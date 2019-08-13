Летнее цветение водоемов: ищем места для успешной рыбалки Андрей Щвец | 13 августа 2019 г.

Летом в водоемах, особенно не имеющих течения, после жарких денёчков вода прогревается до температуры парного молока – тут уж любому подводному обитателю не до жиру, а быть бы живу.

Хищная рыба начинает кормиться с малой интенсивностью, а периоды её активизации, очень кратковременные, приходятся чаще всего на ранние утренние и предзакатные часы, когда светило еще не вышло из-за горизонта и температура воды хоть на пару градусов ниже дневной.

Правда, часто летние ночи тоже душны и не несут долгожданной прохлады, но всё равно температура воздуха и воды хоть немного, но падает. На щуку в эту пору при ловле спиннингом рассчитывать можно только с очень большой натяжкой, к тому же основная часть щучьего стада переселяется на ПМЖ в глухие заросли бурно размножившихся водорослей, где и лупит безнаказанно малька, и достать оттуда зубастую чрезвычайно трудно.

Более-менее стабильно ловится лишь окунь, да и то большей частью некрупный, проскакивают и жерех с судаком, но и они становятся крайне капризными. Если жаркая погода без дождей держится долго, то в водоемах со стоячей водой начинают бурно развиваться сине-зеленые водоросли - и начинается так называемое цветение воды, органика активно пожирает растворенный в воде кислород, ухудшая кислородный режим водоемов и даже вызывая заморные явления.

Так получилось и этим летом – очень долгое время стояла невероятная жара, вода прогрелась до тридцати градусов, образовался термоклин и на водохранилищах Днепровского каскада начались массовые заморные явления. В больших количествах гибла не только самая разнообразная рыба, но даже ракушки-перловицы, а раки от недостатка кислорода выползали на берег. Традиционно хорошо в такую жару брал лишь сом, но я не большой любитель его ловли – хотелось всё-таки поохотиться за моей любимой щукой.

Мой многолетний опыт показывал, что хищницу в такую жару нужно искать в местах с более прохладной проточной водой, не подверженной цветению – идеальным местом для её ловли в этот период являются малые реки с течением средней силы.

Уже много сезонов подряд я традиционно ловлю в жаркие месяцы на своей малой реке, которую облюбовал много лет назад – в то время как на водохранилищах клёва нет или он очень слабый, на реке можно довольно хорошо отловиться. И даже если щука пойдет всё-таки в отказ, всё равно за день рыбалки вдосталь налюбуешься природными красотами – душа в такие моменты отдыхает от ежедневных стрессов городской жизни. Правда, летняя ловля на малой речке отличается от такой же охоты за щукой тут же в осенний или весенний период – у неё своя специфика и свои приманки: об этом я и хочу рассказать.

Речка замечательна тем, что даже в самую свирепую жару из-за течения и обилия подводных ключей вода прохладна и никогда не цветет, к тому же она настолько прозрачна, что поначалу берёт оторопь.

Дно видно на глубине двух с половиной - трех метров совершенно отчетливо, заметно, как движется приманка в воде и даже как её атакует щука – приятно ловить в таких условиях. Да и щуке комфортно в прохладной, насыщенной кислородом воде – она охотится здесь за мелочью как ни в чем не бывало. Бывают, конечно, провальные по клёву дни, но от этого никуда не денешься при всём желании.

Петляя в берегах, окаймленных тростниковым лесом, речка местами разделяется на множество рукавов и протоков, в которых по неопытности можно запросто заблудиться: на поворотах обычно располагаются ямы с более или менее крутыми свалами. В летние месяцы неглубокие, глубиной до двух - двух с половиной метров, протоки между ямами обычно зарастают, иногда полностью, различной водной ботаникой.

Особенно опасны в период буйства водной растительности мелководные перекаты с хрящеватым дном: в таких местах быстрое течение наносит нитчатку и ряску вкупе с другими водорослями и своей силой спрессовывает всё это в многометровую однородную массу, которую невозможно пробить даже веслом. К тому же такой «слоеный пирог» - не тонкий, а имеет до полуметра в толщину, и пробиться на лодке через такую преграду оказывается делом непростым – приходится здорово попотеть.

К тому же, пока идет изнуряющая борьба с плавающим затором, от него течением отрываются целые куски из утрамбованных потоком водорослей и плывут по поверхности и в толще воды вниз: не знаю, распугивает ли это в прозрачной воде щуку, но визуально штука довольно неприятная.

В самих протоках имеются различной длины и площади локальные приямки, которые обычно свободны от водорослей: в них можно ловить приманками с открытыми крючками, тогда как по основной части протоки, поросшей редкой кувшинкой и прочей растительностью, проходят только разного рода «незацепляйки».

Ямы чаще всего зарастают водорослями по периметру: обычно кувшинка растет по свалам в глубину, четко показывая бровку - здесь обычно и стоит в засаде разнокалиберная щука. Есть и несколько длинных и довольно глубоких заливов, но они непросты для облова, т.к. в них водная растительность не только растет по свалам в глубину, но и поднимается на большое расстояние от дна на глубоких местах.

Поведение щуки в летнее время здесь вроде бы и типично, да не совсем: самое продуктивное для спиннинговой ловли время – это, конечно, рассвет и минут сорок - час после него. Если щуку не придавила резкая смена давления или какие-то другие природные катаклизмы, то она вовсю активничает в основных местах своих летних стоянок и хорошо реагирует на воблеры и другие приманки.

По мере того, как солнце встаёт, активность рыбы падает – и, наконец, пятнистая закрывает рот. Я думаю, это связано с увеличением освещенности водоема и высокой прозрачностью воды - такая закономерность была мною подмечена в первые же годы рыбалок на этом водоеме. Солнце поднимается всё выше, становится очень жарко – казалось бы, всё, рыбалка закончена, можно зачехлять спиннинг и ехать домой. Но не тут-то было – в этом заключается особенность этой речки: на протяжении дня, в самое пекло, у щуки бывает от трех до пяти непродолжительных всплесков активности, или «выходов». Причем ничего в природе вроде бы и не менялось: клёв как бы включался ни с того ни с сего - и так же внезапно сходил на нет через 20 - 30 минут.

Важно было попасть на такой «выход», т.е. во время его старта начать ловить, а не продираться по заросшей протоке, например, на пути к следующей яме или не жевать бутерброды, запивая их кофе. Щука начинала брать по всей акватории, причем были как удачные поимки, так и холостые удары по приманке и досадные сходы, но самое важное – даже в такую жару щука была чрезвычайно активна.

Что интересно, выход всегда начинался в самый неожиданный момент, и какое-нибудь «молчавшее» место, ранее обловленное вами, теперь начинало приносить щуку за щукой. Еще одна интересная особенность таких «выходов» на речке – в большинстве случаев во время вспышек активности ловилась «спортивная» щука, весящая до килограмма, которая была многочисленней всего, но бывали и такие случаи, когда брали одна за другой хищницы от полутора до трех килограммов.

Вспоминается один интересный случай с летней рыбалки: мы с напарником ловили с самого рассвета, но до полудня не заработали вообще ни поклевки, что было очень необычно. Днем стояла одуряющая жара, и в обед мы стали потихоньку собираться домой – предстояло еще грести километра три вверх по течению, а если еще учесть и заросли водорослей, через которые местами приходилось продираться, то дело предстояло небыстрое.

Напарник зачехлил спиннинг и погреб к точке сброса, а я решил по пути домой облавливать все интересные точки – не хотелось просто плыть вхолостую. Между тем небо немного затянуло и начал накрапывать монотонный мелкий дождик, ухудшивший и без того невеселое настроение. Но делать нечего – я надел непромокаемый костюм и потихоньку погреб вверх под непрекращающимся дождем.

По пути решил проверить мелководные участки, тянущиеся на разную длину, между ямами: глубина в них колебалась от метра до двух, а местами – и до двух с половиной метров. Некоторые такие протоки сильно заросли, но всё равно имелись довольно большие «окна» и протяженные чистые прогалы - для щучьих засад место просто идеальное, тем более что мелочи тут всегда хоть отбавляй.

На первой точке я даже якориться не стал: высоченная тростниковая стена надежно защищала от любого ветра, так что в протоке стоял почти полный штиль. Пристегнул к поводку 130-миллиметровый биг-минноу и сделал короткий, метров на пятнадцать заброс - ловля здесь проходит накоротке, и всё находится буквально под боком. Единственное, что очень важно - это ювелирно точная укладка воблера в цель - под водоросли у противоположного берега или в узенький прогал чистой воды, по которому нужно аккуратно провести воблер.

И тут началось самое интересное: шел непрекращающийся дождь, а щучьи поклевки пошли с такой интенсивностью, что я позабыл обо всём на свете, такой мандраж у меня начался. Первая проводка - и бросок щуки возле борта лодки, промах… Второй заброс - снова атака, и снова мимо, только белый бок мелькнул в воде… Третий заброс, пара «твичей» - тычок «в руку» и… шнур вылетел из воды - срезала воблер. На месте поклевки образовался немаленький бурун - щука явно немелкая: как досадно, первая поклевка - и такое фиаско…

Еще одного «сто тридцатого» с нейтральной плавучестью с собой больше не было - такая неприятность, как срез воблера, у меня случается крайне редко, поэтому пришлось пристегнуть к поводку плавающую версию той же модели воблера, всплывающую довольно медленно: как раз очень хороший вариант для мелководья. Заброс - и тут же зарабатываю поклевку: злая щучка граммов на 700 устраивает недалеко от лодки танцы на хвосте и сходит, но я об этом ничуть не жалею: таким сопротивлением она явно заслужила себе свободу. Смещаюсь метров на десять вперед и делаю заброс вверх по течению: успел только один «твич» сделать - и сразу удар: воблер вылетел из воды, а следом за ним - щучка с раскрытой пастью.

Эта вспышка активности щуки была настолько яростна, что практически каждая проводка воблера вызывала поклевку – я такого давно уже не видел, даже не хотелось уезжать с такого сумасшедшего клева. И пусть щука клевала достаточно мелкая, но зато сопротивлялась так сильно, а поклевки с бурунами от разворота атакующих рыбин были такими зрелищными, что с лихвой компенсировали небольшой размер ловившихся щучек.

Я медленно поднимался вверх по течению, облавливая все приглянувшиеся места и получал просто несказанное удовольствие от непрекращающихся поклевок щук. То в мини-ямке с глубиной под два с половиной метра и площадью метров пять квадратных ловлю щучку граммов на 800, схватившую воблер на свале и яростно пытающуюся утащить его в глубину, сгибая удилище. То на чистой полоске воды среди зарослей кувшинок после ювелирно точного заброса и пары-тройки «твичей» мелькает белый щучий бок и шнур передает мощный удар по приманке - воблер аж вылетает, бедняга, из воды, а за ним следом выпрыгивает «свечкой» злобный полукилограммовый щупак.

Словом, адреналина получил выше крыши. А когда глянул на часы, то очень удивился: время за такой азартной ловлей пролетело незаметно - пара часов пронеслась как одна секунда.

По поводу пресловутой тактики облова водоема: классическими являются две схемы – первая заключается в том, что мы в скоростном темпе облавливаем все перспективные точки, выполняя по 5 - 6 забросов одной приманкой, и движемся к следующей точке.

В итоге мы снимаем только сливки – активную щуку, которая обычно проявляет себя на первых же забросах, а на пассивную просто не обращаем внимания, в данный момент она для нас не существует. Получается простая арифметика – чем больше перспективных точек обловишь, тем больше можешь заработать поклевок, поэтому я обычно двигаюсь на лодке вверх или вниз по течению на довольно приличное расстояние.

Вторая схема – это долгое и вдумчивое облавливание каждой точки со сменой разных типов приманок: такая схема применяется чаще всего или когда акватория ловли ограничена, или когда времени на рыбалку немного. Такая тактика позволяет, что называется, вымучивать даже самую пассивную щуку, проводя у неё под носом разные приманки – в конце концов, она всё-таки может решиться на атаку.

Каждый раз перед рыбалкой приходится выбирать ту или иную тактическую схему, и какая окажется в выигрыше в каждом конкретном случае, никогда не предугадать – всё зависит от водоема, условий ловли и настроения щуки. Тактику с вымучиванием хищницы я использую в основном поздней осенью, а летом – только первый вариант, т.е. активное перемещение по водоему и активный поиск рыбы со ставкой на активную же щуку.

Но тут тоже есть свои нюансы в привязке конкретно к этой малой речке, так сказать - своя специфика, о которой тоже необходимо сказать. При частой смене точек с их обловом всё понятно – например, обработать маленький приямок площадью пять квадратных метров или трехметровый прогал в водорослях можно только одним способом, а именно – точный заброс и выверенная проводка.

Совсем другое дело, когда на пути по реке встречаются большие ямы с глубиной от трех до пяти метров – тут дежурными пятью забросами никак не обойтись, т.к. есть риск пропустить очень много интересного. Рассмотрим облов каждого типа точек немного подробней, поскольку от понимания, как и что делать, напрямую зависит то, поймаем мы щуку или нет, и если поймаем, то сколько.

Начнем с самого, на первый взгляд, простого – мы плывем по заросшей протоке с фоновой глубиной в полтора метра и внезапно замечаем впереди небольшой приямок-прогал длиной метров пять и шириной метра два. Щука, как минимум - одна, в нём стоит стопроцентно, вопрос лишь в том, удастся ли нам её поймать. Тихонько подплываем к прогалу, но останавливаем лодку в метре-полутора перед его началом, чтобы не распугать стоящую там рыбу.

Неслышное передвижение на лодке имеет очень важное значение – на мелководье щука очень пуглива, и мы не должны, продираясь через траву, шумно работать веслами. Для этого я вынимаю их из уключин и гребу, опустив в воду вертикально – лодка движется совершенно бесшумно: это, кстати, единственный способ пробиваться на лодке через многометровый затор из спрессованных течением водорослей.

Останавливаем лодку на водорослях перед прогалом – и никаких якорей, трава прекрасно держит наше суденышко даже на течении: якорь – это лишний шум и вырывание со дна водорослей, пугающее рыбу. Прогал небольшой, и теперь самое главное – ювелирно точно положить нашу приманку точно под его противоположный край, и лучше немного недобросить, чем допустить перелёт.

При неточном забросе наш воблер или другая приманка ложится на водоросли, из которых нам придется её выдирать и затем протаскивать со жгутом травы на хвосте по всему прогалу. Вот после этого можно сразу плыть дальше, ибо мы гарантированно распугаем стоящую поблизости рыбу и дальнейшая ловля здесь в ближайшие, как минимум, полчаса бессмысленна.

Ловля в небольших прогалах – это своего рода искусство: ты получаешь просто фантастическое удовольствие от мастерского заброса, филигранной проводки приманки и бурной атаке хищницы накоротке, буквально у тебя на глазах. Чаще всего это поимка с первого заброса: если наш воблер лёг точно и проводка правильная и в нужном горизонте, то щука обычно хватает приманку с первого раза.

Я применяю в таких местах тонущие воблеры небольшого размера – они более уместны при облове прогалов, особенно если туда задувает течение. Забрасываем наш тонущий минноу или шед, после приводнения даем ему немного утонуть - и начинаем неспешную проводку. Общая длина полезной проводки у нас небольшая, поэтому наша задача - как можно дольше держать в поле зрения щуки приманку, заставляя её соблазнительно играть.

По такой же схеме облавливаем небольшие приямки, встреченные на пути – снайперский заброс на другую сторону приямка и аккуратная проводка. Иногда успех приносит тактика с облавливанием даже мини-прогалов до метра длиной – правда, щучка в них обычно ловится небольшая, но бывают и приятные исключения.

Теперь настал черед больших глубоких ям – их я облавливаю по своей схеме: если плыву вниз по течению, то начинаю обычно со свала на входе в яму, который в большинстве случаев бывает довольно крутым. Затем пробиваю продольными забросами боковые свалы, а уже затем перемещаюсь по всему периметру ямы, якорясь через каждые 5 - 7 м и выполняя забросы в разные стороны.

На первый взгляд, это может показаться просто лишней тратой времени и сил, однако такая тактика меня не раз выручала – бывает, что щука на свалах очень избирательно относится к направлению проводки по отношению к её стоянке.

Частенько, когда забросом перекидываешь яму, поклевка следует на середине пути приманки к лодке: это значит, что стоящая на противоположном свале щука шла за воблером, но на атаку решилась далеко не сразу. И еще одно очень перспективное место – это выход из ямы, который практически всегда бывает пологим и покрытым крупными листьями водяного салата, под которыми очень любит стоять в засаде щука. Его я всегда облавливаю очень тщательно с нескольких точек, хотя если там стоит активная щука, чаще всего она берет на первых же забросах.

В тупиковых заливах, в самом конце которых глубина уменьшается, а водоросли «пятнами» выходят на поверхность воды, очень хорошо работают самые разные поверхностные и подповерхностные приманки. Причем зубастая реагирует на них даже в полуденную жару – в прозрачной воде отчетливо видно, как щучки молниеносно стартуют вертикально, атакуя приманку, и через мгновение уже бьются на предательских тройниках.

Попперы, уокеры, подповерхностные минноу, составники, небольшие свимбейты – с равным успехом летом работают все вышеперечисленные приманки, только проводка нужна неспешная, с паузами.

В небольших прогалах и мини-приямках на первом месте у меня стоят тонущие минноу и шеды – их сразу после заброса можно доставить на нужный горизонт и в нем провести до самого выхода из воды. Небольшой и компактной приманкой легче выполнить филигранно точный заброс, который требуется в таких условиях, к тому же биг-минноу из-за камерности облавливаемого места здесь просто неуместен. Свалы и бровки больших глубоких ям я летом облавливаю минноу длиной от одиннадцати до тринадцати сантиметров, как и осенью.

Мельчить здесь явно не стоит, т.к. даже некрупная щучка яростно атакует приманки такого размера: в ямах со слабым течением я применяю суспендеры, они хорошо привлекают даже неактивную щуку на долгой паузе. Но если в яму задувает течение средней силы, то тонущие минноу тут вне конкуренции - они позволяют оперативно менять горизонт ведения приманки и облавливать практически любые глубины.

Очень хорошо работают по ямам крэнки, как классические, так и плоскобокие (так называемые флэт-крэнки) – щука реагирует на них на самой тривиальной равномерной проводке, причем не на медленной, а на довольно быстрой и практически без пауз. Конечно, у каждого в этих условиях могут быть свои приманки, и на так любимых мною воблерах свет клином не сошелся: самое главное при ловле летом на такой речке – это понять, где в данный момент находится щука и на что она реагирует. Правильно подобрать приманку, способ её подачи хищнице, ну а уж она порадует вас своими поклевками сполна. И, конечно, рыбацкое упорство – без него в нашем деле никуда…