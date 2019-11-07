Зимняя активность окуня Сергей Акулич | 7 ноября 2019 г.

Чтобы успешнее охотиться за полосатым на просторах водохранилищ необходимо разобраться в периодах его активности в три основных периода зимней ловли – в перволедье, глухозимье и по последнему льду. Исходя из личного опыта, попробую систематизировать временные интервалы в течение суток, когда хищник обладает повышенным аппетитом. Также исследую метеозависимость окуня в зимнее время.

Сразу оговорюсь, что активность хищника в разных водоемах может несколько отличаться. Этому способствует различная численная популяция хищника в них, а также неодинаковый размер и рельеф каждого отдельно взятого водохранилища.

Перволедье

Я открываю зимний сезон, как только в мелководных заливах и бухтах пригородных водохранилищ устанавливается безопасный лед. К ловле приступаю с рассветом, т.к. окунь в это время уже довольно активен и живо интересуется приманками. Первый его выход может продолжаться более полутора-двух часов, затем наступает короткое затишье. Лишь к полудню, если удачно сложатся обстоятельства, хищник вновь активизируется.

Дневной выход бывает весьма продолжительным и может длиться до нескольких часов. Правда, в послеобеденное время в моих уловах, как правило, преобладает лишь небольшой «матросик». Но перерыв в клёве крупного окуня недолог. И вскоре в короткие декабрьские деньки аппетит у горбачей возбуждается снова – после 15 часов начинается очередной суточный выход. В вечерних же сумерках пищевая активность хищника достигает своего апогея. Могу вспомнить несколько своих рыбалок, когда уже практически в кромешной тьме поклевки крупного окуня следовали, как только мормышка или блесенка опускалась сразу за нижнюю кромку льда. Здесь обязательно нужно дополнить, что ловля велась на глубинах, не превышающих метра.

По перволедью лучших результатов удается достичь в пасмурную с небольшими осадками погоду. Когда же светит солнышко, в моих уловах преобладает некрупный окунь. Возникает вопрос, почему? Попробую ответить.

В начале зимы ловля, как правило, ведется на глубинах от одного до двух метров. И яркий солнечный свет, обильно проникая через еще тонкий лед на относительно мелководные участки, настораживает именно крупного хищника, который по своей природе является осторожным. В ясную погоду рассчитывать на поклевку горбача можно лишь ранним утром либо в вечерних сумерках. Атмосферное давление, направление и сила ветра сейчас играют гораздо менее важную роль, нежели в глухозимье или по последнему льду. Куда важнее в начале зимы оказаться в нужном месте в нужное время.

В подтверждение своих слов приведу пример из личной практики. С товарищем спланировали выезд на пригородное водохранилище, чтобы половить полосатого разбойника. Накануне же, посмотрев прогноз погоды, ужаснулись - синоптики обещали ураганный северо-западный ветер порывами до 24 м/с, обильные осадки в виде мокрого снега и падение атмосферного давления с 732 до 710 мм рт. ст!

Но охота, как говорится, пуще неволи – решили ехать. Прибыв на водоем утром, обнаружили, что мы здесь одни - никто больше не отважился ехать в такую пургу. В течение трех часов больше боролись с погодой, чем занимались рыбалкой. Зато к полудню всё же адаптировались и акклиматизировались - и рыбалка стала приобретать более правильную последовательность. Я занялся активным поиском хищника. Вскоре очередной серией лунок нащупал локальное углубление дна в виде канавки. И через несколько минут в этом месте последовала первая четкая поклевка, приличный окунь соблазнился небольшой блесенкой.

Позвав компаньона, принялись вдвоем работать по донной аномалии. До вечера поклевки упитанных полосатиков следовали с завидной регулярностью, а мы, увлеченные и довольные, продолжали ловлю, не обращая внимания на разыгравшееся ненастье.

Глухозимье

Толщина ледяного панциря на водохранилищах постепенно растет, вследствие чего растворенного в воде кислорода становится меньше. Активность полосатого разбойника заметно снижается. Сейчас ему для поддержания жизненных сил нужен минимум пищи. Наступает тяжелая пора и для рыбы, и для рыболовов – глухозимье.

В середине зимы подготовить серию лунок на водоеме я стараюсь уже к рассвету, т.к. первый суточный выход окуня порой начинается еще в темноте. В зависимости от погодных условий, а также выбранного места, утренняя его активность может продолжаться от десятка минут до полутора часов. Сказать, что далее наступает затишье - было бы неправильно. Хищник кушает, но очень короткими набегами продолжительностью 10 - 20 минут.

В каких-то местах с более привлекательным рельефом дна или точках, где наблюдаются скопления кормового объекта окуня, активность последнего будет несколько выше, чем на других участках водохранилища. Ближе к вечеру можно рассчитывать на самый продолжительный суточный выход, который, как правило, начинается после 15.30 – 16.00. Еще больше активизируется окунь уже в вечерних сумерках.

Но глухозимье негативно сказывается на жизненных процессах всего рыбьего племени. И окунь не исключение. Поэтому питается хищник сейчас нерегулярно и неравномерно. Вспоминаю, как на заре освоения окуневой ловли из-подо льда на одном городском водохранилище в течение двух сезонов в середине зимы хищник проявлял себя лишь ранним утром в течение двадцати минут - получаса либо уже в вечерних сумерках в такой же временной интервал. А двух выходов за день никогда не было! Но зато в это время мне удавалось добыть горбачей от 500 г и больше.

В середине зимы погодные условия оказывают существенное влияние на активность окуня. И при планировании своих выездов за полосатым я очень тщательно подхожу к мониторингу атмосферного давления, направления и силы ветра, температуры воздуха в относительно краткосрочном периоде (на 3 - 5 дней).

Лучшей результативности в это время удается добиться в ясную или с переменной облачностью морозную погоду с высоким атмосферным давлением либо когда его значение несколько выше нормы для этого периода. Прохождение же атмосферных фронтов, сопровождающихся резким падением давления, увеличение облачности и выпадение осадков различной интенсивности, а также смена и усиление ветровой обстановки, как правило, негативно сказывается на аппетите окуня. И рыболову в таких случаях за целый день приходится довольствоваться лишь единичными поклевками.

Но есть и другая, прямо противоположная закономерность.

Приходит антициклон. Осадки прекращаются либо их количество минимальное, атмосферное давление растет, ветровая обстановка становится более спокойной. Если выглянет солнышко, будет еще лучше. Соответственно, понижается температура окружающего воздуха. Полосатому разбойнику такая смена погодных условий служит своего рода сигналом для активизации. И если количество выходов хищника не возрастет, то их продолжительность уж точно увеличится. В моем активе есть с десяток зачетных 2 – 3-дневных выездов, подтверждающих, что смена погоды иногда играет на руку рыболову. Приведу в пример один из них.

Несколько лет назад в начале февраля спланировали компанией провести все выходные на одном пригородном водохранилище с целью половить жерлицами щуку и попутно поохотиться за полосатым разбойником с блесной и мормышкой. Погодные условия в первый выезд были такие: порывистый юго-западный ветер, небольшие осадки в виде снега, давление накануне рыбалки упало на несколько пунктов и составило 740 мм рт. ст. Температура воздуха – минус 6 градусов. По щуке отловились хорошо. Зубастая порадовала активностью с рассвета, несколько флажков загорелось днем, но, правда, вечером - лишь одна результативная сработка. А вот полосатый разбойник практически бастовал.

Единственный короткий (не более получаса) выход хищника произошел только ранним утром. Днем - тишина, к вечеру - два мелких «матросика», пойманных «безмотылкой». Во второй день решили ехать опять на старое место, только чуть сместиться при расстановке жерлиц. Окуня же планировали ловить на старых лунках - так сказать, в качестве эксперимента, да и перспективный участок водохранилища имел довольно изрезанный донный рельеф. В этот день ветер поменял направление на северо-западный, утром был порывистый, к вечеру установился практически штиль.

Давление в течение дня выросло на десять пунктов и составило 751 мм рт. ст. Облака к обеду рассеялись, засветило солнышко, а температура воздуха понизилась до минус 13 градусов. На жерлицы произошла лишь одна поклевка ранним утром, еще в темноте мелким окуньком соблазнилась зачетная щука. А вот полосатый порадовал. С рассвета попали на его часовой выход, затем - тишина. Около полудня - получасовая активизация, дальше - перерыв в клёве. Но уже после двух часов пополудни активность хищника стала постепенно возрастать, и поклевки завершились лишь в сумерках. Интересным также является тот факт, к вечеру окунь стал попадаться крупнее.

Последний лед

В конце зимы активность окуня обусловлена, прежде всего, приближением времени его нереста. Упитанные мамаши сейчас очень капризны. Короткие периоды их активности могут сменяться продолжительным бесклевьем. Поскольку в марте световой день уже довольно длинный, не вижу большого смысла приступать к ловле раньше девяти часов утра. Да и на рассвете попадать на раздачу горбачей ни разу не доводилось. Первого значимого выхода можно ожидать не ранее 10.00 - 10.30. При благоприятно сложившихся условиях он продолжается около часа, затем следует короткое затишье.

После полудня также есть надежда на относительную непродолжительную вспышку пищевой активности хищника. После 16.00 начинается крайний суточный выход полосатого разбойника, который к тому же, может быть самым продолжительным. К вечеру же окуневый жор несколько ослабевает, но уже в сумерках изредка удается увидеть несколько поклевок крупного, а порой и трофейного хищника.

Далее обязательно хочу увязать активность хищника с перспективными местами его ловли по последнему льду. Лучших результатов я добиваюсь на участках водохранилищ недалеко от мест впадения в них рек и ручьев. Также интересны зоны, где лед уже на несколько метров отошел от берега. Возле зарослей камыша, рогоза и тростника из-за приемлемого кислородного режима и наличия здесь кормового объекта можно в определенные временные интервалы повстречаться с активным полосатым разбойником. Но ни в коем случае нельзя забывать про осторожность передвижения по последнему льду.

Лучшей результативности по последнему льду удается достичь при нормальном давлении для этого периода, небольшие отклонения от нормы в ту или иную сторону также допустимы, а главное - чтобы не было резких перепадов. Предпочтительнее будет переменная облачность либо пасмурная погода с небольшими осадками. Когда же светит солнце на активизацию окуня можно рассчитывать лишь во второй половине дня. Для ловли сейчас наиболее приемлемыми будут ветры южного, западного или юго-западного направлений.

Хочу отметить несколько интересных погодных ситуаций, когда пусть даже незначительное отклонение определенных климатических факторов способно существенно активизировать хищника. До конкретного выезда в течение недели (и дольше) стоит морозная сухая погода с высоким атмосферным давлением. Клёв хищника довольно слабый. Накануне рыбалки либо в её день происходит понижение давления всего на 2 - 4 мм рт. ст., значительно увеличивается облачность. Также несколько усиливается ветер, но его направление кардинально не меняется. И это служит сигналом для повышения активности полосатого разбойника.

Или наоборот: довольно продолжительное время через территорию проходят атлантические циклоны, сопровождающиеся низким давлением, осадками различной интенсивности и порывистыми ветрами. Активность окуня практически нулевая. Как только давление повышается всего на несколько пунктов, осадки уменьшаются либо вовсе прекращаются, а ветровая обстановка чуть изменяется и успокаивается - и окунь начинает кушать. В общем, выходит, что полосатому разбойнику иногда надоедает погодное однообразие и стабильность.

Дальше хочу оговориться. Анализируя динамику погодных условий в течение многих лет, могу с уверенностью констатировать, что если раньше соотношение атмосферного давления, силы и направления ветра, а также температуры воздуха и интенсивности осадков играло второстепенную роль в активности окуня, то в последние пять сезонов погодные условия оказывают куда большее влияние на его настроение. С чем это связано - трудно сказать. Но рискну предположить, что одна из причин кроется в глобальном изменении климата, и наш регион не исключение.

В заключение отмечу, что практика ловли, наблюдательность и умение анализировать – это те составляющие, которые практически в любой ситуации на любом водоеме позволят рыболову подобрать ключик к капризному полосатому разбойнику.

До встречи на водоемах!