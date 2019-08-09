Малая река. Летний зной. Голавлевый квест Николай Лебедев | 9 августа 2019 г.

…Я стоял на обрыве над Кистендейкой и смотрел, как у поверхности речки вальяжно дефилируют большие рыбы с черными спинами и красными плавниками. Они еле-еле шевелили плавниками, а иногда подбирали с водной глади упавших туда насекомых.

Я взял сухую веточку и бросил её как раз в то место, где стояли рыбы. Мгновенье - и черная стрела бросилась к упавшему в воду предмету, блеснув большим серебристым телом. Придя домой, я спросил у своего деда – бывалого рыбака, что это за рыба. Дед улыбнулся и сказал: «А это, внучок, хозяин реки – голавль!» С тех пор я по-настоящему влюбился в голавлевую рыбалку.

Я люблю побродить по микроречкам Поволжского края с легким спиннингом и небольшим рюкзаком, где лежит фотоаппарат и пара коробок с приманками. О том, как я там ловлю голавля, и пойдет моё повествование.

Микроречка – место, где можно скрыться от жары

Когда термометр в тени показывает +35 °C, не возникает желания ехать со спиннингом на водоемы со стоячей водой - та не успевает остыть, хищники впадают в коматозное состояние - и рыбалка из удовольствия превращается в сплошное мучение. Поэтому я беру легкий спиннинг и иду на микроречку, скрытую от палящего солнца густыми зарослями. Здесь ловить намного приятнее. Мне нравится формат забродной рыбалки – удается обловить места, недоступные с берега. На микроречке можно комфортно себя чувствовать весь день, не переживая, что сваришься на солнце. Единственное, что напрягает – это надоедливые комары, которые легко устраняются при помощи специального спрея.

Многие спиннингисты не уделяют внимания подобного рода водоемам, считая, что там ничего крупнее пескаря поймать нельзя. Именно благодаря своему неверию они упускают шанс окунуться в удивительный мир. Большинство микроречек настолько малы, что их можно без проблем перешагнуть или потрогать противоположный берег кончиком спиннинга.

Такие водоемы легко читаются, обнаружить здесь перспективную точку достаточно просто, но проблема в другом - как добраться до такого места? И тут нам помогают вейдерсы. Если, предположим, мы ловили бы на большой реке, например, Хопре или Суре, поиск голавля длился бы очень долго, здесь же всё видно невооруженным глазом. Но даже когда вам удалось обнаружить перспективную точку, обольщаться не стоит. Вы сделали только полдела, а самое главное – впереди, это подбор подходящей к данному месту приманки и её правильная подача.

Коротыш для микроречки

Удобнее всего на микроречках ловить коротким спиннингом длиной не более 213 сантиметров. Я же довольно часто использую «полторашки» (спиннинг длиной 150 см). Обусловлено это, в первую очередь, тем, что пробираться с коротким спиннингом через заросли намного проще, плюс удается выполнять точные забросы. Порой именно точности для успеха и не хватает. У длинного удилища медленный разгон, но им удается выполнять дальние забросы, а вот коротыш хорош на близкой дистанции, но нам и не приходится далеко бросать, когда мы ловим взабродку.

Для моих условий ловли отлично подходят стримовые форелевые серии. Они обладают упругим бланком и великолепно работают с теми типами приманок, которые часто востребованы при ловле лобастого, а именно – «микроколебалками», вращающимися блеснами и воблерами типа крэнк. Модель поведения форели чем-то схожа с голавлёвой манерой, именно поэтому форелевые спиннинги отлично подходят для красноперого.

Для меня определяющим фактором при выборе голавлевого удилища является строй и мощность. Голавль - очень бойкая и упорная рыба, она сопротивляется до самого конца. Спиннинги медленно строя хорошо удерживают его, но форсировать вываживание с ними не удастся, а вот «быстрый» бланк справится с данной задачей намного лучше.

На большинстве своих микроречек я использую удилища с тестом до 5 - 7 г, и этого хватает для анимации многих типов приманок. Прекрасно работает специализированное форелевое удилище Smith Troutin Spin Inter Boron c тестом до 6 г. У этого спиннинга всё на высшем уровне, но есть огромный минус – цена. Так что немудрено, что в моем арсенале появилось отличное голавлевое удилище от фирмы Maximus, ценник которого почти впятеро меньше, но рабочие свойства бланка просто поражают.

Это удилище называется Legend Ultras, оно имеет длину 2 м и тест 1 - 7 г. Бланк - быстрого строя, но в динамике ближе к регулярному. Этим спиннингом в прошлом сезоне я поймал двух килограммовых голавлей. Legend Ultras довольно посылистый и «звонкий», его основная специализация – «микроколебалки» и воблеры-крэнки. С ним использую катушку «двухтысячник». В итоге получается отличный баланс, что очень важно при долгой динамичной рыбалке.

«Плетенка» или монофил?

Я делаю свой выбор всегда в пользу плетеной лески по целому ряду причин. Во-первых, чувствительность, во-вторых, при малом диаметре - большая разрывная нагрузка, в-третьих, благодаря тому, что «плетенка» не тянется, осуществляется максимальный контроль над приманкой. С плетеной леской удобно ловить как накоротке, так и на дальних дистанциях. Другой вопрос, какой диаметр шнура предпочтительнее? Микроречки есть двух типов: лесные и степные.

Так уж сложилось, что я ловлю на микроречках лесного типа - следовательно, на дне всегда полно коряг и другого мусора. С плетеной леской нет-нет да удается освободить застрявшую приманку, а вот с «монофилом» такое уже не прокатит. Именно поэтому приходится применять «плетенку» диаметром не менее #0.5 (0,117 мм) по японской классификации. Еще одна причина, по которой я использую не самый тонкий диаметр – вероятность поимки «хозяина реки».

Со шнуром #0.5 есть уверенность, что я благополучно припаркую крупного лобастого, а с плетеными лесками меньшего диаметра - скажем, #0.3 или #0.4 (0,09 или 0,104 мм соответственно) - такой уверенности уже нет, и любая оплошность со стороны рыболова чревата обрывом.

Типичные стоянки голавля на микроречке

В июле и августе на тех микроречках, где я ловлю (а это Изнаир, Кистендейка, Аркадачка и Бирючка) разрастается водная растительность. Водоросли в этот период составляют основной рацион голавля, но это не значит, что рыба полностью отказывается от падающих в воду насекомых, червей и личинок ручейника. Притом у молоди голавля хищные инстинкты не так выражены, как у старших собратьев.

Крупные особи - нечастые гости мелководья, им больше по душе перекаты, подмытые берега, глубокие ямы и омуты. Теперь подробнее поговорим о каждом из этих мест.

Микроперекат. Было бы неправильным употреблять термин «перекат» применительно к моим микроречкам, ведь под «перекатом» подразумевается «сильное течение и обширный мелководный участок с каменистыми или песчаными наносами». Для микроречки лучше подходит слово «микроперекат».

Это практически то же самое, но только не в таких больших масштабах. На микроперекат голавль выходит ближе к полудню. В утренние часы лучше уделить внимание другим местам. В таком месте я чаще всего применяю крэнки со средним заглублением и вращающиеся блесны с тяжелым сердечником.

Омут. Именно в омутах удается поймать самых крупных голавлей. Обычно на дне омутов присутствуют коряги – настоящий дом для красноперого. В утренние часы рыба скрывается именно в этих корягах, а ближе к обеду поднимается к поверхности.

Пока голавль не вышел на поверхность, его можно поймать с помощью глубоконыряющего воблера, но когда солнце начинает печь, лобастый теряет активность и недвижно стоит у поверхности. В таком случае соблазнить рыбу не получится, к каким бы ухищрениям вы ни прибегали. Есть вариант использовать маленький уокер, но процент эффективности такой затеи 50/50.

Яма. На ямах голавль встречается как утром, так и в обеденное время. Именно поэтому я считаю это место самым универсальным. Ближе к обеду голавль покидает яму, и ему важно проконтролировать то, что происходит на выходе из неё. Чаще всего при ловле в ямах я применяю «микроколебалки» массой 2 - 2,5 г и маленькие уокеры: в утренние часы прекрасно работают блесны, а когда голавль выходит из ямы, его проще поймать на поверхностную приманку, имитирующую насекомое, упавшее в воду.

Подмытый берег с нависающими ветками. Это классическое голавлевое место. И даже если вам не удалось здесь поймать лобастого, не сомневайтесь, что он тут есть. Скорее всего, вы что-то делаете неправильно. Очень важно провести приманку параллельно подмытому берегу. И тут как раз вам понадобится точность заброса.

Моя рабочая коробка

Особенность моих речек в том, что большинство перспективных мест, которые здесь присутствуют, компактны, поэтому очень важна точность заброса и правильная приманка. В моем арсенале очень мало крупных приманок. Если это крэнк, то длиной не более 35 мм, если «микроколебалка», то 2 – 2,5 г, если «вертушка» - №№ 00 - 1. Многие компактные приманки взаимозаменяемы, и лишь на местах с сильным течением не все одинаково хорошо работают.

«Микроколебалка» LureMax Dotty. Эта блесна весит всего 2,4 г. Чаще всего я её использую, когда ловлю на мелководье и в ямах. Главная её особенность заключается в том, что она на паузе очень красиво сыпется и сочетается с большим количеством проводок. На фото вы можете видеть самые уловистые варианты расцветок. У меня в кошельке около десятка разных цветов Dotty, но стабильно работают только эти четыре.

Я провожу эту приманку в основном двумя способами. Первая проводка – равномерная. Именно «равномерку» без пауз использую, когда ловлю на мелководье. Вторая проводка – короткие рывки с паузами. Подобная анимация лучше всего подходит при ловле в яме. Я делаю заброс на границу ямы и мелководья. Даю приманке упасть на дно, а потом выполняю два-три коротких рывка, затем снова делаю паузу. Именно рваная неравномерная анимация «микроколебалки» привлекает голавля.

Нужно отметить еще то, что Dotty стабильно играет на течении, что увеличивает спектр её применения. Благодаря маленькой массе эта «микроколебалка» хорошо подходит для точечной ловли в компактных местах.

На Dotty в прошедшем сезоне был пойман самый крупный экземпляр, так что эта блесна в арсенале, как мне кажется, не помешает, если вы собираетесь ловить голавля на микроречке.

«Вертушка». Иногда вращающаяся блесна переигрывает многие типы приманок, и прежде всего - благодаря своей универсальности. «Вертушку» можно провести на любой глубине, что, например, для воблера-крэнка непосильно. Благодаря маленьким вибрациям, исходящим от лепестка, «вертушка» способна спровоцировать на атаку даже малоактивную рыбу. В моей практике так сложилось, что лучше всего по голавлю работают «вертушки» с темными лепестками.

Возможно, это связано с тем, что подобная блесна имитирует насекомое, а вот «кислота» у голавля не в почете.

Важно учитывать и форму лепестка. Округлый лепесток лучше всего подходит для ловли в спокойной воде, а удлиненный «Ивовый лист» наиболее эффективен на течении.

Я чаще всего использую модели блёсен в размере 1,0 и 00.

Начинаю ловить всегда с первого номера, и если чувствую вместо уверенных поклевок невнятные тычки, уменьшаю размер блесны. Чаще всего такое тактическое решение даёт свои результаты в виде красивых красноперых рыб.

Идеалом считаю блесну Smith AR-S Trout Model с ассиметричным сердечником. Она качественно собрана и всегда приносят стабильный результат. Отличный вариант для переката - благодаря тяжелому сердечнику эту блесну не вынесет на поверхность, и она четко идет в заданном горизонте.

Для ловли на мелководных местах я использую равномерную проводку, при этом не жду, когда «вертушка» опустится на дно, а сразу после приводнению завожу лепесток коротким рывком. Обычно забрасываю сантиметров на 10 - 20 дальше того места, где гипотетически стоит голавль. Это на случай того, если блесна моментально не заведется.

На течении прибегаю к хитрому варианту анимации: забрасываю приманку, даю упасть на дно, делаю резкий рывок, лепесток заводится, сам держу блесну на месте, а она играет за счёт течения. И буквально по сантиметрам подматываю блесну. Такая проводка хороша, когда голавль малоактивен и не реагирует на быструю проводку.

Крэнк. У «лобастого» пузатые воблеры всегда в почете. Я использую крэнки, когда голавль наиболее активен. Это именно тот случай, когда не нужно ничего выдумывать. Голавль очень часто реагирует на крэнк, когда забрасываешь его под нависающие над водой ветки. Лобастый караулит, когда в воду упадет насекомое. Именно плюх приводнившейся приманки производит наибольший эффект. Правда, при забросе часто случаются промахи, и избежать этого никак не удастся.

Крэнк хорош еще тем, что его можно использовать в самых недоступных местах. Предположим, вокруг нависающие ветки, которые практически касаются воды – очень перспективное место, но одно неловкое движение - и ваша приманка повиснет на одной из веток. Что я делаю в таком случае? Срываю с куста или дерева небольшой листок, кладу на него воблер и аккуратно сплавляю в это место, потом осторожно сдергиваю приманку - и медленно, еле вращая ручку катушки, выполняю проводку, делая придержки. Для «операции листок» хорошо подходит маленький воблерок Smith Camion или его многочисленные рабочие реплики.

Сказать, что он ловит – значит, не сказать ничего. Если бы мне сообщили, что нужно взять на рыбалку только один воблер, я бы выбрал именно его. Маленький Camion хорошо работает при ловле на ямах и на мелководье, а вот для переката подойдет его старший брат Super Camion. Если маленькая модель предназначена для точечного обстрела, то старший брат рассчитан для ловли по площадям.

Имея в своем арсенале вышеперечисленные приманки, вы будете полностью готовы к рыбалке на микроречке.

Тактика ловли на микроречке

При ловле голавля на речках Изнаире, Бирючке, Кистендее и Аркадачке я пользуюсь одинаковым тактическим шаблоном, т.к. условия ловли практически идентичны. Единственная проблема этих речек в том, что они хоть и заросшие, но находятся в шаге от местных деревень, так что прессинг здесь нехилый - и приходится немного поломать голову, чтобы подобрать ключик к рыбе.

Обычно я начинаю ловить утром, поэтому первым делом отправляюсь проверять омуты.

Перекаты облавливаю на обратном пути по причине того, что утром голавля здесь просто нет. Та рыба, которая днем оккупирует мелководье, сейчас тоже находится в глубоких омутах.

Когда солнце начнет пригревать, мелкие голавлики разбредутся по речке. Крупные голавли – оседлые, и свой омут они ни за что не променяют на какое-то там мелководье. Конкуренция у красноперых очень высокая, поэтому в борьбе за маленький беззащитный воблер всегда побеждают старшие братья. По этой причине в омутах мелочь ловится очень редко, зато на мелководье её хоть отбавляй. Большие омуты на микроречках встречаются нечасто, и повезёт, если по пути попадется два таких места, в основном это тотальное мелководье и неглубокие ямки.

Обычно я поднимаюсь вверх по течению, а не наоборот, дабы не напугать тех рыб, что стоят ниже. Если, например, мне встречаются перспективные места, но поклевок в них нет, я выхожу на берег и обхожу эти точки, а на обратном пути обязательно их облавливаю. Чаще всего такая тактика работает.

К тому времени, как я обловил омуты, солнце уже высоко, вода начинает прогреваться - и лобастый выходит на перекат. На микроперекате всегда самая интересная рыбалка, т.к. в случае поклевки рыбе помогает течение, и если клюнет неплохой экземпляр, то вы хлебнёте адреналина сполна.

Частенько при ловле голавля срабатывает кардинальная смена приманки. Например, я ловлю на крэнк, и голавль лишь тычется в него, но «по-честному» не атакует, тогда ставлю вращающуюся блесну - и обязательно получаю поклевку. Голавль – рыба первых забросов, и если на первых забросах вы ничего не поймали в перспективной точке, то это говорит сразу о двух вещах: либо рыба неактивна, либо вы подобрали неправильную приманку. Исходя из этого, делайте свои выводы.

К концу рыбалки пройден не один километр, а потому ноги еле несут домой. Вечером по телу льется приятная усталость, а душу греют фотографии красивых красноперых рыб. Пожалуй, именно ради этого и стоит ловить на микроречке.

Вместо эпилога. Краткая характеристика моих речек

Кистендейка – речка в Аркадаком районе Саратовской области. Берёт своё начало в селе Кистендей и впадает в Аркадачку, или, как её еще называют, речку Аркадак. Преимущественно Кистендейка мелководна, береговая линия сильно изрезана, по берегам много травы. Кистендейка – это сочетания лесной речки и степной, но большая часть - лесного типа.

Аркадачка – речка, берущая начало вблизи города Аркадак. По размеру больше чем Кистенднейка, есть обширные мелководные участки и глубокие омуты. Береговая линия ровная, берега поросли травой. Это классическая степная речка, впадающая в Хопёр.

Бирючка – речка в селе Кистендей, является самой мелководной в Аркадакском районе. Камерная река, представляющая собой большое скопление ям, соединяющихся мелководным руслом. Здесь кроме голавля обитают плотва и елец.

Изнаир – самая крупная река из всех представленных. Береговая линия изрезана. Есть мелководные участки и глубокие в местах расширения реки. Протекает рядом с городом Ртищев, впадает в Хопёр.