Про Бомбарду, нахлыст и «тараканов» Алексей Коломиец | 12 августа 2019 г.

Ловля на поверхностные приманки интересна и весьма азартна. Когда наблюдаешь атаку с резко вспухшим водоворотом и слышишь короткий спелый «чавк» - сердце замирает. Но именно в ловле такого рода, где граничат спиннинг и нахлыст, я нашел несколько нюансов, о которых хочу рассказать.

Уж и не вспомню тот момент, когда осознанно укомплектовал Бомбардами свой рыболовный кейс. Думаю, это было в то время, когда я еще считал спиннинг самым универсальным оружием на рыбалке. Но зато помню подробности того дня, когда эти Бомбарды «выстрелили» и «убили» всех - рыб и егерей.

Дело было в Астраханской области, в Парашкиной протоке, что соединяет Волгу и Ахтубу чуть выше поселка Харабали. Жили мы на одной рыболовной базе, готовили себе и другим карповый лагерь. И поплыли однажды в магазин за пивом. На обратном пути где-то на повороте протоки я увидел постоянные всплески, попросил егеря остановиться. Мы прошлись сплавом – рыба не реагировала на «вертушки» и Кастмастеры, при этом явно не подпуская лодку к себе.

Егерь предположил, что это либо стайка селедки, либо чехони. О! Так ведь чехонь к пиву – самое то! Разумеется, загорелось поймать с десяток чехонек, чтобы уже через пару дней разнообразить соленый арахис к пиву. Бросили якорь на мелководном участке метрах в шестидесяти от стаи. Оснастка – проще некуда. Бомбарда надевалась на шнур, к его концу привязывался вертлюжок, к которому крепился метровый поводок с «мухой» или очень мелкой блесенкой.

Уже через несколько забросов я убедился, что «муха» долетает до рыбы, но чехонь не кидается на приманку сломя голову. Поклевки следовали исключительно в тот момент, когда течение увлекало оснастку и, возможно, чуть вытягивало поводок ниже Бомбарды. И вот тут, когда начинало чувствоваться слабое натяжение шнура – важно было не пропустить поклевку, а та выражалась неуверенным тычком. При этом подсечка была необходима. Не подсёк – не поймал, Бомбарда уплывала вниз по течению - и там уже поклевок не случалось.

После того, как я это понял и начал ловить чехонь с каждого заброса, оснастил таким же образом второй спиннинг. И мой товарищ тоже через пару забросов постиг алгоритм ловли. А вот егерь так и не смог поймать ни одной рыбки. Головой кивал - мол, всё разумею, но друг мой ловит, а егерь - нет.

Он пристально рассматривал Бомбарду, «мушку» и «вертушку» MEPPS 00. Теорию ловли понял, но практика ему не далась. На базе подслушал разговор нашего егеря с другим: «Чего там у тебя в пакете?» – «Чехонь!» – «На что ловили?» – «На Бомбарду». – «Ну, не хочешь - не говори…»

Новая жизнь Бомбарды

С той самой рыбалки мои Бомбарды ездили на рыбалку, но в воду не окунались. На воде доминировали джиг, твичинг, крэнкинг и ультралайт. Новые воблеры, новые «вертушки», новые топ-вотерные изощрения буквально высушивали старенькие плексигласовые поплавки.

Стержень обламывался, норовил выскочить из веретенообразного тела. И, в конце концов, они покинули мою сумку. А между тем я постоянно слышал, что множество спиннингистов ловят «вредного» жереха именно Бомбардами. Я же в этот период целенаправленно на жереха не охотился, но имел достаточно шереспёров в прилове, когда ловил воблерами язей и голавлей.

Интерес к рыбалке на легкие поверхностные приманки во мне разбудил своими «тараканами» Константин Кузьмин. Его «тараканинг» выступал как альтернативный подход к ловле голавля на малой речке, а затем и на Большой воде (Волга и Ахтуба).

Я же наблюдал за этим его направлением с любопытством и отчасти как спиннингист, балующийся нахлыстом. Мне всегда казалось, что все его попытки соблазнить рыбу «тараканом» гораздо эффективней делать с помощью нахлыста. Но со временем понял, что «тараканинг» - это своеобразная прослойка между лайтовой ловлей и ультралайтовой. Не везде на Ахтубе я смогу добросить нахлыстом туда, куда коротким забросом можно плюхнуть «таракана». Однако есть и места, куда «таракан» долетает, но соблазнить рыбу не может по причине быстрого проплыва.

Однажды я наблюдал за Константином на Ахтубе, стоя высоко на берегу, в то время как он находился у самой воды. Мне в поляризационных очках под углом зрения, близким к 90°, была видна реакция рыб на его приманки, а ему - нет. Я как мог пытался корректировать его «огонь». Подсказывал, где стоит рыба, говорил, как она реагирует на «таракана». Как бросается к нему, резко тормозит, рассматривает, но лишь только «таракан» начинает шевелиться - сразу теряет интерес и уплывает прочь.

Случалось, что на первый плюх рыба не реагировала, но при свободном проплыве приманки откуда-то из глубины вдруг поднималась большая спина - и часто ела то, что плывет. Мне казалось, что Константин мало внимания уделяет паузам: буквально две - три секунды неподвижности после шлепка «таракана» о воду - и затем следует проводка. Мне сдавалось, что анимация в большинстве случаев отпугивала степенно подплывающих к «таракану» рыб.

Еще бы секунда покоя - и произошла бы поклевка. Вот нахлыстовой «мухой», да с нормальным поводком, можно было и плюхнуть на воду красиво, и дать проплыть внятно. Но что-то мне подсказывало, что не всё так просто.

До сих пор я не представляю, как форсировать вываживание язя в коряжнике. Ведь эти рыбы бывают у нас достаточно мощные. Спиннингом это сделать куда проще. Зато спиннингом практически невозможно добиться красивого приводнения приманки. Такого, чтобы плюхнулась сначала приманка, а потом только на воду упал шнур.

Нахлыстовики об этом знают, а вот спиннингисты не придают должного значения. Почему я об этом говорю? Потому что мне удавалось долавливать язей после того, как у Константина были выходы рыбы на первый плюх, но потом та переставали реагировать на «тараканов». Он уходил на новую точку, а я принципиально пытался доловить язей нахлыстом. Думаю, что мне помогли два фактора – это более правильная подача и свободный проплыв «мухи» без всякой анимации.

Язь не такой требовательный к реалистичности приманки, как форель или голавль, однако ж я взял на вооружение именно эти два нюанса в ловле язей нахлыстом. Только вот близость коряг меня убивает. Если «муха» прилетит на сухую ветку – пиши пропало. А спиннингом с помощью шнура можно эту веточку сломать и спасти приманку. Ну и «тараканы» есть в незацепляющем варианте.

Бомбарда и поводки

Бытует мнение, что чем поводок длиннее, тем больше шансов соблазнить «вредную», ну или пассивную рыбу. Соглашусь, но с одним условием. Иногда важнее не длина поводка, а возможность добросить Бомбарду с приманкой до рыбы, что с очень длинным поводком сделать значительно труднее.

Поводки бывают разные. Есть тонущие, есть плавающие. Вы не знали об этом? Спросите у нахлыстовиков! Откуда знаю я? Я некоторое время прожил в мире нахлыстовиков. Представьте себе город в Америке, где есть единственный рыболовный магазин - и он исключительно нахлыстовый. Именно там я купил себе для ловли форели «монофил» различного диаметра, но каждого в двух видах - тонущем и плавающем. Оказывается, в нахлыстовой ловле форели в реке Миссури это архиважно. И возразить тут трудно, поскольку мы-то сами зимой используем тонущую леску или не очень тонущую.

Буквально один факт из практики ловли с помощью Бомбарды. Ветром странствий занесло в Волгоград французского байкера Фреда, который по причине поломки мотоцикла Harley-Davidson застрял в моём городе на несколько дней. Через наших общих приятелей мы познакомились и съездили на рыбалку.

Так вот, Фред на Бомбарду с сухой «мушкой» поймал за пару часов двух чехоней. А через неделю мы с Константином Кузьминым оказались в том же месте - и ни он, ни я не видели ни одной поклевки. Он ловил на воблеры, я - на Бомбарду с мухоблеснами и с «нимфой». До сухой «мухи» дело не дошло - мы перебрались в другое место, где на мелководном плесе присутствовал язь. Но вот очевидная недосказанность осталась. Полагаю, что горизонт проводки приманки с Бомбардой очень важен. У Фреда «муха» плыла за Бомбардой по самой поверхности.

Однажды я баловался нахлыстом на обратном течении, где кружила чехонь. На искусственного «кузнечика» быстро поймал несколько мелких рыбок - и решил проверить, не плавает ли где-то глубже более крупная. Я привязал «нимфу» - и действительно, чехонь стала попадаться в среднем крупнее. Правда, при этом я использовал специальный нахлыстовый поплавочек, т.е. снова получил некий гибрид между удочкой и нахлыстом.

Точно в таких же условиях я пробовал ловить чехонь и шемаю с помощью Бомбарды. Зная, что крупная рыба плавает где-то в толще воды, я привязал тонущий поводок и «нимфу». В таком виде оснастка приносила больше добычи, чем просто сухая «муха», на которую крупняк реагировал редко. Возможно, крупные особи просто не успевали за шустрой мелочевкой. А может - жили правилом «всё лучшее - детям».

Все эти случаи заставили меня более ответственно подходить к выбору поводков и с помощью их исследовать различные горизонты ловли. У меня даже есть груз-дробинка со специальными заусенцами, с помощью которых можно подгружать «нимфу» или какую другую «муху».

Про матчасть

Ну как не назвать те спиннинги, которыми я ловлю Бомбардой, нахлыстом и ультралайтом? Не призываю никого использовать то же самое, а просто для примера. Начинал ловить с Бомбардой на спиннинг легкого класса Berkley SSGSM длиной 280 см с тестом 7 - 28 г. В то время выбор у меня был невелик и по строгости и параметрам спиннинг этот больше всего подходил для ловли на Бомбарду.

Сейчас у меня на вооружении стоит Mottomo Distancia MDSS-902ML – тоже 280 см и с тестом 5 - 18 г. Она служит для дальнобойной ловли на легкие воблеры, «вертушки», ну а Бомбарды массой 10 – 15 г летят почти под противоположный берег Ахтубы. Бланк достаточно строгий и чуткий. Что касается ультралайтового комплекта, у меня два спиннинга - Stinger Innova SRD IV702UL и Norstream Stage SG-66UL.

«Стингер» длиннее и чуть мягче (213 см/ 2-10 г), чем Stage, т.е. как раз для мухоблесен. Про цену не говорю, иначе меня уличат в скрытой рекламе. Ну а Stage (198 см, 2 - 7 г) я берегу для ловли голавля на малых речках. Он короче, «злее» и, разумеется, дороже. Нахлыстовый комплект у меня Stinger Fly North Creeck SFRD NC9064 #6 с катушкой Fly River Cross 3 #5/6 того же бренда. Это уже третий мой нахлыстовый комплект и он устраивает меня и на малой речке, и на Ахтубе с Волгой на 100%.

Несколько простых советов тем, кто начнет ловить с Бомбардой

Имейте в виду, эту самую Бомбарду неимоверно «колбасит» на спиннинге при переходах с места на место. Спиннингисты быстро привыкают к тому, что у них одна приманка, цепляют её за кольцо или держат той же рукой – и нет проблем. Массивная же Бомбарда, когда сопутствующая ей приманка зацеплена за кольцо, норовит раскачаться - и больно ударить по бланку.

Еще один совет – не использовать застёжки. С ними удобно, конечно, но они явно мешают малюсеньким мухоблеснам. Да и искусственного «кузнечика» на застежку, даже мелкую, не прицепишь. Остается одно – привязывать.

Еще один совет – почаще осматривать поводок на предмет узелков, которые могут образоваться при забросах. Особенно часто у них получается плодиться при ловле на «вертушку»: леска перекручивается - и ей становится легче сотворить этот неприятный казус. До сих пор существуют такие сильные, но глупые рыбы, которые тупо проверяют вашу снасть на прочность. Как будто специально.

Ну и, пожалуй, еще одно немаловажное замечание. При дальнем забросе с помощью Бомбарды я советую чуть придерживать шнур перед приводнением. В воздухе поводок легче распрямляется, чем в воде. Если этого не делать, перехлесты станут случаться чаще, особенно с «вертушкой». Этим приемом пользуются нахлыстовики, что я и пытаюсь довести до сведения спиннингистов.

Надеюсь, мой скромный опыт ловли рыбы на стыке трех дисциплин (Бомбарда, нахлыст и «тараканы») кому-то будет интересен и, возможно, заставит кого-то иначе или более пристально взглянуть на ловлю подобного рода.