Поздней осенью на «платник» за форелью Николай Лебедев | 15 ноября 2019 г.

Форелевая рыбалка на платных водоемах пользуется большой популярностью. Потягаться с конопатой красавицей – истинное удовольствие и для начинающего, и для опытного спиннингиста. Но есть среди коллег и такие, которые презрительно утверждают, что ловить форель на «платнике» - всё равно что устраивать кабанью охоту в колхозном свинарнике. Но так говорят лишь те, кто отдаленно представляет себе подобную рыбалку. А на самом деле всё сложнее. Ведь форель – очень капризна и требует к себе особого подхода.

Модель поведения форели в холодной воде. В зависимости от сезона и погодных условий образ жизни форели меняется. Еще Леонид Павлович Сабанеев выделил такую особенность форели, что в теплой воде она очень долго растет, а лучшая температура для её развития должна быть где-то 16 °C. Поэтому летние месяцы (июнь - август) можно считать не самыми удачными для ловли этой рыбы. И многие форелевые «платники», расположенные в южных регионах нашей страны, работают сезонно, а именно с апреля по май, потом следует перерыв почти в три месяца, после чего они с сентября снова продолжают работу. И опираясь на личный опыт, могу сказать, что лучшим временем для ловли форели является осень. Но водоемы, находящиеся в более холодных регионах, могут работать и круглый год.

Чтобы создать благоприятные условия для обитания форели, платные водоемы оснащаются фильтрационными системами, а также аэраторами для обогащения воды кислородом. Возле таких мест в большинстве случае и стоит форель, потому что тяготеет к быстрому потоку и холодной воде, инстинкт толкает её к месту, которое пусть и отдаленно, но напоминает условия натуральной среды. Летом и весной форель кормится преимущественно в верхних и средних слоях воды.

Верхние слоя воды быстрее прогреваются - и мелкая рыбешка, которая является кормовой базой, выходит на поверхность, а за ней и наша охотница. Поздней осенью картина разительно отличается, поскольку теплых дней практически нет, и мелочь держится у дна и кормится разными беспозвоночными. Здесь-то и будет основная концентрация форели.

Чтобы восполнить запасы выловленной рыбы и активизировать еще имеющуюся, на «платниках» происходят запуски рыбы. Поскольку форелевые водоемы являются коммерческими предприятиями, в пруд выпускаются большие рыбы от одного килограмма и более.

Есть водоемы, где запуск производится каждый день, а есть такие, где рыба выпускается фиксированным количеством после большого вылова. Допустим, в пруду находится тысяча голов, и если выловили 150 особей (а это фиксируется владельцами «платника»), то столько же и запустили.

После запуска рыба начинает курсировать по пруду, изучать его, привыкать к новому месту. В первые двадцать минут она активна даже в ледяной воде и ходит под поверхностью. А поскольку форель в пруд выпускается голодной, в минуты максимальной активности её можно поймать на любой тип приманки.

Представьте себе такую ситуацию: последние числа ноября, и вообще-то рыба стоит у дна, но все рыбаки активно ловят на приповерхностные миноу. Соблазнить ту форель, что малоактивна, сложно, вот и ловят у поверхности запускную.

Ближайший от моего дома платный водоем, который я довольно часто посещаю, это «Кувака» в Пензенской области, где я отловил целых три сезона. Трудность ловли на этом пруду в том, что ежедневного запуска форели там нет - рыба запускается всего раз в неделю. Вот и приходится ловить малоактивную - ту, что стоит у дна и очень избирательно относится к приманкам. Какого-то единого шаблона на каждую рыбалку нет, но со временем привыкаешь к водоему, узнаешь его главные особенности, рельеф, перспективные точки, не тратишь время на поиск новых мест, а ломаешь голову над техникой проводки и правильным подбором приманок.

Из всего многообразия форелевых лакомств для ноябрьских рыбалок у меня сформирован отдельный комплект, состоящий из «микроколебалок» и специализированной «резины». Ловить же на что-то активное, вроде воблеров-минноу и крэнков, просто неразумно, т.к. в последних числах ноября рыба проявляет интерес только к пассивным приманкам. Конопатая держится рядом с «бурлилками» и местами, где в пруд поступает свежая проточная вода.

Сам пруд небольшой, поэтому там ограничились лишь одним аэратором. И вся рыболовная тусовка кучкуется именно рядом с этим местом. Ловить в выходные довольно сложно, поскольку знающие рыболовы сразу же занимают эту точку, и ввиду большой конкуренции остается довольствоваться оставшимися местами. Стоит заметить, что если в основной части водоема форель находится у дна, то рядом с аэратором рыба может подниматься в верхние слои. Она активно перемещается только вокруг аэратора, а в других местах водоема плавает очень медленно.

Поиск уловистых точек

«Платники», как и любые водоемы, имеют свою специфику, и, в первую очередь, она касается рельефа и перспективных точек, в которых сконцентрирована рыба. Например, в «Куваке» пруд прямоугольной формы находится в низине. Он был вырыт двенадцать лет назад и имеет простой рельеф. Что это значит? Каждая сторона плавно под определенным углом уходит в глубину, а вся центральная часть водоема - с ровным дном, но в малом количестве присутствуют небольшие ямки и взгорки, и новичкам обнаружить их сложно.

Вообще, если вы впервые на платном водоеме и не знаете рельефа, то первым делом облавливайте углы. В них рыба держится всегда. Но не думайте, что вы придете в угол - и сразу же поймаете. Поклевки тут случаются эпизодически. Форели обязательно нужно перемещаться, она движется буквально по кругу, от одного угла к другому. Если в начале осени ей достаточно пары минут, чтобы от одного угла приплыть к другому, то в ледяной воде это время многократно увеличивается.

Быстрые движения чреваты лишней потерей энергии, вот поэтому конопатая плавает медленно, вальяжно. Другими перспективными местами являются мостки. Но не те, на которых стоят рыболовы, а мостки через пруд, с помощью которых можно перейти на другую сторону. Они стоят на опорах, вот эти опоры и привлекают рыбу. И, наверное, к самым интересным местам относятся «бурлилки», аэраторы и стоки чистой воды в пруд.

В «Куваке» и аэратор, и сток находится в одном месте. Нередко в выходные дни спиннингисты приезжают сюда за два часа до открытия, чтобы застолбить за собой этот участочек. Поскольку данный водоем находится от меня в трехстах километрах, я приезжаю обычно к шапочному разбору, и мне приходится сосредотачиваться либо на углах, либо «облизывать» дно и искать неровности в рельефе. Но если везло, я попадал на зарыбление, но, увы, случаев таких за всю мою практику было всего два. Ну, и, наконец, последним перспективным местом поздней осенью будет кромка льда. В последних числах ноября некоторая часть водоема скрыта подо льдом, и как раз на границе открытой воды и льда стоит рыба, так что забросы под ледяную корку всегда актуальны.

Обобщая, основными точками ловли являются углы пруда, аэраторы, стоки, аномалии на дне водоема (ямки, «пупки») и ледяная кромка. Теперь, когда я понял, где искать самые перспективные точки, ловить на «Куваке» для меня стало намного проще. Переходим к тактике, но здесь всё гораздо сложнее.

Тактика и варианты подачи приманок

Первым делом необходимо определить горизонт, в котором держится форель, и понять, какова активность рыбы на данный момент. Самое лакомое место (аэратор) оставляю на потом, а ловлю 4-граммовой «микроколебалкой» начинаю с менее перспективных точек. Забросы делаю под урез льда. И пока приманка падает, начинаю считать до отыгрывания кончика спиннинга. Например, блесна упала на счёт «шесть». И если мне нужно провести приманку над дном, я на следующем забросе останавливаюсь на счёте «пять» и начинаю проводку. А если необходимо сосредоточиться на среднем слое, считаю до трех, в случае же с активной запускной форелью - до двух.

К слову, благодаря тому, что дно пруда ровное, удается, применяя счёт, обнаружить неровности дна и перепады. Именно такому месту уделяется больше времени.

Первые проводки я выполняю в среднем темпе. Слишком быстро проводить приманку нет смысла, т.к. вода холодная, и на стремительно проплывающий объект форель просто не среагирует, ведь это влечет за собой потерю энергии. Достаточно пяти проводок, чтобы понять, активна конопатая или нет. Если активность невысокая, начинаются кропотливый и долгий подбор приманки и эксперименты с её подачей. Потом проводить блесны нужно в очень медленном темпе, на грани сбоя, только так получается привлечь внимание хитрой конопатой.

В ноябре я использую в качестве основных приманок «микроколебалки» массой не более 2,7 г. В дни же с самой низкой активностью приходится использовать блесны массой 1,2 - 1,4 г - такое «железо» очень медленно планирует, привлекая внимание рыбы. У меня был случай, когда на приманку массой 2,7 г происходили холостые поклевки, и я не мог понять, почему, пока в качестве эксперимента не поставил похожую 2,4-граммовую блесну под названием LureMax Dotty в апельсиновом цвете - и рыба наконец-то села.

В своем позднеосеннем арсенале приманок я использую только такие, что имеют яркие провоцирующие тона - они всегда актуальны в пасмурную погоду. Красный, оранжевый, розовый, желтый – вот так выглядит моя основная палитра.

Забросы произвожу веерным методом. Так удается получить не только максимальное представление о месте, но и выполнить наиболее детальный облов точки. Если весной и в первый месяцы осени я активно перемещаюсь по водоему, то сейчас смысла в этом просто нет. Форель привязана к конкретным местам, проблема остается лишь в правильном подборе и подаче приманки. После облова основной центральной части водоема я перемещаюсь в один из свободных углов, после них иду в место с аэратором.

Стоит отметить, что к каждому месту, в зависимости от его специфики, я подбираю свою приманку и проводку. Для начала расскажу об основных вариантах проводок колеблющейся блесны.

Прямая монотонная проводка. К данной проводке прибегаю, когда мне нужно понять, какова активность рыбы. В основном этот вариант подачи блесны использую в местах без ярко выделяющегося рельефа и в углах. Если на прямолинейную монотонную проводку реакции нет, то добавляю паузы. В большинстве случаев именно на паузе и происходит поклевка.

«Сброс». Этот способ анимации очень актуален в фактурных местах с ямками и подъемами. Техника сброса предельно проста. Забрасываем приманку, заводим в перспективное место и подаём кончик спиннинга немного вперед. В этот момент блесна начинает, что называется, сыпаться, блестя подложкой. «Сброс» отличается от обычной паузы тем, что в момент паузы мы контролируем приманку натяжением лески - следовательно, у блесны нет свободы в «игре». Чтобы не прозевать поклевку, смотрите на леску, и если заметите, что она вытянулась или пошла в сторону, незамедлительно подсекайте.

Короткий твичинг. Это самый специфический вариант подачи блесны, построенный на коротких рывках и паузах. Причем рыками это тоже назвать нельзя – скорее, плавные короткие потяжки. Рисунок подачи выглядит так: заброс - три «твича» – пауза – «твич» - пауза - три «твича». Количество «твичей» и пауз можно варьировать. Изюминка проводки кроется именно в хаотичной и нервной «игре» микроблесны на рывке.

При ловле форели нужно помнить, что она очень быстро привыкает к цвету и форме блесны. Если в заведомо перспективном месте следует череда холостых проводок, сразу же меняйте приманку, пусть даже она когда-то «выстрелила».

О «резине»

Бывают дни, когда на блесну форель вообще не реагирует, тогда приходится прибегать к менее активному «силикону». Ловить на него менее интересно, здесь нет такого разнообразия в проводках. Вся ловля строится на длительной паузе и коротких рывках. Из того разнообразия форелевых приманок, что есть сейчас на рыболовном рынке, мне больше всего нравится ловить на «червей» от фирмы LureMax под романтическим названием Esmeralda и аналогичную приманку от Lucky John из специализированной серии Trick Worm 2.

Эти приманки стоят смешных денег, имеют сильный, привлекающий запах и очень хорошо играют в воде. Основные цвета, которые я применяю – белый, желтый, морковный и розовый. Кстати, запах не менее важен, ведь обоняние у форели развито отлично. Именно поэтому форелевая «резина» обычно очень сильно пахнет.

Специфика ловли на приманки из мягкого пластика такова, что контроль над приманкой осуществляется только по леске, поскольку основными грузами являются головки массой 0,3 и 0,4 г, а порой приходится применять и 0,2-граммовые. Что касается джиг-головок, то вольфрам вне конкуренции, т.к. только с ним можно добиться вменяемого заброса.

Оснащаю «Эсмеральду» особым образом, чтобы она повторяла изгиб крючка. Изогнутая «резина» играет в воде намного любопытнее, а чтобы прибавить червю больше интересных движений, включаю в проводку короткие рывки. Но стоит отметить, что всё ж большинство поклевок случается на паузе. В этот момент «червяк» падает, слегка подрагивая хвостиком, тут-то и следует атака. А дальше дело за малым – довести конопатую до подсачека.

День для рыбалки выбираю очень тщательно. Форель чувствительна к погоде, а это значит, что высокое давление и слишком сильный ветер могут негативно сказаться на её активности, поэтому стараюсь выезжать на рыбалку в безветренные солнечные дни.

Основной комплект для ловли форели

В идеале – это параболический спиннинг, который будет уверенно гасить все рывки форели. В моем арсенале таких инструментов несколько, но самый любимый - чистокровный «японец» длиной 180 см с тестом до 3 г. Удовольствие половить таким спиннингом - не из дешевых. Тем же, кто хочет сохранить деньги и получить максимально функциональное удилище, советую обратить внимание на Maximus Legend Ultras. «Легенда» при забросе имеет быстрый строй, но на вываживании он превращается в регулярный, плюс она отлично справляется с «микроколебалками» и «силиконом».

Чтобы получать максимальный контроль над приманкой и выполнять дальний заброс, я использую очень тонкие плетеные лески диаметром #0.3 по японской классификации (0,09 мм). И обязательно к шнуру привязываю шок-лидер из флуорокарбона.

В конце ноября у нас на улице часто стоит минусовая температура. Чтобы хоть как-то огородить себя от обмерзания лески, приходится применять силиконовый спрей. Поначалу первые забросы будут не очень дальними, но это до тех пор, пока спрей не впитается.

В данной статье я постарался рассказать об особенностях форелевой рыбалки в моем регионе. Как видите, на «платнике» форель в ноябре поймать можно, если грамотно выстроить тактику, найти перспективное место и правильно подать приманку. И тогда вы получите поклевку красивой и очень бойкой рыбы.