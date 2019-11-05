Ода вибам. Простота и универсальность в одном флаконе Андрей Швец | 5 ноября 2019 г.

Еще недавно такие приманки, как раттлины, занимали по популярности среди спиннингистов одно из последних мест. И тому было много причин – в первую очередь, практически полное отсутствие информации по их практическому применению, что приводило к боязни оборвать на зацепе недешёвый воблер. Да и выглядел среднестатистический раттлин для рыболова менее понятно и привычно, чем любой минноу или крэнк.

Однако в последние годы картина меняется в лучшую сторону, и этот интереснейший класс приманок завоевывает всё больше поклонников. Радует и то, что рыболовные магазины повсеместно расширяют ассортимент раттлинов, и теперь каждый желающий может без труда приобрести нужную ему модель. А когда приманка редкая или рыболовные конторы её по какой-то причине не завозят, всегда можно купить её в японских интернет-магазинах – сейчас такие покупки совершаются очень просто.

Само название раттлин, по какой-то непонятной причине прижившееся у нас, нельзя считать правильным - данного типа приманки во всём мире классифицируются как Lipless Crankbaits (т.е. безлопастные крэнки) или Vibrations (у нас их называют «виб»). Классический виб имеет узел крепления для лески на спине и характеризуется высокочастотной и малоамплитудной «игрой», к тому же далеко не всегда он именно Rattlin, что в переводе значит «гремящий», а проще - «погремушка». Он может иметь одну или несколько шумовых камер, но может быть и абсолютно тихим, Silent.

Также от модели к модели может меняться амплитуда или частота «игры». Стандартный безлопастной крэнк воздействует на органы чувств хищника, как и любой другой воблер - колебаниями, создаваемыми его телом, шумом и цветом, только вот частотный диапазон вибов находится в более высоких регистрах. Иногда такие качества приманки востребованы больше, иногда меньше, однако факт остается фактом - вибы ловят практически любого хищника, и ловят очень хорошо, надо только подобрать к ним подходящий ключик.

Что же нужно сделать такого, чтобы эти немного странные с виду воблеры начали отзываться в ваших руках? Да то же самое, что мы делаем с любой новой для нас моделью воблера, будь-то минноу, крэнк или поппер с уокером: набраться терпения и основательно, как говорится, «упереться» в вибы, т.е. уделить им на какой-либо из рыбалок достаточно времени.

Не кинуть десяток-другой раз в воду и, не заработав ни поклевки, отложить его в сторону и взамен пристегнуть к поводку какой-нибудь из своих любимчиков (как и поступает большинство), а именно выжать из новинки всё, что получится. Очень многое значит и пресловутая вера в приманку, о которой говорилось и писалось уже сотни и тысячи раз: если не верить в воблер, то никакая, даже самая распиаренная модель в ваших руках ловить не будет, максимум - станет показывать довольно посредственные результаты.

Тут вырисовывается такая зависимость: вы тем лучше будете понимать какую-либо приманку, знать все нюансы и особенности её применения, чем больше часов она проведет у вас в воде, причем в самых разных условиях. Надо эмпирическим путем определить, где какую модель лучше использовать, какую проводку в тех или иных условиях применить, плюс найти еще много других вроде бы мелочей, которые зачастую решают, быть или не быть сегодня улову. Именно по этой причине самый верный способ понять новую для вас приманку - это взять на рыбалку только её: это, конечно, немного гиперболично, но лишь отчасти.

Допустим, вы едете в хорошо знакомое вам место - пусть это будут обширные мелководные заливы с небольшой глубиной и обилием водорослей, но там в некоторых местах можно ловить приманками с открытыми крючками. И у вас есть три абсолютно новые модели воблеров – предположим, крэнк, минноу и шедик, все три - с небольшим заглублением и положительной плавучестью: как раз то, что нужно для ловли в таких условиях. И вы просто будете лишены соблазна перейти на заведомо успешную ловлю старыми проверенными моделями - и поневоле придется ловить на новичков. И для этого вам придется - тоже поневоле - поверить в них, а закрепить веру помогут первые же поимки хищника, к тому же, когда долго ловишь на одну приманку, то моментально нарабатываются навыки работы с ней в различных условиях и при разной степени активности рыбы.

Точно так же можно взять небольшую коробочку только лишь с безлопастными крэнками и поехать ловить щуку и окуня на озеро, при этом ничего не теряя от такой, на первый взгляд, однобокости выбора.

Lipless crankbait – ну очень простой в обращении воблер: он работает и при проводке на снос на течении, и на «равномерке», и на волнообразной, и на классической джиговой, и на подбросах кончиком удилища. И даже при ловле в отвес – например, он очень хорошо ловит зимой из-подо льда. Видовое разнообразие рыб, жалующих вибы, поистине огромно: в первую очередь, это щука с окунем, затем - судак и сом, жерех, а мелкие вибы очень хорошо ловят даже голавля с язем. Да и освоить безлопастные крэнки совсем не трудно, было бы желание.

Щучьи дела

Начнем со щуки: пятнистую на безлопастные крэнки ловить довольно несложно, но тут есть свои нюансы. К примеру, многое зависит от того, ловим мы с берега или с лодки. Виб – приманка тонущая, и при проводке в придонном слое склонна к зацепам своими двумя тройниками за коряги и прочий хлам, лежащий в воде, поэтому стараемся обезопасить себя от возможных потерь. Во-первых, при ловле с берега лучше переоснастить свои вибы, заменив штатные тройники на двойники, развернутые жалами к телу.

Второй вариант – это снять передний, обычно более крупный тройник, оставив только хвостовой – в обоих случаях засекаемость снизится незначительно, зато мы существенно уменьшим риск засадить приманку в коряги. С лодки же, при наличии отцепа, ловим как есть, т.к. в девяносто пяти процентов случаев хороший отцеп решает любую проблему - и мы спасём приманку.

При облове мелководья и средних глубин базовая проводка вибов – обычная «равномерка» в среднем темпе, в большинстве случаев это срабатывает, но если хищница капризничает, то с подачей приманки можно и нужно поэкспериментировать. На больших же глубинах лучше работает, без сомнения, джиговая «ступенька» в различных её вариациях. Это может быть как классика – два оборота рукоятки катушки и пауза, так и подбросы удилищем, как одиночные, так и двойные.

Рисунок проводки можно комбинировать до бесконечности, находя какие-то свои удачные варианты – и когда при бесклевье удается всё-таки раздраконить хищницу, то получаешь от этого огромное моральное удовлетворение. Первый сигнал, что активность щуки упала до минимума – она перестает реагировать на равномерно проводимый виб и только бодает его закрытой пастью, словно тюкает по приманке. В этом случае есть два пути – или играться с проводками, или подбирать опытным путем ту модель безлопастного крэнка, который всё-таки соблазнит хищницу на поклевку.

С экспериментами с проводкой приманки всё понятно, теперь основательно поговорим о моделях вибов. Многие рыболовы, начиная осваивать ловлю на безлопастные крэнки, делают одну и ту же ошибку: купив пару-тройку моделей, часто со схожими характеристиками, пребывают в полной уверенности, что эта ниша у них закрыта. Действительно, все безлопастные крэнки вроде бы похожи между собой и поэтому, казалось бы, должны иметь приблизительно одинаковую «игру», однако это не так: все они обладают разными рабочими характеристиками.

Вибы могут быть шумовыми – приманки снабжаются одной или несколькими акустическими камерами с пластмассовыми, металлическими или вольфрамовыми шариками, а то вместо множества шариков может стоять один крупный шар или диск, издающий при проводке низкочастотный шум. Есть бесшумные модели (если не считать негромкого бряцанья тройников при проводке, выручающего в ряде ситуаций), в них никаких шаров нет. К тому же вибы могут иметь разные амплитуду и частоту колебаний. Они обладают разной скоростью погружения – от очень медленной до «камнем на дно», есть суспендеры и плавающие модели: в общем, когда начинаешь копать тему безлопастных крэнков поглубже, сразу становится понятно, что это целый мир.

Особая тема – это поведение виба на паузе в проводке, т.е. на падении: это тоже очень важно, поскольку некоторые модели (правда, их немного) продолжают «играть» и на паузе, дополнительно привлекая этим стоящего неподалеку хищника. Эта опция очень важна, т.к. в некоторых ситуациях решает буквально всё, и приманка с такой «игрой» может сделать результат всей рыбалки.

Таким образом, имея в своем арсенале 2 - 3 виба, мы ни в коем случае не сможем перекрыть все потенциально возможные условия ловли на рыбалке – под каждый вариант нужна своя модель приманки, плюс мы должны иметь выбор и по характеристикам вибов. Например, мелководье до двух метров – выбираем неглубоко идущие суспендеры или плавающие вибы, как вариант – тонущие с малой скоростью.

Облавливаем горизонты поглубже – пригодятся приманки среднего размера и массы, а если ловля идёт на больших глубинах и на течении – под такие условия идеально подходят тонущие с высокой скоростью безлопастные крэнки с вялой «игрой». А на течении приманка с активной «игрой» будет создавать чрезмерно сильные вибрации и очень сильно нагружать снасть, поэтому тут будет уместен виб с почти незаметной струящейся «игрой». И на каждые условия ловли в идеале нужно иметь и выбор по цветам (обычно это кислотный/натурал), и по акустике (тихий/шумовой): это поможет выйти победителем из всяких патовых ситуаций.

Кроме того, многие вибы имеют настолько мелкие отличия в «игре», что они незаметны для человеческого глаза, однако рыба прекрасно различает их - и в периоды низкой активности хищника именно эти мельчайшие отличия могут сыграть решающую роль. Для наглядности приведу пару-тройку примеров из собственной практики, подтверждающих вышенаписанное.

…Июль месяц, небольшое озеро с достаточным количеством щуки, рыба малоактивна – пошёл перебор приманок в надежде сорвать джекпот. Минноу – не хочет, лопастные крэнки – не реагирует, чаттербейты со спиннербейтами – мимо кассы. Ставлю проверенный виб со среднечастотной «игрой» и умеренным шумовым эффектом - результат тот же: изредка щука бодает приманку закрытой пастью. Меняю на модель с примерно такими же характеристиками, но имеющую «игру» на паузе (виб активно покачивает боками) - снова отказ и редкие бодания.

Я не сдаюсь и пристегиваю к поводку ту же модель, но немного большего размера и массы – и попадаю в яблочко. То ли свою роль сыграл сам размер приманки, то ли изменившаяся с увеличением размера амплитуда её «игры» (не заметная на глаз), но щука словно проснулась – поклевки пошли одна за другой. Эта феерия продолжалась до тех пор, пока я на адреналине после вываживания очередной щуки не поторопился с забросом и не отстрелил счастливый виб. А поскольку близнеца удачливой приманки у меня не оказалось, ставлю ту же модель, но немного меньшую по размеру и массе – и всё, словно отрезало клёв: опять пошли тычки и бодания…

…Залив Днепра, начало осени – щука здесь всегда ловилась исправно, но в этот раз хищница капризничала по непонятной причине: в этот раз поиск приманки начинаю именно с вибов. Ставлю одну, вторую, третью проверенные модели – зубастая не реагирует, только пара невнятных тычков по воблеру: тогда пристегиваю к поводку валявшуюся в углу коробки модель с вялой невнятной «игрой» и одним мелким шаром в камере, практически не издающим шума при проводке. И залив словно ожил – поклевки пошли одна за другой, и все очень злые и жадные: пару раз пришлось аккуратно извлекать приманку глубоко из щучьей пасти. Вот вам и «все вибы на одно лицо» Причем я специально время от времени проводил ротацию вибов для сравнения – результат был налицо. Щука отзывалась только на приманку с вялой игрой…

…Последний случай произошел совсем недавно. Из-за аномальной жары небольшие речки и озера сильно обмелели, и даже в середине сентября вода в них была по-летнему теплой, более двадцати градусов. Но щуку половить хотелось, и мы с товарищами приехали на среднего размера лесной прудик, где не раз до этого успешно ловили хищницу. Когда рано утром вышли на берег, картина представилась взгляду удручающая – уровень воды упал как минимум на метр, обнажив дно и прибрежные коряги. Однако делать было нечего – дорогу мы проделали немалую, не уезжать же домой, несолоно хлебавши - мы принялись за ловлю.

Такого я давно не видел: три опытных спиннингиста в течение шести часов не смогли поймать ни одной щуки, и мало того - даже поклевки не увидели. Надо ли говорить, что мы перепробовали всё, что было в коробках ( в том числе и разные модели вибов) – все усилия оказались тщетными, это было полное фиаско. Но напоследок без особой надежды на успех я решил поупираться в вибы. Погонял минут по 10 - 15 пару проверенных моделей - нулевой результат, ставлю свой любимый Issei GC Zari Vib Jr. - и на третьем забросе зарабатываю уверенную поклевку на падении.

Щука под четыре килограмма бодро артачилась при вываживании и пару раз срывала фрикцион катушки, выбирая по 5 – 10 м шнура. Конечно, я её таки победил, но адреналина при этом хватанул изрядно. Отпускаю щуку восвояси и продолжаю ловлю, не меняя приманку – товарищи, воодушевленные поимкой рыбы, тоже оживились и стали с удвоенной энергией выполнять забросы. Пара минут – и опять поклевка на падении: на этот раз щука попалась значительно крупнее и с ней пришлось изрядно повозиться, тем не менее и она попала на береговую фотосессию, вернувшись затем домой.

Видя такое, товарищи стали ловить на вибы, тоже чередуя модели, но и поклевки не увидели. Все мои поклевки произошли на падении, когда виб шел ко дну, активно качая боками – остальные модели, тонущие без «игры», щуку в этот день не возбуждали абсолютно.

На этих примерах очень хорошо видно, что безлопастные крэнки хоть и просты в обращении, но в их применении много тонких моментов, на которые необходимо обращать внимание.

Судак

Клыкастый вибы тоже очень любит и ловится на них с завидным постоянством - правда, иногда капризничает, и тогда с подбором модели безлопастного крэнка можно порядком намучиться. С подачей приманки тоже не так всё просто: если ловля ведется в неглубоких озерах или речных заливах, то чаще всего это простая равномерная проводка, на которую он очень охотно отзывается.

Совсем другое дело – ловля по рельефу на крупных водохранилищах: тут без хорошего эхолота никак не обойтись, ведь нас будут интересовать свалы в глубину и подводные возвышенности – «пупки»: здесь и любит держаться судак. Ловля практически всегда ведется с лодки – с неё можно обловить складки рельефа под любым углом, да и затопленные при формировании водохранилища овраги, ручьи и речушки чаще всего находятся вдали от берега. Я облавливаю бровки, проводя виб вниз по свалу в глубину под разными углами: лодка устанавливается на яме, а забросы выполняются на мелкое место.

Приманку можно проводить как по джиговой классике, катушкой, так и подбросами кончиком удилища – судак бывает очень привередлив к высоте и длине шага виба над дном, поэтому тут нужен постоянный эксперимент. Идя вниз по свалу, виб самый короткий шаг делает при ловле короткими одиночными подбросами – так мы ведем приманку максимально близко ко дну, а её скачки над ним - короткие. Тем самым мы держим воблер максимально долгое время в поле зрения судака, стоящего на свале или под ним – поклевка может произойти в любой момент, поэтому нужно всё время быть начеку.

Виб с двумя тройниками или одетыми для лучшей проходимости двойниками засекает судака в любом случае лучше и надежней, чем джиг-головка с одинарным крючком. Во многих случаях даже подсечка оказывается не нужна, т.к. судак часто сам засекается двумя тройниками, особенно когда придавливает виб «галстуком» ко дну.

При вялом клеве нужно проводить периодическую ротацию моделей, пробуя шумные и тихие вибы, меняя частоту и амплитуду «игры», часто всех уделывают безлопастные крэнки с активной «игрой» на падении. Очень часто «выстреливают» прогонистые морские модели с вяловатой «игрой» на малой скорости проводки, так что комплект и таких приманок желательно иметь обширный. Ведь чем больше у нас выбор при плохом клёве, тем больше шансов подобрать ключик к аппетиту и настроению судака.

В моей практике бывало по-разному: в иные дни джиговый «силикон» у товарищей облавливал мои безлопастные крэнки, как я ни старался, но бывало и с точностью до наоборот. Однако на «силикон» поклевки клыкастого были редкими и бессистемными, зато на правильно подобранный ко времени и месту виб я ловил судаков одного за другим.

Окунь

Полосатый на эти приманки попадается обычно в прилове при охоте за щукой или судаком – целенаправленно его мало кто ловит, а зря: окунь, особенно крупный, боец еще тот и гораздо сильнее щуки одинаковой с ним величины.

На мелководье отлично работает равномерная проводка в среднем темпе, при слабой активности рыбы – с мини-паузами, поскольку большие не позволяет делать малая глубина в месте ловли. В более глубоких местах, особенно с неровным дном, отлично работает джиговая проводка в любых её вариантах. Если дно сильно захламлено, ловим пелагическим джигом без касания грунта - это позволяет уберечь виб от зацепов. В запрессингованных водоемах окунь лучше реагирует на небольшие приманки, но на крупных водоемах - например, на обширных водохранилищах - хорошо ловится и на вибы среднего размера, 65 - 70 мм.

О вибах можно говорить бесконечно, настолько эти простые и несуразные с виду воблеры уловисты и универсальны. Нужно не бояться экспериментировать с новыми приманками и постоянно развиваться в своем мастерстве – только тогда ловля спиннингом принесет вам настоящее удовлетворение.