Королева джига Владимир Клень | 12 ноября 2019 г.

Джиговая приманка под названием мандула, очень уловистая, практичная и простая в изготовлении, быстро получила признание среди любителей спиннинга. Неспроста информационное пространство насыщено пошаговыми инструкциями производства этой приманки в домашних условиях. Вместе с тем стороной обходятся многие её характеристики, которые оказывают важное влияние на результативность ловли.

Мандула (фото 1) в арсеналах наших спиннингистов появилась относительно недавно. Возможно, она вообще является самой юной в сообществе джиговых приманок. Любопытно, что даже признанные мастера ловли на мандулы не ответят на вопрос, что означает её название. Даже ударение ставят кто на первом слоге, кто на втором.

Классические словари не дают трактовки названию, найти её можно разве что словаре современной лексики и жаргона, и там «мандула» трактуется как что-либо большое, объемное, затейливое и непростое. С этим определением не поспоришь. Действительно, форма и характеристики у приманки таковы, что окрестить её четким осмысленным термином крайне сложно. Так что искать глубинный смысл этого понятия не стоит. Мандула – значит мандула, звучно, запоминающе и самобытно.

Первая проба

Мое знакомство с мандулами и освоение ловли на них началось с того, что парочку таких приманок подарил приятель. Появившиеся у меня «побрякушки» вызвали интерес и, что называется, зацепили. Прежде всего, потому, что их составными частями являются элементы из ЭВА (этиленвинилацетата).

Этот материал я уже несколько десятилетий успешно использую для изготовления самых разных поплавков, поэтому все его свойства, особенности обработки и последующей эксплуатации мне хорошо знакомы. И оборудование для обработки этого материала у меня есть (фото 2). Так что подарок друга дал толчок к применению накопленных знаний и навыков для производства совсем иной конструкции. По аналогии с подаренными образцами я методом проб и ошибок изготовил несколько своих мандул (фото 3) и вместе с приятелем отправился их тестировать.

Пока я определялся, на что и как ловить, спиннинг моего друга согнулся в дугу на первой же проводке моей мандулы. Несколько минут вываживания - и в лодке затрепыхалась щучка-задвушка (фото 4).

Первое, что после отправки щучки в родную стихию сделал мой напарник – пожал мне руку, похвалив приманку. И всё последующее время на той рыбалке мы использовали только мои мандулы. Результат оказался достойным. У приятеля в улове плюс еще одна щучка и два судака, у меня – три клыкастых. Причем пойманы они были на разные по виду мандулы.

Таким образом, одной рыбалки хватило, чтобы удостовериться в уловистости и особых достоинствах этой приманки. А это дало импульс для дальнейшего, уже углубленного изучения их рабочих характеристик. И позволило усовершенствовать конструкции и методики производства, расширить линейку моделей.

Сегодня с позиции определенного накопленного опыта ловли на эти самобытные приманки хочется отметить следующее. Секрет их уловистости - в реалистичности имитации малька, копошащегося в грунте.

За счет плавучести звеньев-насадок из материала ЭВА и подвижности конструкции приманка находится в вертикальном положении. В этом плане с ней не сравнится никакая плавающая «резина». К тому же в рабочем состоянии находятся не один, а два тройника, повышая шансы на результативную подсечку. Для анимации приманки используется широкий диапазон проводок («ступеньки», потяжки, рывки, волочение и т.п.), что разнообразит рыбалку. Ну и ловит мандула не только судаков, для которых её изначально изобрели, а всех хищников и даже мирных карповых рыб.

Своего рода ходовая универсальная модель мандулы состоит из трех составных частей. Две представляют собой большой и малый тройники с ЭВА-насадками. Третья – соединяющая их секция – аналогичный сегмент на проволоке. Этиленвинилацетат обладает плавучестью, легкостью, водонепроницаемостью, упругостью. Он хорошо обрабатывается, весьма практичен и дешев. Поврежденную зубами рыбы или при иных обстоятельствах секцию приманки можно быстро заменить.

Несмотря на то, что сегодня фактически все рыболовные торговые точки предлагают широкий выбор мандул, приманка приманке рознь. Использованные для изготовления материалы, раскраска, форма и сборка конструкции влияют на её привлекательность для рыб.

Параметры и цвет приманки

Своеобразие конструкции мандулы не позволяет перенести на неё уловистые шаблоны иных приманок. Такие характеристики, как длина, ширина, форма и цветовая гамма отличаются самобытностью. Утверждение, что любой, даже самый неказистый кусок «тапка» (так еще называют мандулу) в комплектации с тройником будет уловистым, несерьезно. Если это так, в пору прикрывать производство всех иных типов искусственных приманок за ненадобностью.

Опытным путем я пришел к выводу, что универсальной можно признать мандулу длиной 8 см (меряю от кольца верхнего тройника до поддева нижнего). Ширина цилиндров тела – не более 10 - 13 мм. На такие модели ловятся и окуни (фото 5), и жерехи (фото 6), и достойные щуки (фото 7), и прочие рыбы.

Но в моём наборе есть приманки и короче, и длиннее. И чем меньше размер, тем выше вероятность поимки некрупных хищников, и наоборот. Самый простой способ изменить длину готовой приманки – это не замена частей с тройниками, рациональнее увеличить или укоротить среднюю секцию трехсоставной мандулы или убрать (добавить) одно среднее звено в четырехсоставной.

Давно работая с ЭВА, отмечу, что этот материал бывает разным по плотности. Изготавливать приманки проще из более плотного, ибо он быстрее и качественнее обрабатывается. Но я люблю мягкий, из которого делают пляжные шлепанцы или некоторые детские игрушки. Выточенные из него секции легко сжимаются в челюстях рыбы при подсечках, способствуя результативной ловле. Более плотный материал тоже годится, но следует знать один нюанс: чем выше его плотность – тем ниже плавучесть. Соответственно, оказавшаяся на дне мандула будет находиться в наклонном положении, а не вертикально вверх. В этом случае снижается её заметность, увеличивается количество зацепов, быстрее тупятся тройники.

Кроме того, если для производства приманки использован очень плотный материал, полезно замерить расстояние от выточенного из него и надетого на цевье цилиндра до жала крючков. На верхнем звене оно не должно быть менее 7 мм, а на нижнем – 5 мм (фото 8). При меньших значениях зацепистость тройников при подсечках ухудшается. При покупке мандул в магазине на это стоит обратить внимание.

На большинстве мандул установлены либо цилиндрические, либо конусообразные «поплавки», но последние мне видятся более оптимальными. У таких приманок увеличивается реализация поклевок на нижний большой тройник, который лучше открывается за счет конусности насадки. Кроме того, полетные характеристики конусных мандул (фото 9) выше, что особенно важно при ловле с берега. Потенциальных недостатков у таких приманок два. Во-первых, они чуть быстрее цилиндрических опускаются на дно и, во-вторых, несколько сокращается фаза подвисания при ступенчатой проводке. Однако это можно нивелировать огрузкой, да и замечают подобное лишь очень разборчивые спиннингисты.

Тем, кто тяготится разнообразием в рыбалке, рекомендую обратить внимание на мандулы с составными частями шаро- или яйцеобразной формы. Количество секций у подобных приманок возрастает до четырех (фото 10), а то и пяти. Причем они, как правило, имеют разные размеры и располагаются в порядке убывания. Мандула становится длиннее, она намного подвижнее в воде (складывается в кольцо) и лучше видна рыбам с расстояния.

Иной раз хищнику, особенно судаку, более привлекательна интенсивно шевелящаяся у дна рыбка. А гибкая шарообразная мандула в фазе приземления выдает больше остаточных колебаний, нежели «универсальная». При этом за счет работы удилища есть возможность варьировать игру многосоставной приманки. Правда следует иметь в виду, что при забросах она порой складывается - и тройники прихватывают друг друга. Плюс дальность полета у такой мандулы несколько сокращается.

При ловле в незнакомом, но потенциально «крепком» месте – скажем, среди затопленного кустарника или деревьев - можно использовать двусоставные мандулы. У них лишь один верхний или нижний тройник (может быть даже двойник или одинарный крючок). В продаже такие – редкость, да и у мастеров-частников найти сложно, ибо они нацелены на массовый спрос. Однако никто не мешает приложить собственные усилия, сняв одно-два звена.

Среди тех, кто ловит на мандулы, довольно распространено мнение, что цветовая гамма не влияет на результативность. Такой вывод неоднозначен. Выходит, что при выборе приманок из иных материалов (силикона, металла, пластика, дерева) цвет влияет на клев, а в случае с мандулой – нет? Бесспорно, мандула соблазняет хищников, прежде всего, своей подвижностью. Это приманка провокационного плана. Цвет оказывается вторичной характеристикой, но всё же сбрасывать его со счетов не следует. Другое дело, что данный вопрос не изучен, и сделать это даже при желании фактически нереально.

Впрочем, не одним мной замечено, что многополосье и контраст разных цветов усиливают привлекательный эффект мандул. Однако я не исключаю, что даже в этом случае с учетом освещенности водного объекта и глубины ловли на фоне иных четче выделяется какой-то один из цветов приманки, привлекая внимание рыб.

Доводилось слышать утверждения рыболовов относительно уловистых цветовых комбинаций мандул. Причем с разбивкой по видам рыб. С учетом моей практики, это лишь вызывает улыбку. Мне неведомы нерабочие цветовые гаммы. Из каких бы по цвету материалов я ни точил цилиндры и шарики, абсолютно все они оказывались зачетными. Разве что в один день доминировали одни, в другой – другие. Поэтому иметь возможность выбора их на рыбалке (фото 11) – большое дело.

Учитывая пористость и хорошую впитываемость материала ЭВА, не исключается насыщение мандул аттрактантами. Я не проводил подобных экспериментов, но уверен, что они уместны и даже интересны.

Металлические элементы в приманке

Многосекционность мандул делает логичным рассмотрение вопроса соединения и прочности их конструкций. В первую очередь это зависит от используемой проволоки и качества её скрутки. Я много экспериментировал в данном плане. Применял различную нержавейку, сварочную, ортодонтическую проволоку и даже проволочки, фиксирующие пробки на шампанском.

Работать можно с разным материалом, но баланс нужной мягкости и в тоже время тонкости даёт не каждая. Из слишком жесткой сложно крутить звенья. К тому же она увеличивает массу приманки, уменьшая её подвижность в воде. Зато слишком тонкая чревата разрывом при нагрузке в процессе ловли. По практике, самая ходовая проволока - толщиной 0,6 - 0,8 мм. При покупке мандул в магазине проверьте их на прочность, потянув конструкцию в стороны. Это можно безопасно сделать, зацепив приманку по краям за два металлических стержня.

Немаловажна форма и размер соединительных петель между звеньями, на которые надеты ЭВА-цилиндры. Имеет значение и то, полностью или частично они выступают наружу. Во многих моделях петли узки и потому наполовину утоплены в тело, что серьезно меняет угол наклона секций приманки.

На четырехсоставной мандуле это не так заметно, а вот на трехсоставной разница ощущается. В результате угол изгиба одной приманки оказывается больше угла наклона другой, хотя визуально они кажутся идентичными. Естественно, выбирать для ловли рациональнее более гибкую, её игра привлекательнее для рыб.

Внимания заслуживает размер тройных крючков, их форма и прочность. Ходовой диапазон верхних тройников – №№ 1 - 3, нижних – №№ 4 - 6. Идеальных соотношений выделять не стану, всё зависит от условий ловли, видового состава рыб, видения оптимальности самим рыболовом. Учитывая, что идет нацеленность на крупных и осторожных рыб, прочность и качество заточки должны быть безукоризненными. Мне знакомы эксперименты по установке двойников и одинарных крючков вместо тройников. Уловистость приманок в таких случаях заметно снижается, но подобную замену порой диктуют сложные условия ловли. Именно слабая проходимость через участки с донными преградами считается основным недостатком классических мандул.

Известны попытки модификации приманок посредством замены нижних тройников на хвосты твистеров, подвеска к ним лепестков вращающихся блесен и пр. Желание совершенствовать приманку похвально, но подобное представляется экспериментами ради экспериментов. Королева джиговой ловли в таких «украшениях» не нуждается.

Еще один металлический элемент рассматриваемой приманки – верхние заводные кольца под леску. В покупных моделях они не всегда идеальны – слабые. Поэтому на это стоит обратить внимание и при неуверенности сразу произвести замену. Кстати, полезное наблюдение – установка не одного, а двух соединенных между собой заводных колечек увеличивает подвижность приманки. При пассивности хищников такое простое решение способно оказаться полезным.

У меня была мысль об изготовлении разборной мандулы посредством соединения её звеньев мелкими заводными колечками. Такой вариант позволял бы оперативно снимать или добавлять секции или изменять цветовую гамму. Плюс варьировать размеры тройников или менять их при затуплении. Кроме того, возрастала бы подвижность конструкции, делая мандулу привлекательнее. Но помимо плюсов вырисовываются еще и минусы – увеличивается вероятность захлестов и снижается прочность конструкции. Поэтому взвесив «за» и «против», я оставил затею. Нет смысла, когда имеется возможность самостоятельно изготовить себе приманку для любых условий ловли.

Опушка нижнего тройника

В заключение следует упомянуть последний элемент мандулы – опушку. Она делается поверх нижнего тройничка и выполняет функцию маскировки и определенного стабилизатора при колебаниях на дне. Не придерживаюсь мнения, что это точка атаки для рыб. И на нижний, и на верхний тройники они засекаются примерно одинаково. Однако заинтересованность «метелкой», особенно яркой цветной, хищники способны проявлять.

Серьезных требований к опушке нет. Она может быть изготовлена из любых материалов – люрекса или другой синтетической нити, перьев, новогодней мишуры и т.п. По поводу длины опушки среди самодельщиков идут дискуссии. Я остановился на вылете в 25 мм от поддева тройника и не вижу оснований что-то менять.

Вспоминая личный послужной список, отмечу, что на мандулы пока что пойманы мною щуки, судаки, окуни, жерехи. Причем бывало, что с одного сектора в течение одной рыбалки. Учитывая, что это далеко не полный список потенциальных трофеев, есть дополнительный стимул и время. Ведь сезон джиговой ловли продолжается.