монтажа я использую «быстрый» спиннинг длиной 2,26 м с тестом 0,5 - 8 г. Мягкий вклеенный монолитный кончик позволяет визуально регистрировать любой, даже самый осторожный и аккуратный контакт с рыбой, а также плавно раскачивать монтаж на проводке. Легкая катушка размера 2004 по шкале Daiwa с самыми тонкими шнурами PE делают снасть очень эффективной в ловле небольшой хищной рыбы.

Выводы

Бычка найти непросто, а еще сложнее ловить его систематически. Зато как только локация рыбы найдена, вас ждет калейдоскоп атак. Этот хищник атакует мягкие приманки очень разнообразно, именно это и увлекает. Поклевки хороши на любой изощренный вкус: и резкий удар различной силы, и «пулеметная очередь» из тычков, и многократные слабые пощипывания, и медленные засасывания. Да, размер бычка невелик, но с правильно подобранной снастью ловля его интересна. А крупные рыбки с речной глубины могут приятно нагрузить легкое удилище.

Кстати, из-за размера хищника и анатомических особенностей его пасти, «резина» живёт дольше на бычковых рыбалках, чем на окуневых. Но при этом даже мелкий бычок часто отрывает тонкие элементы тела приманки. Происходит это, когда рыба прихватила, например, лапки «рачка» или тонкий хвост мягкого слага, но не заглотила весь «силикон», а вы, почувствовав поклевку, подсекаете. Вот крупный бычок - размером с ладонь - уже в состоянии откусить или оборвать часть приманки при атаке