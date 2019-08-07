Собираясь на заграничный отдых у моря Алексей Фалалеев | 7 августа 2019 г.

Уверен, любой увлеченный рыболов, собираясь на отдых, пусть даже на подсознательном уровне просчитывает возможность осуществления рыбной ловли на этом самом отдыхе. И не так важно, на зарубежный ли курорт он отправляется или на местную загородную базу отдыха. Вот и я, улетая нынче к морю, задумался, а почему бы не совместить приятное с полезным, разбавив пляжную сиесту прибрежной рыбной ловлей.

Опыта такой рыбалки у меня еще не было, поэтому я и решил поделиться с читателями журнала теми мыслями, сомнениями и решениями, которые, как мне кажется, неизбежны для любого, кто решил испытать себя в рыболовном плане вдали от родных водоемов.

В первую очередь я для себя отмел любую коммерческую рыбалку. Во-первых, это дополнительная финансовая нагрузка. Во-вторых, лестных отзывов о такой ловле я практически не встречал. Нет, я не отрицаю платную рыбалку как развлечение, как тур, как новую эмоцию на отдыхе, но, насколько я понимаю, она лишена души и душевности. И имею в виду я, конечно, не специализированные рыболовные туры, а те экскурсии, в которых рыбалка является лишь попутной составляющей.

В нашей большой компании помимо меня рыболовом был еще и мой брат Александр, который, несмотря на мои уверения, решил-таки взять экскурсию, одним из этапов которой была рыбная ловля на озере. Красочный буклет и зазывала-продавец уверяли, что это будет рыбалка его мечты, но получилось следующее: их группу привезли на точку, показали, где рыба, и выдали снасти. Удочки оказались тяжелыми, грубыми, с толстой леской и завидным запасом прочности, рассчитанным на неоднократное их использование многочисленными туристами.

Поклевки были, рыба питалась предложенным угощением, но всё было очень топорно, и за отведенный временной срок один лишь брат поймал единственную рыбешку (фото 1) из всей компании рыболовов, а вышло их не менее десятка... Конечно, для тех, кто с рыбалкой знаком понаслышке, такой вариант интересен, но для истинного ценителя процесса ловли такая рыбалка «на потоке» приносит больше разочарования, чем радости и удовольствия.

По крайней мере, идентичные отзывы и впечатления я слышал от нескольких своих друзей, рыбачивших так в разных странах в разное время. Ну и, в-третьих, всегда хочется научиться чему-то новому, попробовать что-то необычное для себя, попробовать свои силы в интересных условиях ловли. А раз так, то, собирая походный чемодан, я всерьез задумался, какие снасти и в каком количестве нужно брать с собой на зарубежный морской отдых.

Изучив не один десяток отчетов наших соплеменников о рыбалке на отдыхе, я пришел к выводу, что оптимальной снастью был и остается обыкновенный спиннинг. Рыбачить им можно или на привычные спиннинговые приманки (при ловле с волнорезов, набережных или причалов), или использовать как донную снасть (при ловле на море с берега или с пирса); или рыбачить на поплавочную оснастку (когда, скажем, вы уходите на речки, впадающие в море).

К сожалению, взять с собой любимое спиннинговое удилище не получится, т.к. оно вряд ли пройдет по габаритам при пересечении границы, поэтому понадобится либо компактный телескопический спиннинг, либо многосекционный штекерный спиннинг (так называемый тревел-вариант), который в разобранном состоянии без проблем поместится как в вашем чемодане, так и в рюкзаке.

Проговорю еще один момент: пусть у вас спиннинг и компактный, но перевозить его лучше в основном чемодане или сумке, а не в ручной клади. У всех авиакомпаний есть ограничение по размерам этой самой ручной клади. Размеры варьируются, но в длину обычно допускается кладь до 55 см длиной. И если ваше удилище будет даже на пару сантиметров больше, могут возникнуть трудности. Я слышал про человека, летевшего в соседнюю республику и везшего с собой складное фидерное удилище, которое было чуть больше нормы по длине.

В итоге - запрет, и чтобы снасть не досталась запрещальщикам в аэропорту, он, со слезами на глазах, сломал фидер до нужной длины, тем самым подпортив себе впечатление от отдыха в солнечной стране.

Одним из ограничивающих факторов выбора снастей и снаряжения является их тяжесть. Это здесь, дома, мы можем нагрузить машину всевозможными приманками, взять несколько удилищ и катушек, которые, может, и будем использовать в процессе рыбалке. На заграничной же рыбалке такую роскошь мы позволить не можем, т.к., во-первых, наши вещи - это не только рыболовные снасти, а во-вторых, всё это приходится тащить на себе.

Еще нюанс: спиннинговое удилище просто необходимо дополнительно защитить от возможных поломок во время перелета и перегрузки багажа. Защитный тубус или чехол может быть покупным или, как в моем случае, выполнен из подручных материалов. За основу я взял сантехническую трубу, с одной стороны закрыл её заглушкой, с другой – пробкой из пеноплекса. Для удобства переноски тубус оснастил ремнем (фото 2).

Хотелось взять как можно больше различных приманок, но, прикинув подъемность багажа, я решил, что пару десятков огруженных джиг-приманок будет достаточно, чтобы удивить морских обитателей. Отдельно я заготовил несколько крючков, моток лески и несколько грузил для донной ловли. С грузилами, правда, получалось, что тяжесть моих снастей стремится к критическому значению, на что мой брат, более опытный путешественник, посоветовал вот именно грузила оставить дома. А почему, я расскажу вам чуть позднее.

Брать какие-то наживки с собой, естественно, не имеет никакого смысла. А вот вооружиться надежной фототехникой, чтобы запечатлеть свой рыболовный триумф, нужно обязательно.

Итак, вы на море. Естественно, некоторое время вам понадобится на акклиматизацию и знакомство с отелем. Но через пару-тройку дней, когда ваш организм чуть устанет от системы «всё включено», захочется чего-то нового. И это либо шопинг, либо экскурсии, либо, к примеру, рыбалка, тем боле, что море-то вот оно, рядышком. И, собственно, что я могу рассказать по итогу посещения жаркой страны в плане рыбалки.

1. Будьте общительны и наблюдательны. Местные рыболовы – кладезь полезной информации. Подсмотреть, какие они используют снасти и насадки, где ловят, как ловят - это очень полезно. Языковой барьер, конечно, может стать проблемой в получении полной картины, но основные понятия разобрать всё же получится, ведь размах рук, обозначающий размер пойманной рыбы – это международный жест, понятный любому, кто хоть раз был на рыбалке. Также не стесняйтесь разговаривать о рыбалке и просто с местными жителями.

Да, некоторые вас не поймут. Да, кто-то поймет и тут же станет предлагать экскурсионный тур, где клюет что-то очень большое и в огромном количестве. Но кто-то по-честному скажет, где и на что он ловит или ловил. А это уже можно будет использовать. Также будьте позитивными. Не сказал вам местный рыболов ничего ценного, смолчал в целом, ну и ладно. Улыбнулись, поблагодарили и пошли дальше. Чего себе настроение-то портить.

2. Обязательно возьмите на отдых ласты и маску. Естественно, если вы умеете ими пользоваться. Помимо любования подводными красотами и обитателями, можно свое нехитрое снаряжение использовать еще и для следующего. Как я уже сказал, мой брат посоветовал мне не брать с собой много свинцовых грузил. Изучив предварительно район нашего отдыха и выяснив, что морское дно в том месте изобилует различными камнями, он уверил меня, что грузила, если будет нужно, мы найдем на месте.

И ведь так и получилось! Тут сказался его опыт посещения этой страны ранее, когда, изучая подводные красоты, он находил свинцовые грузики в ассортименте в тех местах, где было много местных рыболовов. Вот эту кучку свинца (фото 3) мы набрали буквально за час исследования мест концентрации рыбаков, на которых обратили внимания накануне вечером. Кстати, если при разговоре с местным любителем рыбной ловли вы подарите ему пару-тройку этих грузил, то, поверьте мне, прекрасным расположением духа и его исчерпывающим рассказом, где и как нужно рыбачить, вы будете обеспечены.

3. Как показала наша практика, самым подходящим способом рыбалки является донная ловля. Я поначалу делал акцент на традиционную спиннинговую рыбалку, предлагая местным подводным обитателям, как мне казалось, подходящие силиконовые приманки, которые зарекомендовали себя у нас при ловле пресноводных рыб.

Но не тут-то было. Мои твистеры и виброхвосты просто-напросто игнорировались. И я уже было перешел на донную рыбалку, когда при очередном купании с маской не обнаружил вот эту силиконовую приманку (фото 4) на морском дне. Как видите, приманка была атакована, да так, что куски силикона были реально вырваны из её тела.

Форма приманки, конечно, с моими твистерами (фото 5) сходства не имела, и, я так понимаю, имитировала какую-то местную рыбешку, которую обожают морские хищники. Отсюда вывод: отправляясь за рубеж на рыбалку, нужно по возможности досконально изучать, на что ловят там. В идеале - посетить местный рыболовный магазин и закупиться там теми приманками, на какие рыбачат местные рыболовы.

В нашем случае добираться до такого магазина было очень проблематично в силу его удаленности, поэтому мы и перешли на донную ловлю.

4. Положить в свой чемодан несколько пакетиков крючков разной величины, пару-тройку мотков лески – нет ничего проще. Берите их. Весят немного, места почти не занимают. Отправляясь на отдых, я взял, как мне показалось, походящие крючки, но одного размера, а они на практике оказались слишком большими для той рыбы, которую мы могли ловить в месте отдыха. Поэтому-то наши первые рыбалки были нерезультативными.

Да, рыба клевала. Да, объедала предложенную насадку, но не цеплялась. Уже позже, познакомившись с нашими братьями-рыболовами из дружественного государства, мы смогли получить от них крючки, подходящие по размеру для местной рыбы. Отсюда вывод: отправляясь на рыбалку за границу, возьмите как можно больше рыболовных расходников.

5. Насчет наживки. Когда нам рассказывают историю, что, скажем, на местном прудике ловился карась на соленый огурец, то, естественно, мы эту историю воспринимаем с долей иронии, но что касается морской рыбалки, то тут, как я понял, пытаться ловить можно практически на что угодно.

Жареная курица, колбаса, любые мясные продукты, кукуруза, макароны, фасоль, яйца, кусочки рыбы и прочее – короче говоря, всё то, что можно вынести с обеда или ужина, годится, чтобы стать наживкой. В местах, где крутится много рыбешек, конкуренция за пищу огромная, поэтому и есть место эксперименту! Но, кстати, вне конкуренции в том месте, где мы отдыхали, в качестве наживки был мякиш белого хлеба. Да, на крючке держится недолго, но зато интерес у рыбы вызывает неподдельный.

Купаясь с маской, я наблюдал, как рыба объедала растительность с поверхности камней. Поэтому, при желании, можно и нужно использовать и то, что получится добыть в самом море. Например, сваи пирсов нередко бывают облеплены различными моллюсками. Чем не наживка? Да, нужно нырять доставать их, чистить, но я считаю, что в качестве наживки (фото 6) они более выгодны. Одним словом, на морской прибрежной рыбалки пробовать ловить можно практически на что угодно.

6. Самым благоприятным временем ловли является вечер. Уже не так печёт солнце. Нет дневного зноя, да и дышится легче у моря, которое готовится ко сну. Как показала практика, при такой рыбалке лучше использовать пирсы (фото 7).

Местные обычно рыбачат с берега, используя достаточно мощные удилища. У нас же с собой были более легкие спиннинги, поэтому сподручней оказалось ловить именно с пирса, вдающегося в море на несколько десятков метров. К тому же таким удилищем удобно пробовать ловить и под самим пирсом, возле которого, как известно, крутится достаточно много некрупной рыбешки. Но есть нюанс. Будьте готовы, что вы станете если не центром внимания, то его частью уж точно. Человек с удочкой – это для многих нечто неординарное.

А уж если вы поймаете что-то на глазах удивленных иностранцев, то будьте уверены, что вас попросят не только показать добычу, но и сфотографироваться с ней. Людей в вечернее время на пирсах и мостках встречается много, так что нужно иметь достаточную долю выдержки и такта. Поэтому, видимо, местные рыболовы и стараются уходить чуть в сторону, подальше от галдящих групп иностранцев.

Можно рыбачить, конечно, и рано утром. Не жарко, людей почти нет, рассвет опять же на море замечательный. Но мы же на отдыхе. Поэтому, как показала практика, постоянно рано вставать - весьма некомфортно. Но иногда, для разнообразия, можно, конечно, порыбачить и так.

7. Ни для кого не секрет, что такая рыбалка носит исключительно развлекательный и познавательный характер. Вряд ли вы будете ловить рыбу для того, чтобы её приготовить и скушать – для этого у вас есть система «все включено».

Нет, к нам, конечно, подходили люди, в основном русские, с мыслью, что, наверное, мы пойманную рыбу будем жарить или вялить, на что мы только смеялись, выпуская очередную пойманную рыбешку в море. Рыбалка, повторюсь, имела больше развлекательный характер, так что в один момент я даже стал рыбачить на зимнюю удочку. Да-да. Летом, на море – на зимнюю удочку. Также взял на всякий случай.

На случай ловли как раз с пирса. И разок порыбачил. Интересно. Рыбка клевала. Внизу грузик небольшой (в данном случае это джиг-головка с рачком), чуть выше - пара поводков (фото 8). В качестве насадки – тесто. Так люди, видя, как ловко у нас получается вытаскивать рыбку (фото 9), подходили и просили попробовать половить.

8. Еще один нюанс – это безопасность при морской рыбалке. Все мы прекрасно знаем наших родных пресноводных рыб. Что от них ожидать, как с ними обращаться. А вот морские обитатели – это зачастую неизвестные нам рыбы, некоторые из которых могут иметь ядовитые шипы или колючки. Поэтому, по возможности, нужно обращаться с пойманной рыбой аккуратно и осторожно. В идеале – уточнить у местных рыболовов, какая тут рыба ловится и как с ней нужно обращаться. Никому ведь не хочется испортить себе отдых, поэтому и нужно быть внимательным.

Подведя итог своего выезда на море, могу сказать, что снасти на отдых брать можно и нужно. Да, прибрежная рыбалка простыми снастями - зачастую не трофейная, но зато зрелищная и необычная.

Да, это не ваша привычная ловля, когда вы, уйдя от шума жизни, уединяетесь в своем рыболовном мирке, но ведь тут вы на отдыхе - и общение с многочисленными наблюдателями приносит больше удовольствия и позитива. Да, помимо рыбалки вам будет, чем заняться на отдыхе, но, уверяю вас, если вы посвятите рыбной ловле на отдыхе хотя бы несколько часов, даже при условии, что улов у вас будет не очень богатым, воспоминания о ней останутся на долгие годы.