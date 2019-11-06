Огромные сибирские окуни Максим Балачевцев | 6 ноября 2019 г.

Уже более чем в десятый раз еду на рыбалку в этот чудный регион нашей страны – Тюменскую область. Я был тут многократно летом и осенью, да и зимой пару раз побывал. И щучьи (22 кг), и окуневые (1850 г) рекорды мои именно из этих мест. Эта же поездка была направлена конкретно на окуня, на трофейного окуня.

Окуня я ловил практически по всей России. От Калининграда до Байкала и от Астрахани до Нарьян-Мара. По сути, везде он одинаковый. Где-то мельче, где-то крупнее. Где-то его больше, где-то меньше. Но данная рыбалка сильно удивила меня в плане поведения «полосатика».

Вообще, задач на данную поездку стояло много. Помимо поимки трофея. Как у любого разработчика рыболовных снастей, у меня в голове куча идей и «фишек», которые необходимо обкатывать не только на малом количестве полосатой мелочевки, а в жестких условиях, когда рыба крупная. Когда её, с одной стороны, много, но с другой - найти сложно. И когда она пассивна. И когда активна и агрессивна.

Испытывать и разрабатывать снасти в тепличных условиях типа «платников», конечно, удобно. Но потом, когда эти снасти оказываются на реальной рыбалке, на дикой рыбе, в прыгающих по торосам санях снегохода или в железном катере на волнах, когда удочки встречаются с кустами на забросе, а тройники приманки цепляются за коряги – тогда выживают и ловят только правильные снасти. Но это так… лирическое отступление.

На самом же деле испытать мне предстояло несколько новых разработок и несколько теорий ловли окуня. Во-первых, нужно было проверить теорию «блесна против виба». В последние годы ловля на вибы набирает всё большую популярность. В основном - при ловле судака. Вибы уже практически полностью вытеснили блёсны и продолжают теснить балансиры при ловле клыкастого хищника. Но многие уже и окуня ловят на эти приманки. И если раньше вибы были дорогие, как атомный паровоз, то сейчас на рынке уже полно доступных по цене приманок этого типа. Как «китайчиков» под российскими и импортными брендами, так и отечественных приманок, ни разу не уступающих «япошкам». На нашем ладожском окуне вибы, несомненно, сильно блесне уступают. А вот мой сибирский друг Макс уверял, что у него вибы не только не уступают блёснам, но и разделывают их вчистую. Задачей было либо опровергнуть, либо подтвердить это.

Ну и снова небольшое лирическое отступление. Хорошо тестировать снасти не просто в кругу таких же обычных рыболовов, а среди профи из разных областей рыбалки и рыболовного бизнеса. Мне в этот раз несказанно повезло. Максим и Володя – владельцы самого крутого в Тюмени рыболовного магазина «Фишка». Они знают, что нужно покупателю в их регионе. Напрямую общаются с конечным пользователем. Анатолий – российский производитель рыболовных снастей (торговая марка «АМ Фишинг»). Ну и все они – практикующие, а не диванные рыболовы. В такой компании и эффективность снастей, и их технологичность, и продаваемость можно оценить наиболее адекватно.

Но вернемся к снастям. Второй темой были зимние удочки. Качественных зимних удильников на рынке сейчас не так и много. К тому же, если говорить о ловле судака и другой крупной рыбы, то это удочки с катушкой. Мне же хотелось посмотреть, как поведет себя на такой рыбалке наша ладожская удочка типа «пистолетик». К тому же мы собирались ловить хоть и крупного, но именно окуня. Но и щуки должны были быть. И сравнить удобства работы удочкой с катушкой с классической мотовильной удочкой при такой ловле мне было любопытно.

Интересно было проверить и тактику ловли и технику. Вообще, ловля на блёсны со льда в том регионе для меня в новинку. Зимой я ездил туда в основном с жерлицами на трофейную щуку. А блёсны и «балансы» были чисто попутно, то есть никак. Рыбу какую-то поймал, ясное дело, но не целенаправленно. А тут жерлиц не оказалось вовсе. И необходимо было понять, как ведет себя окунь, как его найти, как собрать и не дать ему разбежаться.

Нужно было также проверить и размеры, и виды блесен, наиболее подходящих к данным условиям. Но всё ж основная задача - сравнить эффективность вибов и блесен.

Ну и еще небольшая задачка стояла. В этом сезоне мне в голову пришла идея новой приманки. Может, где-то кто-то такое и делал уже, но вживую приманку этого типа я не видел ни у кого. Попробовал её на Ладоге нашей, на внутренних озерах. Работала. С разной степенью эффективности, конечно, но после некоторых доработок стала работать здорово. Ну и в Сибирь, разумеется, эту приманку взял. И скажу сразу – своего самого крупного окуня этой поездки я поймал именно на неё. Однако, несмотря на то, что мои напарники по рыбалкам видели эту приманку в моих руках много раз, я оставлю это интригой до следующего зимнего сезона.

Теперь можно перейти непосредственно к ловле. Довольно большая река, береговой коряжник. Очень плотный. Глубины - от пары метров до десятки. Свал от берега к фарватеру и поперечные гряды и приямки. Течение от нулевого до слабого. Рыба – окунь от 250 до 1300, в среднем же - 400 – 500 г, щука от 1 до 5 кг, в среднем – «двушка». Куча коряг. Торчащих изо льда, не торчащих, лежащих на дне и стоящих вертикально. Практически везде. В каждых двух из трех лунок коряги были. Вот примерно такие входные условия.

Тактически было понятно, что на доступном участке реки коряжников не так и много. Всего три их оказалось, по сути. Длина каждого - метров по 300. Что на команду из пяти человек на двух «снежиках» не так и много на 4 дня ловли. Поэтому коряжнички мы пробивали медленно, не торопясь. У себя на Ладоге я один эту площадь обловил бы за пару дней. Но тут тема оказалась иная. Соседние лунки, просверленные в двух метрах друг от друга, могли давать совершенно разный результат. Перепады глубин и наличие коряг на дне и в толще воды тому причина.

Рыба тут очень сильно привязана к точкам. Стоит окуневая стайка в какой-то коряжке - и ни на какие приманки, болтающиеся в трех метрах от коряги, не реагирует. А под нос им приманку тоже не опустить. Вернее, опустить-то можно, но только один раз. Опустил - и либо оторвал, либо полез отцепом рыбу пугать. Поэтому сверлить приходилось много, попадая как можно ближе к коряжкам, но не в самые дебри.

А сверлить речной вешний лед сибирский – то еще удовольствие. Шнеки с короткими спиралями гибнут моментально. Дохнут головы мотобуров. О ручных бурах даже думать тошно. Лед толстенный (больше метра), мокрый, многослойный, с прослойками воды (наледь с толстым настом). В общем, наслаждение сомнительное. Радовало только то, что плюсовая температура днём позволяла вскрывать пешней старые лунки от прошлых рыболовов. Но эту «фишку» мы просекли уже в последний день…

Итак, ладожская тактика работы по площадям и поиска крупных стай активного окуня тут не работала вообще. В принципе не работала. Хотя чисто тюменская тактика «перемещения на три метра» меня тоже смущала ну очень сильно.

Я вообще столкнулся впервые с такой темой. Вот нас пятеро, больше, насколько видит глаз, нету никого. И вот кто-то из нас сверлится у коряжки и начинает таскать окуней. И тут вся наша мини-толпа начинает его обсверливать. Совсем как-то нехорошо... Но тут-то все свои. И сам потом, волей неволей, начинаешь действовать так же. И подсверливание идёт не в десяти метрах. А реально в одном - трех метрах. Да не по одной лунке. Да мотобуром, шумно и громко. В общем, жесть полная. По итогу четырех дней рыбалки для себя я сделал вывод, что рыба всё же сильно пугается такой тактики.

Конечно, не как у нас на Ладоге. Тут у неё есть укрытия, и они рядом. Рыба просто шхерится в метре от лунки, но когда шум прекращается – она снова подтягивается на игру приманки. У нас-то у рыбы нет четкой привязки, поэтому она просто уходит подальше - и качнуть её заново часто уже невозможно. А тут с этим делом проще, и даже если тебя рубанули жестко – не страшно. Ну, почти что не страшно, поскольку человек, подрубившийся к тебе, забирает часть твоей рыбы. Но при этом не доводит её до обморока, как у нас.

В итоге идеальной тактикой для таких компаний получилась ловля без приближения друг к другу ближе метров десяти и с перемещениями небольшими, метров по 10 или меньше. От коряжки к коряжке. И к ловящему напарнику лучше не подсверливаться, а находить свою коряжку. Так получится рыбы поймать столько же, но лунок просверлить меньше.

С тактикой вроде разобрались. А что же техника? А технику ловли за одну рыбалку особо понять не выходит, даже за такую многодневную и насыщенную. И тут её надо рассматривать не отдельно по подаче приманки, а совместно с приманками. А вот здесь для меня данная рыбалка стала реальным откровением.

С вибами стало понятно сразу, что чистокровные «японцы» ничем не отличаются от нечистокровных «японцев», а также от «китайцев» и «россиян». Рабочие размеры - от 60 до 110 мм, и ловится примерно одинаково на все из них. Особой избирательности я не заметил. Макс ловил на своих «Усами» (в основном – «Гангста Виб 70S») и еще на пару каких-то модных «япошек», Толя - на вибы своего производства, а я начал ловлю на «Маднесс», а потом перешел на «Nord Water’s» (тоже российские вибики). И все мы ловили примерно одинаково по эффективности. И щуку, и окуня.

А вот что касается блёсен – тут я был дико удивлен. У нас на Ладоге нет такой сильной избирательности. Попал в размер и скорость блесны, а дальше просто подбирай проводку по настроению окуня. По большому счету, для Ладоги и надо-то пару приманок – какую-нибудь 40-миллиметровую и что-то типа 55 - 60-миллиметровой - и этого достаточно. Дальше всё регулируется проводкой. В Тюмени же, сколько я ни пробовал подобрать подачу – ни в какую.

Две блесны работали на ура. «Шпала» и «Ини» от «Тулоса». Причем «Шпалы» и 50, и 60 мм, а «Ини» - только 52 мм. Еще кое-как отработала «Ведьма» ростом 55 мм, которая в серию у меня не пошла, а тут худо-бедно всё же работала. И что только я не предлагал рыбе – от банальных «Маропедок» и «Маралистиков» до «КТ», «КТР», «Ромбодротиков» и «Листиков». Но даже в раскачанных лунках, где уже поймано 2-3 окуня – опускаешь какую-нибудь «Ведьму» 40 мм - и НОЛЬ! «Ромбодротик» 58 мм – НОЛЬ! Не веришь. Снова опускаешь «Шпалу» - и ловишь еще пяток «хвостов». Вот и умерла моя теория «двух блёсен».

Цвет блесны, конечно же, был не важен. А вот форма… Я честно не могу понять, чем форма «Шпалы» или «Ини» так возбуждала местных полосатых. Да, обе эти приманки имеют самое большое соотношение длина/ширина. То есть - блёсны сильно узкие. По сравнению с теми же «Листиками». Но «Маропедка»-то не работала, хотя параметры у неё такие же самые.

С размером вроде как понятно, более или менее. Окунь тут очень привязан к точке. К своей коряжке. Коряжка – его «домик», и далеко от него он не отходит. И если крупным вибом его можно заставить отскочить от «домика» (за большим куском не грех и прогуляться), то вот малюсенькой блесенкой сделать это не выходит. Не идёт он за ней.

Это же подтверждается тем, что тут нет таких «раздач» как на Ладоге. Там когда ловишь 2 - 3 окуня далее идёт «лифт», т.е. блесна либо вообще не успевает опускаться, либо поклевка следует после первого маха. Тут же рыба ловится планомерно. 10 раз махнул - поклевка. Еще 10 - 15 раз – еще поклевка. 10 штук поймал – лунка умерла. Если махнуть еще раз 20 - 30, то еще одного или двух рыбок доберёшь. То есть рыба стоит не под лункой, а рядышком. И поодиночке выскакивает из укрытия. А сами укрытия настолько плотные, что ловить внутри не получается совершенно. Вплоть до того, что я использовал офсетные крючки с силиконовой приманкой и опускал эту чисто летнюю конструкцию в коряги. И рыба клевала.

Впрочем, на «резину» рыба клевала не только в корягах, но и рядом. Что для меня тоже стало не меньшим откровением. В нашем регионе поймать окуня на «резину» тоже можно, но «резина» в разы проигрывает у нас обычным блёснам и балансирам. А тут у нас были ситуации, когда один человек с «силиконкой» ловил 10 – 15 «хвостов» с пяти лунок, а пара других (один с вибом, второй с блесной) довольствовались одним-двумя на двоих.

В общем, по приманкам загадка полная. Отсутствие плотных стай давало такой эффект избирательности. Наш ладожский окунь более стайный - и нашей задачей является «завести» всю стаю. Завел - и далее лови чем угодно, поклевки будут следовать одна за одной. Главное – найти место и раздраконить стаю. Тут же приходится «уговаривать» каждого окуня отдельно. Видимо, в этом и заключается такая избирательность в блёснах.

Что же касается разницы в уловистости блёсен и вибов, то тут не очень однозначно всё. Но по итогу я бы отдал предпочтение вибу. Потому как им ловить окуня выходит не сильно хуже, чем подобранной блесной, но зато есть бонусы в виде щуки. И это еще не встречался судак. В общем, на виб ловится вся рыба – окунь, щука и потенциальный судак. А в последний день мы еще и язя успешно вытянули на лед. А Макс даже леща поймал. Если же главной добычей для вас является окунь, то подобранная блесна поймает его чутка побольше виба. Зато виб проще выбрать. В то же время какой-то зависимости размера окуня от приманки я не заметил. Ну, может, только то, что самый мелкий окунь не так охотно цепляется на вибы. Крупный же кушает и вибы, и блесны примерно одинаково.

Таким образом, что нам нужно для полноценной ловли на реке с коряжником? Три снасти:

- удочка с леской 0,4 мм с хорошим длинным поводком (более 20 см) и с вибом 60 – 90 мм;

- удочка с леской 0,3 мм, без поводка, с блёснами 50 – 60 мм;

- удочка с леской 0,25 мм, без поводка, с силиконовой приманкой на открытой головке или на «офсете».

Вот эти три снасти целиком перекрывают весь диапазон ловли в данных условиях.

Об удочках. Ребята в моей команде ловили удилками с катушками. По сути, так у нас ловят судака на Финском заливе. Толя, как рыбак ладожский, имел в арсенале и катушечный удильник, и ладожскую классику – мотовильную удочку типа «пистолет». Я же работал своими новыми мотовильными удочками с монолитным хлыстом.

С катушкой ловить конечно удобно, но… Никакого понятия о перепаде глубины при переходах. Смотал леску на катушку, перешел - и непонятно, насколько глубина изменилась. Кто-то скажет, что не важно это. Может быть, отчасти и так. Но я уж так приучен, что должен понимать изменение глубины.

Ну и второе – при ловле окуня эта конструкция какая-то сложная и громоздкая. Её не отбросить, потому как катушка, упав, сломается от удара о лед, если снега нет. А если он есть и сырой, то приятный холодненький комочек снега с удовольствием отправится к вам в руку вместе с катушкой. Вынимать рыбу катушкой? Ну, крупную удобно, понятно. Но окуня по 300 - 500г… Мука да и только. То есть для ловли единичной крупной рыбы, щуки и судака, преимущества катушечной удочки есть и они бесспорны. А вот под такую ловлю, которая была у нас (основной окунь и бонусами щука) лучше «пистолета» легонького с мощным хлыстом нет ничего.

Вот такая получилась рыбалка. Думаю, что лучшая в моей жизни. Не по трофеям, а по общим ощущениям. Не по объему выловленного, а по комфорту. Три с половиной дня ловли, никакой пешей ходьбы, рыбка вся крупная и не надоедливая. И поиск имеет место быть, и подбор снасти. И погода просто супер – ветра нет, солнышко и малюсенький плюс. И что самое главное для нас, рыболовов мегаполиса – полной отсутствие кучи наглых халявщиков! Только ты и твои друзья. И больше никого.

По трофеям получилось примерно так.

У меня окунь на 1310 г. Плюс на всех десятка два закилошных рыб.

У Толяна - щука на 4300 г. Плюс на всех десятка три щук от кила до трехи.

У Макса - лещ закилошный. Единственный.

Ну и все поймали язей в последний день. Язики от кила до полутора.

Суперская рыбалка!