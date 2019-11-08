На заброс Алексей Фалалеев | 8 ноября 2019 г.

Хоть я и люблю спиннинговую рыбалку на искусственные приманки, но для себя всегда помню, что лучшая блесна – это живая рыбка. В июльском номере я рассказывал, как ловлю в прибрежной зоне на живца простой поплавочной удочкой, сегодня же мой рассказ - как поймать хищную рыбу методом дальнего заброса на спиннинг. Может показаться, что этот способ ловли легкий и непритязательный.

Не буду спорить, в нём нет ничего сильно сложного, но в то же время существуют свои секреты, постичь которые сходу не так-то просто, особенно если кто-то с такой рыбалкой не сталкивался или знаком понаслышке. А если к этому прибавить и весьма неплохую результативность, то получается, что рассказать о ловле на дальний заброс просто необходимо.

Начало моей практики ловли на дальний заброс начинается с далекого детства. Собираясь как-то раз на поплавочную рыбалку, я соорудил дополнительно примитивную живцовую снасть, состоящую из куска пенопласта в качестве поплавка, лески, грузила-оливки и крючка. Рыбалка шла своим ходом, ловилась какая-то мелочь, и вот когда время подошло к обеду, я вспомнил про живцовую оснастку.

Нацепив только что попавшуюся плотвичку на крючок, я закинул её за траву на несколько метров от точки нашей ловли и отправился обедать. Но не прошло и пяти минут, как прибежал один из моих друзей и давай кричать, что у меня там щука сейчас всю снасть утопит. И хоть «грозная щука» оказалась обычным окунем, который весьма зрелищно таскал за собой этот кусок пенопласта, для себя я еще тогда отметил, что такой способ ловли не лишен смысла.

Оснастка без поплавка

Живцовую рыбалку спиннингом на дальний заброс я делю на два вида: с использованием поплавка в оснастке и без него. Начну с более простого варианта – без поплавка. Поскольку при ловле на дальний заброс я нацелен в основном на щуку, то оснастка у меня выглядит следующим образом: на основной леске (шнуре) находится скользящий груз, он упирается внизу в вертлюжок с карабином, к которому крепится поводок с двойником/тройником (фото 1).

При этом поводок выбирается достаточно длинный, чтобы у живца был хороший запас по маневренности. Стандартно использую нейлоновые поводки, хотя иногда пробую поводки из флуорокарбона. Почему именно такая оснастка? В свое время - в рамках универсальности - я пробовал делать оснастку, которую использую для ловли налима или окуня (груз на конце отрезка лески, выше него - один-два поводка), поменяв лесочные поводки на более прочные, но быстро отказался от этого из-за низкой эффективности такой оснастки. Да, щука вроде и клевала, но, почувствовав тяжесть грузила, очень часто бросала живца. Поэтому – только скользящее грузило. Поэтому – запас лески для возможности щуки заглотить живца. Поэтому – внимание и выдержка при поклевке.

Отдельного слова заслуживает вариант насаживания живца при таком способе ловли. Я его цепляю под хвост (фото 2). Почему? А вот смотрите: если цеплять живца под спинку, то он, живец, быстрее теряет бодрость, ведь находясь в придонном слое, он в любом случае будет стараться принять естественное положение в воде, которое будет мешать занять тройник и натянутый поводок.

Если цеплять крючок под губки рыбке, то велика вероятность, что живец станет срываться при дальнем забросе, ведь динамическую нагрузку при этом он будет испытывать весьма значительную. Про вариант насаживания под жабры я даже и не упоминаю – одного заброса хватит, чтобы живец потерял свою активность. А в случае насаживания под хвост живец, когда оснастка ложится на дно, принимает свое естественное положение (или находится на дне в натуральном положении, или пытается всплывать на длину поводка), достаточно мобилен и живуч (проверено после многих забросов). При этом он не срывается с крючка при забросе, т.к. крючок находится в плотной части тела рыбки.

Теперь - о подсечке при таком варианте заброса. Щука, как известно, заглатывает свою жертву с головы. Если рыбка небольшая, а щука приличная, одного броска хищницы достаточно, чтобы живец оказался в её пасти. Если живец великоват, то нужно время для его разворота и заглатывания. Поэтому при таком варианте дальнего заброса я… жду. Жду поклевки.

Жду, когда щука заглотит живца, благо стелящийся по телу рыбешки двойник (реже - тройник) способствует тому, чтобы при определенной выдержке получить долгожданный результат. Чтобы не получилось так, что хищник, схватив живца, почувствовал сопротивление снасти, я не закрываю дужку лесоукладывателя на катушке. Живцу всё равно не хватит сил, чтобы смотать леску, а вот поклевке хищника такой вариант будет на пользу. Когда я вижу, что леска начинает сходить с катушки, отсчитываю от десяти секунд до полуминуты, закрываю дужку, выбираю слабину - и подсекаю.

Сигнализатором поклевки (колокольчиком, бубенчиком - фото 3) пользуюсь в случае, если оставляю свои снасти без присмотра, чтобы издали услышать, что произошла хватка.

Как вы понимаете, такой вариант дальнего заброса живца приемлем в том случае, если перед вами относительно чистое, без травяного покрова, дно. Вид живца, плавающего и бьющегося на открытом пространстве, редко может оставить равнодушным хищную рыбу, проходящую поблизости. Такой вариант заброса я использую как на прудах и озерах, так и на реках. Но в случае с реками зоной ловли выбираю участок без сильного течения. В идеале же – свалы с песчаных кос или спокойные омутки. Но, повторюсь, с достаточно чистым дном. Если же дно густо заросло травой или там присутствует какой-либо подводный хлам, то лучше использовать второй вариант спиннинговой оснастки для дальнего заброса – с поплавком.

Оснастка с поплавком

В этом варианте оснастки понадобится достаточно крупный и грузоподъемный поплавок. Где его взять? Либо сделать самому из пенопласта, либо купить в рыболовном магазине. В моем арсенале есть и покупные, и самодельные варианты. Поплавки бывают скользящие, но я по привычке использую модели, которые фиксируются на леске на той глубине, которую сам выставляю. Оснастка при таком варианте выглядит следующим образом. Берётся отрезок лески длиной 2 - 2,5 м и сечением 0,25 - 0,35 мм.

Нанизываем на леску наш поплавок, скользящее грузило, поводок с тройником. Для удобства замены оснасток конец лески, который крепится к основному шнуру, оснащаем заводным кольцом или вертлюжком. Соответственно, длина отрезка лески оснастки выбирается такой, чтобы было комфортно забрасывать её спиннинговым удилищем. Готовые оснастки для разных условий ловли я храню на рыбалке на отдельном мотовиле (фото 4).

В случае дальнего заброса оснастки без поплавка можно использовать удилище любой длины, но если уж решили рыбачить с поплавком, спиннинг должен быть максимальным по длине. С коротким бланком сделать эффективный заброс выйдет крайне затруднительно.

Что касается живца: здесь мы цепляем его под спинку посередине (фото 5) или под спинной плавник (фото 6). Живец при забросе располагается в своем естественном горизонтальном положении, при этом сохраняя высокую активность и подвижность, и приемлемо переносит несколько забросов.

Отдельного акцента заслуживает вопрос подсечки. Учитывая, что поплавок имеет некоторое сопротивление движению в воде, бывает, что клюнувшая, но настороженная рыба бросает живца. Это не кружок, когда при поклевке леска легко сходит с диска снасти и рыба её почти не ощущает, здесь другой случай. Поэтому вопрос с подсечкой обстоит так. Если я рыбачу на открытом пространстве, когда у меня живец располагается вдали от любых естественных укрытий, с подсечкой я не затягиваю. Вижу, что поплавок ушел под воду или его потащило в сторону, выжидаю пару мгновений, выбираю слабину лески - и подсекаю. Да, бывает, что я практически вырываю живца изо рта хищницы, но нередко она всё же цепляется, а зачастую - очень надежно.

Как показала практика, если ждать, что щука заглотит живца на открытом участке, то, скорее всего, получишь пустую поклевку. Рыба чувствует сопротивление оснастки и спешит избавиться от неё. Несколько иначе я действую, если забрасываю свою оснастку рядом с естественными укрытиями хищника: зарослями травы, поваленным деревом или торчащим из воды кустом. Обычно щука после поклевки пытается спрятаться в этих укрытиях и спокойно заглотить свою жертву.

Если я вижу, что это происходит, скажем, возле несерьезного травяного участочка, то, естественно, даю ей такую возможность, а когда отплывший в сторону травы поплавок возобновляет свое движение - резко подсекаю. Проблем с тем, чтобы протащить рыбу сквозь редкие кустики травы обычно не возникает – сказывается запас прочности оснастки. Но если вы забросили свою снасть, допустим, к ветвистому дереву, упавшему в воду, то тут нужно быть очень внимательным. Да, в этом месте очень велика вероятность встречи вашего живца с хищной рыбой, но также велика и вероятность того, что если вы запоздаете с подсечкой, то потеряете не только клюнувшую рыбу, но и оснастку в целом.

Рыба просто может уйти в эти сплетения веток и далеко не факт, что потом вы сможете её оттуда достать. Поэтому в таких местах я, конечно, рыбачу, но с подсечкой не затягиваю.

Ожидая справедливого вопроса по поводу происхождения поплавков, скажу, что да, я считаю, что если у вас гладкий покупной поплавок обтекаемой формы (фото 7), то шансов, что рыба будет его ощущать при поклевке меньше, чем, скажем, с более топорным и габаритным самодельным сигнализатором поклевки (фото 8). И тут уже каждый пусть решает для себя, что ему сподручней. Мне удобней иметь в своем арсенале различные варианты поплавков, в том числе и самодельных. Некоторые из них я не меняю на покупные в силу того, что они дороги мне как память. Память удачных и результативных поклевок.

Если я собираюсь на живцовую ловлю на дальний заброс, особенно при варианте ловли на оснастку с поплавком, то моя рыбалка начинается не с прибытием на водоем и не с первым забросом снасти в воду, нет. Моя рыбалка в таком случае начинается еще дома - с изучения карты местности и прогноза погоды, а если конкретно, то с получения информации, как сегодня дует ветер.

Если кто-то рыбачил таким способом, то он согласится со мной, что бывает очень некомфортно, когда приходится ловить при встречном или угловом боковом ветре. Особенно, если у вас в распоряжении не одно, а 2 - 3 спиннинговых удилища. Это же такое неудобство, когда оснастку постоянно прибивает к вашему берегу. Приходится постоянно подматывать леску и перезабрасывать. А если, повторюсь, у вас установлено 2 – 3 удилища, то рыбалка превращается в утомительный конвейер по забрасыванию оснасток. Поэтому при подготовке к рыбалке я смотрю по карте (особенно если это новое место ловли), как располагается водоем относительно сегодняшней картины ветров. Прикидываю, с какой стороны будет лучше рыбачить, определяюсь с подходами и запасными вариантами точек ловли.

Да, соглашусь, далеко не всегда мы можем получить место, где планировали рыбачить. Вроде по карте определился, а по факту оказалось, что или берег сильно заросший, или подходов нет, или, что нередко встречается, оно просто занято другим рыболовом. Тогда помогают или запасные варианты, или приходится довольствоваться не самыми удачными в плане направления ветра местами. Но и в этом случае я не отчаиваюсь. Да, перезабрасываю, но ведь в этом случае моя оснастка не стоит на месте, а под воздействием ветра проходит не одно щучье укрытие. Так я успокаиваю себя, в очередной раз делая заброс, хотя прекрасно понимаю, что если бы ветер дул мне в спину и мои оснастки стояли бы на одном постоянном рубеже, мне было бы комфортней, а новые забросы я бы делал только в случае смена места ловли или после очередной поклевки.

Несколько слов по поводу живца. Оптимальным вариантом живца при ловле на дальний заброс я считаю карася (фото 9) и пескаря (фото 10). Да, по факту можно использовать абсолютно любую рыбешку (окуня - фото 11, плотву, сопу и других рыбок), но всё же озвученные виды, как я считаю, больше всего годятся на роль живца по открытой воде. Вода летом значительно теплее, чем зимой, поэтому и карась, и пескарь активны и подвижны в ней (в отличие от зимы).

К тому же уж кого-кого, а летом легче всего добыть именно карася – он активен в любом прудике, любом озерце, где обитает. То же самое можно сказать и про пескаря – поймать его в реке или речушке не представляет никакого труда. Но есть нюанс. Пескаря я предпочитаю цеплять на оснастку для дальнего заброса с поплавком. Дело в том, что если вы будете забрасывать пескаря на дно снастью без поплавка, то велика вероятность того, что он будет менее заметен хищнику. Идеально сливаясь с песчаным дном (фото 12), особенно если он не особенно подвижен, пескарь может и не привлечь хищника. А если поставить того же пескаря (особенно сильного и крупного) вполводы (с поплавком), то он будет стараться уйти в глубину или в сторону, таская оснастку за собой и очень хорошо привлекая хищника.

Что касается карася – его я цепляю как при ловле с поплавком, так и без оного. Что так, что так, он своим видом и активностью неплохо привлекает щуку и провоцирует её на поклевку. На дно, кстати, неплохо и окуньков ставить, как показала моя практика. И хоть они менее живучи, чем караси, но если рядом с точкой заброса есть щука, она реагирует на бьющегося у дна полосатика (фото 13) очень неплохо.

Вообще, ловлю спиннингом на живца на дальний заброс я считаю идеальным времяпрепровождением для тех рыболовов, кто хочет отдохнуть на рыбалке, насладиться процессом ловли и получить достойный улов. Не скажу, что это самая активная рыбалка. Да, иногда приходится немало походить по берегу в поисках удачных точек ловли, поперезабрасывать снасти в надежде выйти на клёвое место. Но всё ж есть нечто успокаивающее в такой рыбалке, когда ваши поплавки стоят на рубеже в ожидании подхода хищной рыбы (фото 14), а вы, поглядывая на них, располагаетесь на берегу и под потрескивание костра ждете поклевки.

Применять такой способ можно и с берега, и с лодки. Рыбалку спиннингом на дальний заброс можно считать еще и универсальной по времени, т.е. с такими снастями можно ловить, начиная с распаления льда и заканчивая поздней осенью.

Чтобы не нарушать законодательства, в конце весны можно пользоваться одинарным крючком и ловить одним удилищем. Летом такой способ подойдет как на больших водохранилищах, так и на маленьких озерцах, особенно тем рыболовам, которые хотят принести домой весомый улов, но не имеют опыта в традиционной спиннинговой ловле или не могут позволить себе порыбачить на кружки или летние жерлицы. И холодной осенью, когда мало приятного возиться с накачиванием или мытьем лодки, но есть желание половить хищника на живца, будет подходящим такой способ рыбалки.

Лично я всегда имею в своем рыболовном багаже несколько оснасток для живцовой ловли взаброс. Даже если рыбалка будет спонтанной, шанс вернуться с неё с хорошим уловом возрастает, если вы решите использовать живцовую оснастку.