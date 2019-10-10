Ловля бычка на спиннинг Павел Ситников | 10 октября 2019 г.

Казалось бы, что может быть интересного в спортивной ловле бычка, некрупной рыбы, какую у нас считают вдобавок сорной, а то и вредной? Но вспомните, что этот самый бычок – настоящий хищник, всегда голодный и агрессивный, поклевки которого, кстати, приносят неподдельное удовольствие. И такая ловля помогает постигать ту парадигму японских рыболовов, которая является базисом для такого известного и популярного ныне направления рыбалки, как «rock fishing».

Так что это за ловля?

Я уж и не помню, когда поймал своего первого бычка. Наверное, это было четверть века назад. Тогда мы с отцом и братом ходили рыбачить на Москву-реку (фото 1), вооружившись бамбуковыми удочками и толстенными лесками с огромными крючками, рассчитанными на червей, накопанных собственноручно. Забросишь и смотришь на поплавок. И вдруг он дернется, задрожит - и резко исчезает. Тогда я, кажется, и не подсекал вовсе, сама рыба за меня уже всё делала. Оставалось только достать. И вот он – бычок!

С тех пор прошло с два десятка лет - и я стал возвращаться в те же места, где рыбачил в детстве. И, откровенно говоря, они с тех пор не сильно-то изменились. Но теперь я уже приходил с современным спиннингом и воблерами. И каково же было мое удивление, когда у меня получалось ловить на небольшие воблеры эту ностальгическую рыбку - бычка. Правда, с воблером количество поимок заметно отставало от ловли на естественную наживку.

Потом я пошёл дальше - и стал ловить бычка на «колебалки» (фото 2). И снова получалось. Главное тут - подобрать нужную размерность блёсен, их «игру» и подачу. В принципе, места ловли были одними и теми же. Поэтому я знал, что рыба есть, её нужно просто спровоцировать. Поэтому старался вести блесну медленно, с большими паузами, касаниями дна и рывками. И по сравнению с ловлей на воблеры результативность увеличилась. Но и тут я не остановился.

Я перешёл на донные монтажи с мягкими силиконовыми приманками (фото 3). И тут для меня открылась сущность ловли бычка в самых ярких красках. Я так думаю, по удовольствию от количества и качества поклевок эта рыбалка не отстает от ужения окуня на спиннинг. В общем, несколько лет уже я охочусь на бычка с донными монтажами. И это всё больше меня увлекает.

Кто ты, москворецкий бычок?

Это некрупная донная мелкочешуйчатая рыба семейства бычковых (Gobiidae) и отряда окунеобразных с большой головой, зауженным телом и хвостом. Именно из-за своей внешности он и обрёл своё название. Видов бычка довольно много, различить их можно по размеру, окрасу, форме тела и головы. Но порой это сделать очень сложно.

Лично для меня процесс идентификации видов бычков оказался довольно долгим и трудным. Я глядел на каждую пойманную рыбу - и не всегда мог сопоставить её внешний вид с многообразием характеристик, описанных в ихтиологической литературе. Пытался вспомнить, какое расположение рта и его размер, например, у бычка-кнута, а держал в руках мелкого кругляка. А ведь даже у одного и того же вида может быть разный окрас, похожий на наряд, присущий другому виду.

Усугублялось восприятие рыбы еще и тем, что размер бычков разных видов зачастую примерно одинаковый: либо с один палец, либо с два. Редко кому удается встретить настоящих гигантов длиной за 20 см. А именно на крупных особях видны и более понятны различия между видами. Только лишь когда я стал целенаправленно и регулярно ловить бычка, и за одну рыбалку удавалось поймать десяток рыб одного вида и несколько рыб другого, их различия стали проясняться и даже становиться в какой-то момент ясными для меня. В общем, постоянная практика ужения бычка расставила всё по своим местам.

Самым распространенным видом является бычок-кругляк (фото 4). Именно его в основном и ловят спиннингисты. Он довольно крупный по сравнению с другими речными собратьями и достигает массы 250 г и длины в 30 см. Кругляк - бурого цвета или других темных оттенков. Отличительной его особенностью является черное пятно на последних лучах его первого спинного плавника.

Кругляк имеет большие грудные плавники, которые позволяют ему резкими движениями перемещаться по дну. Он плохо плавает, поскольку у него нет плавательного пузыря. Поэтому он довольно медлителен. И глядя на его передвижения по дну, создается впечатление, что он ползает, а иногда как будто отталкивается от дна - и прыгает.

Кроме того, у него сращенные брюшные плавники, формирующие плавник-присоску, который позволяет рыбе удерживаться на камнях. Будучи изначально морской рыбой, он эволюционировал таким образом, чтобы во время прибоя его не выносило на берег. Он как бы прилипает к камню и его не в силах сдвинуть волнения воды. В наших же реках он отлично прилепляется не только к камням, но и к плитам, индустриальному мусору и прочему хламу на дне.

Половозрелыми бычки становятся на второй-третий год жизни. Самцы во время нереста приобретают полностью черный окрас (фото 5), становятся этакими угольками. Черное пятно на плавнике перестает выделяться и сливается с новым нарядом. Икромет происходит с середины весны, когда вода прогреется до 12 °С, и до конца лета. Кладка происходит под камнями, под которыми самец роет норку и охраняет потомство. А живут эти необычные рыбки около пяти лет.

Бычки держатся около берега. Их часто замечаешь на дне, если визуально исследуешь прибрежную зону. Или если совершаешь переходы в вейдерсах, то тут, то там они вылезают из-под камней и улепетывают резкими рывочками. Но, как правило, это всё некрупные особи. Видимо, их сородичи покрупнее более осторожны, поэтому их и не видно. Но бывает, что бычки ловятся и на дистанции, со свалов по фарватеру рек.

Немногим реже кругляка встречается бычок-кнут (фото 6). Или, как его еще называют, мартовик - из-за его раннего нереста в марте, соответственно. Он достигает длины в 20 см и массы 200 г. Продолжительность жизни у кнута такая же, как у кругляка, да и ареал обитания у них один и тот же. Оба они тяготеют к прибрежным камням, хотя встречаются и на больших глубинах.

Тело у этого вида вытянутое, сужающееся к хвосту (фото 7), широкая, удлиненная и уплощенная голова, а попросту говоря - сплюснутая. На мой взгляд, самой наглядной отличительной особенностью этих рыб является их окрас. Именно наряд того или иного бычка дает понять, что за вид перед нами. Кнут имеет светлый цвет тела, чаще всего - серый или даже желтоватый. А по всему телу и голове располагаются пятна и полоски. Такого тигриного окраса у бычков других видов нет.

Бычки являются объектами охоты хищных рыб средней полосы РФ. Окунь и судак любят этих рыбок и бойко на них охотятся. Судак ночью деятельнее у берега, и у камней в том числе, еще и потому, что бычок ночью активнее, чем днем, выходит из камней на охоту. Тут-то его и ждет крупный хищник.

Стоит еще отметить, что вообще-то бычок – промысловая рыба в Причерноморье. Именно его закатывают в консервы «Бычки в томате», которые так распространены на полках наших продуктовых магазинов.

Ловля на воблеры

Это самый первый вид искусственных приманок, на которые я стал целенаправленно ловить бычка. Я заметил, что когда на моих окуневых рыбалках полосатый разбойник отзывался клевать и неохотно реагировал на ультралегкие воблеры, мелкими приманками интересовались бычки. И поклевки случались прямо на моих глазах, когда один бычок или несколько сразу выходили из-под листьев и камней и преследовали раскачиваемую приманку.

Так вот и было положено начало моей ловли бычка на воблеры. И эти-то первые поимки и помогли мне выстроить систему, где, когда и как надо ловить эту рыбу. С ультралегкими снастями одно удовольствие лазать по берегам и искать стоянки этого донного хищника. И, пожалуй, это самая сложная разновидность ловли бычка на спиннинг.

Приходилось много экспериментировать с проводками и наблюдать за атаками, благо они происходили у самого уреза воды и прямо передо мной. Поскольку бычок - рыба медлительная, но жадная, и прижатая буквально ко дну, самыми эффективными оказались воблеры с нейтральной плавучестью длинной до 40 мм.

Такие приманки медленно тонут на мели, что позволяет вести их над дном или опускать на камни. Нужно избегать суеты, проводка требуется неспешная, но рывковая, с частотными встряхиваниями кончика удилища, при которых воблер кивает головой, трясется и тонет, успокаиваясь. Поклевки происходят, как правило, на паузе, когда воблер опускается на дно и лежит какое-то время.

Подходящим для такой ловли будет «медленное» ультралегкое форелевое удилище, которое не только позволит забрасывать на нужную дистанцию вашу приманку, но и подарит массу приятных ощущений от ловли этой маленькой рыбки. Я использовал спиннинги с тестами до 3,5 г, самые тонкие шнуры и небольшую катушку размером 1000 по шкале Shimano.

Ловля на колеблющиеся блесны

После воблеров я посчитал, что «колебалки» массой 0,3 - 0,8 г тоже должны работать по такому маленькому, но жадному хищнику. Задача, конечно, не самая простая, но систематически ловить бычка удается. Разве что нужно забыть о равномерной проводке.

Как и в ловле другой рыбы, особенно мирной, «колебалку» нужно раскачивать, подбрасывать, притапливать, отпускать в свободное планирование, стучать по камням и многое другое. Все эти проводки и их комбинации раздразнят бычка и спровоцируют его на решительную атаку. Но подобрать подходящую проводку – это лишь часть успеха.

Важно полностью перестроиться в подаче приманки и её анимации. Проводки, которые подходят для типичных хищников при ловле на «колебалки», не подойдут. По причине того, что с хищниками ритм проводки будет иным – более быстрым.

Бычку же в силу того, что он не поднимается со дна и довольно медлителен в передвижениях, нужно не просто опускать на дно блесну, но и продолжать там её анимировать. Подобные провокации окажутся самыми успешными. Но и в этом нет золотого правила. Зачастую приходится перебирать блесны и проводки, чтобы найти тот самый ключик на каждой конкретной рыбалке. По этой причине желательно иметь выбор по размеру, геометрии, форме, массе и цветам. В таком случае легче добиться результата на разной глубине, в разные погодные условия, время дня и года.

Для равномерных проводок подойдут изогнутые колеблющиеся блёсны (фото 8), которые амплитудно раскачиваются на монотонном вращении катушки. Более вытянутые и ровные блёсны (фото 9) будут более частотными на проводке, но с меньше амплитудой. Их эффективно оживлять интенсивными и короткими взмахами кончиком удилища. Таким образом, реализуется своего рода дрожь приманки с минимальными передвижениями в воде. Иногда достаточно на дне постукивать на одном месте.

Для заброса и управления такими приманками нужны тонкие шнуры и самые легкие спиннинги. Если позволяет пространство, то можно использовать длинное (например, 2-метровое) и «медленное» удилище. Если же ловля происходит на заросшем берегу, а со всех сторон нависают кусты и ветки деревьев, то уместным окажется более короткое удилище – скажем, 4-футовое. Стоит подчеркнуть, что результативными чаще бывают рыбалки именно на густо заросших берегах.

Донные монтажи

Использование различных вариаций донных оснасток с мягкими силиконовыми приманками – это самый уловистый способ ловли бычка из всех. Всё просто! Бычок держится непосредственно у дна, а такие монтажи позволяют обловить как непосредственно дно, так и придонные слои воды. Причем, с различной скоростью и интенсивностью оживления «резины». Всё это позволяет быстрее найти локацию скопления рыбы и эффективнее спровоцировать хищника на поклевку.

(Окончание в следующем номере)