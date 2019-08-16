Трофейный карась на Южной Ладоге Максим Перов | 16 августа 2019 г.

Я уже как-то писал, что, рыбача в Креницах, беру лодку не на базе, а у местного жителя, тоже рыболова. Это дает мне, кроме проверенной лодки, возможность узнать новости о клёве, пообщавшись с хозяином. А тот всегда в курсе – если сам в последние дни не ходил в озеро, так знакомые рыбачили, а они инфу между собой особо не секретят. Ценность такого знакомства трудно преуменьшить.

Народ в интернете информацию ищет, новости с водоемов изучает, но простаков мало - редко кто откровенно напишет, где взял хороший улов и на что. А при аренде лодки у местного, если с ним задружиться, свежайшая информация у тебя всегда есть.

Именно Валера, хозяин лодки, подсказал мне, что в «окнах» среди «тросты» в Креницах водится крупный карась. Он человек эмоциональный, когда о рыбалке рассказывает, сам себя заводит. «Вот такие кабаны попадаются! Я тебе клянусь! Вот такенные! Ты что, не веришь?! Сейчас фотки покажу, обалдеешь, я отвечаю».

Глянув фотки на микроэкранчике его устарелого телефона, я спросил – где? Валера описал мне место, которое я прекрасно знал по ловле щуки у тростника. Сказал, что там, в тросте, есть проход, который мало кто замечает, потому что он тонким слоем тростника прикрыт. «Пройди через этот тонкий тростник, и там будет узкий ход в глубину «тросты», как раз на лодке пройти. Упрешься в расширение. Оно с одной стороны с редким тростничком, а вторая половина – чистая вода. Глубина - метр. Вот там, например, можно карася половить».

А время было – ни то, ни сё. Лето в самом разгаре. Щука от «тросты» давно отошла, а на «дорожку» её ловить уже прискучило. Время джиговой ловли судака в устьях Волхова и Свири тоже закончилось, отходящего от берегов клыкастого преследовали орды троллингистов, присоединяться к ним не было ни малейшего желания. А тут такая тема! В самый раз! Коль делать нечего, попробую карася поймать.

Я неоднократно читал, что карася хорошо бы привадить хотя бы пару дней, а потом уже выходить на ловлю. Так я и сделал. Купил в магазине килограммовый пакет самой бюджетной гранулированной прикормки. Гранулы – потому, что они медленно распадаются в воде, самое то для привады. В то же время их состав - вкусный для рыбы и высококалорийный. Ведь бюджетные гранулированные прикормки – это попросту комбикорм для сельхозживотных. Для прикормки он слишком медлителен, а вот для привады – отличный вариант.

Пару дней я ходил в это «окно» и бросал на чистую от травы часть по полкило гранул. Когда во второй раз пришел, посмотрел – а там вода прозрачная, «троста» всю муть фильтрует – первая порция гранул уже распалась практически полностью, от остатков твердых частиц мелкие крупинки отваливаются, а рыбья мелочь их подъедает. Бросил еще порцию гранул и пошел ночевать, к завтрашней рыбалке готовиться. Честно говоря, веры в то, что поймаю карася, хоть какого, не обязательно крупного, было очень мало.

Почти не спал. Взял пакет сыпучей прикормки в единственном рыболовном магазине, который тогда существовал в Новой Ладоге, да червей у Валеры на дворе накопал побольше и измельчил их многолезвийными ножницами, в магазине такие для резки зелени продаются. Часть же червей оставил на наживку.

Вышел через Волхов в сумерках. По навигатору пошёл на точку, а когда подошёл, уже рассвело. Залез в проход, поднял мотор максимально высоко, чтобы только водозаборник ниже поверхности был, и на самом малом ходу пошел на место ловли. В таком узком проходе в «тросте» тише передвигаться на моторе, ведь если на веслах - все окрестные тростники перелопатишь.

Метров за десять заглушил мотор и добрался до прикормленного «окошка», отталкиваясь веслом. Подошел к точке и за несколько метров до неё тихо опустил якорь. Прикормка была увлажнена заранее, причем немного недоувлажнена (по сравнению, скажем, с ловлей леща). Я прочитал среди советов бывалых карасятников, что эта рыба муть от прикормки в воде любит. Поэтому шары из недоувлажненной смеси разбивались о воду, а до дна опускались уже их обломки. Ах, да, забыл сказать, что в прикормку я замешал резаных червей.

Первый заброс. Сижу, жду. Сначала червя явно теребила какая-то мелочевка. Несколько раз пришлось перенаживить. При очередном забросе дерготня мелочи прекратилась, поплавок замер - я уж подумал, что червя сорвали и надо опять менять насадку. Но вдруг поплавок как-то медленно, словно нехотя, притопился и застыл.

Я боролся с желанием немедленно подсечь, но помнил, что читал у карасевых гуру: эта рыба клюет не спеша. Секунд через десять поплавок всплыл, но не в нормальное положение, а вылез из воды, встал под углом, почти лег. И, наконец, уверенно пошел в сторону тростника.

«Вот сейчас - пора», - подумал я и сделал короткую, но резкую подсечку. Вода под поплавком вскипела - и я увидел золотистый бок крупной рыбины. «Ставь поводок 0,2 и не клепай мне мозги», - говорил Валера накануне. - «Возьмет настоящий крупняк, так и на 0,2 можно не вытащить». Но я не мог - привык к деликатным снастям, поэтому связал несколько поводков из лески 0,16 мм. Эта леска была у меня под спиннинг, под «Отводной поводок». Никак не ожидал, что доведется из неё поводки на мирную рыбу вязать. А рыба пёрла к «тросте» как танк. Удилище изогнулось дугой, и я понял, что сейчас будет обрыв. Еле успел ослабить фрикцион, как он взвизгнул, сдал леску - и карась ушёл в «тросту».

Сердце колотилось бешено. Я поначалу даже не сообразил, что делать, а просто сидел и думал: «Ничего себе!» Из комы меня вывело шевеленье в тростнике. «Так он не сошел, что ли? И не оборвал?!» Опять раздался шорох в «тросте», куда уходила леска. Я понял, что надо лезть в воду. Раздеваться пришлось полностью, только штаны снять не позволяла глубина – замочил бы низ куртки. Водичка в Ладоге на утренней зорьке даже летом ни разу не теплая, однако! Но мне было всё равно, я пошел по леске к «тросте». При моём приближении шорох усилился и к нему прибавился плеск. «Ну, точно, сидит!», - обрадовался я, но надо было еще как-то карася взять. Подсак я оставил в лодке, в гуще «тросты» с моим огромным ладожским подсаком делать нечего.

Я подбирался к нему маленькими шажками. Но карась это замечал и трепыхался всё сильнее. Наконец я его увидел и понял, в чём дело.

Естественно, он обмотал леску вокруг «тросты». Но обмотал высоко, на уровне воды, и эти несколько тростничин играли роль амортизатора, не давая ему оборвать леску. И лежал карась почему-то на боку. Я подобрался вплотную и увидел, что леска попала ему под жабру, он запутался - и поэтому не может рвануть во всю силу. Тут карась сильно затрепыхался, сделал попытку дернуть, но я молниеносно схватил его правой рукой, продвинул пальцы под жабры и для надежности взял еще и второй рукой. Всё, трофей добыт! Меня била дрожь, то ли от холода, то ли от нервов, то ли от всего вместе.

Возвращаться к лодке мешала обмотанная за тростник леска. Мне это уже было совершенно безразлично, я дернул – оборву, так оборву – но леска отцепилась. Забросил карася в лодку, сам залез с кормы, тут же оделся, да еще поддел дополнительную флиску, потому что задубел не на шутку. На этом рыбалку пришлось закончить. Потому что нашумел я капитально. Да и согреться хотелось побыстрей, попперы покидать у «тросты», хоть на «шнурков», хоть на окушков - просто активно подвигаться.

Я уже не раз утверждал, что если есть возможность дать подсеченной рыбе погулять при правильно настроенном фрикционе, она устанет, и поводок 0,12 мм абсолютно достаточен для ловли, например, леща на дамбе. На дамбе так оно и есть. Но в стесненных условиях, когда рыба легко может уйти в «тросту» или коряги, приходится зажимать фрикцион и форсировать вываживание.

Как показали следующие рыбалки на этом месте, оптимальная толщина лески для крупного карася вблизи «тросты» – 0,18 мм. А ставить 0,2, как делает Валера и другие местные, я не стал. У рыбы должен быть шанс победить, я считаю.

Вообще, моя карасевая оснастка не совсем правильна, если смотреть с точки зрения традиционной поплавочной ловли. Так, я не использую поводок. В итоге лишние узлы не ослабляют леску, и можно считать, что по прочности моя оснастка - как монтаж с основной леской 0,2 мм и петлями для крепления поводка.

Отрыв оснастки вместе с поплавком маловероятен, т.к. более слабым местом является узел привязки крючка. Крючок я использую № 6 по западноевропейской классификации - довольно крупный, под червя.

Впоследствии эксперименты показали, что карась не хуже клюет и на пучок опарышей. Но при ловле на опарыша я ставлю крючок помельче, и в прикормку в качестве животного компонента режу именно его (если кто не в курсе, опарыша мелким оптом можно купить на Кондратьевском рынке в рыболовных рядах). Поплавок нужен самый легкий и чувствительный. Я использую поплавок с грузоподъемностью 1 г.

Этот первый карась оказался и моим рекордным – 1180 г. В другие годы я еще несколько раз заходил в это место, но ловился карась от 500 до 900 г. По меркам других водоемов, всё равно крупный.

Говорят, там еще есть линь, и я даже видел своими глазами пойманных крупных линей, но то ли на моем месте его нет, то ли как-то по-другому нужно его ловить – не могу сказать. Линь пока что остается в планах. А и хорошо, что не всех рыб еще переловил. Есть к чему стремиться.