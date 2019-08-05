На макушке Кумского водохранилища Максим Ефимов | 5 августа 2019 г.

В этот раз наш дружный рыболовный коллектив выбрал себе место для рыбалки в Северной Карелии, а конкретнее - на Пяозере, совсем недалеко от полярного круга. Здесь мы уже бывали, а среди рыб, которых планировали ловить, числились хариус, сиг, окунь и щука.

Дорога для всех была разная - в экспедиции принимал участие не только петербуржцы, но и наши белорусские друзья, которые раньше никогда не выезжали в такие места. Для них вообще рыбалка в подобных условиях оказалась в новинку. Да и готовы они к ней были только по снастям, и то условно, т.к. не ожидали, что в середине июня температура могла опускаться до нуля. Пришлось их дооснащать в Питере, выдав зимние костюмы и сапоги.

Путь на своих авто прошёл без особых осложнений, на трасе М-18 хоть и оказалось несколько участков с ремонтом, но их проезд занял не так уж много времени, так что за 15 часов мы добрались до берега озера.

Основную часть пути катили по асфальту, и только последние сто километров, после отворотки в районе Лоухи, проехали по вполне терпимой грунтовке. В поселке Пяозерский, практически конечной точке нашего пути, можно недорого затариться продуктами, недавно здесь открылся один из сетевых магазинов. Ну и от поселка, остается 30 км до стоянки на берегу озера. Именно оттуда мы на лодках переправились на острова, где и собирались провести ближайшую неделю.

Наша компания состояла из одиннадцать рыбаков, причем каждый специализировался на своем виде ловли. Вообще, в озере живут много видов рыб, среди них - кумжа, лещ, налим, окунь, палия, плотва, ряпушка, сиг, хариус, щука и язь. Естественно, окуня и щуку ловить умели все, а вот с остальным у многих были вопросы. Но сперва подробнее расскажу о нашем водоеме.

Пяозеро (финн. – Pää – голова, järvi – озеро, водоем действительно похож по очертаниям на голову сумасшедшего композитора с крючковатым носом – фото 1) входит в систему Кумского водохранилища, является её северо-западной частью (юго-восточная – Топозеро, в систему входят еще озера Кундозеро и Ципринга), одного из самых крупных искусственных водоемов Карелии. В Пяозере средняя глубина - 15,4 м, наибольшая - 49 м. Рельеф дна сложный. Меня оно, в первую очередь, привлекает разнообразием рыбалки, а вернее - условий для ловли. Здесь прекрасно работают ультралайтовые снасти, отлично клюет на поплавок, замечательная троллинговая рыбалка, прекрасная ловля щуки взаброс, ну и есть большое число рек, где с успехом можно половить.

Наш лагерь мы разбили на большом острове, примерно посередине водоема, что очень удобно для изучения озера - до любого его края было почти одинаково. Правда, это «одинаково» выражалось в тридцати километрах, что, конечно же, не позволяло нам побывать везде.

Запас бензина на обычную лодку - более 100 л. Бензин - это основное, что мы везли с собой на рыбалку, и его общий объем составил рекордные 400 л, больше мы ни разу не брали, но, правда, в это раз мы и лодок использовали пять. Не все они оказались прожорливыми (фото 2), но, соответственно, и не все из них могли передвигаться на большие расстояния.

После приезда и разбивки лагеря, мы решили, хоть и стоял на улице полярный день, всё-таки отдохнуть - и с утра с новыми силами на рыбалку. Кстати, кто не был на севере в июне, не поймет, что такое полярный день, но всё очень просто: солнце вообще не заходит, и даже в два - три ночи светло практически как днем.

Рыбачить можно круглые сутки без перерыва - темноты нет. Белорусам оказалось сложно перестроиться под это природное явление, ну а мы в Питере привыкли к белым ночам, хотя те и немало отличаются от полярного дня.

Первый день рыбалки встретил нас легким ветерком. Решив сразу утолить свой рыболовный голод, мы отправились к одному небольшому островку, на проверенное годами место - половить сига. Сиг крайне неохотно берёт на спиннинг, хотя поклевки не так уж и редки, но всё же лучшая снасть для него - это поплавок с насадкой в виде червя.

Я предпочитаю болонскую снасть, её проще перевозить на лодке, моментально собирая и разбирая. На Пяозере я использую поплавок с толстой антенной грузоподъемностью 5 - 6 г - иногда приходится забрасывать далеко, а его хорошо видно. А также я применяю специальную сиговую мормышку, на которую прекрасно ловится как сиг, так и окунь.

На Пяозере нет четкой привязанности к глубине ловли, т.к. рыба – поверхностная, и обычно достаточно 1,5 - 2 м спуска поплавка. Да и не удастся здесь половить со дна, слишком много коряг и, соответственно, зацепов. Рыбалка вообще происходит вокруг коряжника, ведь Пяозеро - это водохранилище, где лес спилили далеко не везде, а там, где даже и сделали это, остались весьма серьезные пеньки. А там одно из основных мест обитания сига в летний период.

Очень часто сиг плавится по поверхности, но именно в такие моменты он практически не клюет, и сколько мы ни пытались ловить «на всплески», ничего не получилось. Пробовали даже на бомбарды с «мухами», но и это не приносило успеха, хотя здесь, скорее, нужно было подбирать сами «мухи», а поскольку мы не нахлыстовики, с этим возникли проблемы.

Начало ловли оказалось многообещающим - за пару часов мы поймали сигов (фото 3), более десятка, и несколько хариусов (фото 4). Размер рыбы выходил вполне съедобным - от 500 г до килограмма. Рыбалка же заключалась в следующем: мы вставали метрах в полуста от берега и подвязывались к коряге, торчащей из воды, после чего по кругу обкидывалось место, практически как спиннингом - и, найдя отозвавшуюся точку, начинали ловить там.

В случае необходимости точка менялась. После обеда мы еще раз сходили на то же место, и хотя результат получился чуть хуже, но тоже удовлетворительный. На этом наш первый день завершился, и мы поехали готовить на костре наших сигов, уж больно они вкусны в жареном виде.

Второй день решили начать в том же месте, но хариуса теперь практически не попадалось, более-менее клевал только окунь с единичным сигом. Правда, окунь весьма приличный, каждый около полкило. На этом водоеме я рыбачил уже не в первый раз и прекрасно знал, что клёв здесь в большей степени зависит от изменения погодных условий, направления, а также силы ветра, температуры воды и воздуха. Именно так и произошло в тот день: ветер поменялся на противоположный - и сиг отошёл.

В такой ситуации нужно искать, куда он мог сместиться, и для этого приходится облавливать все теоретически перспективные точки. Что для меня является перспективным местом для ловли сига? В этом водоеме – это, в первую очередь, коряжники, но подходят далеко не все. Чаще всего сига можно встретить в заливах или проливах между островами – естественно, с условием, что там торчат старые деревья (фото 5). И здесь таких мест много.

Большой концентрации рыбы, к сожалению, найти не удалось, но штучно местами сиг и хариус поклевывал. Было это не очень интересно, и мы решили половить окуня. Джигом ловить - нереально из-за зацепов, и поэтому мы упирались в «вертушки», причем легкие (фото 6). Рыба имелась, но, увы, ловилась довольно близко ко дну. А это опять же зацепы, причем далеко не все из них удавалось спасти. Времени у нас хватало, и мы начали исследовать новые места, которые не удалось в предыдущие выезды.

Стоит отметить, что в момент нашего прибытия на водоем температура воды была 6 °С, и некоторые виды рыб, просто не клевали – например, щуки в коряжнике не оказалось совсем. А окунь в этот момент нерестился - и на искусственные приманки реагировал неохотно.

Но, далеко не во всём водоеме температура воды стояла одинаковая - в устье речек, даже небольших, она оказалась значительно выше, и именно там и начался самый активный клёв и щуки, и окуня. Вернее, конечно, окуня, щука брала всё же единично. Ну а окунь, местами ловился практически с каждого заброса, и хотя размер в среднем выходил не очень, но проскакивали весьма зачетные экземпляры, да и клевали они бойко.

А в это время наши белорусские коллеги, посмотрев на карту и обнаружив на одном из островов озеро, решили его проверить. Ведь весьма необычно, что озеро - на острове, и их ожидания оправдались, рыба там была, вот только размер не очень, хотя на «вертушки» ловились окунь, плотва и даже щука. Рыба оказалась очень активной, т.к. она давно уже вышла из нерестового затишья, да и температура воды здесь была вдвое выше.

Но всё же, несмотря на бойкий клёв, это не то, что нам хотелось, и следующий день мы решили посвятить речкам, которых у Пяозера хватает. И оказалось, что это были самые интересные места. День предполагал много разъездов по водоему, т.к. мы запланировали посещение нескольких речек, находящихся друг от друга на приличном расстоянии.

Все речки здесь относительно небольшие (фото 7), но практически везде присутствует форель и кумжа (фото 8), хариус (фото 9), щука, язь (фото 10) и окунь. Решение о поиске рыбы в реках, как выяснилось, вышло верным - этот день принес наибольшее количество зачетных трофеев и разнообразных поклевок. Но обо всём по порядку.

Мы начали проверку рек с ближайшей, но с планом посещения всех подряд. Стоит отметить, что далеко не каждая река была перспективна в плане рыбалки, некоторые оказались простыми ручьями, однако в это время года даже в них было достаточно воды, чтобы что-то поймать. Правда, рассчитывать на хороший трофей можно было только там, где имелась хоть какая-то глубина – и, наконец, мы добрались именно до такой реки, и пусть её и удавалось перейти местами вброд, но попадались места весьма перспективные.

Например, водопадики с перекатами (фото 11), небольшие омутки - в общем, всё, что нужно для рыбалки. И первая поклевка не заставила себя ждать – взяла кумжа. Но, правда, произошел сход, однако рыбу все увидели - и воодушевлено пошли искать уловистые места. К сожалению, на таких реках, таких мест не может иметься много, так же как и рыбы, и все об этом знали. И по большому счету, если рыба была, она клевала сразу, с первой, максимум - второй проводки.

В основном работали «вертушками» 5 - 7 г, и в этом плане очень хорошо показала себя модель с утяжеленным сердечником в виде рыбки (фото 12).

Вся рыба стояла либо после перекатов, либо перед. Пройдя с километр по реке и обловив все перспективные точки, мы получили два схода и две кумжи, каждая под 2 кг. Дальше речка сужалась, и мы решили возвращаться. На обратной дороге проверили места, где произошли сходы, но остались без поклевок. И это неудивительно, т.к. особенностью таких рек является то, что на втором проходе, чтобы что-то поймать, даже в тех местах, где случались сходы, должно было пройти несколько часов - и то без какой либо гарантии.

На самом деле, даже на следующий день гарантия поклевок невелика, всё зависит от захода туда рыбы. Так что, если вы обнаружили, что перед вами кто-то шёл, проверять приглянувшиеся точки малоперспективно, лучше поискать новые места. Чем мы и занялись.

Следующие речки были не очень большие, клевала некрупная форель, причем единично. Но в итоге мы добрались до весьма широкой реки, где на перекатах сразу поймали несколько язей на «вертушки», и в этот раз отличилась 7-граммовая блесна с лепестком, окрашенным в черный цвет. Но вот в плане более достойной рыбы как-то не получалось - клевал окунь без остановки, что не очень типично, хотя попалось и несколько хариусов. А потом случилось это…

У нашего товарища Александра Хрущева что-то клюнуло, причем так, что сразу и не поняли что, и уж точно не ожидали дальнейшего итога. Начнем с того, что ловили все на ультралайт – правда, на довольно тяжелые для УЛ 7 – 8-граммовые блесны в расчете на рыбу до 3 - 4 кг. Здесь же было что-то значительно большего размера. Когда первый раз удалось подтянуть это к берегу - выяснялось, что щука, причем очень серьезная. Вываживание оказалось непростым, если учесть, что спиннинг был с тестом до восьми граммов. В итоге трофей потянул на десять килограмм ровно (фото 13), а от вываживания остались самые незабываемые впечатления.

Последующие дни рыбалки не принесли каких-нибудь неожиданностей и сюрпризов, но с явным потеплением воды, а за дни пребывания температура поднялась до 11 °С, стала активизироваться щука, и её поклевки происходили более регулярно, чем в первые дни.

Угадать по дате время приезда довольно сложно, ведь мы хотели не только половить рыбу, но и делать это в комфорте, без комаров, а их в середине июня практически не бывает. По этому показателю всё получилось, но, к сожалению, и далеко не вся рыба была в этот момент активной. В общем, по итогам поездки стало ясно, что если бы мы приехали на неделю позже, результат был бы интереснее. Но всё еще впереди!