Не дать промашку. Нюансы ловли на водохранилище Константин Шорин | 6 августа 2019 г.

Все мы не раз читали или смотрели видео о том, как выбирать перспективные места для ловли хищника. И прекрасно знаем, что шансы на удачный исход рыбалки существенно возрастут, если найти некую подводную аномалию. Это могут быть разного рода ямы, бровки, покрытые ракушкой свалы, коряги, подводные бугры, остатки различных конструкций, возведенных человеком, и так далее.

Но в данной статье я не буду в очередной раз говорить, с какой стороны облавливать подводный бугор или чему отдать предпочтение - входу в яму или выходу из неё. Сегодня я хочу обратить внимание не на столь очевидные факты, а на ошибки, которые делают многие спиннингисты, пытаясь поймать хищника на водохранилище.

Почему именно на водохранилище? Да потому что, если сравнивать с реками, водохранилище гораздо более сложный водоем, и зачастую одного только понимания того, где теоретически может стоять хищник, недостаточно, так что для достижения желаемого результата приходится учитывать некоторые факторы, о которых сейчас и пойдет речь.

Влияние течения

Все мы знаем, что водохранилища образуются вследствие установки на реках плотин или гидроэлектростанций. Понятное дело, что ставятся они на реках разного размера и работают по-разному. Что я хочу этим сказать? А то, что на некоторых водохранилищах существует вполне ощутимое течение, а на других его практически не наблюдается. Применительно же к рыбалке можно сказать следующее: ошибкой (и надо сказать - очень большой) многих спиннингистов является то, что, отправляясь на рыбалку, они не учитывают специфику работы гидросооружений.

Довольно часто бывает, что среди недели плотины работают на полную мощность, а в выходные - с точностью до наоборот. Соответственно, сила течения в водоеме существенно меняется, что неминуемо приводит к изменениям в активности той или иной рыбы. Некоторые спиннингисты встают на свои излюбленные места и не получают желаемого результата лишь потому, что благодаря изменению силы течения поменялась и ситуация на водоеме.

Например, вы удачно отловились в пятницу, а в воскресенье на том же уловистом месте случился пролёт. Не стану делать безапелляционных заявлений, но в 70% случаев причина кроется как раз в работе плотины. И что же делать в данной ситуации, не ехать на рыбалку? Конечно же, ехать! Может, просто выбрать другой водоем или, если есть возможность, сконцентрироваться на другой рыбе.

Проще говоря, если вы планировали половить судак на русловых свалах, то, возможно, стоит отказаться от этой затеи - и обратить внимание на затоны и заливы различного рода, отдав предпочтение щуке и окуню.

Уровень воды и термоклин

И если вы всё же оказались на водоеме в нужное время и в нужном месте - это еще далеко не гарантия удачного результата. Понятное дело, что со временем мы получаем определенный опыт, появляются излюбленные места, в личный навигатор записываются уловистые точки. И в связи с этим хочется сказать, что многие из нас слишком переоцениваю важность хранящихся в их гаджетах координат. Опять-таки, не стану ничего сурово утверждать и навязывать свою точку зрения, но, на мой взгляд, при ловле на водохранилищах ценность этой информации не столь однозначна.

Как минимум, уровень воды в водоемах меняется: в один год воды может быть, что называется, под завязку, а в другой он будет существенно ниже. Или вовсе останется чуть ли не одно русло реки. Соответственно, упорное облавливание некогда записанных точек может не привести к желаемому результату. И тут мы опять возвращаемся к прописной истине, которая советует нам оценивать общую ситуацию на водоеме, прежде чем принимать какие-либо решения.

Но даже если уровень воды в водоеме близок к тому, идеальному, при котором вы прекрасно ловили на излюбленных места, это тоже далеко не гарантия успеха. Как минимум, есть одна такая очень неприятная вещь, как термоклин. И очень часто бывает, что именно он выгоняет рыбу с насиженных мест - та может подняться вполводы или перейти на более мелководные участки.

К примеру, если вы когда-то с успехом ловили хищника на глубине 7 и более метров, то в ситуации с термоклином нелишним будет поискать этого самого хищника рядышком на глубинах 4,5 – 5 м. И, надо отметить, возможно даже не на рельефе. Как видите, совет прост - побольше перемещаться и искать. И как я уже не раз повторял, кто ищет - тот всегда найдет.

Ловля по поливам

И раз уж мы заговорили о рельефе, то стоит сказать, что на водохранилищах (конечно, не на всех) его значимость несколько переоценивается. Ведь что мы делаем, оказавшись на незнакомом водоеме? Естественно, ищем подводные аномалии - русла бывших рек, старые затопленные дороги, ямы и так далее. При этом абсолютно игнорируем всякого рода плесы и поливы. Мне кажется это серьезной ошибкой при выборе места лова.

По крайней мере, мне самому не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда одинокая коряга на поливе за час приносила больше рыбы, чем целый день обследования бровок и резких свалов. Очень часто мы забываем, что есть некая сезонность в выборе мест. И если вы удачно ловили на яме в октябре, то это совсем не значит, что вам удастся повторить это достижение в июне. Особенно в условиях уже упоминавшегося термоклина. Конечно, ловля по поливам - процесс крайне энергозатратный. Приходится постоянно перемещаться и облавливать большую акваторию. Но поверьте, это того стоит.

Коряжник

Теперь несколько слов о коряжнике. Все мы знаем, что затопленные деревья служат прекрасным укрытием для самой разной рыбы, и для хищной - в том числе. Существует даже чеканная формулировка - «в коряжнике рыба есть всегда». В принципе, с этим утверждением можно согласиться. Но, опять-таки, в его точность вносят свои поправки факторы, о которых мы говорили ранее. Это и термоклин, и уровень воды, и многое другое.

К тому же, коряжник бывает разный. Многие наивно полагают, что чем гуще затопленный «лес» - тем больше там рыбы. Уверяю вас - это далеко не так. Но в целом, коряжник - место безусловно перспективное и является прекрасным ориентиром при поиске рыбы на поливах.

Приток свежей воды

Также, говоря о рыбалке на водохранилище, нельзя не упомянуть о реках, его образующих или просто впадающих в него. Где-то они не имеют ощутимого влияния на ситуацию на водоеме, а где-то в определенных случаях наличие реки является основополагающим фактором, влияющим на поведение рыб. Ведь что такое река? Это течение, а значит - свежая прохладная вода, которая привлекает рыбу в условиях термоклина или при слишком высокой температуре воды.

Не секрет, что некоторые водохранилища имеют непосредственный контакт с гидроэлектростанциями, плотинными или атомными - в подавляющем большинстве случаев их воды служат для охлаждения генераторов. Соответственно, вода в них значительно теплее, нежели на других водоемах. Некоторые из них не замерзают даже зимой. Конечно, для любителей зимнего спиннинга - это весьма позитивный момент, но вот летом всё не столь однозначно.

В определенный момент температура воды достигает такой отметки, что активность рыбы падает практически до нуля. И уже ни на бровках, ни на поливах поймать её не удается. В данном случае нужно искать более прохладную воду, а это, как мы понимаем, акватория, имеющая непосредственный контакт с притоком. Другими словами - со свежей прохладной водой.

Проводка приманок

Теперь немного о способах подачи приманки. Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что на реке найти активную рыбу гораздо проще. На водохранилищах же её зачастую приходится вымучивать. Обладатели дорогих эхолотов, способных распознать стоящего под корягой судака, наверняка замечали, что в большинстве случаев его надо не только найти, но и поуговаривать.

Менять приманки, разнообразить проводку (т.е. изменять вид подачи приманки). Казалось бы, очевидные вещи, но многие спиннингисты с усердием, достойным лучшего применения, делают одни и те же манипуляции со снастью. Возможно, данная проводка когда-то обеспечила им неплохой результат, а возможно - просто кто-то когда-то так показал. Вспоминаю ранние публикации на тему джиговой проводки, так там она характеризовалась исключительно «ступенькой». Мол, делайте 2 - 3 оборота ручки катушки, ждите касания дна - и будет вам счастье. Конечно, сейчас всё это вспоминается с улыбкой, но некоторые упорно продолжают следовать данным рекомендациям.

Как по мне, так джиг тем и интересен, что в нём нет никаких правил. Волочите по дну, подбрасывайте приманку кончиком удилища, делайте что угодно - и рыба обязательно отзовется. Понятно, результативность всех эти манипуляций во многом зависит от механических характеристик приманки, т.е. массы джиг-головки или грузика и насадки. Ранее существовало такое мнение, что идеальный вариант - это когда приманка опускается на дно в течение двух - трех секунд.

Но, как показывает практика, в данном вопросе всё не столь однозначно. Опытные спиннингисты знают, что если рыба капризничает, то расшевелить её может не только смена типа приманки, но и изменение её массы. Тут два пути: можно, как говорится, облегчаться, делая максимально возможную паузу - или, наоборот, ставить груз максимально возможной массы и добиваться, чтобы приманка как бы стучала по дну. Нужно пробовать и экспериментировать. Главное - не зацикливаться на каком-то одном варианте.

Борьба с зацепами

Теперь об ошибке, с которой я постоянно сталкиваюсь. Конечно, у каждого есть право на свое собственное мнение, но с логической точки зрения мои доводы кажутся мне более правильными. Итак, все мы знаем, что наиболее эффективная защита от зацепов - это использование офсетного крючка. Но многие почему-то предпочитают использовать открытый крючок даже в серьезном коряжнике. Дескать, реализация поклевок выше, а что до зацепов, так приманок полная коробка - и их как бы не особо-то и жалко.

Другие додумались до того, что ставят максимально толстую «плетенку» - и просто выдирают приманку из коряжника, а то и вовсе поднимают коряги со дна. Начну с того, что ловить в одной лодке с такими товарищами, мягко говоря, чревато пролётом. Ну, посудите сами. Ведь что такое коряжник? Это укрытие для рыбы, поэтому-то мы ищем его на просторах больших водохранилищ.

А что происходит, когда приманка цепляется за корягу? Особо одаренные товарищи начинают активно дергать спиннинг, пытаясь её отцепить. Представьте, что происходит под водой: укрытие, где спряталась бедная рыбка, начинает ходить ходуном, а то и вовсе сдвигается с места. Как думаете, пугает это рыбу? Я думаю, что пугает, и еще как! И даже если это неподвижно стоящий пенёк, резкие движения зацепившей приманки, скорее всего, негативно скажутся на результативности будущих проводок. Вот и получается, что использование офсетника не только способствует сохранению большего числа приманок, но, в первую очередь, позволяет осуществить более естественную анимацию. Казалось бы, мелочь, но ведь успех на рыбалке из мелочей и складывается.

Методика облова

Еще один нюанс, с которым я частенько сталкиваюсь, касается облова перспективных мест. Многие спиннингисты совершают ошибку, пытаясь эффективно провести приманку на всей дистанции заброса. На первый взгляд, всё достаточно логично, но вот, к сожалению, не всегда это получается.

Очень часто бывает, что условия ловли таковы, что приходится выбирать наиболее перспективный участок, а точнее сказать - дистанцию проводки - и на ней концентрироваться. Подбирать подходящую приманку, паузу или анимацию. Иногда эта дистанция может составлять буквально несколько метров. С момента первого касания дна и потом 5 - 6 «ступенек».

Все мы знаем, что водохранилища - это затопленная часть суши. Под водой могут быть леса, поля, овраги. И очень часто глубоко бывает прямо у самого берега. Недавно мне пришлось ловить на участке, где практически к самому урезу подходит глубина в 12 м. Заякорились мы на глубине и начали облавливать свал. Наиболее перспективной оказалась вершина свала с глубиной 3,5 м, а потом можно было смело выматывать. Рыбка клевала мелкая, но клевала.

Так какую же ошибку совершают спиннингисты? Не знаю, откуда это пошло, возможно - с береговой ловли, но многие пытаются так скомпоновать снасть, чтобы получалась уверенная «ступенька» на всем протяжении проводки. И так получается, что в угоду достижения уверенного касания дна на максимальной глубине они жертвуют эффективной проводкой на более мелком, но зато перспективном отрезке проводки. Проще говоря, ставят тяжелый груз, не позволяющий добиться нормальной анимации как раз на том отрезке проводки, где рыба и стоит.

Без затей и со свистом проскакивают перспективный участок, а потом наслаждаются качественной «ступенькой» на участке, где рыбы собственно-то и нет. К чему я это? А к тому, что нужно правильно оценивать обстановку и не пытаться охватить максимум акватории, а концентрироваться на наиболее перспективном отрезке. Места разные, условия разные - соответственно, и подход к каждому конкретному месту должен быть индивидуальным.

Ну вот, собственно, и всё, что хотелось рассказать. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет избежать ненужных ошибок и максимально эффективно использовать время, проведенное на рыбалке.