Взгляд на рыбалку через подсак Алексей Коломиец | 13 ноября 2019 г.

Вот сколько у рыболова должно быть подсаков? Вроде есть один – уже и хорошо. А у меня на вооружении – четыре, и есть мысль приобрести еще парочку. Зачем столько, спросите вы? Попытаюсь ответить.

Все прекрасно понимают, что для ловли с лодки нужен лишь один сачок. Ну а если ловишь не только с лодки, но и с берега, если практикуешь и джиггинг, и воблерную тему? А если еще и с поплавочной удочкой любишь посидеть? Есть разница, не правда ли?

Лодочный подсак

Но начну я про свой первый подсак. Про тот самый, что в лодке должен быть у каждого спиннингиста. У каждого подсака есть своя история. Тот, о котором пойдёт речь – по хронологии уже второй. Первый у меня умыкнули знакомые спиннингисты, которые отправились на Мемориал Оскара Соболева и уже в дороге вспомнили, что оставили дома подсак. И я предложил им свой, проверенный. На соревнованиях парни дали такую высокую оценку моему сачку, что в результате слезно просили оставить его у них. Ну что делать… Я купил себе точно такой же новый.

У этого подсака несколько положительных характеристик. Первое – он разборный. Прямоугольный обод складывается пополам, что очень удобно для перевоза в багажнике машины. Второе: обод – целиком металлический, т.е. не такой, как в треугольном сачке, где третьей стороной служит веревка.

Был у меня такой веревочный сачок, намучился я с ним. Веревка вечно выскакивала из металлических ребер, проседала от старости и никак не соответствовала моему понятию о надежности. Третье – у моего подсака сетка из суровой бечевки. И тройники воблеров не застревают так, что б до матюков. Соглашусь с теми, кто считает, что подсак из лески вообще-то в этом плане лучше. В лодке – да. Но при ловле с берега лесочное полотно часто стоит колом, до воды дотягиваешься еле-еле и велика вероятность, что приманка, торчащая в пасти рыбы, первой зацепит мотню сачка - и дальше начнутся проблемы.

В моем подсаке сетка не так топорщится в сухом виде, как у лесочной модели. Четвертое – длинная и мощная ручка. Мощная ручка – это значит толстая и граненая - удобная. Кстати, с помощью такой ручки удобно вытаскивать раколовки или использовать её как древко для малешника. А вот крепление я считаю слабым звеном. Когда работал в рыболовном магазине, два, по крайней мере, сачка я вернул поставщику из-за того, что шарики фиксатора (или один из двух) западали куда-то внутрь и там жили спокойно. Как такой сачок продавать рыболову? Понятно, что сачки разных производителей имеют разное качество исполнения, и, может, кто-то в других моделях абсолютно не жалуется на подобное соединение. Но я теперь предпочитаю строго фиксирующийся зажим.

Может, не так быстро подсак собирается, но зато надежно. Кстати, о монтаже подсака – с некоторых пор я взял за правило, что хозяин сачка должен его собственноручно собрать, а не просить это сделать кого-то из товарищей. Только в этом случае сачок будет собран правильно, прослужит дольше и товарищ успеет с уже собранным сачком придти на помощь.

Подсак спортивный на длинной ручке

Я только что вскользь упомянул о длинной ручке. Так вот, чаще всего штатной длины ручки большого спиннингового подсака не хватает. Ловлю я на малой речке, впадающей в Дон, или на глубоком ерике, или с берега Ахтубы – сколько себя помню, всё время приходиться дотягиваться до рыбы. Причиной тому чаще всего топкий или крутой берег. Есть еще одна причина – крупная рыба на тонкой леске. Я в полной мере столкнулся с этим, когда подобрал ключик к ловле сазанчиков и крупных карасей на одном из ериков.

Как выволакивать сазана под 2 или 3 кг на леске диаметром 0,2 мм? А если берег крутой - и даже большим сачком еле-еле достаешь до воды? В этом случае 7-метровой удочкой надо умудриться дотащить здорового карасища до самого берега, не запутаться в длинном садке, не задеть роготульку, торчащую из воды. Как это сделать, если удилище уже вертикально поднял вверх? Выход один – подсмотреть у спортсменов-поплавочников. Кто-то улыбнется этакой банальной подсказке.

А вот, серьезно, большинство моих друзей узнают о подсаках такого рода уже после неудачи на рыбалке. Небольшой сачок, рассчитанный как раз на карасей и небольших сазанчиков, но на длинной 4-метровой телескопической ручке из карбона. С ним не надо тащить рыбу на леске до самого берега, пугая дремлющих лягушек, а можно подсачить её в трех метрах от себя. Положить аккуратно длинное удилище и спокойно заниматься доставкой трофея на берег. Если кто-то практикует поплавочную ловлю – просто должны знать о таких сачках. Учтите, что ручки и сами сачки чаще всего продаются раздельно. Вам необходимо самим выбрать размер сачка и длину ручки.

Кстати, ручки бывают двух типов – телескопические и штекерные. В телескопической ручке все её колена выдвигаются одно из другого – ну, как в маховой удочке, а в штекерной – поочередно вставляются одно в другое. А какая разница, спросите вы? Во время вываживания в стесненных условиях со штекерной рукоятки можно легко снять лишнее колено с комлевой части, отбросить его и довольствоваться нужной длиной ручки.

При телескопической же конструкции, если ручка длинновата, так не получится – и приходится заводить её целиком себе за спину, а она может упереться там, сзади, во что-то… Хорошо, если это будет живот любопытного рыболова, а если его глаз?

Короткие сачки

Первый короткий сачок (он был с деревянными ободом и рукоятью) я купил себе в интернет-магазине. Почувствовал в нём необходимость после того, как познакомился с такими рыбами, как форель, хариус и ленок - вот кто бьется до последнего, в руке удержать невозможно!

Если рыба делает паузу, то настолько скоротечную, что фотоаппарат не успевает затвором щелкнуть вовремя. Ну и к тому же на эти самые сачки была дикая распродажа – грех не воспользоваться. Попутно я купил и магнитную застежку, с помощью которой собирался крепить этот сачок у себя за спиной - как заправский нахлыстовик. Правда, потом на этой застежке я в основном носил пенал с поводками для джиговой ловли.

Итак, подсак для нахлыста. Я раньше думал, что это что-то однотипное. Легкое, компактное, удлиненное. С нахлыстовиками якшался редко, а тем более ловил с ними рыбу. Однажды на выставке в Японии увидел умельца в кимоно, который на маленьком стенде представлял нахлыстовые сачки ручной работы. И даже плёл очередной сачок. Оказывается, даже в нахлысте бывают сачки для различных условий ловли. Но мне пока далеко до таких тонкостей. Для меня основной критерий – легкость и бюджетность.

Что касается его формы, я всё время комплексовал. Зачем купил, если на Нижней Волге не водятся ни форель, ни ленок, ни хариус? Чехонь можно спокойно схватить рукой. Даже язей и голавлей с «мухой» во рту брать не страшно. Но деревянный сачок был неотъемлемой частью моего нахлыстового снаряжения. В нём однажды судак побывал.

Чаще всего я брал этот сачок на приток Дона - Чир, однако быстро понял, что лазить с таким сачком за спиной по кустам – неудобно. Вечно всё цепляется за его сетку. Очевидно, он удобен более всего, когда ловишь, стоя в вейдерсах в воде. Сачок компактный, легкий, плавающий, всегда под рукой и абсолютно не мешает.

А теперь – внимание! - сачок № 4

Я его подсмотрел однажды у своего товарища, с кем мы на Чиру ловили голавля. Он незаметно и моментально его откуда-то извлек - и принял отличного голавля, как говорил Лёлик в фильме «Бриллиантовая рука», «без шума и пыли». Я сразу влюбился в это чудо. Ведь это так удобно! Это то, что мне нужно! Он как раз сгодится и при ходовой рыбалке, и при ловле с лодки, если угодно.

Торговая марка Handy Pak Net Co. имеет свой сайт, где я подобрал себе модель по вкусу, дождался распродажи и потратил денюжки на это чудо. Остановился я на силиконовой сетке. И хотя она дороже всех, но я-то чаще ловлю на воблеры, причем на мелкие, а извлекать острые тройники из нитчатого полотна – ой как муторно.

Кобуру-чехол для подсака я тоже выбрал дорогую – из кожи. И хоть по деньгам она дороже, скажу вам следующее. Со времен моей демобилизации более тридцати лет назад у меня рассохлось, треснуло, пришло в негодность куча разных изделий из пластика или кожзаменителя. А вот флотский кожаный ремень – до сих пор не претерпел никаких изменений. Такой же эластичный и крепкий. Я решил, что таким же долгожителем должна быть и кобура моего любимца, которого я буду беспрестанно мочить и жарить на южном солнце.

Если кто-то дочитал мою статью до этого места и заинтересовался этим сачком – имейте в виду, что не всем удается с первого раза правильно и быстро его сложить. А благодаря гибкому пружинному ободу это удается сделать без разборки конструкции. Меня мой товарищ сразу предупредил, что первые разы надо это выполнять аккуратно и без применения силы, чтобы не погнуть пружинный обод. Правда, ничего страшного не произойдет, если погнёте, но он будет чуть кривой, что не эстетично для такого красавца.

Белое силиконовое полотно как фон для красноперого голавля или язя – это очень красиво. При этом не надо мучить рыбу, класть её на траву или камни для фотосессии - всё очень удобно делать прямо в сачке: извлекать приманку, фотографировать, отпускать. Всеми этими моментами я в полной мере наслаждался в своей недавней поездке на север Швеции, о чем написал в предыдущем номере журнала.

Этот чудо-подсак вдохновил меня на одну идею. А что, если к пружинному ободу примастырить телескопическую ручку - типа как у мужского зонтика? Ведь дотянуться до уже подсеченного голавля чаще всего проблематично. А тут развернул сам сачок, нажал на кнопочку - и вот в руке уже серьезный инструмент XXI века! Скорее всего, эта идея уже реализована где-нибудь в Японии или Китае.

Кто-то мне говорил, что видел в видеороликах нечто подобное. Ну что ж, либо я когда-нибудь найду сие чудо, либо сам смастерю. И пусть коряво, зато сам. Хотя, пока я созрею до этого, на российском рыболовном рынке наверняка уже предложат нечто подобное.

Советы тем, кто дочитал до конца

Подсак по приезду на место ловли лучше смонтировать сразу. Если его впопыхах, когда на вашем крючке уже будет ходить немаленькая рыба, станет собирать ваш товарищ, есть вероятность, что он сделает это слишком медленно или неправильно. Лучше собрать и положить рядом. Я это делаю всегда там, где неудобный берег. Да, не так уж и сподручно с ним ходить вдоль берега, но зато сколько хорошей рыбы я сумел взять в очень непростых условиях! Очень часто собранный подсак стоит около моей машины или лежит в багажнике. Главное, чтобы он был готов к тому, что кто-то его схватит и примчится на помощь.

Еще совет – при транспортировке в багажнике машины обязательно наматывать мотню на полудуги каркаса. Очень часто сетка страдает из-за бытовых моментов, а не от злых саблезубых рыб. Бывает, что в дороге мы лезем за домкратом или топориком. Мысли все - о решении насущной проблемы, и мы не замечаем, как надрываем сетку. Об этом знают все крупные щуки, теперь об этом знаете и вы. Я сам подумываю состряпать что-то типа защиты для моего складного подсака. Например, вроде легкого чехла для ледобура.

Возможно, это прозвучит банально, но не надо ловить вываживаемую рыбу как бабочку. Запомните, подсак стоит на одном выбранном удобном месте, а рыболов старается завести рыбу в него. Кроме того, вам необходимо следить, чтобы приманка крючками не нашла сетку сачка первой. Я чаще всего убираю сачок, если вижу, что сетка у него торчит наружу или рыба заходит в сачок под острым углом.

Если вы «дежурите» на подсаке и собираетесь им делать какие-то манипуляции – непременно говорите о своих намерениях тому, кто тянет рыбу. Чтобы для него не было сюрпризом ваши действия. Очень часто любители думают, что достаточно дотащить рыбу до лодки или до берега, а дальше всё делает сачок. Нет! Рыболов должен сам завести рыбу в подсак, а помощник только приподнять обод над водой. Только в этом случае не будет разочарований или взаимных обид.

И последнее: делая рекомендации для ловли с берега, я преднамеренно не упомянул про огромные сачки для спортивной ловли карпа. У меня нет такой модели, но я непременно ею обзаведусь. Какие наши годы?!