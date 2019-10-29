Пааво Корпуа 1934 - 2019 Спортивное рыболовство | 29 октября 2019 г.

Печальная новость пришла из Финляндии. 26 сентября в возрасте 85 лет ушёл из жизни основатель компании «Kuusamon Uistimen» Пааво Корпуа. Пааво был разработчиком и прародителем всех основных рыболовных приманок «Kuusamo».

Корни фирмы «Kuusamo» уходят в 1959 год. Тогда молодой Пааво Корпуа (Paavo Korpua), закончивший школу часовщиков в городе Эспоо, встал перед выбором дальнейшего жизненного пути. Он мог остаться в Эспоо, ведь это был тогда один из крупнейших и перспективных городов Финляндии, но решил вернуться на родину, в небольшой северный городок Куусамо, к друзьям, близким, в родные и знакомые рыболовецкие угодья.

Вскоре после возвращения Пааво, засучив рукава, взялся за работу. На своей ферме в старом коровнике он организовал прачечную, в которой стал работать вместе со всей семьей. Кроме того, он подрабатывал часовщиком и изготавливал различные сувениры.

В то время в Финляндии активно начало развиваться производство рыболовных приманок - и Пааво Корпуа предложил своему соседу Пааво Путила попробовать свои силы в этом деле. Так в 1967 году была основана фирма «Kuusamo».

Первоначально производство было организовано очень скромно – небольшая комнатка в амбаре, в которой приятели работали по вечерам. Именно так они создали свою первую приманку, воблер, которому дали имя «Kitkan Viisas» - по названию вида ряпушки, обитавшей в озере Китка. Эта приманка считается одним из первых в мире двухчастных воблеров. Вскоре был создана и вторая модель воблера, получившая имя «Проворный».

В те годы большой популярностью пользовались деревянные воблеры фирмы «Rapala» - и многие финны, вдохновленные успехом Лаури Рапала, также стали организовывать, как и Пааво, производства приманок этого вида. Но позже в «Kuusamo»решили идти своим путём и сосредоточиться на производстве приманок из металла.

Для начала необходимо было расширить предприятие. Компаньоны нашли место на берегу озера Куусамо, построили небольшой цех, наняли рабочих из близлежащих деревень, разработали логотип компании и принялись покорять Финляндию. Они принимали участие в разнообразных рыболовных ярмарках и выставках, которые проходили во всей Суоми, активно изучали опыт как рыболовов, так и других производителей, чтобы понять и осознать саму суть приманки, её работы и требований, которые должны к ней предъявляться, и постоянно совершенствовали свои модели.

Однажды одну из таких выставок посетил тогдашний президент Финляндии Урхо Кекконен, который был просто восхищен целеустремленностью, упорством и, конечно же, продукцией молодых предпринимателей.

На сегодня фирма «Kuusamo» выпускает несколько десятков моделей различных блесен - и у каждой есть своя история. Но первой металлической приманкой компании стала колеблющаяся блесна «Latka», которая производится и по сей день.

Что же касается вращающихся блесен, то в те времена почти все модели, которые продавались в финских магазинах, поставлялись из-за рубежа. В «Kuusamo» решили освоить и этот вид приманок. И уже спустя некоторое время полностью изменили внутренний рынок, создав несколько, ставших популярными у рыболовов страны моделей «вертушек». Первую из них – блесну «Paavo-lippa» – до сих пор можно встретить на полках магазинов.

Сегодня сложно представить себе фирму «Kuusamo» без двух её лучших приманок – «Rasanen» и «Professor». Но откуда же пошла история этих двух замечательных блесен?

«Rasanen» родом из сказочной Лапландии. Основатели фирмы много ездили по стране в поисках новых рынков сбыта. Побывали они и в Лапландии. Но местные рыболовы не проявили особого интереса к блеснам «Kuusamo», оправдывая это тем, что похожие блесны они покупают у Вайно Каарла – торговца из Рованиеми. Тот имел официальное разрешение на производство и продажу блесен под названием «Rasanen», которое, в свою очередь, приобрел у ювелира Пеки Рясанена.

Штамп и право производства блесны многие хотели выкупить, но каждый раз получали отказ. Компаньоны всё равно встретились с Вайно, при этом предложили, что сами они продавать «Rasanen» будут только на юге Финляндии, а Вайно - на севере. Согласие было получено. Но в 1972 году эксклюзивное право на производство и продажу было полностью выкуплено «Kuusamo», а производство блесны «Rasanen» перенесено из Рованиеми в Куусамо. Прошли годы, но «Rasanen» – это по-прежнему умно, красиво и филигранно сделанная блесна, как будто рукой старого доброго ювелира Пеки Рясанена.

У формы другой блесны - «Professor» - немецкие корни. Финские аптекари часто ездили на закупки в Германию, и в числе прочего привозили с собой специальные мерные ложечки для лекарств.

Спустя время известная финская фирма по производству спортивного инвентаря «Karhu», взяв за основу форму именно такой ложечки, стала изготавливать блесны. В 1982 году в «Karhu» отказались от выпуска рыболовных приманок - и Пааво Корпуа выкупил права на её производство и самостоятельно сделал серийный штамп для изготовления блесны на своей фабрике в Куусамо. И если вы встретите блесну в форме «Профессора», но на которой есть тиснение с изображением медведя, то это приманка, изготовленная ещё на заводе «Karhu» до 1982 года. И несмотря на то, что прошло уже много лет, «Professor» сегодня – это по форме всё та же аптекарская мерная ложечка.

В «Kuusamo» под руководством Пааво Корпуа много работали над повышением интереса к рыбалке и привлечением всё большего количества людей к развитию финского рыбного хозяйства. Ведь ещё свежи воспоминания, как в конце 80-х годов прошлого века интерес к рыбной ловле в Финляндии, как к хобби, был близок к нулю. Молодежь перестала увлекаться рыбалкой, всё меньше и меньше семей можно было встретить на реках и озерах. С этим срочно надо было что-то делать!

Тогда Пааво Корпуа поделился своей обеспокоенностью с главой фирмы «Rapala» Эркки Нореллин, и в итоге вместе с ним был создан и начал продвигаться проект «Молодежь и рыбалка-88». Им удалось добиться того, что вся страна подхватила эту идею, проект стал общенациональным. Буквально за пару лет люди вернулись к водоемам, а в рыболовных магазинах появилось очень много молодых людей.

В 2006 году Пааво Корпуа отошел от активного руководства фирмой, но постоянно участвовал в разработке новых приманок. Здоровье позволило ему жить дома до июля этого года - и Пааво не был бы Пааво, если бы даже из больницы не совершил несколько поездок на рыбалку. Он прожил долгую и богатую жизнь. Всегда был доброжелателен и очень любил Россию. Светлая память этому великому и доброму человеку, соболезнования родным и близким…