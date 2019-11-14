Непростой выбор. Особенности прикармливания рыбы поздней осенью Николай Линник | 14 ноября 2019 г.

Поздняя осень – это, что, практически ранняя зима? Не тут-то было: в последние годы наш климат настолько потеплел, что уже приходится привыкать к новой реальности - и по погоде первый месяц календарной зимы всё чаще напоминает последний месяц осени. А это значит, что в иные годы осеннее межсезонье может растянуться на целых 60 дней. И что в это время делать любителям поплавка и фидера? Лежать на диване? Лично я так долго бездельничать не могу. И поэтому, побурчав про себя на загулявшую невесть где зиму, я отправляюсь с любимыми снастями на берег какого-нибудь водоема, чтобы вдоволь насладиться вдумчивой и неторопливой осенней рыбалкой.

Одним из главных вопросов, которые я стараюсь продумать еще до начала рыбалки, это то, чем и сколько буду кормить рыбу. Признаюсь честно, выбор этот непростой, и малейший промах в качестве или количестве прикормки может явиться причиной полного провала рыбалки. Сейчас я хочу рассказать вам о своих наблюдениях, а также о методах прикармливания, которые, на мой взгляд, являются наиболее удачными решениями в эту непростую для рыбалки пору года.

А может не кормить рыбу вообще?

Многие мои коллеги поздней осенью вообще отказываются от прикормки или предпочитают приманивать рыбу к точке ловли чистым песком. Логика их рассуждений приблизительно такова: поскольку рыба в эту пору года практически не питается, то и перекармливать её прикормкой не следует.

Намного эффективнее походить по берегу и поискать точки, где рыба собралась в стаю. А чтобы обозначить точку, где находится крючок с насадкой, можно сыпануть в воду и пригоршню песка. И вы знаете, этот нехитрый прием иногда срабатывает. Но только если основной рыбой в улове является уклейка или мелкая плотва.

По остальной рыбе речной песок как прикормка оказывается совершенно бесполезным. В качестве эксперимента я даже сдабривал песок ароматизатором - эффект вышел нулевым. Результат появлялся, когда в песок добавлялась манная крупа или смолотый в кофемолке «Геркулес». Но тогда грунт уже надо было рассматривать в качестве балласта.

Однако вернемся ко второй части описанной выше методики, а именно активному поиску стоянок рыбы. Поздней осенью, когда 90% всей живущей в водоеме рыбы сосредотачивается на 10% его площади, умелый поиск этих стоянок наиболее эффективен. И в удачно выбранной точке несколько поклевок без всякого прикармливания вы всё-таки увидите. Но поплавочная или донная удочка – это не спиннинг, где приманка движется активно, а плотва или подлещик – это не окунь, инстинктивно реагирующий на движение. И как только не пойманные на крючок особи стаи почувствуют подвох, поклевки прекратятся.

Возобновить интерес рыбы к насадке может только конкуренция за еду, которую и помогает возбудить правильно поданная прикормка. Так что прикармливать рыбу нужно даже поздней осенью. Только делать это следует крайне осторожно.

Чем кормить?

Это стратегический вопрос, который рыболову следует решить еще до начала рыбалки. И снова в конфликт выступают низкий метаболизм рыбы в холодной воде плюс её природная осторожность с одной стороны - и привычка рыболова рыбачить по-летнему с другой. Именно на этом этапе подготовки к рыбалке в свое время я и набил наибольшее количество шишек. А самой главной проблемой явилась именно моя привычка кормить рыбу по-летнему. За несколько летних месяцев успевает выработаться устойчивый шаблон использовать в качестве прикормки какой-то определенный состав сухой смеси. Осенью же пищевая активность рыбы быстро идет на спад, а шаблон продолжает работать на подсознательном уровне.

Осознание того, что я делал что-то неправильно, чаще всего приходило ко мне после нескольких провальных рыбалок. Наиболее значимыми ошибками на этом этапе стали неправильно подобранные: состав прикормки, размер фракции кормовых частиц, цвет смеси, её инертность и запах. Причем все эти ошибки, кроме цвета и запаха, исправить оперативно было невозможно.

На состав прикормки многие рыболовы редко обращают внимание. А зря. Если прикормка чересчур питательная и содержит в себе большое количество бисквитов, осенью она просто быстро насытит рыбу еще до того, как та доберется до крючка с насадкой. Слишком же бедные смеси, которые содержат в себе большое количество перемолотых отрубей, тоже не подходят. Они работают подобно песку - и для крупной рыбы совершенно не интересны.

Для этой поры года нужны именно сбалансированные слабопитательные смеси. Поработав с разными производителями прикормок, как российских, так и зарубежных, я сделал для себя сенсационное открытие: лишь несколько сортов прикормки с пометками «для холодной воды» или «зимняя» можно считать соответствующими заявленному назначению. Всё остальное – это хитрый рекламный трюк. Из отечественных смесей мне очень понравились прикормки Minenko серии Cool Water (фото 1) и «Оптимист» серии Elite (но не вся, а только «Черная плотва» и «Черный лещ»).

Из зарубежных прикормок чаще всего осенью я использую Sensas 3000 серии Gardons (фото 2) и Sensas 3000 серии Matcн. Нравилась мне и прикормка VDE, но в последнее время она исчезла с прилавков магазинов. Все вышеперечисленные прикормки очень хорошо работают именно по капризной, малоподвижной рыбе.

Еще одним «троянским конем» в составе прикормок для поздней осени является размер кормовых частиц. По логике, при плохом аппетите рыбы получается, что чем меньше будет фракция кормовых частиц – тем меньше они будут насыщать рыбу. Но не всё так просто. Например, та же плотва или лещ поздней осенью охотно поедают мякиш белого хлеба или тесто из ржаного хлеба при условии, если прикармливание ведется тем же хлебом или тестом.

Назвать такую прикормку мелкофракционной - язык не поворачивается. А как тогда быть с вышеприведенным списком? Ведь в нём почти все прикормки мелкофракционные. А всё элементарно. Принцип: чем кормим, на то и ловим, еще никто не отменял. И все мелко дисперсионные сухие смеси представляют собой базу для увеличения привлекательности тех же мотылей, опарышей, кастеров или кусочков червей. Без «животинки» такие прикормки работают слабо. Скажу больше.

Раньше для более быстрой доставки размоченного в воде белого хлеба или катышков из теста черного хлеба я использовал чистый грунт. Теперь же французские прикормки Sensas 3000 серии Matcн в роли балласта мне нравятся больше. Шары из увлажненной прикормки лепятся намного проще, чем из мокрого песка, да и рыба на такое угощение встает охотнее, чем на грунт с кусочками хлеба.

Если у вас нет возможности покупать вышеперечисленные сухие смеси – не расстраивайтесь. Можно просеять через мелкое сито любую летнюю прикормку и добавить в неё немного темного грунта: лучше всего земли, взятой из-под лиственных деревьев. В сочетании с животным элементом (фото 3) или кусочками хлеба такая прикормка работает тоже очень хорошо.

По поводу оптимальной инертности готовой прикормки для поздней осени тоже не всё однозначно. И давать какие-то конкретные советы будет абсолютно неправильно. Вроде в холодной воде инертная прикормка должна быть более удачным вариантом, но не всегда. Всё зависит от настроения рыбы - и всякий раз приходится под него подстраиваться. Дома я стараюсь приготовить легкую, но хорошо пропитанную водой смесь, а на водоем беру с собой около стакана сухой смеси и около литра сухого грунта. Вдруг придется корректировать механику прикормки.

А вот влияние цвета и запаха готовой прикормки на активность и количество поклевок вторично. Вы, наверное, заметили, что большая часть прикормок из моего списка темные. Да, для осенней ловли я люблю темные прикормки, но также знаю людей, которые по цвету готовой смеси вообще не заморачиваются - и успешно рыбачат с тем, что удается приобрести в магазине. А если очень нужно, то затемняют прикормку землей.

С запахами я экспериментировал много, и в результате пришел к выводу, что будет прикормка с фруктовыми, или кориандровыми нотками в аромате – большой разницы нет. Мне доводилось довольно успешно ловить рыбу и с карповыми смесями, имеющими фруктовый аромат. Единственное, чего точно следует избегать осенью, так это резких запахов.

Как кормить?

От стратегии перейдем к тактике. На позднеосенних рыбалках по поводу количества забрасываемого в воду корма я выработал для себя одно универсальное правило: чем холоднее вода, тем меньшее количество корма должно забрасываться в воду единовременно, а также реже должны быть докормы. После многочисленных пролётов в перспективных, казалось бы, точках - от стартовых закормов поздней осенью я вообще отказался.

Более успешной тактикой оказался предварительный облов точки вообще без всякого прикармливания. В качестве насадки-разведчика очень хорошо зарекомендовал себя опарыш. Даже если дальнейшая рыбалка будет проводиться на хлеб, тесто или манную болтушку, несколько первых проводок я делаю с опарышем на крючке. Личинку мухи любит любая рыба, и если она есть поблизости - несколько поклевок вам доведется увидеть. А потом можно потихоньку и прикормить.

Делаю я это поздней осенью крайне аккуратно. Тщательно промерив дно, я нахожу в секторе ловли наиболее ровный участок. Это нужно для того, чтобы точно знать, где лежат шары прикормки, а насадка на крючке проплывала в максимальной близости от них. Потом, слепив несколько не очень плотных шаров прикормки размером с мандарин (фото 4), я забрасываю их в воду так, чтобы легли они чуть ближе (сантиметров на 30) поплавка. Это обеспечивает максимальную точность прикармливания. Поздней осенью это крайне важно. Дело в том, что в холодной воде рыба не будет гоняться даже за самой вкусной насадкой, если та будет проплывать хотя бы в полуметре от прикормленной точки.

Обычно первые поклевки начинаются минут через 15 после прикармливания, но даже если этого не произошло, спешить с дополнительным докормом не следует. Обычно я выжидаю 30 – 40-минутную паузу и принимаю решение: менять точку ловли - или подбросить к поплавку еще один шарик прикормки. При длительном отсутствии поклевок решение сменить точку ловли чаще всего оказывается более правильным.

Если поклевки начались, стараться раздразнить рыбу лишней порцией корма тоже не следует. Нужно, как говорят англичане, почувствовать темп рыбалки. Разумная умеренность на осенней рыбалке еще ни разу не подводила.

Несколько полезных советов

И напоследок дам еще несколько полезных рекомендаций, которые помогут сделать вашу рыбалку более яркой.

- Прикормку для осенних рыбалок замачиваю исключительно на ночь. Во-первых, так все ингредиенты смеси лучше пропитаются водой. А во-вторых, это сильно экономит время рыбалки. День осенью короткий, и тратить драгоценное время на приготовление прикормки - очень нерационально.

- Если в прикормке предусмотрено наличие опарыша, его я обязательно умерщвляю. Как это будет сделано - путем заморозки или ошпариванием – решаю по ситуации. Если нужно привлечь рыбу мотылем, готовлю смесь с большим содержанием грунта. Чем больше земли в такой прикормке, тем дольше мотыль останется в ней живым.

- На одну полноценную осеннюю рыбалку у меня уходит не более литра готовой смеси. Так что одновременно много прикормки замешивать не следует.

Надеюсь, мои наблюдения и советы окажутся вам полезными - и длительное осеннее межсезонье не покажется таким уж серым. Рыбачьте в удовольствие!