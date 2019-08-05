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ГлавнаяСпортивное рыболовство №8 август 2019
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На макушке Кумского водохранилища

Максим Ефимов |

В этот раз наш дружный рыболовный коллектив выбрал себе место для рыбалки в Северной Карелии, а конкретнее - на Пяозере, совсем недалеко от полярного круга. Здесь мы уже бывали, а среди рыб, которых планировали ловить, числились хариус, сиг, окунь и щука.

Дорога для всех была разная - в экспедиции принимал участие не только петербуржцы, но и наши белорусские друзья, которые раньше никогда не выезжали в такие места. Для них вообще рыбалка в подобных условиях оказалась в новинку. Да и готовы они к ней были только по снастям, и то условно, т.к. не ожидали, что в середине июня температура могла опускаться до нуля. Пришлось их дооснащать в Питере, выдав зимние костюмы и сапоги.

Путь на своих авто прошёл без особых осложнений, на трасе М-18 хоть и оказалось несколько участков с ремонтом, но их проезд занял не так уж много времени, так что за 15 часов мы добрались до берега озера.

Основную часть пути катили по асфальту, и только последние сто километров, после отворотки в районе Лоухи, проехали по вполне терпимой грунтовке. В поселке Пяозерский, практически конечной точке нашего пути, можно недорого затариться продуктами, недавно здесь открылся один из сетевых магазинов. Ну и от поселка, остается 30 км до стоянки на берегу озера. Именно оттуда мы на лодках переправились на острова, где и собирались провести ближайшую неделю.

Наша компания состояла из одиннадцать рыбаков, причем каждый специализировался на своем виде ловли. Вообще, в озере живут много видов рыб, среди них - кумжа, лещ, налим, окунь, палия, плотва, ряпушка, сиг, хариус, щука и язь. Естественно, окуня и щуку ловить умели все, а вот с остальным у многих были вопросы. Но сперва подробнее расскажу о нашем водоеме.

Фото 1

Пяозеро (финн. – Pää – голова, järvi – озеро, водоем действительно похож по очертаниям на голову сумасшедшего композитора с крючковатым носом – фото 1) входит в систему Кумского водохранилища, является её северо-западной частью (юго-восточная – Топозеро, в систему входят еще озера Кундозеро и Ципринга), одного из самых крупных искусственных водоемов Карелии. В Пяозере средняя глубина - 15,4 м, наибольшая - 49 м. Рельеф дна сложный. Меня оно, в первую очередь, привлекает разнообразием рыбалки, а вернее - условий для ловли. Здесь прекрасно работают ультралайтовые снасти, отлично клюет на поплавок, замечательная троллинговая рыбалка, прекрасная ловля щуки взаброс, ну и есть большое число рек, где с успехом можно половить.

Наш лагерь мы разбили на большом острове, примерно посередине водоема, что очень удобно для изучения озера - до любого его края было почти одинаково. Правда, это «одинаково» выражалось в тридцати километрах, что, конечно же, не позволяло нам побывать везде.

Запас бензина на обычную лодку - более 100 л. Бензин - это основное, что мы везли с собой на рыбалку, и его общий объем составил рекордные 400 л, больше мы ни разу не брали, но, правда, в это раз мы и лодок использовали пять. Не все они оказались прожорливыми (фото 2), но, соответственно, и не все из них могли передвигаться на большие расстояния.

Фото 2

После приезда и разбивки лагеря, мы решили, хоть и стоял на улице полярный день, всё-таки отдохнуть - и с утра с новыми силами на рыбалку. Кстати, кто не был на севере в июне, не поймет, что такое полярный день, но всё очень просто: солнце вообще не заходит, и даже в два - три ночи светло практически как днем.

Рыбачить можно круглые сутки без перерыва - темноты нет. Белорусам оказалось сложно перестроиться под это природное явление, ну а мы в Питере привыкли к белым ночам, хотя те и немало отличаются от полярного дня.

Первый день рыбалки встретил нас легким ветерком. Решив сразу утолить свой рыболовный голод, мы отправились к одному небольшому островку, на проверенное годами место - половить сига. Сиг крайне неохотно берёт на спиннинг, хотя поклевки не так уж и редки, но всё же лучшая снасть для него - это поплавок с насадкой в виде червя.

Я предпочитаю болонскую снасть, её проще перевозить на лодке, моментально собирая и разбирая. На Пяозере я использую поплавок с толстой антенной грузоподъемностью 5 - 6 г - иногда приходится забрасывать далеко, а его хорошо видно. А также я применяю специальную сиговую мормышку, на которую прекрасно ловится как сиг, так и окунь.

На Пяозере нет четкой привязанности к глубине ловли, т.к. рыба – поверхностная, и обычно достаточно 1,5 - 2 м спуска поплавка. Да и не удастся здесь половить со дна, слишком много коряг и, соответственно, зацепов. Рыбалка вообще происходит вокруг коряжника, ведь Пяозеро - это водохранилище, где лес спилили далеко не везде, а там, где даже и сделали это, остались весьма серьезные пеньки. А там одно из основных мест обитания сига в летний период.

Очень часто сиг плавится по поверхности, но именно в такие моменты он практически не клюет, и сколько мы ни пытались ловить «на всплески», ничего не получилось. Пробовали даже на бомбарды с «мухами», но и это не приносило успеха, хотя здесь, скорее, нужно было подбирать сами «мухи», а поскольку мы не нахлыстовики, с этим возникли проблемы.

Фото 3

Начало ловли оказалось многообещающим - за пару часов мы поймали сигов (фото 3), более десятка, и несколько хариусов (фото 4). Размер рыбы выходил вполне съедобным - от 500 г до килограмма. Рыбалка же заключалась в следующем: мы вставали метрах в полуста от берега и подвязывались к коряге, торчащей из воды, после чего по кругу обкидывалось место, практически как спиннингом - и, найдя отозвавшуюся точку, начинали ловить там.

Фото 4

В случае необходимости точка менялась. После обеда мы еще раз сходили на то же место, и хотя результат получился чуть хуже, но тоже удовлетворительный. На этом наш первый день завершился, и мы поехали готовить на костре наших сигов, уж больно они вкусны в жареном виде.

Второй день решили начать в том же месте, но хариуса теперь практически не попадалось, более-менее клевал только окунь с единичным сигом. Правда, окунь весьма приличный, каждый около полкило. На этом водоеме я рыбачил уже не в первый раз и прекрасно знал, что клёв здесь в большей степени зависит от изменения погодных условий, направления, а также силы ветра, температуры воды и воздуха. Именно так и произошло в тот день: ветер поменялся на противоположный - и сиг отошёл.

В такой ситуации нужно искать, куда он мог сместиться, и для этого приходится облавливать все теоретически перспективные точки. Что для меня является перспективным местом для ловли сига? В этом водоеме – это, в первую очередь, коряжники, но подходят далеко не все. Чаще всего сига можно встретить в заливах или проливах между островами – естественно, с условием, что там торчат старые деревья (фото 5). И здесь таких мест много.

Фото 5

Большой концентрации рыбы, к сожалению, найти не удалось, но штучно местами сиг и хариус поклевывал. Было это не очень интересно, и мы решили половить окуня. Джигом ловить - нереально из-за зацепов, и поэтому мы упирались в «вертушки», причем легкие (фото 6). Рыба имелась, но, увы, ловилась довольно близко ко дну. А это опять же зацепы, причем далеко не все из них удавалось спасти. Времени у нас хватало, и мы начали исследовать новые места, которые не удалось в предыдущие выезды.

Фото 6

Стоит отметить, что в момент нашего прибытия на водоем температура воды была 6 °С, и некоторые виды рыб, просто не клевали – например, щуки в коряжнике не оказалось совсем. А окунь в этот момент нерестился - и на искусственные приманки реагировал неохотно.

Но, далеко не во всём водоеме температура воды стояла одинаковая - в устье речек, даже небольших, она оказалась значительно выше, и именно там и начался самый активный клёв и щуки, и окуня. Вернее, конечно, окуня, щука брала всё же единично. Ну а окунь, местами ловился практически с каждого заброса, и хотя размер в среднем выходил не очень, но проскакивали весьма зачетные экземпляры, да и клевали они бойко.

А в это время наши белорусские коллеги, посмотрев на карту и обнаружив на одном из островов озеро, решили его проверить. Ведь весьма необычно, что озеро - на острове, и их ожидания оправдались, рыба там была, вот только размер не очень, хотя на «вертушки» ловились окунь, плотва и даже щука. Рыба оказалась очень активной, т.к. она давно уже вышла из нерестового затишья, да и температура воды здесь была вдвое выше.

Но всё же, несмотря на бойкий клёв, это не то, что нам хотелось, и следующий день мы решили посвятить речкам, которых у Пяозера хватает. И оказалось, что это были самые интересные места. День предполагал много разъездов по водоему, т.к. мы запланировали посещение нескольких речек, находящихся друг от друга на приличном расстоянии.

Фото 7

Все речки здесь относительно небольшие (фото 7), но практически везде присутствует форель и кумжа (фото 8), хариус (фото 9), щука, язь (фото 10) и окунь. Решение о поиске рыбы в реках, как выяснилось, вышло верным - этот день принес наибольшее количество зачетных трофеев и разнообразных поклевок. Но обо всём по порядку.

Фото 8 Фото 9 Фото 10

Мы начали проверку рек с ближайшей, но с планом посещения всех подряд. Стоит отметить, что далеко не каждая река была перспективна в плане рыбалки, некоторые оказались простыми ручьями, однако в это время года даже в них было достаточно воды, чтобы что-то поймать. Правда, рассчитывать на хороший трофей можно было только там, где имелась хоть какая-то глубина – и, наконец, мы добрались именно до такой реки, и пусть её и удавалось перейти местами вброд, но попадались места весьма перспективные.

Фото 11

Например, водопадики с перекатами (фото 11), небольшие омутки - в общем, всё, что нужно для рыбалки. И первая поклевка не заставила себя ждать – взяла кумжа. Но, правда, произошел сход, однако рыбу все увидели - и воодушевлено пошли искать уловистые места. К сожалению, на таких реках, таких мест не может иметься много, так же как и рыбы, и все об этом знали. И по большому счету, если рыба была, она клевала сразу, с первой, максимум - второй проводки.

В основном работали «вертушками» 5 - 7 г, и в этом плане очень хорошо показала себя модель с утяжеленным сердечником в виде рыбки (фото 12).

Фото 12

Вся рыба стояла либо после перекатов, либо перед. Пройдя с километр по реке и обловив все перспективные точки, мы получили два схода и две кумжи, каждая под 2 кг. Дальше речка сужалась, и мы решили возвращаться. На обратной дороге проверили места, где произошли сходы, но остались без поклевок. И это неудивительно, т.к. особенностью таких рек является то, что на втором проходе, чтобы что-то поймать, даже в тех местах, где случались сходы, должно было пройти несколько часов - и то без какой либо гарантии.

На самом деле, даже на следующий день гарантия поклевок невелика, всё зависит от захода туда рыбы. Так что, если вы обнаружили, что перед вами кто-то шёл, проверять приглянувшиеся точки малоперспективно, лучше поискать новые места. Чем мы и занялись.

Следующие речки были не очень большие, клевала некрупная форель, причем единично. Но в итоге мы добрались до весьма широкой реки, где на перекатах сразу поймали несколько язей на «вертушки», и в этот раз отличилась 7-граммовая блесна с лепестком, окрашенным в черный цвет. Но вот в плане более достойной рыбы как-то не получалось - клевал окунь без остановки, что не очень типично, хотя попалось и несколько хариусов. А потом случилось это…

У нашего товарища Александра Хрущева что-то клюнуло, причем так, что сразу и не поняли что, и уж точно не ожидали дальнейшего итога. Начнем с того, что ловили все на ультралайт – правда, на довольно тяжелые для УЛ 7 – 8-граммовые блесны в расчете на рыбу до 3 - 4 кг. Здесь же было что-то значительно большего размера. Когда первый раз удалось подтянуть это к берегу - выяснялось, что щука, причем очень серьезная. Вываживание оказалось непростым, если учесть, что спиннинг был с тестом до восьми граммов. В итоге трофей потянул на десять килограмм ровно (фото 13), а от вываживания остались самые незабываемые впечатления.

Фото 13

Последующие дни рыбалки не принесли каких-нибудь неожиданностей и сюрпризов, но с явным потеплением воды, а за дни пребывания температура поднялась до 11 °С, стала активизироваться щука, и её поклевки происходили более регулярно, чем в первые дни.

Угадать по дате время приезда довольно сложно, ведь мы хотели не только половить рыбу, но и делать это в комфорте, без комаров, а их в середине июня практически не бывает. По этому показателю всё получилось, но, к сожалению, и далеко не вся рыба была в этот момент активной. В общем, по итогам поездки стало ясно, что если бы мы приехали на неделю позже, результат был бы интереснее. Но всё еще впереди!

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